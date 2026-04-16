ТЕЦ „Бобов дол“ срещу МВР: Не купуваме гласове, спазваме закона и си плащаме данъците

16 Април, 2026 16:11 704 10

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с проведената акция на органите на МВР в ТЕЦ „Бобов дол“, ръководството на дружеството намира за необходимо да изясни своята позиция, за да защити името на предприятието и достойнството на стотиците работещи в него:

Фактът, че към съобщението е споменат 48 годишен мъж с 22 годишна придружителка, с намерена в автомобил сума около 5000 евро, но нямащи нищо общо с централата, обект на друга проверка е достатъчно красноречив за „основателността“ и подвеждащата информация в следствие на проведената акция.

Ръководството на дружеството оказа пълно съдействие на проверяващите органи. При претърсванията на територията на предприятието не са иззети никакви вещи или документи, които да сочат към незаконна дейност. В опит да оправдаят масираното си присъствие, органите на реда иззеха стандартна счетоводна документация, която е публично достъпна и проверявана многократно от десетки регулаторни органи. Представянето на рутинни финансови документи като „следи от изборни престъпления“ е не само некомпетентно, но и граничи с абсурда.

Припомняме, че „ТЕЦ Бобов дол“ АД е най-голямото индустриално предприятие на Област Кюстендил. Благодарение на огромните данъчни и осигурителни вноски, които централата внася в бюджета, функционират почти всички местни институции – включително и структурите на МВР. Недопустимо е държавни органи, издържани от труда на нашите работници, да уронват престижа на работодателя им чрез демонстративни акции с нулев краен резултат.

Категорично се противопоставяме на опитите името на ТЕЦ „Бобов дол“ да бъде замесвано в „отчитане на активност“ по време на избори. Когато институциите преувеличават резултатите от своята работа за сметка на бизнеса, това не е правосъдие, а разпространение на подвеждаща информация.

„ТЕЦ Бобов дол“ АД ще продължи да работи за енергийната сигурност на страната и няма да позволи да бъде превръщан в инструмент за предизборна пропаганда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    МВР да иде по казармите да пита, солдатите за кой от всичките генерали ще гласуват.

    16:14 16.04.2026

  • 2 Абсурдистан

    10 1 Отговор
    Собственик - Ковачки. Повече няма нужда от коментар.

    Коментиран от #3

    16:15 16.04.2026

  • 3 Пръц

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Абсурдистан":

    Ковачки дава работа на хората в този запустял край забравен от правителството.Ти колко работни места си осигурил за да изказваш персонално мнение за Ковачки или се познавате лично?
    Нали от неговите данъци ти плащат помощните за безработица,щото по това време хората са на работа инямаше да си тук за да пишеш злобни коментари

    16:25 16.04.2026

  • 4 Сатана Z

    2 2 Отговор
    "намерена в автомобил сума около 5000 евро"
    И от кога е забранено да си носиш заплатата със себе си?

    16:27 16.04.2026

  • 5 военен неможач

    1 1 Отговор
    ММММевере! смях.

    16:29 16.04.2026

  • 6 ТЕЦ "Бобов дол"

    6 1 Отговор
    е санкционирана много пъти, така че изобщо не спазва законите и никак не е законосъобразно да се противопоставя на институцията, която си върши работата.

    16:34 16.04.2026

  • 7 Горски

    4 1 Отговор
    Повечето се купуват на вересия. Обещания, че гласуващият ще получи нещо положително/пари след като партията за която е гласувал започне да управлява. Обикновено, гласуването на вересия е измама. Друг вид е купуване с предварително даване на пари. Това е сигурна придобивка. Дават ти пари и ти си доволен, че нещо си спечелил. След това, поради тайното гласуване, не си длъжен да гласуваш за партията, която ти е дала парите.30 % от гласовете са купени - 20 % от Шиши и 10 % от Буци. И плащат на цоциолозите да им нагаждат резултатите.

    16:35 16.04.2026

  • 8 Свидетел

    2 1 Отговор
    Днес минах покрай ТЕЦ Бобов дол , към 8.00ч. До където ми стигаше погледа около Тец -а имаше хубава мъгла, а от всички комини излизаше страшна пушилка. Всеки четвъртък сутрин минавам от там и ситуацията е една и съща всеки път. Гъсти пушеци за живеещите наоколо. И тия хора са благодарни на Ковачки... Пълен абсурд в БГ.

    17:02 16.04.2026

  • 9 батвесо

    0 0 Отговор
    Ако имаше правосъдие, червеният боклук Ковачки отдавна трябваше да е в пандиза за всичките си далавери навремето.

    17:25 16.04.2026

  • 10 Български фатмак

    0 0 Отговор
    Браво-о-о-о.Български ЮНАЦИ-И-И-И.

    17:32 16.04.2026

