България ще участва в осем съвместни европейски проекта в областта на отбраната

България ще получи средства за участие в осем съвместни европейски проекта в областта на отбраната, показват данни, представени днес от Европейската комисия. Общо ЕК ще насочи 1,07 милиарда евро в 57 отбранителни проекта, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.
Нашата страна ще участва в проект за повишаване на киберсигурността на обща стойност над 52 милиона евро. Предвидено е също участие в проект за орбитални системи с двойно предназначение с бюджет над 57 млн. евро, както и в проект за развитие на евтини разузнавателни спътници с бюджет над 65 млн. евро.
Български специалисти ще се включат в проект за близо 5 млн. евро за оценка на разузнавателни данни с помощта на квантови технологии, както и в проект за близо 79 млн. евро за целите на военноморските сили. Нашата страна се предвижда да участва също в проект за допълнително развитие на системите за въздушен бой за близо 28 млн. евро, а също и в проект за разработка на тренажори за военна подготовка с употребата на лазери и изкуствен интелект за близо 4 млн. евро. Последният проект с българско участие за близо 6 млн. евро предвижда разработването на устройства за засичане на високоскоростни цели при лоша видимост.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ми на на нато
Поп Петър смело отвърнал:
- Главата си я давам, вярата си не давам!
Турците му отрязват главата.
Избиването на 5000 души от село Батак при потушаването на Априлското въстание е една от най-черните дати в историята на България.
20:07 15.04.2026
2 Последния Софиянец
20:09 15.04.2026
3 България я дупят
Коментиран от #11, #12
20:16 15.04.2026
4 Сталин
Коментиран от #5, #9
20:16 15.04.2026
5 Маргарет Тачър
До коментар #4 от "Сталин":Защо избихте ястребинчетата,шумкари
Коментиран от #7, #10
20:23 15.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сатана Z
20:32 15.04.2026
9 Сатана Z
До коментар #4 от "Сталин":Не е далеч деня, в който с цветя и траурна музика за добро настроение ще изпращаме жълтопаветните доброволци в Украйна
20:36 15.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 оня с коня
До коментар #3 от "България я дупят":похвално е да призоваваш Инвестициите в България да са само за "чисто производство",но не е зле да кажеш:Ти гладен ср.ал ли си?
20:58 15.04.2026
13 Ами
На края ще измислят буркан на който
капачката остава на него след като се отвори :)
21:01 15.04.2026