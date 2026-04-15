България ще участва в осем съвместни европейски проекта в областта на отбраната

България ще получи средства за участие в осем съвместни европейски проекта в областта на отбраната, показват данни, представени днес от Европейската комисия. Общо ЕК ще насочи 1,07 милиарда евро в 57 отбранителни проекта, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Нашата страна ще участва в проект за повишаване на киберсигурността на обща стойност над 52 милиона евро. Предвидено е също участие в проект за орбитални системи с двойно предназначение с бюджет над 57 млн. евро, както и в проект за развитие на евтини разузнавателни спътници с бюджет над 65 млн. евро.

Български специалисти ще се включат в проект за близо 5 млн. евро за оценка на разузнавателни данни с помощта на квантови технологии, както и в проект за близо 79 млн. евро за целите на военноморските сили. Нашата страна се предвижда да участва също в проект за допълнително развитие на системите за въздушен бой за близо 28 млн. евро, а също и в проект за разработка на тренажори за военна подготовка с употребата на лазери и изкуствен интелект за близо 4 млн. евро. Последният проект с българско участие за близо 6 млн. евро предвижда разработването на устройства за засичане на високоскоростни цели при лоша видимост.