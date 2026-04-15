България ще участва в осем съвместни европейски проекта в областта на отбраната

15 Април, 2026 20:04 690 13

Български специалисти ще се включат в проект за близо 5 млн. евро за оценка на разузнавателни данни с помощта на квантови технологии

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България ще получи средства за участие в осем съвместни европейски проекта в областта на отбраната, показват данни, представени днес от Европейската комисия. Общо ЕК ще насочи 1,07 милиарда евро в 57 отбранителни проекта, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Нашата страна ще участва в проект за повишаване на киберсигурността на обща стойност над 52 милиона евро. Предвидено е също участие в проект за орбитални системи с двойно предназначение с бюджет над 57 млн. евро, както и в проект за развитие на евтини разузнавателни спътници с бюджет над 65 млн. евро.

Български специалисти ще се включат в проект за близо 5 млн. евро за оценка на разузнавателни данни с помощта на квантови технологии, както и в проект за близо 79 млн. евро за целите на военноморските сили. Нашата страна се предвижда да участва също в проект за допълнително развитие на системите за въздушен бой за близо 28 млн. евро, а също и в проект за разработка на тренажори за военна подготовка с употребата на лазери и изкуствен интелект за близо 4 млн. евро. Последният проект с българско участие за близо 6 млн. евро предвижда разработването на устройства за засичане на високоскоростни цели при лоша видимост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ми на на нато

    7 0 Отговор
    Три думи, попе, ще ти кажем. Ако ги, попе, изпълниш, нема да те заколим. Ще ли са, папаз, потурчиш?
    Поп Петър смело отвърнал:
    - Главата си я давам, вярата си не давам!
    Турците му отрязват главата.

    Избиването на 5000 души от село Батак при потушаването на Априлското въстание е една от най-черните дати в историята на България.

    20:07 15.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    А за хората в България някакви проекти?

    20:09 15.04.2026

  • 3 България я дупят

    5 1 Отговор
    Само с вредни производства , като барута например.Всичко друго е мижай да те лажим .уесуляците в панделата и тогава ще живне Европа и докато не се върне Евросъюзът към първоначалния си замисъл на съюз за търговия и взаимопомощ всичко е пропаднала работа

    Коментиран от #11, #12

    20:16 15.04.2026

  • 4 Сталин

    5 1 Отговор
    Участие на България в европейски проект за отбрана- доставка на цървули за ютилизация в окопите на Одеса и пустините на Иран

    Коментиран от #5, #9

    20:16 15.04.2026

  • 5 Маргарет Тачър

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Защо избихте ястребинчетата,шумкари

    Коментиран от #7, #10

    20:23 15.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Боже,пази България, от такива участници в много милионни проекти без никакво приложение за отбраната на територията вместо да приложат опита на Петроханската четворка ,която де факто беше ограничила достъпа по билото на Стара планина в този стратегически участък.

    20:32 15.04.2026

  • 9 Сатана Z

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Не е далеч деня, в който с цветя и траурна музика за добро настроение ще изпращаме жълтопаветните доброволци в Украйна

    20:36 15.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "България я дупят":

    похвално е да призоваваш Инвестициите в България да са само за "чисто производство",но не е зле да кажеш:Ти гладен ср.ал ли си?

    20:58 15.04.2026

  • 13 Ами

    2 1 Отговор
    Ще пада голямо лапане.
    На края ще измислят буркан на който
    капачката остава на него след като се отвори :)

    21:01 15.04.2026

