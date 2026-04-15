Служебният кабинет: Очакваме прокуратурата да си свърши работата по темата за изборните престъпления

Остават четири дни до изборите, в които всеки опит да бъде подменен вотът на българските граждани трябва да срещне твърд отпор. Това са четири дни, в която държавата трябва да покаже на чия страна е.

Това заяви на брифинг в Министерски съвет служебният премиер Андрей Гюров.

"В последния месец много наши сънародници подаваха сигнали и показаха, че ги е грижа и не замълчаха. На тях искам да кажа - правителството ви чу и правителството действа. МВР действа денонощно. Полицаите не се прибраха тогава, когато беше трудно, а останаха на терен и разследваха, задържаха и прекъснаха мрежи, които години наред подкопаваха изборния процес. Борбата за честни избори обаче, не е работа само на една институция. Това е отборна игра. Първата стъпка е на гражданите, които подават сигнали и отказват да бъдат част от порочни схеми. Втората стъпка е на МВР, което разследва, събира доказателства и задържа нарушителите. Третата и най-решаващата стъпка е прокуратурата, която трябва да вземе решение дали справедливостта да бъде доведена до край. Правителството може да разследва и да задържа, но прокуратурата повдига обвинения. МВР каза ясно - колеги, не се прибирайте. Сега очакваме прокуратурата да каже - колеги, не ги пускайте. Българските граждани очакват закона да бъде приложен до край. Обществото е омерзено от половинчата справедливост и това е причината след четири дни да има предсрочни избори", каза още той.

"МВР показа през последните седмици висока активност в борбата с купуването на гласове. Активността е няколко пъти по-висока от последните парламентарни избори", обяви от своя страна вътрешният министър Емил Дечев. "МВР работи срещу всички нива на тази организирана престъпна дейност. Има общо 30 преписки, изпратени от различни места в цялата страна, срещу лица с кандидат-депутатски имунитет, за които има данни, че участват в схеми за купуване на гласове. Сега на ход е прокуратурата, която трябва да прецени дали да поиска техните имунитети. Искам да споделя един тревожен случай. Най-големият размер задържана единична сума за купуване на гласове е 90 000 евро. Акцията е на ОДМВР-Пловдив и веднага след нея директорът там получава призовка да се яви на разпит като обвиняем. Нас това ни тревожи. Ние очакваме да работим с прокуратурата. Имаме и друг случай от ОДМВР-Пазарджик, където зам.-директорът е отстранен от длъжност на първа инстанция. Считаме, че така се пречи на работата на МВР", разкри Дечев.

"От ден първи на поста правосъден министър поставям въпроса за легитимността на ръководството на прокуратурата", заяви от своя страна министър Андрей Янкулов. "Виждате, че до момента всички мои институционални действия не дават резултат. Интересно е дали това, че прокуратурата не предприема действия по отношение на имунитетите на кандидат-депутатите не е свързано с притеснения относно нелегитимността на главния прокурор", добави той.

"Днес съм разпоредил проверка на заместник главния директор на ГДО по журналистическо разследване. Там се оказва, че разследването срещу потенциален извършител на пътно-транспортно произшествие е покрито, защото човекът е бивш охранител на Борислав Сарафов. Тези действия будят много притеснения как е проведено това разследване и как е приключено. Ние в министерството сме предприели всички действия. Очакваме и прокуратурата да обясни действията си", завърши министър Янкулов.