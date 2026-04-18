50 евро за глас: Задържаха мъж в Кюстендил за изборна търговия

18 Април, 2026 16:26

  • купуване на гласове-
  • избори-
  • кюстендил

Предложението било направено по телефона, като мъжът трябвало да изпрати снимка на личната си карта, а сумата щяла да бъде изплатена след изборния ден

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнал за опит за купуване на гласове е постъпил в полицията в Кюстендил в петък, 17 април, от жител на града. По данни на подателя негов познат му предложил 50 евро, за да гласува в полза на определена политическа сила.

Предложението било направено по телефона, като мъжът трябвало да изпрати снимка на личната си карта, а сумата щяла да бъде изплатена след изборния ден.

Служителите на полицията са установили 55-годишния мъж, заподозрян в предлагане на облага с цел склоняване към гласуване по определен начин.

При извършените процесуално-следствени действия в имота му не са открити парични средства. При проверка на мобилния му телефон са намерени три снимки на лични карти.

Мъжът е задържан със заповед за полицейско задържане, за срок от 24 часа, каза пред БТА говорителят на дирекцията Катя Табачка.

По случая е образувано бързо полицейско производство и е уведомена прокуратурата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 …………

    15 4 Отговор
    И по едно кебапче 🤣

    Коментиран от #10

    16:28 18.04.2026

  • 2 мафиотски циркове

    24 4 Отговор
    докато не се казва за коя партия се купуват гласовете няма никаква изборна търговия…

    Коментиран от #5, #45

    16:30 18.04.2026

  • 3 Ти си

    21 5 Отговор
    И защо никога не се споменава за която партия или коалиция се купуват гласове?
    Защо се крият имената ?
    Май някой има страх или интерес да не ги обади .....

    16:32 18.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Сигурно са фалшиви.

    16:33 18.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Али Гатор

    18 4 Отговор
    А бе казвайте имената на партиите които дават пари за глас та ние потребителите да мо ем да си направим сметка на кого е по-изгодно да си продадем гласа.

    Коментиран от #16

    16:35 18.04.2026

  • 7 ДПС

    22 5 Отговор
    Делян Пеевски Свинята.

    16:35 18.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ще Има ли глупаци да гласуват

    8 17 Отговор
    утря! Аз съм пас.

    Коментиран от #12, #21

    16:41 18.04.2026

  • 10 Браво

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "…………":

    Разбили са крупна мрежа.
    Осуетено е купуването на 3 гласа.

    16:45 18.04.2026

  • 11 Мата Хари

    14 3 Отговор
    Ама гола снимка ли? За 50 евро

    16:45 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Митко

    11 7 Отговор
    От сутринта ме бомбардират с СМС -си да гласувам с N 21 , a за пари не отварят дума . Това какво значи . тия поне дават пари , а аз без пари да гласувам . На предните избори получих 4 СМС да гласувам за друга партия , даже за кмет на градче в което никога не съм пребивавал ! Не купували гласове другите , айде няма нужда !

    Коментиран от #20

    16:49 18.04.2026

  • 14 Аз оценям моя глас на 100 евро

    6 7 Отговор
    Кепаби и наливна бира и който иска може да му го дам

    Коментиран от #17

    16:53 18.04.2026

  • 15 Приятели

    9 5 Отговор
    Утре всички в зелено ще могат да упражнят правото си на предателство към родината ни

    16:56 18.04.2026

  • 16 Заповядай

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Али Гатор":

    Прогресивна България

    16:57 18.04.2026

  • 17 Аааа не малко са те после ще си ги

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Аз оценям моя глас на 100 евро":

    избият за ден.Аз искам по 200€ + бира Корона и кюфтаци + картофки.

    17:06 18.04.2026

  • 18 Сатана Z

    10 1 Отговор
    ПП : Покупко Продажба на гласове не е престъпление,.Целта оправдава средствата.

    17:18 18.04.2026

  • 19 Цвете

    13 3 Отговор
    КАКВО ПОТЕНЕ ПАДА САМО. КАК ГИ НАРЕЧЕ ОНЗИ В ПАРЛАМЕНТА " МРЪШЛЯЦИ " ,НО ТОВА СЕ КАЗВА ДНЕС ЗА ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРОДАВАЧИ НА " НАДЕЖДА ".ТОЛКОВА ТЪПАЦИ, ДА СИ ПРОВАЛИШ БЪДЕЩЕТО ЗА 50 ЕВРО. ПОСЛЕ СЕ ЖАЛВАТ, ЧЕ БИЛИ БЕДНИ. ЗАТОВА СМЕ НА ТОЗИ ХАЛ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ ПРОДАВАЧИТЕ НА БЕЗВРЕМИЕ. 🐷🎃🫦🇧🇬🇧🇬🥹👍

    Коментиран от #28

    17:21 18.04.2026

  • 20 Разкрития

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Митко":

    На скъпарското закриване в Зала 8888 на кампанията на Зелен Човек бяха докарани хора с пълни 53 големи автобуса и 14 микробуса . Раздадени им са по 15€ за присъствие, да правят навалица и по 60€ да гласуват за 21.

    Коментиран от #26, #48

    17:23 18.04.2026

  • 21 Охлюв

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ще Има ли глупаци да гласуват":

    Ще има, да. Ей тез за 50 кинта и кебапчета, в някои случаи за дърва. Нека те решат вместо теб, като си толкова "умен".

    17:25 18.04.2026

  • 22 Цвете

    5 3 Отговор
    ПОЯСНЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ПИТАЩИ.ГОСПОДИН ДЕЧЕВ И КАНДЕВ КАЗАХА ГЛАСНО, ЧЕ ЩЕ КАЖАТ ЗА ЦЯЛАТА " ТЪРГОВИЯ НА ГЛАСУВАНЕ " СЛЕД ИЗБОРИТЕ ВЕДНАГА.ЩЕ БЪДАТ УПОВЕСТЕНИ ДО ЕДИН, КОЯ ПАРТИЯ Е ПРЕДЛОЖИЛА ЕВРА.ДА ИМАМЕ ТЪРПЕНИЕТО И ДА ИЗЧАКАМЕ ,КОГАТО ПРИКЛЮЧИ ИЗБОРНИЯТ ДЕН. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #25

    17:27 18.04.2026

  • 24 Цвете

    2 3 Отговор
    КАКВО ПОТЕНЕ ПАДА САМО. КАК ГИ НАРЕЧЕ ОНЗИ В ПАРЛАМЕНТА " МРЪШЛЯЦИ " ,НО ТОВА СЕ КАЗВА ДНЕС ЗА ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРОДАВАЧИ НА " НАДЕЖДА ".ТОЛКОВА ТЪПАЦИ, ДА СИ ПРОВАЛИШ БЪДЕЩЕТО ЗА 50 ЕВРО. ПОСЛЕ СЕ ЖАЛВАТ, ЧЕ БИЛИ БЕДНИ. ЗАТОВА СМЕ НА ТОЗИ ХАЛ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ ПРОДАВАЧИТЕ НА БЕЗВРЕМИЕ. 🐷🎃🫦🇧🇬🇧🇬🥹👍

    Коментиран от #38

    17:29 18.04.2026

  • 25 Охлюв

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Цвете":

    Като са такива тарикати нека кажат сега, защо след изборния ден?? Партиите се дисквалицират от изборите и това е, както казват нашите западни "партньори" - симпъл ас дат.. 😉

    17:30 18.04.2026

  • 26 Вярвам ви !

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Разкрития":

    Но то е тъжно непрекъснато да ми повтарят Баце и Шиши , а това какво прави Мунчо не го коментират . Това не е ли агитация в деня за размисъл ?

    17:39 18.04.2026

  • 27 БОТАШ

    5 2 Отговор
    Ти благодари,че ще опражниш утре правого си за предателство на родината ни

    Коментиран от #35

    17:41 18.04.2026

  • 28 Хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    50 евро са си 50 евро , а мен ме агитират в деня за размисъл без нищо насреща . Това как го бихте определили ?

    Коментиран от #32

    17:41 18.04.2026

  • 29 до 2 - и "неосведомен"

    7 4 Отговор
    Що се парвиш на тапа бе, брато?! Много добре занеш, че търговците на гласове купуват за Тиквата и за Прасето! Та нали благодарение точно на купуваните досега хиляди гласове, повечето, с извинени, в ромските квартали, престъпните корпорации на тиквата и на Прасеот "печелеха" всички избори?! Ами, милионите от активите на КТБ, които открадна уродливото 190 - килограмово туловище и от чекмеджето до кратуната на СИКаджийската мутра могат да купят гласовете и на цяла Бългаиря, нали?! Само че този път служебният МВР - министър много лошо ги удари! Чува се, че и двамата дебелаци, отколешни побратими и ортаци - Тиквата и Прасето, вече били на успокоителни и джобоевте им биле пълин с роозви хапчета! Утре вечер ще вземат двойни, че и тройни дози!

    17:42 18.04.2026

  • 30 цигането Симо

    5 1 Отговор
    Сички ги фанаха,ама мене не можеха.Айде идвайте.

    17:43 18.04.2026

  • 31 хмммм

    5 0 Отговор
    Пак ли фалшиви новини. КАжете за коя партия е агитирал.

    17:44 18.04.2026

  • 32 Боруна Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хи хи":

    ...КАТ ПРЕЦАКВАНЕ!

    17:44 18.04.2026

  • 34 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    Сами димки от МВР.
    Това не са доказателства за съд.

    17:51 18.04.2026

  • 35 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "БОТАШ":

    Смачка ви Радев петроханци.Направи ви на таратор

    Коментиран от #39

    17:53 18.04.2026

  • 36 съглаесн с 20 - и!

    3 2 Отговор
    Да, вчера Зеленият чорап, фатмакэт от село Славяново, нагъл, двуличен, коварен, подъл и противен, за пореден път показа истинския си лик! показа истинския си лик на измамник! По една телевизия дадоха хиляди случайници, добре платени, разбира се, които слизаха от автобуси, пристигащи от цяла България! Павечето от гостите в зала 888 за "закриване" на кампанията на путиновата подлога, с извинеине, бяха от малцинствата! Нито един не знаеше защо идва, по какъв повод, за кого ще гласува, имаше потресаващи коментари, от които дори и путиновият Фатмак би се засрамил! Дори и той би се засрамил! Така че, българи, бдете, българи! Бдете и внимавайте! Нито един от вас не струва 20 евро! Бдете, българи! Малко ли ви бяха онези "спосители" - комарджията от Мадрид и СИКаджийската мутра Боко Тикваат! За сакатия учиндолски селяндур дари няма смисъл да се коментира! Той не се вмества в нито една каетгория "мерзавци"!

    17:53 18.04.2026

  • 37 Анонимен

    2 0 Отговор
    Простащина невежество заплахи всяване на страх и касиране на изборите Незаконници гюрови доста властваха няма конституция за тях няма закони Касиране

    17:54 18.04.2026

  • 38 ПЛЕВЕЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Цвете":

    Направих си труда да се върна назад в годините и да видя колко ни струват тия ПР акции . По времето на Дамаджан ни е струвало 3 милиона лева . Всички са осъдили МВР и освен , че им върнали парите сме им платили и тормоза . Толкова за вашата радост !

    17:55 18.04.2026

  • 39 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ХаХа":

    Невежество е огромно и затова ще си играят с невежеството ви 35 жалка работа

    17:55 18.04.2026

  • 40 Анонимен

    2 0 Отговор
    А Йотова защо назначи гюровите макар че знае че е нелигитимно това Ето защо сега разб расте ли Овластяване страх заплахи закони конституция Касиране на изборитеВижте РРлукс много пари с президентска охрана по телевизиите постоянно се казва че е победител

    18:05 18.04.2026

  • 41 35 - и фатмашки ваксаджия

    4 1 Отговор
    Ами, яж си го този таратор на селяндурино от Славяноов бе, нищожество долно, кремълска подлога и лакей на Фатмака! Че много си бил тъп бе, мерзавецо от от фатмашката компания! Я виж вчера ккаво направи новият "Спасител"! Докара на "закриването" на кампонията си ромите от цяла Бългаиря! Пред залата имаше повече от 70 автобуса, всички бяха получили по 50 евро, сандвич и бутилка минерална вода! Бая се беше охарчил Фатмакът, както и неговите "олигарси"! А ти си сърбай таратора,утре вечер да не се наложи Деса да слага компреси на кратуната на измамника, дето с "вдигнат юмрук" щеше да гони мутрите, ама се отказа, че дори те му станаха най-близки! Доста от тях видяхме около автобусите! Не, повече от потрес и отврат! Вчера наглостта, коварството, двуличието и цинизма на "спасителя" Радев надминаха и мадридския комарджия, и агент сава, и Тикваат, и Прасето, взети заедно! А и такава деомнстрация на купени "гласоподаватеил" беше безпрецедентна в цялата ни политическа история!

    Коментиран от #46

    18:07 18.04.2026

  • 42 Горски

    4 0 Отговор
    Защо в склада с машините няма камери? ГЕРБ предлагат да се сложат лепенки на машините. Би било добре тези лепенки ДА СА РАЗПИСАНИ с три подписа на членове на ЦИК, излъчени от различни партии. Иначе са просто хвърчащи лепенки. Днес ги залепяш, утре ги отлепяш, свършваш нещо и пак ги залепяш. Така се прави пломбиране (запечатване), когато искаш да осигуриш недостъпност за злоупотреби. Това са изборите, за които Кирил Петков каза в онзи запис, че са направили АЛА-БАЛА С ПРЕЗИДЕНТА. И през цялото това време машините са собственост на „Сиела Норма“, частна фирма, която РЕШАВА КАК ДА СЪХРАНЯВА и ПРОФИЛАКТИРА МАШИНИТЕ, тоест решава кой ще управлява България. При 100% машинно гласуване „Сиела Норма“ ще решава резултатите. Глупаво е някои партии да си мислят, че машините работят за тях.

    Коментиран от #49

    18:11 18.04.2026

  • 43 Хмм

    3 0 Отговор
    50 лева станаха 50 евро

    18:14 18.04.2026

  • 44 Кой ги дава

    3 0 Отговор
    Тези педесет евро защо на мен никой не ми предлага ще ги взема и ще гласувам за тях.. Е ба л са и м май ката иначе и без тях ще си остана и нищо няма да с е промени

    19:18 18.04.2026

  • 45 Всъщност партиите са две-

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "мафиотски циркове":

    имат пари...едната беше дълги години в управлението на страната, другата има амбициите на " ръководителя". Поне така мисля аз. А вие?

    19:42 18.04.2026

  • 46 Като няма доводи,

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "35 - и фатмашки ваксаджия":

    започват обидните квалификации - закон от науката психология..

    19:44 18.04.2026

  • 47 Миналата година по 50 лева

    4 0 Отговор
    Сега по 50 €.

    100% инфлация!

    19:46 18.04.2026

  • 48 Аз бях там-

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Разкрития":

    защо не знам за тези пари? А ти не си бил, а знаеш...? А цигани нямаше...те са контингент на други партии...

    19:52 18.04.2026

  • 49 Вероятно си

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Горски":

    специалист по технологии? Не си...

    19:54 18.04.2026

  • 50 Зао Не си Оставите !

    1 0 Отговор
    Хората а Си Търгува !

    Ктато Че Ли ?!

    Тези От !

    Народното !

    Събрание !

    Не Правят !

    Същото !

    02:17 19.04.2026

  • 51 Пешо Кюствндилецо

    0 0 Отговор
    А па я не съм тоя начи на мене никой нищо не ми е предлагал, а я при немам да раздавам. Вчера си садих доматите у парното. Бачкам си, имам си доматки, краставички, чушки, одим си на на море летото с Астричката на газ и си бием биричката. А през това време чекам да оправят България. Ич ми не дреме.

    08:57 19.04.2026

