Мирчев и Божанов към Румен Радев: Нашите избиратели не могат да бъдат атакувани
Мирчев и Божанов към Румен Радев: Нашите избиратели не могат да бъдат атакувани

16 Април, 2026 16:07 1 276 59

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха видеоизявление по повод противодействието на купуването на гласове и публикацията на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев срещу демократичната общност, че се срамувала от българската история и омаскарявала България

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха видеоизявление по повод противодействието на купуването на гласове и публикацията на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев срещу демократичната общност, че се срамувала от българската история и омаскарявала България, съобщават от novini.bg.

"Още преди няколко месеца ясно казахме, че при прокуратура начело с Борислав Сарафов не може да има честни избори. Главният секретар на МВР Кандев и вътрешният министър Дечев свършиха доста работа за противодействие на купения вот. Милион евро конфискувани, доста хора заподозрени за купуване на вот, доста арестувани. Сред тях обаче липсват 30 души с имунитет, част най-вероятно от ГЕРБ и ДПС-Ново начало, които се водят кандидати за депутати, но по цял ден купуват гласове. Прокуратурата и ДАНС саботират работата на МВР, а истинската битка с купувачите на гласове е хвърлена в канала", заяви Ивайло Мирчев.
"Вместо Румен Радев да се занимава с основния проблем, с това как прокуратурата пречи да има честни избори, пак се занимава с някакви измислени румънски сценарии, които така или иначе няма да се случат и някакъв превантивен европейски механизъм да няма тролове във фейсбук. Трябва да кажем много ясно на Румен Радев - нашите избиратели не могат да бъдат атакувани. Никой в предизборна кампания не може да атакува избиратели, политически общности - нека да се атакуваме като политици, като партии. На протестите хората бяха с български знамена, редом с европейски знамена. Заедно с тях пяхме българския химн. Имаме много по-голяма задача от това да разделяме избирателите и тя е да направим силна България, като демонтираме модела “Пеевски-Борисов", добави Божидар Божанов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Тези два павиана

    44 6 Отговор
    Са лицето на беГЕто...... Срам срам

    Коментиран от #14

    16:09 16.04.2026

  • 2 Коко

    29 4 Отговор
    Едва ли има такива.Освен някой с умствена изостаналост.

    16:10 16.04.2026

  • 3 Дони

    26 5 Отговор
    И двамката са с триозомия с по три хромозоми в днк ТОВА СТИГА

    16:11 16.04.2026

  • 4 ма ДУРО

    10 19 Отговор
    На снимката - омърлушени предали се хора на ДС..
    Те не знаят ли, че зад товаришь Крадев - Решетников - Боташов стоит Красная армия ?

    Коментиран от #6, #21

    16:12 16.04.2026

  • 5 Бахурчо1

    26 3 Отговор
    Жалко пенюги.

    16:12 16.04.2026

  • 6 Мурка

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "ма ДУРО":

    а ти не знаеш ли че ника ти стои зад теб

    Коментиран от #9

    16:15 16.04.2026

  • 7 Сделано в СССР

    8 19 Отговор
    101 години от безчовечната жестокост на комунистите - Атентатът в храма Св. Неделя. Нека почетем жертвите и не забравяме техните убийци, чийто наследници днес ви лъжат, че демокрацията няма смисъл и че трябва да ги качите на власт.

    Коментиран от #10, #18, #40

    16:16 16.04.2026

  • 8 хмммм

    27 4 Отговор
    Тия двамцата трябва да ги няма в новия Парламент.

    16:19 16.04.2026

  • 9 ма ДУРО

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Мурка":

    А ти не знаеш ли, че вече си лап.нал това, което е НАД ник-а ми ?

    Коментиран от #15

    16:20 16.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 на есен

    10 1 Отговор
    с песен в Тъча

    16:20 16.04.2026

  • 12 Тюрлю гювеч изявление

    15 2 Отговор
    Отчаяна работа в последния момент.

    16:20 16.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 мрънкала

    13 2 Отговор
    я уша от манежа
    треперите за неделя
    че някои ще се простят с хранилката на наш гръб

    16:23 16.04.2026

  • 17 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    2 14 Отговор
    Ситуацията е точно като 2016-17 година, когато по заповед от Москва Борисов помогна на Радев да стане пРезидент и подаде непоискана оставка, само за да изолират Реформаторския блок, с единствената цел да прокарат Турски поток - Пътната карта го доказва.
    Москва държи Буда и Шиши и им нареди ППДБ да бъдат изолирани от реално влияние и тежест в българския политически живот за да може България да последва примера на Словакия и Унгария.
    Борисов и Пеевски, ще гарнират промяната в курса, за да запазят корупционния си модел, с обилна "атлантическа" реторика.
    Триото Борисов-Радев-Пеевски се готви да реализира следващия етап в развитието на проекта "Турски поток"-"Боташ", останал единствения вход на Европа за руски газ.
    Триото тогава си свърши работата да махнат от власт в условията на избори на хора, които могат да им попречат, като запазят тези, които са им нужни.
    Имат и служби, които ще правят рейдове, прокуратура, която ще обвинява за ОПГ, главен прокурор. Някой чул ли е кРадев да каже и думичка за Сарафов ?!

    Коментиран от #25, #29

    16:23 16.04.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сделано в СССР":

    Ръководството на БСП вече поднесе цветя на атент@торите пред храм "Св. Неделя"...

    16:23 16.04.2026

  • 19 Попов

    5 19 Отговор
    В борбата срещу съветския мафиотски режим на борисов-пеевски-радев, реални успехи постигат единствено от ПП-ДБ. Неоспорим факт. Всички останали само лаят, мърморят и мишкуват.
    При положение, че всички останали партии, включително пРезидента, са се юрнали да плюят именно по тях, нямам никакво съмнение, че са част от олигархично-мафиотския модел на управление, изграден от и по модел на съветските служби.

    16:24 16.04.2026

  • 20 Младите

    6 14 Отговор
    образовани българи са с вас, примати не ни трябват

    16:24 16.04.2026

  • 21 Миме

    20 4 Отговор

    До коментар #4 от "ма ДУРО":

    даммм,много,много лошо ,и нискочелото крушарссо тигърче и пърхута яко са го закъсали -иска им се пак Сглобка и гостоприемният скут на пеДелянчо ама май от посолствата съм им рекли ,че тоя път е ред на чорапа да ги поре

    16:24 16.04.2026

  • 22 проксито на хизбула в България

    6 8 Отговор
    се казва Румен Радев..... Логично е.... нали...

    16:26 16.04.2026

  • 23 Истината

    11 5 Отговор
    Тия двамата са от ли берастката из мет

    16:26 16.04.2026

  • 24 Фатмак

    3 2 Отговор
    Давам 10 евро повече!

    16:27 16.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Даа...

    8 3 Отговор
    в склада с машините за гласуване ГЕРБ направиха несполучлив цирк пред медиите.
    Взеха една отвертка и развиха болтовете на една машина. След което победоносно казаха: ето, вижте, машината може да се отвори.
    Всички, вкл. медиите ги попитахме "и какво от това? Какво твърдите?", на което отговорът беше "нищо не твърдим, само питаме".
    След няколко опита да формулират въпрос, стигнаха до такъв: може ли като се отвори машината, да се вкара нещо отвън, което да компрометира работата ѝ.
    Получиха отговор от ЦИК, МЕУ, Сиела и от специалисти: не, не може.
    Защото портовете са спрени, драйвери няма, а дори да имаше, нищо, което се вкарава отвън не е подписано от ЦИК и съответно няма да тръгне.
    Напълно нелеп опит за скандал, който дори за нетехническите лица на място беше с ясна цел: да се внуши, че нещо не е наред с машините.
    Да видим сега медиите на Пеевски как ще отразят случая. Ще има ли БОМБА В ПИК и дали някоя централна емисия ще започне с хората с отвертка, които искат "само да попитат".
    Ще чакаме и пРезидента да мъцне нещо или срещу ГЕРБ, бъдещия партньор, не може.

    16:30 16.04.2026

  • 27 Доктор Гълъбова

    3 3 Отговор
    Специално за мирчев и божо УСТАТАТА: НОВИТЕ БРАТУШКИ! ХАХА!!!!!

    16:31 16.04.2026

  • 28 Истината

    6 6 Отговор
    Европейски доходи, добро здравеопазване, справедливо правосъдие, №7 в интегралната бюлетина !

    16:32 16.04.2026

  • 29 Миме

    11 4 Отговор

    До коментар #17 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":

    що тогаз се зглобихти с ББ и седнахте у скута на пеДелянчо?

    Коментиран от #34

    16:33 16.04.2026

  • 30 България в Европа или евразийска мизерия

    3 7 Отговор
    Това е избора .

    Коментиран от #33, #38

    16:37 16.04.2026

  • 31 На снимката

    13 2 Отговор
    2 броя комунистически гoв нa, боядисани в синьо и жълто.

    16:38 16.04.2026

  • 32 Емигрант

    6 5 Отговор
    СРАМЪТ който поднесоха за избирателите си ПП/ДБ когато се сглобиха с ГЕРБ не може да бъде изтрит, забравен или оневинен и тогава много настървено обещаваха на суверена, че ще изритат от властта ГЕРБ, но се сглобиха с тях УЖ, че така най-лесно ще "изчажъртат" Тиквата, нито го изчагъртаха, нито му навредиха дори нищожно и днес когато Радев е възможно наистина да извърши това изчагъртване на ГЕРБ, тези "фурнаджински лопати" без грам срам от миналото си му възразяват от което следва, че сглобката им с ГЕРБ е била реалната им цел "охрана на Тиквата", а арестът му параван зад който се е скрила истината ! Как ще ИЗЧАГЪРТАТЕ ГЕРБ бе михльовци без да съдействате на по-мнолюдните от вас които желаят същото ? ИТН се самозаличиха точно така, ваш ред е сега и упорито следвате това, а и историята ясно ви показва, че който се "съеши" с ГЕРБ след това изчезва !

    16:40 16.04.2026

  • 33 Миме

    8 4 Отговор

    До коментар #30 от "България в Европа или евразийска мизерия":

    кат беше про100 киро и амбеаж денкoff що педуханската либераса секта нищо от това не направи,ами сега отново се опитвате да лъжете хората?

    Коментиран от #50

    16:40 16.04.2026

  • 34 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "Миме":

    Като научиш как се пише зглобихти, ще минем и на по сложни въпроси за едноклетъчното ти междуушие !
    Явно си нареден на konaнkaта на Намагнитения Пеевски, за да повтаряш като папагал думите лъжите му.

    Коментиран от #48

    16:41 16.04.2026

  • 35 хахахах

    8 4 Отговор
    Какви деградирали физионамии само.
    Усещат че ще имат по-малко места в следващия парламент.

    16:41 16.04.2026

  • 36 az СВО Победа80

    6 5 Отговор
    На тия.избирателите им сами се изтрепват!

    Петроханска им работа! 😂😂😂

    16:42 16.04.2026

  • 37 хизбула ще празнуват

    3 5 Отговор
    с Румен Радев за 8 процента на изборите.......

    16:42 16.04.2026

  • 38 Миме

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "България в Европа или евразийска мизерия":

    вън България от ес и нато

    16:42 16.04.2026

  • 39 някои

    4 2 Отговор
    а бе тия двамката не бяха ли заедно с петроханци

    16:44 16.04.2026

  • 40 Цък

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сделано в СССР":

    Нещата около атентата са тъмна Индия . Взима се решение за атентата, после решение да не се извършва, но една част не се съгласява и го извършва. Царя и някой приближени до него закъсняват. И почват въпросите. Конспирации. Атентата на близнаците, конспирации. Преди дни излезе информация израелците са привили един милиар на Хизбула, конспирации. И накрая един въпрос кой има полза . Атентата е бил „удобен“ за властта, се опират на няколко ключови факта:
    1. Феноменалното закъснение на царя
    Борис III е бил известен със своята точност. Фактът, че закъснява точно в този ден, веднага след като е оцелял при Арабаконак (само два дни по-рано), кара мнозина да вярват, че той е имал информация. Ако царят беше загинал, страната е щяла да изпадне в конституционна криза, която е можела да доведе до край на монархията.
    2. Агентурната мрежа в БКП
    Обществена тайна е, че по това време Военната организация на БКП е била „пробита“ от агенти на обществената безопасност (полицията).
    Инфилтрация: Властта е знаела за готвени акции. Има хипотези, че полицията е позволила на атентата да се случи (или поне не го е спряла навреме), за да получи „свободни ръце“ за пълното унищожение на комунистическото движение.
    „Поводът“: Преди атентата правителството на Цанков е под международен натиск заради репресивните си методи. След взрива в църквата, никой на Запад не може да го обвини, че използва „твърда ръка“ срещу терористи.
    3. Резултатът: Политическо „прочистване“
    Веднага след взри

    16:44 16.04.2026

  • 41 Радев притежава ли

    2 3 Отговор
    дори една рубля, дори една копейка.......... Отговора, с вятъра се носи, приятелю, с вятъра лети............... май там са пачките с еврата от хизбула...........

    16:46 16.04.2026

  • 42 прокситата на хизбула през 90те

    4 2 Отговор
    те създадоха днешния корумпиран връзкар летец Политик...............

    16:48 16.04.2026

  • 43 мадуро

    3 2 Отговор
    тиая дмамката размчитат на моите машини които ме държаха на власт 29 години но тръмп ми развали рахата

    16:48 16.04.2026

  • 44 Никакъв

    2 4 Отговор
    срам не са понесли избирателите на ПП - ДБ. Срамно е да сме сънародници с дебили. На европейския път на България няма алтернатива.

    Коментиран от #51

    16:48 16.04.2026

  • 45 хихи

    0 0 Отговор
    80% от ония 80% другите 20% за ПП

    16:49 16.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Миме

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":

    ау,ау на леля момчето, ма монго ли се обиди че нема как да се забрави тая пуста ЗГЛОБКА,а може и на на "момче"да се засягаше?а?

    16:54 16.04.2026

  • 49 хизбула

    3 1 Отговор
    подкрепя връзкаря висок, летец, за Изборите..... Видно е!

    16:55 16.04.2026

  • 50 Емигрант

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Миме":

    Стига с тази секта бе рендосан, каже ли някой "петробанска секта" веднага доказва, че е зависим и контролиран не човек, а чисто и просто зооекземпляр под дресура ! Тошо Африката или някой друг от чалгар ти придава "трептенията" на единствената ти мозъчна гънка от сатър ?

    Коментиран от #54

    16:57 16.04.2026

  • 51 Миме

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Никакъв":

    ПеПеДеБераси и срам-те по скоро ше си пръснат малките гладки зомбирани мозъченца кат ламята калушев щот нали нема как умен и красив либераски жендър да бъде в грешка

    17:02 16.04.2026

  • 52 от провален летец и затихващи функции на

    2 3 Отговор
    ВВС, става ли политик? Ако прибавим и подкрепа от кремъл, хизбула и други терористични и ретроградни организации, кво остава от тая връзкарска армейска издънка??? - МОЛОДЕЦ

    17:03 16.04.2026

  • 53 мръшляците зад Радев,

    1 2 Отговор
    още ли поддържат връзка с ХИЗБУЛА???

    17:07 16.04.2026

  • 54 Миме

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Емигрант":

    опаа,опаа къв е тоя език на омразата бе лелиното?ти кого наричаш тошко африкански бе ? ми да знаеш ши си оплача на BG Elfs и даже на кака урсула ши драсна ей шегичка един mail да земи са ти спре паричките

    17:12 16.04.2026

  • 55 Миме

    1 0 Отговор
    най-голямата трагедия на България през 20 век след неуспешното Обединение на цялото българско землище беше ,че Народният съд не унищожи до крак цялата продажна буржоазия и в настояще време берем горчивите плодове на реставрацията на кървавта античовешка капиталистическа система

    17:22 16.04.2026

  • 56 Джамал Абулибде – Акрам

    0 0 Отговор
    Аферата "АКРАМ", финансиране от ДС, филиал на КГБ и част от организираната престъпност, през 90те. И сегашните ретроградни мераци, на "ДС и КГБ, сенки от миналото" - изкараха връзкарчето от ВВС на политическата сцена.........

    Коментиран от #57

    17:24 16.04.2026

  • 57 в ЦРУ смотаняците

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Джамал Абулибде – Акрам":

    и неадекватните от ФБР, спят ли.....?€.....??? Или са корумпирани в "Станция София"?

    17:27 16.04.2026

  • 58 Горски

    1 0 Отговор
    Повечето се купуват на вересия. Обещания, че гласуващият ще получи нещо положително/пари след като партията за която е гласувал започне да управлява. Обикновено, гласуването на вересия е измама. Друг вид е купуване с предварително даване на пари. Това е сигурна придобивка. Дават ти пари и ти си доволен, че нещо си спечелил. След това, поради тайното гласуване, не си длъжен да гласуваш за партията, която ти е дала парите.30 % от гласовете са купени - 20 % от Шиши и 10 % от Буци. И плащат на цоциолозите да им нагаждат резултатите.

    17:31 16.04.2026

  • 59 смотаното ЦРУ - CIA-

    0 0 Отговор
    станция София е корумпирано, щом допуска Радев, проксито на хизбула и кремъл да се шири в Републиката. Съжалявам другари от ЦРУ, но, сте много сбъркани.........

    17:37 16.04.2026

