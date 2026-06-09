Казусът "Баба Алино": Незаконни тръбни кладенци са открити в комплекса край Варна

Екипи на няколко държавни институции откриха две незаконни водовземни съоръжения в района на незаконния комплекс край Варна, съобщават от БНТ. Проверката е извършена след сигнал на депутата от "Възраждане" Коста Стоянов, а по случая предстоят допълнителни инспекции от компетентните органи. Едно от съоръженията вече е оборудвано и се използва, докато второто все още е в процес на изграждане.
"Ние извършихме вчера проверка на тези съоръжения. Бяха открити до момента две водовземни съоръжения – тръбни кладенци, като това е оборудвано и се използва. За изграждането му не е издавано разрешително за водовземане, респективно водовземното съоръжение е незаконно и ползването му също е незаконно. Другото съоръжение е в непосредствена близост. То в момента се изгражда, още не е завършено и не е оборудвано. За него също няма документация за изграждането", заяви в "Денят започва" директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" Явор Димитров.
По думите на Димитров, за подобни съоръжения законът изисква както разрешително за водовземане от Басейновата дирекция, така и строително разрешение по Закона за устройство на територията: "За подобни съоръжения процедурата изисква да бъде издадено разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения от Басейновата дирекция. Тъй като водовземното съоръжение е строеж по Закона за устройство на територията, съответно трябва да бъде издадено и строително разрешение за изграждането му. Такова за тези две съоръжения, открити тук, няма."
От ВиК – Варна също съобщиха, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на подобни съоръжения за питейно-битови нужди в района на комплекса.
Проверяващите все още установяват предназначението на водата и начина, по който тя достига до сградите в комплекса. Според предварителните данни водопроводната мрежа е изградена подземно, което затруднява проследяването ѝ. "Цялата водопроводна мрежа е положена подземно, това затруднява нашата проверка. Но в жилищни сгради наоколо и в други шахти открихме колекторни тръби и водомери, които отчитат ползваната вода."
Според информация, предоставена от живеещи в района, те заплащат за водоснабдяването на собствениците на имотите или на лицата, изградили съоръженията:
"По думите на живущи в района те заплащат на собствениците на имота или на тези, които са изградили обектите, но не са ни представени никакви документи за това. Ако това е вярно, ползването на вода за питейно-битови нужди в сградата без установена санитарно-охранителна зона около съоръжението създава риск за качеството на водата и нейното безопасно използване.", коментира още Явор Димитров.
От Басейнова дирекция обявиха, че още днес ще бъдат уведомени прокуратурата и Комисията за енергийно и водно регулиране. Институциите не изключват възможността при следващите проверки да бъдат открити и други подобни съоръжения. Според закона незаконно изградените водовземни съоръжения подлежат на ликвидация. Първата стъпка ще бъде издаването на задължителни предписания към собствениците на имотите. Очаква се демонтажът да приключи до края на седмицата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да бе да
Коментиран от #3, #5, #12, #14, #15, #17, #19
12:00 09.06.2026
2 Мишел
12:08 09.06.2026
3 пенчо
До коментар #1 от "Да бе да":Естествено че ти трябва. Нали трябва и затова да ти вземат пари.
12:09 09.06.2026
4 Тоя
12:11 09.06.2026
5 Още един дебил
До коментар #1 от "Да бе да":Да, и за кладенец трябва разрешително!
Така е било винаги!
Коментиран от #10
12:11 09.06.2026
6 Въобще защо
12:11 09.06.2026
7 хихи
12:13 09.06.2026
8 Питане
12:14 09.06.2026
9 Да обясня на малоумниците
12:14 09.06.2026
10 1234
До коментар #5 от "Още един дебил":и регистрация в басейнова дирекция по регион..
12:14 09.06.2026
11 Kaлпазанин
12:14 09.06.2026
12 Жбръц
До коментар #1 от "Да бе да":Хайде, прочети по внимателно текста.Какъв кладенец,какви пет цента? А тези- тарикати- собствениците,да не се правят на ощипани моми.Между тях има и доста българи.Плащали на собственика ток и вода!? Алоо,и в Незалежная и у нас,всеки знае( без значение какъв имот обитава) че замерване се извършва единствено от оторизирани служители на енегодоставчик или ВиК.Друг вариант няма.За тока също трябва ровене до дъно.Да не се окаже,че всички имат по 5-6 мощни климатици,а са плащали дребни суми.Лесно може да бъде засечено.
12:15 09.06.2026
13 Поро
Коментиран от #20
12:15 09.06.2026
14 Глей ся
До коментар #1 от "Да бе да":Ако в двора ти бликне петрол или минерален извор или има златна мина, то те са на държавата ! Ако намерят обаче марихуана, тя е твоя и ти го отнасяш ! 😀
12:15 09.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пич
12:16 09.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 каунь
12:19 09.06.2026
19 Селянина с колелото
До коментар #1 от "Да бе да":Да и за кладенец трябва разрешение. Такива са законите в България и е крайно време тарикатчетата като теб да започнат да ги спазват и да си плащат съответните такси към държавата.
По закон сондажи за водоснабдяване се изграждат:
- В промишлен имот (предприятие) след изготвяне и съгласуване на работни проекти с БД и общината по местонахождение и издаване на строително разрешение, като преди използването се прави държавна приемателна комисия и се чака издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация;
- В частни имоти (парцел за къща) намиращи се в урбанизирани територии се уведомява БД, те издават съгласувателно писмо и сондажа се изгражда само за нуждите на обекта (къщата) в парцела с капацитет до 10 м3 на ден, такси не се плащат;
- В частни имоти извън урбанизирани територии процедурата е същата, но се монтира водомер и се плаща такса към БД на м3 използвана вода.
Закона в България е че всички подземни богатства са собственост на държавата и за тях се плаща.
В конкретния случай със сондажите в Аба Алино са нарушени много закони - нямат право на частен сондаж за водоснабдяване на цял жилищен район, нямат право от този незаконен сондаж да продават водата на сегашните собственици и т.н.
Дошло е време да започнат да се спазват законите в България от ВСИЧКИ и виновните да си носят пълната отговорност за нарушенията.
12:21 09.06.2026
20 АГАТ а Кристи
До коментар #13 от "Поро":"КУБ"-чето на Рубик всеки го върти както си иска. ТИ СЪЩО !
12:21 09.06.2026
21 Кочо
12:22 09.06.2026
22 Ще има съдебни дела.
Всичко това трябва да се докаже и провери. КУБ вече са завели дела. Вкл. и за съборената ограда.
Като знаем колко подкупна е администрацията, като нищо са се сдобили с документи.
Държавата твърди едно, но на делата може да се окаже, че КУБ имат лицензи, вкл. и за сондиране за вода.
КУБ се готвят за съдебна процедура и за това много не говорят по медиите. Пуснаха една кратка декларация и толкова!
Министърите на Радко всеки ден се надпреварват кой да блесне по медиите. И кметчето Коцев да се оправдава, че нищо не знаел!
Такова мащабно съдебно производство като нищо ще се проточи 15- 20 години. Ще има обжалвания и отлагания за експертизи.
Радко да свие министърите си да спрат да шевстат по телевизиите!
Коментиран от #24, #29
12:23 09.06.2026
23 Ама чакайте сега
За какво са им кладенци!
Умрела територия!
12:26 09.06.2026
24 В Царево още се точат дела
До коментар #22 от "Ще има съдебни дела.":за комплекса " Коста дел Кроко" на руската мафия, вече 20 години!
12:28 09.06.2026
25 Динко Харсъзина
12:44 09.06.2026
26 Тити на Кака
Водопроводна мрежа, изградена подземно???
Неееее, не може да бъде - цял свят окачва водопроводните тръби по клоните на дърветата със свински опашчици, а тука гледайте сега...
/ Апропо, това, че тия гении се правят как не знаят за съществуването на едно такова животно, наречено "локатор на тръбен поток" е поредното очарование в тази приказка за строителните чудеса на Феята с Мистрията!/
😂😂😂
12:47 09.06.2026
27 Блажо (не)корумпето съм
Коментиран от #31
12:59 09.06.2026
28 Али Баба
12:59 09.06.2026
29 Тити на Кака
До коментар #22 от "Ще има съдебни дела.":Само за протокола, няма как КУБ да "имат" ПУП.
ПУП не е собственост на частни лица и компании, а официален държавен документ, определящ всички параметри на градоустройството в даден район.
Действащият статут на коментирания район е "Охранителна зона Б". В която по давност са издадени удостоверения за търпимост на две стари почивни станции / днес частна собственост/ и - дотук. Ако някой си въобразява, че на база тези удостоверения може да разшири търпимите имоти до размерите на варненски квартал - този някой вероятно е украинец с куфарче на Миндич в едната си ръка.
13:00 09.06.2026
30 Как
13:04 09.06.2026
31 и даже рушвето седи още у
До коментар #27 от "Блажо (не)корумпето съм":швейцарската банка и не съм имал време да го ползвам ама въобще.
13:24 09.06.2026