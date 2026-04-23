Дидо Дънката, осигурил 200 000 евро във Варна за купуване на гласове, е напуснал страната

Бизнесменът Даниел Славов, известен с прякора си Дидо Дънката, е напуснал страната. Това стана ясно от думите на служебния премиер Андрей Гюров, който даде интервю за "Извън ефир".
Гюров обясни, че Дидо Дънката е осигурил иззетите във Варна 200 000 евро, предназначени за купуване на гласове. По думите на премиера той е напуснал страната, защото е разбрал, че срещу него е започната проверка, посочи news.bg.
"Ама ние знаем той за кой купуваше в предишни парламенти, кои хора са шампиони по преференции и са влизали в парламента точно от този", продължи Гюров.
В отговор на въпрос за кого бизнесменът е купувал гласове, служебният премиер направи препратка към "приближена на него дама" с името Славена от ГЕРБ.
Клуб"Z" посочва, че най-вероятно Гюров е имал преди Славена Точева, която беше избирана преференциално е предишни парламенти, като по време на 40-то Народно събрание се оттегли.
Припомняме, че въпросните 200 000 евро бяха иззети по време на полицейска акция, за която съобщи главсекът на МВР Георги Кандев на 17 април.
По време на брифинга, даден след приключването на изборния ден от 19 април, Кандев обясни, че парите са били дадени от бизнесмен, свързан с политиката, който месец преди парламентарните избори е напуснал страната, но тогава главният секретар не назова лицето по име.
Скоро ще обявят референдум за Варненская руска республика!
До коментар #3 от "Майора":Всички носят "дънки" !!! "Дънките" стоят добре на всички ...унисекс !!!
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Тук не е кииф!!!
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":А ти видя ли, чу ли американските военни самолети на варненското гражданско летище? През цялото съществуване на Варшавския договор военен самолет не е кацал на гражданско летище в България...
До коментар #5 от "Сила":Председателят на общинския съвет във Варна Борислав Гуцанов и бизнесменът Даниел Славов - Дидо Дънката остават за постоянно в ареста, реши Варненският окръжен съд.Срещу Гуцанов, задържан при акция "Медузи" в сряда, са повдигнати четири обвинения - за участие в организирана престъпна група, за извършване на престъпление по служба, сключване на неизгодни сделки и склоняване към лъжесвидетелстване. 3 април 2010
или ги е купувал за себе си
Винаги когато го видя и чуя, асоциацията е такава.
С такива хора България няма да пребъде.
Чак се страхувам да видим какво са му обещали, като му завърши назначението.
До коментар #9 от "Много ще ми е интересно":На този ден е празника на проститутките на древния Рим! Заглавие от сайта.
До коментар #24 от "Българин":Лъжеш ТИ! Гюров е достоен, образован и интелигентен политик! А крадецът Дънката го знае цяла Варна.
До коментар #27 от "въпросителна":Има. На теб специално ли да ги даде? Я къш!
До коментар #26 от "Лъжеш нагло!":на Гуцанов от гимназията , който в Парламента рисуваше "светло бъдеще и загриженост за хората" ! Пълен мошеник , отдавна трябваше да бъде в затвора , а и опит има !
