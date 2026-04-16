При операция на СДВР са иззети над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове
  Тема: Избори

При операция на СДВР са иззети над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове

16 Април, 2026 16:26 863 22

Още 20 000 евро със същото предназначение са конфискувани на територията на област Русе.

При операция на СДВР са иззети над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове - 1
Снимка: МВР
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове за изборите в неделя, са иззети при операция на СДВР.
Това съобщи на страницата си във фейсбук и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
Още 20 000 евро със същото предназначение са конфискувани на територията на област Русе.
Успешна полицейска акция е проведена и в Перник, където са открити над 10 000 евро, както и списъци с имена и съответстващи лица срещу тях.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бащата на някаква Саяна

    7 10 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    16:29 16.04.2026

  • 2 Горски

    7 2 Отговор
    Повечето се купуват на вересия. Обещания, че гласуващият ще получи нещо положително/пари след като партията за която е гласувал започне да управлява. Обикновено, гласуването на вересия е измама. Друг вид е купуване с предварително даване на пари. Това е сигурна придобивка. Дават ти пари и ти си доволен, че нещо си спечелил. След това, поради тайното гласуване, не си длъжен да гласуваш за партията, която ти е дала парите.30 % от гласовете са купени - 20 % от Шиши и 10 % от Буци. И плащат на цоциолозите да им нагаждат резултатите.

    16:30 16.04.2026

  • 3 Направо е смешен

    7 11 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #7

    16:30 16.04.2026

  • 4 Сила

    16 6 Отговор
    Абе , що никой не кълве на рубли ???! Нали е пълно с путиноиди в БГ то , защо няма рубли ....?!?

    Коментиран от #6, #20

    16:30 16.04.2026

  • 5 са иззети над 45 000 евро

    4 2 Отговор
    и тез парици къде отиват?
    пак при шефчетата на тез от дето сте взели

    16:30 16.04.2026

  • 6 Ами

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Може би. Защото. Си. Тъъъп и просссссс?

    Коментиран от #8

    16:31 16.04.2026

  • 7 Сила

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Направо е смешен":

    Той и Валерко , Марешки , Яне Чобанина , Бареков + Ана Баракова и още много други бяха смешни , но нашия малък и много "мъдър" народ ги набута в парламента !!!
    Вервай ми , тоя смешник влиза от раз !!! И ще ни "оправя" тепърва в комбина с Мунчо !!! Не подценявай БГ приматите !!!

    16:33 16.04.2026

  • 8 Сила

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Шшшшшшт , тихо лилавко , тихо ....

    Коментиран от #13

    16:34 16.04.2026

  • 9 Тулупите

    7 2 Отговор
    са в потрес! Избирателите им също!

    16:35 16.04.2026

  • 10 провинциалист

    3 3 Отговор
    Няма как да е престъпление да си продадеш гласа, след като не е престъпление да си продадеш тялото...

    16:37 16.04.2026

  • 11 А някои

    1 0 Отговор
    Евраци не раздават ,а само прибират ,като осигуряват топли местенца в раздутата администрация и апетитни обществени проекти...други пък за сега само обещават ,че това ще правят в...просперираща България"...трети ,че ,,всичко правят за хората"...Само тия ще прилагат над 70-80% от вота на 3000000 гласували...
    Тъй ,че всичко е предизвестено...

    16:38 16.04.2026

  • 12 Файърфлай

    4 0 Отговор
    До вчера МВР докладва за конфискувани 1 милион евро.Днес още 45 000.Не е лошо да докладват и какво са направили с тези пари-дарение за старчески домове,болници,храна за бедни или...13 заплата ? Т.е. като кажеш А,кажи и Б.Иначе възникват съмнения.

    16:44 16.04.2026

  • 13 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Трай ромче червено. Хаха.

    16:45 16.04.2026

  • 14 Тия копейки не моат се запрат

    2 1 Отговор
    Бе дееа! И вкисналия борш от оная Пияната...неке а ве спаси
    Хихихихихи

    Коментиран от #16

    16:48 16.04.2026

  • 15 на снимката 45000

    0 0 Отговор
    а те бяха 90 000 сега в кремиковци.

    17:00 16.04.2026

  • 16 Имаш ли левче кевче

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тия копейки не моат се запрат":

    Нямаш щот си много умен.

    17:02 16.04.2026

  • 17 Лелееее!

    0 0 Отговор
    Шо парееее!!!

    17:05 16.04.2026

  • 18 Ха ха ха

    2 2 Отговор
    Всеки който има евро в кеш купувач на гласове. Не вярвам на тези глупости. Този главен секретар изглежда не добре психически.

    17:09 16.04.2026

  • 19 Да допълня

    0 1 Отговор
    Ром: Обещават и после ни забравят.

    17:16 16.04.2026

  • 20 Уса

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Защото тязи валута никой няма да ти я вземе, все едно да имаш африкански пари…

    17:23 16.04.2026

  • 21 б-----------

    1 0 Отговор
    Свършвам парите!Остават за още няколко гласа да купя.Бързо идвайте.Очаквам полицията
    да дойде и да кофискува последните ми пари.

    17:27 16.04.2026

  • 22 Защо не казват партии

    0 1 Отговор
    Те купуват като им се каже името и една глоба или затвор за дадена партия и се приключва купуването на гласове

    17:31 16.04.2026

