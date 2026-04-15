Служебният кабинет: Очакваме прокуратурата да си свърши работата по темата за изборните престъпления

15 Април, 2026 19:56 589 13

МВР показа през последните седмици висока активност в борбата с купуването на гласове

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Остават четири дни до изборите, в които всеки опит да бъде подменен вотът на българските граждани трябва да срещне твърд отпор. Това са четири дни, в която държавата трябва да покаже на чия страна е.

Това заяви на брифинг в Министерски съвет служебният премиер Андрей Гюров.

"В последния месец много наши сънародници подаваха сигнали и показаха, че ги е грижа и не замълчаха. На тях искам да кажа - правителството ви чу и правителството действа. МВР действа денонощно. Полицаите не се прибраха тогава, когато беше трудно, а останаха на терен и разследваха, задържаха и прекъснаха мрежи, които години наред подкопаваха изборния процес. Борбата за честни избори обаче, не е работа само на една институция. Това е отборна игра. Първата стъпка е на гражданите, които подават сигнали и отказват да бъдат част от порочни схеми. Втората стъпка е на МВР, което разследва, събира доказателства и задържа нарушителите. Третата и най-решаващата стъпка е прокуратурата, която трябва да вземе решение дали справедливостта да бъде доведена до край. Правителството може да разследва и да задържа, но прокуратурата повдига обвинения. МВР каза ясно - колеги, не се прибирайте. Сега очакваме прокуратурата да каже - колеги, не ги пускайте. Българските граждани очакват закона да бъде приложен до край. Обществото е омерзено от половинчата справедливост и това е причината след четири дни да има предсрочни избори", каза още той.

"МВР показа през последните седмици висока активност в борбата с купуването на гласове. Активността е няколко пъти по-висока от последните парламентарни избори", обяви от своя страна вътрешният министър Емил Дечев. "МВР работи срещу всички нива на тази организирана престъпна дейност. Има общо 30 преписки, изпратени от различни места в цялата страна, срещу лица с кандидат-депутатски имунитет, за които има данни, че участват в схеми за купуване на гласове. Сега на ход е прокуратурата, която трябва да прецени дали да поиска техните имунитети. Искам да споделя един тревожен случай. Най-големият размер задържана единична сума за купуване на гласове е 90 000 евро. Акцията е на ОДМВР-Пловдив и веднага след нея директорът там получава призовка да се яви на разпит като обвиняем. Нас това ни тревожи. Ние очакваме да работим с прокуратурата. Имаме и друг случай от ОДМВР-Пазарджик, където зам.-директорът е отстранен от длъжност на първа инстанция. Считаме, че така се пречи на работата на МВР", разкри Дечев.

"От ден първи на поста правосъден министър поставям въпроса за легитимността на ръководството на прокуратурата", заяви от своя страна министър Андрей Янкулов. "Виждате, че до момента всички мои институционални действия не дават резултат. Интересно е дали това, че прокуратурата не предприема действия по отношение на имунитетите на кандидат-депутатите не е свързано с притеснения относно нелегитимността на главния прокурор", добави той.

"Днес съм разпоредил проверка на заместник главния директор на ГДО по журналистическо разследване. Там се оказва, че разследването срещу потенциален извършител на пътно-транспортно произшествие е покрито, защото човекът е бивш охранител на Борислав Сарафов. Тези действия будят много притеснения как е проведено това разследване и как е приключено. Ние в министерството сме предприели всички действия. Очакваме и прокуратурата да обясни действията си", завърши министър Янкулов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    2 5 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    19:58 15.04.2026

  • 2 голям смях

    4 2 Отговор
    след изборите ще им върнат парите нищо няма друго да се случи

    хванали били хасан за кожата

    19:59 15.04.2026

  • 3 оня с коня

    4 4 Отговор
    тоя театър със хванати пуснати го гледаме на всички избори няма ли осъдени ще им върнете парите и пито платено изборите минали

    19:59 15.04.2026

  • 4 Муткурова , Пазарджик

    4 2 Отговор
    Лан Лан Лан Лан ...до безкрая и прах в очите ни

    20:02 15.04.2026

  • 5 Помнещ

    2 1 Отговор
    Три думи, попе, ще ти кажем. Ако ги, попе, изпълниш, нема да те заколим. Ще ли са, папаз, потурчиш?
    Поп Петър смело отвърнал:
    - Главата си я давам, вярата си не давам!
    Турците му отрязват главата.

    Избиването на 5000 души от село Батак при потушаването на Априлското въстание е една от най-черните дати в историята на България.

    Коментиран от #8, #9

    20:02 15.04.2026

  • 6 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    Как пък за толкова хванати "престъпници" , за толкова години, за толкова избори – един единствен път не се спомена името на партията –престъпник ?? Защото в крайна сметка , ТЯ " купува " избирателен вот !! И живеем в демокрация !? Дори временния Премиер, който се раздава по света ,по-вече от редовен се изхвърля и обявява на всеослушание : Избирателният вот не е за продаване ! Правилно ! Той е за "купуване" и полит-партиите /ОПГ/ купуват на воля. И всичко е една пушилка, която ще се вдигне , когато СЪЩИТЕ седнат на законодателните банки.
    Защо Н.В. политикът се подиграва с гражданина? И до кога така ? И кой кого прави престъпник ?
    Странна държавна нагласа....... И така ли е по целия свят ? Не ми се вярва !

    20:23 15.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нищо не помниш, аман от невежи

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Помнещ":

    Идва "свободата" и някой батакчани решават ( както сега!), че всичко е разрешено! В полето срещат две жени и ги изнасилват! Едната от жените е жена на Ахмед ага, шеф на помашкото село Барутин , с което село Батак отдавна за във вражда заради ресурсите на баташкото блато - кой да го експлоатира! Ахмед Барутанлията повежда башибозука към Батак и започва клането!
    Турският аскер, пратен да потуши възстанието, не се намесва и гледа отстрани! В последствия Турция съди помака за извършеното!

    20:39 15.04.2026

  • 9 Трябва да се учи помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Помнещ":

    Най голямото клане е старозагорското - 14, 500, извършено от Сюлейман паша - френски евреин, приел исляма! В Батак са избити, по различни данни между 1500 - 5000 човека!

    20:47 15.04.2026

  • 10 Ъхъ!!!

    2 0 Отговор
    Прокуратурата на Шиши е специализирана в замитане, а не във вършене на работа!

    20:50 15.04.2026

  • 11 хибридни напъни

    0 1 Отговор
    Прокоратурата повдига обвинения по юридически годни доказателства, а не по поведени брифинги за доказателства.

    21:08 15.04.2026

  • 12 дядото

    3 0 Отговор
    очаквайте.те мафията,заинтересованите политици и олигарси я превърнаха в послушен,над държавен инструмент за манипулиране на правото

    21:11 15.04.2026

  • 13 зъб

    1 0 Отговор
    закривате бойковата прокуратура и всичко тръгва по ноти...по корумпирана институция няма в европа..тя е гаранцията за успех на политико мафиотската корупция

    21:29 15.04.2026

