Новини
България »
Доц. Борислав Цеков: Решението на КС не слага край на дебата около Сарафов

11 Април, 2026 18:10 1 006 19

  • доц. борислав цеков-
  • кс-
  • дебат-
  • борислав сарафов

Това е етап от продължаващата битка, а не окончателно решение, каза той

Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова

Това е пореден етап, а не окончателно решение на спора. Това заяви доц. Борислав Цеков по повод решението на Конституционния съд и въпроса за легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Според него от конституционна гледна точка съмнения относно статута на Сарафов няма, но политическите и професионалните спорове продължават. Цеков подчерта, че прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет основателно се е позовала на становища на конституционалисти при формирането на позицията си.

По негови думи текстът в Закона за съдебната власт не може да има обратно действие, тъй като липсва изрична разпоредба за това. „Имаме вече приключил фактически състав, който е породил правното положение на и.ф. главен прокурор“, обясни той.

Доц. Цеков разкритикува опитите да се правят аналогии с други правни области, като гражданското право, и ги определи като неприложими в контекста на конституционното право. „Това е най-сложната материя, която урежда конфликта за висшата власт в държавата“, подчерта експертът.

Той заяви, че решението на Конституционния съд потвърждава вече изразени позиции, включително и в предишни публични дискусии.

Доц. Цеков коментира още и започналото тълкувателно дело във Върховния касационен съд. Според него съществува риск съдът да навлезе в ролята на законодател, ако се опита да „дописва“ закона чрез тълкуване. „Това не е в неговите правомощия“, каза той.

Доц. Цеков заяви, че е възможно евентуално тълкувателно решение да доведе до ограничаване на конкретни правомощия на и.ф. главен прокурор, но не и до автоматично прекратяване на неговия статут. „Това не е уволнение. Статутът не се променя по този начин“, подчерта той.

Експертът отказа да коментира бъдещите действия на прокурорската колегия. По думите му при определено развитие може да се засили натискът върху институцията. „Какво ще направят, не мога да кажа“, сподели той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

    Сектата пък си иска прокуратурата. И, точка!

    Абе аз се чудя,на какво основание му плащате заплата на Сарафов?Назначавате друг временно изпълняващ длъжността,запечатвате му кабинета,новия влиза в длъжност и готово!Има решение на КС, изпълнителната власт МВР го изпънява и готово!

    До коментар #1 от "Фен":

    Мазните парчета Пеевски и Борисов харесват Цеков. А той харесва шумът на паричките които му дават двамата.

    Вижте го тоя .... експерт....основател на Тръмп обществото в БГто.

    Най-уважаваните специалисти са категорични, че няма по-подготвен и подходящ за главен прокурор от Сарафов. Той се е доказал в практиката и се ползва с огромно доверие и уважение в цялата съдебна система. За това и българите са за него!

    От Ивкони че му помогнат. Щото иначе и Иво отива на пангара.

    Не можеш да избягаш от себе си. Пишеш се юрист, даже доцент, и на Галъп-а подставен собственик. Но си най-обикновен угодник на най-неприятните олигарси.

    Това съм АЗ. И никой няма да ме смени. На тези от ППДБ са им преброени дните.

    Тоя ГНЯС ще е прокурор докато е жив- Е.АСИ И ДЪРЖАВАТА!

    Да ти изтече СРОЧНИЯ трудов договор и ти да работиш още 20 години!

    ПФУ!

    плехоооооо,как са на вкус каламбаците на шиши....мазни ,вмирисани ,лижи ,лижи

    И професор се става.Малко е доцент.

    Тоя пък кой го пита. Напълно неизвестен като юрист, не водил нито едно дело , поредното недоразумение.

    Тоя доцент е малко като главния прокурор-никой не го иска но той продължава с лакти напред.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове