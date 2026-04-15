Татяна Дончева: Човекът трябва да е във фокуса на всички политики
15 Април, 2026 17:19 682 18

БСП ще участва активно, професионално в смяната на съдебната власт

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"БСП е наясно, че моделът на либералната държава е изчерпан. Това, което ние мислим за правилно, е социалната държава - човекът трябва е във фокуса на политиката, а държавата да има роля в ключови дейности, които засягат самия него.". Това каза водачът на листата на БСП-ОЛ за Пловдив Татяна Дончева в ефира на БНТ.

Като сектори с важно значение за хората тя посочи здравеопазването и образованието, както и ключови сектори на икономиката като енергетиката, която засяга и националната сигурност, което е известно на всеки човек на фона на това, което става по света.

"Дали България ще зависи от световната конюнктура или максимално ще ограничи тази зависимост със свои ресурси е много важно. Нашите две възможности са да запазим топлоцентралите си и да се преборим за втора АЕЦ.", заяви кандидатът за народен представител.

Дончева изрази увереност, че БСП-ОЛ ще влезе в Народното събрание, защото факторът, от който зависи е налице и е сработил - промяната, която БСП е направила на своя Конгрес с излъчването на ново лидерство. „В БСП има инстинкт за самосъхранение и е останал шампионският ѝ дух”, категорична бе тя. По думите ѝ в новия парламент БСП - ОЛ може да играе една много сериозна и благотворна за България роля в историческия момент, в който ще се разгражда моделът Борисов-Пеевски..

Тя се спря и на позицията на левицата за промени в съдебната власт, които трябва да започнат със смяната на Висшия съдебен съвет. Според Дончева е нужно да се изберат сериозни и авторитетни магистрати със здрав гръбнак.

"БСП ще участва активно, професионално в смяната на съдебната власт.", каза още тя. Ще внесем своя принос в две неща - здравомислие и независимост от бизнес-интереси, с номер 5 в бюлетината за БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА", каза в заключение Татяна Дончева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разумен

    2 4 Отговор
    С № 8 на 19 - ти за "Алтернатива за България" !!!!!

    17:22 15.04.2026

  • 2 Човек

    2 1 Отговор
    Бият ме и ме подиграват в службата, бие ме и ме подиграва жената, бият ме и ме подиграват децата, бият ме и ме подиграват разни лелки от разни учреждения...... Фикуса е, как едни политици ми разправят колко много съм добре, но не разбирам...

    Коментиран от #3

    17:24 15.04.2026

  • 3 ...

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Човек":

    Фокуса - фикуса

    17:25 15.04.2026

  • 4 Бабяна Мончева

    8 1 Отговор
    Плис плис легена.

    17:25 15.04.2026

  • 5 Дончева, чадо

    4 0 Отговор
    Държавника мисли първо за държавата, после за всичко останало....ама ти откъде да знаеш.

    17:26 15.04.2026

  • 6 кседрес

    1 4 Отговор
    Измама. От Величие са ги хванали за пореден път как ЦИК обслужва мафията на ГЕРБ и другата свиня, и са си печатали бюлетини кои колкото иска. Тези избори още не са минали а тези бандити са си раздали бюлетини на магаретата и са вече с готови %. МВР спи. А тези от ЦИК защо не са в затвора само глупак Гюро знае. Никаква отчетност, колко са напечатани, и колко са раздадени и колко има в наличност??? Престъпници. Величие за пореден път им хванан схемите за кражба на избори. Христос Воскресе.

    Коментиран от #9, #11

    17:28 15.04.2026

  • 7 Дончева, чадо

    2 0 Отговор
    Никога интересите на държавата и народа не съвпадат....напротив.

    17:28 15.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Голе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "кседрес":

    АМИ ВЕЛИЧИЕ да информира прокуратурата....що са ослушват.

    17:30 15.04.2026

  • 10 Е те тая като я видя ми се гади

    5 1 Отговор
    А като я чуя ми се .....!

    17:30 15.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    1 1 Отговор
    И крокодилите се борят за парламента!

    17:35 15.04.2026

  • 13 Гявуро Кюмюро

    2 1 Отговор
    Само ако е украинец!

    17:36 15.04.2026

  • 14 Кой човек

    1 0 Отговор
    "вашия човек", този с леви убеждения вие го продадохте на червените олигарси. Гниди

    17:49 15.04.2026

  • 15 Голем смех

    3 0 Отговор
    Като при байТошо. Всичко в името на човека! Даже знаехме и името на човека...

    17:53 15.04.2026

  • 16 Наборките ти които гласуваха за вас

    3 0 Отговор
    Успяхте да ги изморите, И ти отдавна трябваше да си пенсионира и щеще да раьбереш колко сте социални досега, няма управление нез вас, президеншата е ваша! Но България е на народа!

    18:00 15.04.2026

  • 17 Гост

    1 0 Отговор
    Това всички го казвате преди да захапете мазния кокал

    18:01 15.04.2026

  • 18 безпартиен

    1 0 Отговор
    Тази не е мръднала и на сантиметър от 10.11.1989!Преди тази дата имаше ВСИЧКО В ИМЕТО НА ЧОВЕКА,ВСИЧКО ЗА БЛАГОТО НА ЧОВЕКА!И всички знаехме името на човека!Сега кой е човека?Или пък КОИ СА?

    18:17 15.04.2026

