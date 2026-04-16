Министър Адемов: Пенсионерите да бъдат спокойни

Министър Адемов: Пенсионерите да бъдат спокойни

16 Април, 2026 10:37 993 19

Швейцарското правило ще бъде спазено, обеща той

Министър Адемов: Пенсионерите да бъдат спокойни - 1
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Пенсионерите трябва да бъдат спокойни, пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли със 7,8 процента и средната ще достигне 556 евро. Швейцарското правило няма как да не бъде спазено.“ Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването „Денят ON AIR“.

Министър Адемов каза още, че се очаква към средата на месец май да бъде решен един дългогодишен проблем – забавянето при изплащането на пенсиите, когато денят за началото му е почивен. „В момента, когато първият или последният ден за изплащане на пенсиите са почивни или празнични, се случва отлагане – понякога с два, три дни и повече. Това създава сериозен проблем за хората, чийто единствен доход са пенсиите. Затова решихме да направим промяна“, обясни Адемов.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съвместно с Националния осигурителен институт, разработи промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. След нейното окончателно приемане, когато първият или последният ден за изплащане на пенсиите се пада в почивен ден, то плащането ще бъде изтеглено за последния работен. „Целта е българските пенсионери да бъдат спокойни, че няма да чакат, за да получат своите пенсии“, каза социалният министър.

От началото на седмицата започна изплащането на помощта от 20 евро за най-уязвимите заради покачването на цените на горивата. „Малко над 182 000 души вече имат средствата по сметките си“, отбеляза Адемов. Това са лицата, получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г., които не трябваше да подават заявления за отпускане на средствата, тъй като Агенцията за социално подпомагане (АСП) има данни за банковите им сметки. Тяхната компенсация беше изплатена по служебен път, след като проверка на Националната агенция за приходите (НАП) установи, че отговарят на критериите.

Около 50 000 са подадените заявления от граждани, които нямат плащания от АСП. „Към 17 април очакваме да започне изплащането и към тях, след като получим информация от НАП дали отговарят на критериите“, обясни социалният министър.

МТСП продължава работата си и за спиране на порочните практики да се оказва натиск над уязвимите граждани през социалната система. „Нашата цел е да осветлим тези практики, за да не се повтарят“, каза Хасан Адемов и допълни, че изборът между хляба и бюлетината в 21-ви век е абсурден.

Получените от граждани сигнали в социалното министерство са достатъчно сериозни и всички те се проверяват или са предадени на МВР и Прокуратурата. Министър Адемов даде конкретни примери.

„Например топлият обяд се финансира от МТСП по линия на европейската солидарност, но се предоставя от общините и проектите се управляват от хора, които са назначени от общинските администрации. Случва се общинската администрация да променя правоимащите в зависимост от политическата принадлежност. Ние имаме конкретни сигнали от конкретни лица. Заради страха си обаче те отказват да дават показания и да свидетелстват и това сериозно възпрепятства проверките“, допълни социалният министър.

Има сигнали и за опити за използване на хранителните пакети, които също се финансират по европейска програма, раздават се в момента и ще достигнат до над 530 000 уязвими българи.

„От село Бунцево, община Якоруда, имаме сигнал, че не се раздават всички хранителни продукти по списък, а само една част. Останалите се дават на тези, които гласуват по определен начин след работно време“, каза още Адемов. Той допълни, че тези практики вече са осветлени и няма как да потънат, защото им е дадена достатъчна публичност.


  • 1 Адема екс-земеделски

    14 1 Отговор
    що милирди евра се замъкнаха през тоя по офшорни сметки...

    Коментиран от #7

    10:38 16.04.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор
    Когато някой Ви казва да не се боите, си е страшно❗

    10:40 16.04.2026

  • 3 1488

    6 1 Отговор
    а нормалните хора ??!!

    10:41 16.04.2026

  • 4 честен ционист

    15 2 Отговор
    Какви 500 евро пенсии, като стотиц хил пенсионери със стаж 20+г получават по жалките EUR 219?

    10:42 16.04.2026

  • 5 Много кражби

    11 1 Отговор
    И парите не стигат.

    10:43 16.04.2026

  • 6 дядото

    12 1 Отговор
    силно увеличение.колкото да умират по-бавно и мъчително.пфу.

    10:44 16.04.2026

  • 7 видял

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Адема екс-земеделски":

    Колко хотели се вдигнаха по Южна Турцие и Северен Кипър..

    Коментиран от #8

    10:44 16.04.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "видял":

    А за хотела с водопада никоя медия
    НИ ЧУ, НИ ВИДЯ🤔❗

    10:47 16.04.2026

  • 9 Стефанов

    15 0 Отговор
    Каква е тази подигравка от 7.8% след като всичко поскъпна двойно и тройно ???

    10:50 16.04.2026

  • 10 Работещ беден

    14 0 Отговор
    Увеличението на пенсиите трябва да е минимум 80%

    10:52 16.04.2026

  • 11 Бфбж

    10 0 Отговор
    Пенсиите трябва да се увеличат с 15%, тия проценти по швейцарското правило са мизерни. Какво успокоение за пенсионерите?!

    11:13 16.04.2026

  • 12 Роки

    11 0 Отговор
    Средна пенсия за Еврозоната е малко по-висока от общата за ЕС (заради богатите икономики в „ядрото“), като се движи в диапазона 1600 – 1700 евро на месец. За България е 541,20 евро. Значи верно сме влезли в клуб, ама не на богатите, а на "будалите, дето ще плащат солидарно дълговете на богатите", щото цените станаха двойни!

    11:19 16.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Значи пак ще скачат

    9 0 Отговор
    осигуровките, ще се теглят заеми и повишават цени, за да влиза ДДС в хазната. Вместо да намалявате цени, вие увеличавате доходи? Много изкривена логика. Някой да ми обясни каква нужда имаше управителят на Лукойл от увеличение на заплатата с 5%? От 180 000 лв., увеличение с 19 000 лв. само за година. Държавна заплата над 4000 лв. не трябва да има, и то на експерти. Съкращаване в бюджетна сфера с 80%. Какви са тези Комисии по досиета с по 22000 лв. заплати? Доносниците починаха, те комисии по досиета. Направете едно държавно ЕРП, една държавна банка, един държавен мобилен и интернет оператор, държавен прекупвач и доставчик на храни, които да са конкуренция на частниците. И ще видите как цените ще паднат, няма нужда помпате инфлация. Територията с най-бързи темпове в ЕС, много скоро ни чака сценарият Гърция. Хипер популистко е да увеличавате заплати и пенсии, но с цената на какво? На бъдещ фалит на територията, и кредиторите да ни вземат земята за фото, перки, мини и шистов.

    11:34 16.04.2026

  • 15 Цървул

    4 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите .
    След малко време всички ще взимат една и съща пенсия . Така че , по- добре човек да не работи изобщо . 7,8

    11:44 16.04.2026

  • 16 Рамбо

    0 6 Отговор
    Аз ще гласувам за модела Пеевски и Борисов, защото модела на Боташ и Шарлатаните му от педофилската Петроханска секта е опасен за държавата. Не може децата на ДС доносниците да зарият България с боклук и корупция, както го направиха във Варна и София. Догановата Чалма да се гледа феса.

    11:45 16.04.2026

  • 17 оня с коня

    3 0 Отговор
    Има хора с много високи пенсии,има и такива с много ниски.Това положение ще се задълбочава логично,защото при еднакви условия/тр- стаж,професия и т.н./ честото увеличение на Заплатите рефлектира и върху Вноските.затова и работещи с еднакъв стандарт на Живот след пенсиониране ВИНАГИ новите пенсионери ще имат по-висока пенсия.От тук нататък обаче следва едно жестоко изкривяване на Нещата щото според въпросното Швейц. правило ВСИЧКИ Пенсии се индексират с Еднакъв Процент,т.е. едно е да се търси 7,8% увеличение от 300-400 Евро,съвсемдруго е да се търси такова от 1200-1300 евро примерно..Резултатът ?Ами фрапиращо разтваряне на ножицата на Пенсионните приходи,независимо че Пенсионерите имат ЕДНАКВИ ПО ГОЛЕМИНА СТОМАСИ!

    11:54 16.04.2026

  • 18 Още не е дошло

    2 0 Отговор
    поколението на прехода, споко. На които им предстояха стажовете, и Костов закри заводи, държавни ферми и т.н. Същите отидоха в частен сектор, който тогава имаше навика да не плаща осигуровки. Много народ дори няма да може да се пенсионира. Предвид демографски срив, чакат ни тежки години. Който е работил на Запад, ще има спокойни старини.

    12:03 16.04.2026

  • 19 Браво

    0 0 Отговор
    Единственото спасение на България е всички министри и управници да са от турски произход защото българина е крадливо племе .

    12:17 16.04.2026

