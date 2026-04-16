Мирчев и Божанов към Румен Радев: Нашите избиратели не могат да бъдат атакувани

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха видеоизявление по повод противодействието на купуването на гласове и публикацията на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев срещу демократичната общност, че се срамувала от българската история и омаскарявала България, съобщават от novini.bg.
"Още преди няколко месеца ясно казахме, че при прокуратура начело с Борислав Сарафов не може да има честни избори. Главният секретар на МВР Кандев и вътрешният министър Дечев свършиха доста работа за противодействие на купения вот. Милион евро конфискувани, доста хора заподозрени за купуване на вот, доста арестувани. Сред тях обаче липсват 30 души с имунитет, част най-вероятно от ГЕРБ и ДПС-Ново начало, които се водят кандидати за депутати, но по цял ден купуват гласове. Прокуратурата и ДАНС саботират работата на МВР, а истинската битка с купувачите на гласове е хвърлена в канала", заяви Ивайло Мирчев.
"Вместо Румен Радев да се занимава с основния проблем, с това как прокуратурата пречи да има честни избори, пак се занимава с някакви измислени румънски сценарии, които така или иначе няма да се случат и някакъв превантивен европейски механизъм да няма тролове във фейсбук. Трябва да кажем много ясно на Румен Радев - нашите избиратели не могат да бъдат атакувани. Никой в предизборна кампания не може да атакува избиратели, политически общности - нека да се атакуваме като политици, като партии. На протестите хората бяха с български знамена, редом с европейски знамена. Заедно с тях пяхме българския химн. Имаме много по-голяма задача от това да разделяме избирателите и тя е да направим силна България, като демонтираме модела “Пеевски-Борисов", добави Божидар Божанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:09 16.04.2026
3 Дони
4 ма ДУРО
Те не знаят ли, че зад товаришь Крадев - Решетников - Боташов стоит Красная армия ?
Коментиран от #6, #21
16:12 16.04.2026
6 Мурка
До коментар #4 от "ма ДУРО":а ти не знаеш ли че ника ти стои зад теб
Коментиран от #9
16:15 16.04.2026
9 ма ДУРО
До коментар #6 от "Мурка":А ти не знаеш ли, че вече си лап.нал това, което е НАД ник-а ми ?
Коментиран от #15
16:20 16.04.2026
16 мрънкала
треперите за неделя
че някои ще се простят с хранилката на наш гръб
16:23 16.04.2026
17 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
Москва държи Буда и Шиши и им нареди ППДБ да бъдат изолирани от реално влияние и тежест в българския политически живот за да може България да последва примера на Словакия и Унгария.
Борисов и Пеевски, ще гарнират промяната в курса, за да запазят корупционния си модел, с обилна "атлантическа" реторика.
Триото Борисов-Радев-Пеевски се готви да реализира следващия етап в развитието на проекта "Турски поток"-"Боташ", останал единствения вход на Европа за руски газ.
Триото тогава си свърши работата да махнат от власт в условията на избори на хора, които могат да им попречат, като запазят тези, които са им нужни.
Имат и служби, които ще правят рейдове, прокуратура, която ще обвинява за ОПГ, главен прокурор. Някой чул ли е кРадев да каже и думичка за Сарафов ?!
Коментиран от #25, #29
16:23 16.04.2026
18 АГАТ а Кристи
До коментар #7 от "Сделано в СССР":Ръководството на БСП вече поднесе цветя на атент@торите пред храм "Св. Неделя"...
16:23 16.04.2026
19 Попов
При положение, че всички останали партии, включително пРезидента, са се юрнали да плюят именно по тях, нямам никакво съмнение, че са част от олигархично-мафиотския модел на управление, изграден от и по модел на съветските служби.
16:24 16.04.2026
21 Миме
До коментар #4 от "ма ДУРО":даммм,много,много лошо ,и нискочелото крушарссо тигърче и пърхута яко са го закъсали -иска им се пак Сглобка и гостоприемният скут на пеДелянчо ама май от посолствата съм им рекли ,че тоя път е ред на чорапа да ги поре
16:24 16.04.2026
26 Даа...
Взеха една отвертка и развиха болтовете на една машина. След което победоносно казаха: ето, вижте, машината може да се отвори.
Всички, вкл. медиите ги попитахме "и какво от това? Какво твърдите?", на което отговорът беше "нищо не твърдим, само питаме".
След няколко опита да формулират въпрос, стигнаха до такъв: може ли като се отвори машината, да се вкара нещо отвън, което да компрометира работата ѝ.
Получиха отговор от ЦИК, МЕУ, Сиела и от специалисти: не, не може.
Защото портовете са спрени, драйвери няма, а дори да имаше, нищо, което се вкарава отвън не е подписано от ЦИК и съответно няма да тръгне.
Напълно нелеп опит за скандал, който дори за нетехническите лица на място беше с ясна цел: да се внуши, че нещо не е наред с машините.
Да видим сега медиите на Пеевски как ще отразят случая. Ще има ли БОМБА В ПИК и дали някоя централна емисия ще започне с хората с отвертка, които искат "само да попитат".
Ще чакаме и пРезидента да мъцне нещо или срещу ГЕРБ, бъдещия партньор, не може.
16:30 16.04.2026
29 Миме
До коментар #17 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":що тогаз се зглобихти с ББ и седнахте у скута на пеДелянчо?
Коментиран от #34
16:33 16.04.2026
16:37 16.04.2026
33 Миме
До коментар #30 от "България в Европа или евразийска мизерия":кат беше про100 киро и амбеаж денкoff що педуханската либераса секта нищо от това не направи,ами сега отново се опитвате да лъжете хората?
Коментиран от #50
16:40 16.04.2026
34 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
До коментар #29 от "Миме":Като научиш как се пише зглобихти, ще минем и на по сложни въпроси за едноклетъчното ти междуушие !
Явно си нареден на konaнkaта на Намагнитения Пеевски, за да повтаряш като папагал думите лъжите му.
Коментиран от #48
16:41 16.04.2026
Усещат че ще имат по-малко места в следващия парламент.
16:41 16.04.2026
Петроханска им работа! 😂😂😂
16:42 16.04.2026
38 Миме
До коментар #30 от "България в Европа или евразийска мизерия":вън България от ес и нато
16:42 16.04.2026
40 Цък
До коментар #7 от "Сделано в СССР":Нещата около атентата са тъмна Индия . Взима се решение за атентата, после решение да не се извършва, но една част не се съгласява и го извършва. Царя и някой приближени до него закъсняват. И почват въпросите. Конспирации. Атентата на близнаците, конспирации. Преди дни излезе информация израелците са привили един милиар на Хизбула, конспирации. И накрая един въпрос кой има полза . Атентата е бил „удобен“ за властта, се опират на няколко ключови факта:
1. Феноменалното закъснение на царя
Борис III е бил известен със своята точност. Фактът, че закъснява точно в този ден, веднага след като е оцелял при Арабаконак (само два дни по-рано), кара мнозина да вярват, че той е имал информация. Ако царят беше загинал, страната е щяла да изпадне в конституционна криза, която е можела да доведе до край на монархията.
2. Агентурната мрежа в БКП
Обществена тайна е, че по това време Военната организация на БКП е била „пробита“ от агенти на обществената безопасност (полицията).
Инфилтрация: Властта е знаела за готвени акции. Има хипотези, че полицията е позволила на атентата да се случи (или поне не го е спряла навреме), за да получи „свободни ръце“ за пълното унищожение на комунистическото движение.
„Поводът“: Преди атентата правителството на Цанков е под международен натиск заради репресивните си методи. След взрива в църквата, никой на Запад не може да го обвини, че използва „твърда ръка“ срещу терористи.
3. Резултатът: Политическо „прочистване“
Веднага след взри
16:44 16.04.2026
44 Никакъв
Коментиран от #51
16:48 16.04.2026
48 Миме
До коментар #34 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":ау,ау на леля момчето, ма монго ли се обиди че нема как да се забрави тая пуста ЗГЛОБКА,а може и на на "момче"да се засягаше?а?
16:54 16.04.2026
50 Емигрант
До коментар #33 от "Миме":Стига с тази секта бе рендосан, каже ли някой "петробанска секта" веднага доказва, че е зависим и контролиран не човек, а чисто и просто зооекземпляр под дресура ! Тошо Африката или някой друг от чалгар ти придава "трептенията" на единствената ти мозъчна гънка от сатър ?
Коментиран от #54
16:57 16.04.2026
51 Миме
До коментар #44 от "Никакъв":ПеПеДеБераси и срам-те по скоро ше си пръснат малките гладки зомбирани мозъченца кат ламята калушев щот нали нема как умен и красив либераски жендър да бъде в грешка
17:02 16.04.2026
54 Миме
До коментар #50 от "Емигрант":опаа,опаа къв е тоя език на омразата бе лелиното?ти кого наричаш тошко африкански бе ? ми да знаеш ши си оплача на BG Elfs и даже на кака урсула ши драсна ей шегичка един mail да земи са ти спре паричките
17:12 16.04.2026
57 в ЦРУ смотаняците
До коментар #56 от "Джамал Абулибде – Акрам":и неадекватните от ФБР, спят ли.....?€.....??? Или са корумпирани в "Станция София"?
17:27 16.04.2026
