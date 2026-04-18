50 евро за глас: Задържаха мъж в Кюстендил за изборна търговия

Сигнал за опит за купуване на гласове е постъпил в полицията в Кюстендил в петък, 17 април, от жител на града. По данни на подателя негов познат му предложил 50 евро, за да гласува в полза на определена политическа сила.

Предложението било направено по телефона, като мъжът трябвало да изпрати снимка на личната си карта, а сумата щяла да бъде изплатена след изборния ден.

Служителите на полицията са установили 55-годишния мъж, заподозрян в предлагане на облага с цел склоняване към гласуване по определен начин.

При извършените процесуално-следствени действия в имота му не са открити парични средства. При проверка на мобилния му телефон са намерени три снимки на лични карти.

Мъжът е задържан със заповед за полицейско задържане, за срок от 24 часа, каза пред БТА говорителят на дирекцията Катя Табачка.

По случая е образувано бързо полицейско производство и е уведомена прокуратурата.