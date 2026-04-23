Дидо Дънката, осигурил 200 000 евро във Варна за купуване на гласове, е напуснал страната

Бизнесменът Даниел Славов, известен с прякора си Дидо Дънката, е напуснал страната. Това стана ясно от думите на служебния премиер Андрей Гюров, който даде интервю за "Извън ефир".

Гюров обясни, че Дидо Дънката е осигурил иззетите във Варна 200 000 евро, предназначени за купуване на гласове. По думите на премиера той е напуснал страната, защото е разбрал, че срещу него е започната проверка, посочи news.bg.

"Ама ние знаем той за кой купуваше в предишни парламенти, кои хора са шампиони по преференции и са влизали в парламента точно от този", продължи Гюров.

В отговор на въпрос за кого бизнесменът е купувал гласове, служебният премиер направи препратка към "приближена на него дама" с името Славена от ГЕРБ.

Клуб"Z" посочва, че най-вероятно Гюров е имал преди Славена Точева, която беше избирана преференциално е предишни парламенти, като по време на 40-то Народно събрание се оттегли.

Припомняме, че въпросните 200 000 евро бяха иззети по време на полицейска акция, за която съобщи главсекът на МВР Георги Кандев на 17 април.

По време на брифинга, даден след приключването на изборния ден от 19 април, Кандев обясни, че парите са били дадени от бизнесмен, свързан с политиката, който месец преди парламентарните избори е напуснал страната, но тогава главният секретар не назова лицето по име.