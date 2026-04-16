Рая Назарян отбелязва 35-годишнината на Конституционния съд

Председателят на Народното събрание Рая Назарян ще участва в тържественото отбелязване на 35-ата годишнина от създаването на Конституционния съд и Деня на българската конституция на 16 април 2026 г. във Велико Търново. Честването ще започне в 10,00 часа в сградата на Учредителното събрание.
Председателят на парламента Рая Назарян ще поздрави участниците в тържественото отбелязване на годишнината от създаването на Конституционния съд на Република България.
Предвидено е проф. Милко Палангурски от Института за исторически изследвания на Българската академия на науките да представи доклад на тема „Конституционализъм и Конституционен съд“. „Спомен за началото“ е темата, по която ще говори депутатът от 7-то велико народно събрание, бивш министър на правосъдието и съдия от Първи състав на Конституционния съд проф. д-р Пенчо Пенев. Проф. д-р Янаки Стоилов - секретар на Конституционната комисия в 7-то велико народно събрание и съдия в Конституционния съд на Република България, ще представи доклад „Конституцията между дължимото и реалното“.
Тържественото честване ще завърши с обща снимка на участниците и гостите пред сградата на музей „Възраждане и Учредително събрание“.
