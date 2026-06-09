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Казусът "Баба Алино": Незаконни тръбни кладенци са открити в комплекса край Варна

Казусът "Баба Алино": Незаконни тръбни кладенци са открити в комплекса край Варна

9 Юни, 2026 11:48 1 411 31

  • баба алино-
  • тръбни кладенци-
  • комплекс-
  • варна

От Басейнова дирекция обявиха, че още днес ще бъдат уведомени прокуратурата и Комисията за енергийно и водно регулиране. Институциите не изключват възможността при следващите проверки да бъдат открити и други подобни съоръжения

Казусът "Баба Алино": Незаконни тръбни кладенци са открити в комплекса край Варна - 1
Снимка: МОСВ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Екипи на няколко държавни институции откриха две незаконни водовземни съоръжения в района на незаконния комплекс край Варна, съобщават от БНТ. Проверката е извършена след сигнал на депутата от "Възраждане" Коста Стоянов, а по случая предстоят допълнителни инспекции от компетентните органи. Едно от съоръженията вече е оборудвано и се използва, докато второто все още е в процес на изграждане.

"Ние извършихме вчера проверка на тези съоръжения. Бяха открити до момента две водовземни съоръжения – тръбни кладенци, като това е оборудвано и се използва. За изграждането му не е издавано разрешително за водовземане, респективно водовземното съоръжение е незаконно и ползването му също е незаконно. Другото съоръжение е в непосредствена близост. То в момента се изгражда, още не е завършено и не е оборудвано. За него също няма документация за изграждането", заяви в "Денят започва" директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" Явор Димитров.

По думите на Димитров, за подобни съоръжения законът изисква както разрешително за водовземане от Басейновата дирекция, така и строително разрешение по Закона за устройство на територията: "За подобни съоръжения процедурата изисква да бъде издадено разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения от Басейновата дирекция. Тъй като водовземното съоръжение е строеж по Закона за устройство на територията, съответно трябва да бъде издадено и строително разрешение за изграждането му. Такова за тези две съоръжения, открити тук, няма."
От ВиК – Варна също съобщиха, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на подобни съоръжения за питейно-битови нужди в района на комплекса.
Проверяващите все още установяват предназначението на водата и начина, по който тя достига до сградите в комплекса. Според предварителните данни водопроводната мрежа е изградена подземно, което затруднява проследяването ѝ. "Цялата водопроводна мрежа е положена подземно, това затруднява нашата проверка. Но в жилищни сгради наоколо и в други шахти открихме колекторни тръби и водомери, които отчитат ползваната вода."

Според информация, предоставена от живеещи в района, те заплащат за водоснабдяването на собствениците на имотите или на лицата, изградили съоръженията:

"По думите на живущи в района те заплащат на собствениците на имота или на тези, които са изградили обектите, но не са ни представени никакви документи за това. Ако това е вярно, ползването на вода за питейно-битови нужди в сградата без установена санитарно-охранителна зона около съоръжението създава риск за качеството на водата и нейното безопасно използване.", коментира още Явор Димитров.

От Басейнова дирекция обявиха, че още днес ще бъдат уведомени прокуратурата и Комисията за енергийно и водно регулиране. Институциите не изключват възможността при следващите проверки да бъдат открити и други подобни съоръжения. Според закона незаконно изградените водовземни съоръжения подлежат на ликвидация. Първата стъпка ще бъде издаването на задължителни предписания към собствениците на имотите. Очаква се демонтажът да приключи до края на седмицата.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе да

    5 23 Отговор
    Тея май много се взеха на сериозно. И за кладенец ли ти трябва разрешение от някой.

    Коментиран от #3, #5, #12, #14, #15, #17, #19

    12:00 09.06.2026

  • 2 Мишел

    29 1 Отговор
    Съмнително е на територията там да има нещо законно .

    12:08 09.06.2026

  • 3 пенчо

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе да":

    Естествено че ти трябва. Нали трябва и затова да ти вземат пари.

    12:09 09.06.2026

  • 4 Тоя

    19 0 Отговор
    До /да бе да / и за кладенец се иска разрешително - подземно богатство е

    12:11 09.06.2026

  • 5 Още един дебил

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе да":

    Да, и за кладенец трябва разрешително!
    Така е било винаги!

    Коментиран от #10

    12:11 09.06.2026

  • 6 Въобще защо

    22 2 Отговор
    са тия държавни и общински контролни органи !? Да оставят Коста Стоянов да открива и премахва незаконното строителство ! Заплати взимат, даже ревът че били малки, а нищо не вършат ! Също като депутатите са ! 😀

    12:11 09.06.2026

  • 7 хихи

    13 1 Отговор
    Два самосвала бетон и проблема е решен...

    12:13 09.06.2026

  • 8 Питане

    14 1 Отговор
    От въпросните кладенци по една студена вода ли ще пият варненският "герой" /комунистическо детенце/, кмета Коцев и явно покровителствуващият го зайчар от Банки

    12:14 09.06.2026

  • 9 Да обясня на малоумниците

    19 3 Отговор
    За кладенец трябва разрешително, защото чрез него може да се заразят или замърсят подпочвените води, ако не се използва правилно!

    12:14 09.06.2026

  • 10 1234

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "Още един дебил":

    и регистрация в басейнова дирекция по регион..

    12:14 09.06.2026

  • 11 Kaлпазанин

    19 1 Отговор
    В Турция досега да имаше една дузина арестувани че и осъдени ,за такова нещо .ама тук си е нормално ,нас ловя че накрая всичко ще се окаже законно

    12:14 09.06.2026

  • 12 Жбръц

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе да":

    Хайде, прочети по внимателно текста.Какъв кладенец,какви пет цента? А тези- тарикати- собствениците,да не се правят на ощипани моми.Между тях има и доста българи.Плащали на собственика ток и вода!? Алоо,и в Незалежная и у нас,всеки знае( без значение какъв имот обитава) че замерване се извършва единствено от оторизирани служители на енегодоставчик или ВиК.Друг вариант няма.За тока също трябва ровене до дъно.Да не се окаже,че всички имат по 5-6 мощни климатици,а са плащали дребни суми.Лесно може да бъде засечено.

    12:15 09.06.2026

  • 13 Поро

    2 15 Отговор
    Няма такова нещо като незаконен кладенец или сондаж. Отскоро са на уведомителен режим, измислен от герберската шайка. Но срока беше удължаван няколко пъти и не е изтекъл. Просто си мисля обективно, нещо странно всичко да бъде обявявано за незаконно, преди въобще да се е извършило задълбочено разследване. като че ли новата власт иска ресто от собственика на КУБ.

    Коментиран от #20

    12:15 09.06.2026

  • 14 Глей ся

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе да":

    Ако в двора ти бликне петрол или минерален извор или има златна мина, то те са на държавата ! Ако намерят обаче марихуана, тя е твоя и ти го отнасяш ! 😀

    12:15 09.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пич

    12 6 Отговор
    Абе стига странични фишеци бе! На кой му пука какво още сте открили, и ще откриете?! Въпросът е - защо събарянето още не е започнало...?! Аладин нали е кмет - да действа!!!

    12:16 09.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 каунь

    11 0 Отговор
    щом има герани трее има и резервоари да търсят резервоари и помпи. Хлориране иначе матриала ша са усе ри и легионела ! Канализация и пречиствателна станция или отпадъка се излива у моренцето? После що моренцето мирише на лай...

    12:19 09.06.2026

  • 19 Селянина с колелото

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе да":

    Да и за кладенец трябва разрешение. Такива са законите в България и е крайно време тарикатчетата като теб да започнат да ги спазват и да си плащат съответните такси към държавата.
    По закон сондажи за водоснабдяване се изграждат:
    - В промишлен имот (предприятие) след изготвяне и съгласуване на работни проекти с БД и общината по местонахождение и издаване на строително разрешение, като преди използването се прави държавна приемателна комисия и се чака издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация;
    - В частни имоти (парцел за къща) намиращи се в урбанизирани територии се уведомява БД, те издават съгласувателно писмо и сондажа се изгражда само за нуждите на обекта (къщата) в парцела с капацитет до 10 м3 на ден, такси не се плащат;
    - В частни имоти извън урбанизирани територии процедурата е същата, но се монтира водомер и се плаща такса към БД на м3 използвана вода.
    Закона в България е че всички подземни богатства са собственост на държавата и за тях се плаща.
    В конкретния случай със сондажите в Аба Алино са нарушени много закони - нямат право на частен сондаж за водоснабдяване на цял жилищен район, нямат право от този незаконен сондаж да продават водата на сегашните собственици и т.н.
    Дошло е време да започнат да се спазват законите в България от ВСИЧКИ и виновните да си носят пълната отговорност за нарушенията.

    12:21 09.06.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Поро":

    "КУБ"-чето на Рубик всеки го върти както си иска. ТИ СЪЩО !

    12:21 09.06.2026

  • 21 Кочо

    4 6 Отговор
    Браво на Куб, браво на собствениците, браво на администрацията, която не е пречела на тези експедитивни хора! Миналото лято пропищяхте медиите, че цяла България е в криза от недостиг на вода! Плевен се мухлясаха, нередовно снабдяване има и сега повсеместно! Мъка! Жива мъка, която държавата няма намерение да премахне в близките няколко века! И посягате на тези хора, които без да искат от никого, в кратък срок са направили нещо хубаво и полезно! Дори да ги прогоните по затворите, други ще се намястят там и ще ползват това, което те са направили! Няма да се настаните там, където някой почтен кмет, който не краде и нищо не е направил през няколкото си мандата! Аман от праведници и безполезни идеални нищожества!

    12:22 09.06.2026

  • 22 Ще има съдебни дела.

    4 5 Отговор
    КУБ твърдят, че имат ПУП и строителни разрешения.

    Всичко това трябва да се докаже и провери. КУБ вече са завели дела. Вкл. и за съборената ограда.
    Като знаем колко подкупна е администрацията, като нищо са се сдобили с документи.

    Държавата твърди едно, но на делата може да се окаже, че КУБ имат лицензи, вкл. и за сондиране за вода.

    КУБ се готвят за съдебна процедура и за това много не говорят по медиите. Пуснаха една кратка декларация и толкова!
    Министърите на Радко всеки ден се надпреварват кой да блесне по медиите. И кметчето Коцев да се оправдава, че нищо не знаел!

    Такова мащабно съдебно производство като нищо ще се проточи 15- 20 години. Ще има обжалвания и отлагания за експертизи.
    Радко да свие министърите си да спрат да шевстат по телевизиите!

    Коментиран от #24, #29

    12:23 09.06.2026

  • 23 Ама чакайте сега

    4 1 Отговор
    До вчера нашите раздуваха, че имало стар водопровод и там са се подключили!
    За какво са им кладенци!
    Умрела територия!

    12:26 09.06.2026

  • 24 В Царево още се точат дела

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ще има съдебни дела.":

    за комплекса " Коста дел Кроко" на руската мафия, вече 20 години!

    12:28 09.06.2026

  • 25 Динко Харсъзина

    6 1 Отговор
    само да попитам колко депутати имат водомери на сондажите в имотите си

    12:44 09.06.2026

  • 26 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    ....Според предварителните данни водопроводната мрежа е изградена подземно, което затруднява проследяването ѝ.....


    Водопроводна мрежа, изградена подземно???
    Неееее, не може да бъде - цял свят окачва водопроводните тръби по клоните на дърветата със свински опашчици, а тука гледайте сега...

    / Апропо, това, че тия гении се правят как не знаят за съществуването на едно такова животно, наречено "локатор на тръбен поток" е поредното очарование в тази приказка за строителните чудеса на Феята с Мистрията!/

    😂😂😂

    12:47 09.06.2026

  • 27 Блажо (не)корумпето съм

    4 0 Отговор
    Нищо не съм видял, нищо не съм чул, бях в ареста заради Невзоров, Боко и Шиши!

    Коментиран от #31

    12:59 09.06.2026

  • 28 Али Баба

    0 0 Отговор
    Сезам отвори се

    12:59 09.06.2026

  • 29 Тити на Кака

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ще има съдебни дела.":

    Само за протокола, няма как КУБ да "имат" ПУП.
    ПУП не е собственост на частни лица и компании, а официален държавен документ, определящ всички параметри на градоустройството в даден район.
    Действащият статут на коментирания район е "Охранителна зона Б". В която по давност са издадени удостоверения за търпимост на две стари почивни станции / днес частна собственост/ и - дотук. Ако някой си въобразява, че на база тези удостоверения може да разшири търпимите имоти до размерите на варненски квартал - този някой вероятно е украинец с куфарче на Миндич в едната си ръка.

    13:00 09.06.2026

  • 30 Как

    2 0 Отговор
    ВиК се оплакват че имат загуби на вода 60 % а не знаят кой къде се е хванал и смуче! При 60% загуби трябва да има гейзери на много места из Варна.После всички плащаме сметката.Щом хващането е неразрешено и незаконно собственика дали е внасял във ВиК парите дето е събирал от живущите?

    13:04 09.06.2026

  • 31 и даже рушвето седи още у

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Блажо (не)корумпето съм":

    швейцарската банка и не съм имал време да го ползвам ама въобще.

    13:24 09.06.2026

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