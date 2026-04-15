Татяна Дончева: Човекът трябва да е във фокуса на всички политики

"БСП е наясно, че моделът на либералната държава е изчерпан. Това, което ние мислим за правилно, е социалната държава - човекът трябва е във фокуса на политиката, а държавата да има роля в ключови дейности, които засягат самия него.". Това каза водачът на листата на БСП-ОЛ за Пловдив Татяна Дончева в ефира на БНТ.

Като сектори с важно значение за хората тя посочи здравеопазването и образованието, както и ключови сектори на икономиката като енергетиката, която засяга и националната сигурност, което е известно на всеки човек на фона на това, което става по света.

"Дали България ще зависи от световната конюнктура или максимално ще ограничи тази зависимост със свои ресурси е много важно. Нашите две възможности са да запазим топлоцентралите си и да се преборим за втора АЕЦ.", заяви кандидатът за народен представител.

Дончева изрази увереност, че БСП-ОЛ ще влезе в Народното събрание, защото факторът, от който зависи е налице и е сработил - промяната, която БСП е направила на своя Конгрес с излъчването на ново лидерство. „В БСП има инстинкт за самосъхранение и е останал шампионският ѝ дух”, категорична бе тя. По думите ѝ в новия парламент БСП - ОЛ може да играе една много сериозна и благотворна за България роля в историческия момент, в който ще се разгражда моделът Борисов-Пеевски..

Тя се спря и на позицията на левицата за промени в съдебната власт, които трябва да започнат със смяната на Висшия съдебен съвет. Според Дончева е нужно да се изберат сериозни и авторитетни магистрати със здрав гръбнак.

"БСП ще участва активно, професионално в смяната на съдебната власт.", каза още тя. Ще внесем своя принос в две неща - здравомислие и независимост от бизнес-интереси, с номер 5 в бюлетината за БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА", каза в заключение Татяна Дончева.