Мирчев и Божанов към Румен Радев: Нашите избиратели не могат да бъдат атакувани

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха видеоизявление по повод противодействието на купуването на гласове и публикацията на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев срещу демократичната общност, че се срамувала от българската история и омаскарявала България, съобщават от novini.bg.

"Още преди няколко месеца ясно казахме, че при прокуратура начело с Борислав Сарафов не може да има честни избори. Главният секретар на МВР Кандев и вътрешният министър Дечев свършиха доста работа за противодействие на купения вот. Милион евро конфискувани, доста хора заподозрени за купуване на вот, доста арестувани. Сред тях обаче липсват 30 души с имунитет, част най-вероятно от ГЕРБ и ДПС-Ново начало, които се водят кандидати за депутати, но по цял ден купуват гласове. Прокуратурата и ДАНС саботират работата на МВР, а истинската битка с купувачите на гласове е хвърлена в канала", заяви Ивайло Мирчев.

"Вместо Румен Радев да се занимава с основния проблем, с това как прокуратурата пречи да има честни избори, пак се занимава с някакви измислени румънски сценарии, които така или иначе няма да се случат и някакъв превантивен европейски механизъм да няма тролове във фейсбук. Трябва да кажем много ясно на Румен Радев - нашите избиратели не могат да бъдат атакувани. Никой в предизборна кампания не може да атакува избиратели, политически общности - нека да се атакуваме като политици, като партии. На протестите хората бяха с български знамена, редом с европейски знамена. Заедно с тях пяхме българския химн. Имаме много по-голяма задача от това да разделяме избирателите и тя е да направим силна България, като демонтираме модела “Пеевски-Борисов", добави Божидар Божанов.