КЗК разкри картел при образователните услуги

Една от основните задачи на КЗК е да установяваме картели. "До момента сме на път да установим два картела. Единият е в болничните храни, а вторият - в доставките на IT оборудване. Днес ще открием процедура и за трети картел - най-общо казано в образователните услуги. Това е третият картел, който разкриваме за 3-4 месеца". Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

Той изтъкна, че друга задача на КЗК е да следи за концентрациите между предприятията. "Защото девиации на пазара могат да се получат, когато дадено предприятие започне да изкупува конкурентите си и да става все по-голямо, докато достигне господстващо положение. Само за два месеца сме разрешили две концентрации под условие - че голямото предприятие няма да извършва определени действия, които биха навредили на пазара и на потребителите", обясни Чолаков.

И припомни, че в цялата история на КЗК има само едно такова решение - от 2005 г. "Тоест от 20 години не е имало подобно решение, а за два месеца направихме две", подчерта той.

По отношение на търговските вериги зам.-председателят на КЗК припомни, че в изменението на Закона за защита на конкуренцията, прието от Народното събрание през ноември, се промениха санкциите във веригата на храните. "Преди максималната глоба беше 300 000 лева, докато за други нарушения беше до 10% от оборота. Сега санкциите са изравнени - до 10% от оборота, както е в Европа. Търговските вериги поискаха отсрочка от 3 месеца, за да адаптират договорите си с доставчиците. Тези три месеца изтекоха, дадохме им още един месец", заяви той.

Причината за отсрочката е - от човещина", обясни Чолаков. И допълни:"Разбирам, че обществото очаква по-строги действия, но ние предпочитаме да подхождаме първо с диалог. Ако се наложи - може и с по-твърди мерки. Веригите знаят това. Те са предимно дъщерни дружества на европейски компании и сме ги уведомили, че очакваме да работят в България така, както работят в Германия, Австрия, Франция".