50 евро за глас: Задържаха мъж в Кюстендил за изборна търговия

Сигнал за опит за купуване на гласове е постъпил в полицията в Кюстендил в петък, 17 април, от жител на града. По данни на подателя негов познат му предложил 50 евро, за да гласува в полза на определена политическа сила.
Предложението било направено по телефона, като мъжът трябвало да изпрати снимка на личната си карта, а сумата щяла да бъде изплатена след изборния ден.
Служителите на полицията са установили 55-годишния мъж, заподозрян в предлагане на облага с цел склоняване към гласуване по определен начин.
При извършените процесуално-следствени действия в имота му не са открити парични средства. При проверка на мобилния му телефон са намерени три снимки на лични карти.
Мъжът е задържан със заповед за полицейско задържане, за срок от 24 часа, каза пред БТА говорителят на дирекцията Катя Табачка.
По случая е образувано бързо полицейско производство и е уведомена прокуратурата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
…………
Коментиран от #10
16:28 18.04.2026
2 мафиотски циркове
Коментиран от #5, #45
16:30 18.04.2026
3 Ти си
Защо се крият имената ?
Май някой има страх или интерес да не ги обади .....
16:32 18.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Али Гатор
Коментиран от #16
16:35 18.04.2026
7 ДПС
16:35 18.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ще Има ли глупаци да гласуват
Коментиран от #12, #21
16:41 18.04.2026
10 Браво
До коментар #1 от "…………":Разбили са крупна мрежа.
Осуетено е купуването на 3 гласа.
16:45 18.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Митко
Коментиран от #20
16:49 18.04.2026
14 Аз оценям моя глас на 100 евро
Коментиран от #17
16:53 18.04.2026
16 Заповядай
До коментар #6 от "Али Гатор":Прогресивна България
16:57 18.04.2026
17 Аааа не малко са те после ще си ги
До коментар #14 от "Аз оценям моя глас на 100 евро":избият за ден.Аз искам по 200€ + бира Корона и кюфтаци + картофки.
17:06 18.04.2026
20 Разкрития
До коментар #13 от "Митко":На скъпарското закриване в Зала 8888 на кампанията на Зелен Човек бяха докарани хора с пълни 53 големи автобуса и 14 микробуса . Раздадени им са по 15€ за присъствие, да правят навалица и по 60€ да гласуват за 21.
Коментиран от #26, #48
17:23 18.04.2026
21 Охлюв
До коментар #9 от "Ще Има ли глупаци да гласуват":Ще има, да. Ей тез за 50 кинта и кебапчета, в някои случаи за дърва. Нека те решат вместо теб, като си толкова "умен".
17:25 18.04.2026
25 Охлюв
До коментар #22 от "Цвете":Като са такива тарикати нека кажат сега, защо след изборния ден?? Партиите се дисквалицират от изборите и това е, както казват нашите западни "партньори" - симпъл ас дат.. 😉
17:30 18.04.2026
26 Вярвам ви !
До коментар #20 от "Разкрития":Но то е тъжно непрекъснато да ми повтарят Баце и Шиши , а това какво прави Мунчо не го коментират . Това не е ли агитация в деня за размисъл ?
17:39 18.04.2026
28 Хи хи
До коментар #19 от "Цвете":50 евро са си 50 евро , а мен ме агитират в деня за размисъл без нищо насреща . Това как го бихте определили ?
Коментиран от #32
17:41 18.04.2026
32 Боруна Лом
До коментар #28 от "Хи хи":...КАТ ПРЕЦАКВАНЕ!
17:44 18.04.2026
34 Ха ХаХа
Това не са доказателства за съд.
17:51 18.04.2026
35 Ха ХаХа
До коментар #27 от "БОТАШ":Смачка ви Радев петроханци.Направи ви на таратор
Коментиран от #39
17:53 18.04.2026
38 ПЛЕВЕЛ
До коментар #24 от "Цвете":Направих си труда да се върна назад в годините и да видя колко ни струват тия ПР акции . По времето на Дамаджан ни е струвало 3 милиона лева . Всички са осъдили МВР и освен , че им върнали парите сме им платили и тормоза . Толкова за вашата радост !
17:55 18.04.2026
41 35 - и фатмашки ваксаджия
Коментиран от #46
18:07 18.04.2026
45 Всъщност партиите са две-
До коментар #2 от "мафиотски циркове":имат пари...едната беше дълги години в управлението на страната, другата има амбициите на " ръководителя". Поне така мисля аз. А вие?
19:42 18.04.2026
46 Като няма доводи,
До коментар #41 от "35 - и фатмашки ваксаджия":започват обидните квалификации - закон от науката психология..
19:44 18.04.2026
47 Миналата година по 50 лева
100% инфлация!
19:46 18.04.2026
48 Аз бях там-
До коментар #20 от "Разкрития":защо не знам за тези пари? А ти не си бил, а знаеш...? А цигани нямаше...те са контингент на други партии...
19:52 18.04.2026
49 Вероятно си
До коментар #42 от "Горски":специалист по технологии? Не си...
19:54 18.04.2026
