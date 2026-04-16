КЗК разкри картел при образователните услуги

16 Април, 2026 10:53 1 075 8

Това е третият картел след тези с болничните храни и доставките на IT оборудване, който разкриваме за 3-4 месеца, обясни Радомир Чолаков

Светослава Ингилизова

Една от основните задачи на КЗК е да установяваме картели. "До момента сме на път да установим два картела. Единият е в болничните храни, а вторият - в доставките на IT оборудване. Днес ще открием процедура и за трети картел - най-общо казано в образователните услуги. Това е третият картел, който разкриваме за 3-4 месеца". Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

Той изтъкна, че друга задача на КЗК е да следи за концентрациите между предприятията. "Защото девиации на пазара могат да се получат, когато дадено предприятие започне да изкупува конкурентите си и да става все по-голямо, докато достигне господстващо положение. Само за два месеца сме разрешили две концентрации под условие - че голямото предприятие няма да извършва определени действия, които биха навредили на пазара и на потребителите", обясни Чолаков.

И припомни, че в цялата история на КЗК има само едно такова решение - от 2005 г. "Тоест от 20 години не е имало подобно решение, а за два месеца направихме две", подчерта той.

По отношение на търговските вериги зам.-председателят на КЗК припомни, че в изменението на Закона за защита на конкуренцията, прието от Народното събрание през ноември, се промениха санкциите във веригата на храните. "Преди максималната глоба беше 300 000 лева, докато за други нарушения беше до 10% от оборота. Сега санкциите са изравнени - до 10% от оборота, както е в Европа. Търговските вериги поискаха отсрочка от 3 месеца, за да адаптират договорите си с доставчиците. Тези три месеца изтекоха, дадохме им още един месец", заяви той.

Причината за отсрочката е - от човещина", обясни Чолаков. И допълни:"Разбирам, че обществото очаква по-строги действия, но ние предпочитаме да подхождаме първо с диалог. Ако се наложи - може и с по-твърди мерки. Веригите знаят това. Те са предимно дъщерни дружества на европейски компании и сме ги уведомили, че очакваме да работят в България така, както работят в Германия, Австрия, Франция".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ни думай ва!

    6 1 Отговор
    Разкри, покри и кo от твa?

    11:01 16.04.2026

  • 2 Гербаджия хранилкаджия

    9 0 Отговор
    Вън от властта.

    11:08 16.04.2026

  • 3 Какво от това

    8 0 Отговор
    Само констатации за да си запазят удобните държавни постове в това бурно и променливо политическо време

    Коментиран от #7

    11:21 16.04.2026

  • 4 Кирил

    4 0 Отговор
    Те много неща са очевидни, зор че сте установили след 30 години. И кажете сега, колко рушвет им взехте след това важно установяване? Защото КЗП и КЗК са бухалка на тиквата и шиши за рекет над картелите.

    11:46 16.04.2026

  • 5 Гатьо Гатев

    3 0 Отговор
    Този ИНФАНТИЛ трябва да се линчува.........Той е виновник за състоянието на съдебната система,..ибрикчията на Банкята..ще изтече в канала след изборите.......

    12:00 16.04.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    От години даскалите от Първо основно пращат децата на частни уроци при даскалите на Второ основно, а те пък им пращат своите❗
    О това само в КЗК още не са го "открили"❗

    12:08 16.04.2026

  • 7 Било

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Какво от това":

    от "човещина" казва, не защото е получил рушвет

    12:19 16.04.2026

  • 8 Перо

    1 0 Отговор
    Има ли нещо, което да не е в картел? В повечето случаи браншовите организации изпълняват тази дейност, под прикритие! Те открили 2 случая, явно не са платили или са влезли в конфликт с проверяващия орган! Иначе корупцията и шуробаджанащината са водещи при регулаторните и партийни органи!

    12:30 16.04.2026

