Доц. Борислав Цеков: Решението на КС не слага край на дебата около Сарафов

Това е пореден етап, а не окончателно решение на спора. Това заяви доц. Борислав Цеков по повод решението на Конституционния съд и въпроса за легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Според него от конституционна гледна точка съмнения относно статута на Сарафов няма, но политическите и професионалните спорове продължават. Цеков подчерта, че прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет основателно се е позовала на становища на конституционалисти при формирането на позицията си.

По негови думи текстът в Закона за съдебната власт не може да има обратно действие, тъй като липсва изрична разпоредба за това. „Имаме вече приключил фактически състав, който е породил правното положение на и.ф. главен прокурор“, обясни той.

Доц. Цеков разкритикува опитите да се правят аналогии с други правни области, като гражданското право, и ги определи като неприложими в контекста на конституционното право. „Това е най-сложната материя, която урежда конфликта за висшата власт в държавата“, подчерта експертът.

Той заяви, че решението на Конституционния съд потвърждава вече изразени позиции, включително и в предишни публични дискусии.

Доц. Цеков коментира още и започналото тълкувателно дело във Върховния касационен съд. Според него съществува риск съдът да навлезе в ролята на законодател, ако се опита да „дописва“ закона чрез тълкуване. „Това не е в неговите правомощия“, каза той.

Доц. Цеков заяви, че е възможно евентуално тълкувателно решение да доведе до ограничаване на конкретни правомощия на и.ф. главен прокурор, но не и до автоматично прекратяване на неговия статут. „Това не е уволнение. Статутът не се променя по този начин“, подчерта той.

Експертът отказа да коментира бъдещите действия на прокурорската колегия. По думите му при определено развитие може да се засили натискът върху институцията. „Какво ще направят, не мога да кажа“, сподели той.