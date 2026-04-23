Дидо Дънката, осигурил 200 000 евро във Варна за купуване на гласове, е напуснал страната
Дидо Дънката, осигурил 200 000 евро във Варна за купуване на гласове, е напуснал страната

23 Април, 2026 15:24 2 845 46

Ама ние знаем той за кой купуваше в предишни парламенти, кои хора са шампиони по преференции и са влизали в парламента точно от този, продължи Андрей Гюров

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бизнесменът Даниел Славов, известен с прякора си Дидо Дънката, е напуснал страната. Това стана ясно от думите на служебния премиер Андрей Гюров, който даде интервю за "Извън ефир".

Гюров обясни, че Дидо Дънката е осигурил иззетите във Варна 200 000 евро, предназначени за купуване на гласове. По думите на премиера той е напуснал страната, защото е разбрал, че срещу него е започната проверка, посочи news.bg.

"Ама ние знаем той за кой купуваше в предишни парламенти, кои хора са шампиони по преференции и са влизали в парламента точно от този", продължи Гюров.

В отговор на въпрос за кого бизнесменът е купувал гласове, служебният премиер направи препратка към "приближена на него дама" с името Славена от ГЕРБ.

Клуб"Z" посочва, че най-вероятно Гюров е имал преди Славена Точева, която беше избирана преференциално е предишни парламенти, като по време на 40-то Народно събрание се оттегли.

Припомняме, че въпросните 200 000 евро бяха иззети по време на полицейска акция, за която съобщи главсекът на МВР Георги Кандев на 17 април.

По време на брифинга, даден след приключването на изборния ден от 19 април, Кандев обясни, че парите са били дадени от бизнесмен, свързан с политиката, който месец преди парламентарните избори е напуснал страната, но тогава главният секретар не назова лицето по име.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    19 35 Отговор
    Варна е руска губерния!
    Скоро ще обявят референдум за Варненская руска республика!

    Коментиран от #6, #10

    15:26 23.04.2026

  • 2 честен ционист

    10 13 Отговор
    Абсолютен рекордьор с 13528 преференции в 23 МИР на предходните избори беше Божо Божанов.

    15:27 23.04.2026

  • 3 Майора

    13 19 Отговор
    Май бъркаш Гюров , Дънката е близък до Гуцанов!

    Коментиран от #5

    15:28 23.04.2026

  • 4 рекъл-казал

    8 9 Отговор
    Това до съда няма да стигне.

    15:30 23.04.2026

  • 5 Сила

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Майора":

    Всички носят "дънки" !!! "Дънките" стоят добре на всички ...унисекс !!!

    Коментиран от #13

    15:30 23.04.2026

  • 6 Сус бе

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Тук не е кииф!!!

    15:31 23.04.2026

  • 7 Тиквата +Шиши =💩

    42 5 Отговор
    Когато Ивелин Михайлов ви говореше за него си правихте оглушки, а сега си правите реклама. Май стана така, че с чужда пита помен правите, боклуци такива 👊🤛

    15:32 23.04.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    19 11 Отговор
    София е хамериканско гето, софийски педофили, платени от стрина Галя.

    15:34 23.04.2026

  • 9 Много ще ми е интересно

    26 1 Отговор
    да разберем и кой лобира посредствената юристка Рая да бъде председател на парламента и дали в основата на нейното "избиране" да стоят същите мотиви... Уточнявам - когато се плаща на жена за определени услуги, в много случаи това се нарича "проституция". Плащането обикновено , в пари, но не е само по този начин...

    Коментиран от #18

    15:39 23.04.2026

  • 10 и какво лошо има в това?

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    А ти видя ли, чу ли американските военни самолети на варненското гражданско летище? През цялото съществуване на Варшавския договор военен самолет не е кацал на гражданско летище в България...

    15:42 23.04.2026

  • 11 Питайте за

    22 0 Отговор
    за Дънката неговия бивш "бизнес" парнньор Гуцата или хостесата, която тиквата беше курдисал в НС

    15:43 23.04.2026

  • 12 На Дедо

    6 12 Отговор
    Гюро дето гони Михаля, по голф игрището. Гюро! Съдбата е интересна субстанция?! И тя има странно чувство за хумор!!! Не знам, какво ти е отредила Тя. Съдбата?! Но много скоро ще, събираш топките! На Фатмака.

    15:46 23.04.2026

  • 13 .....

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Председателят на общинския съвет във Варна Борислав Гуцанов и бизнесменът Даниел Славов - Дидо Дънката остават за постоянно в ареста, реши Варненският окръжен съд.Срещу Гуцанов, задържан при акция "Медузи" в сряда, са повдигнати четири обвинения - за участие в организирана престъпна група, за извършване на престъпление по служба, сключване на неизгодни сделки и склоняване към лъжесвидетелстване. 3 април 2010

    15:46 23.04.2026

  • 14 Гласове от зайчарника в Банкя

    14 1 Отговор
    изДънката на Бацо!

    15:46 23.04.2026

  • 15 1488

    6 2 Отговор
    само не разбрах за коя партия са гласовете
    или ги е купувал за себе си

    15:49 23.04.2026

  • 16 ПЕТРОХАНСКИ Лама

    6 5 Отговор
    Не разбрах, Калушев гласувал ли е или не?

    15:50 23.04.2026

  • 17 Калитко

    7 11 Отговор
    Много мазен този Гюров бе!
    Винаги когато го видя и чуя, асоциацията е такава.
    С такива хора България няма да пребъде.

    Чак се страхувам да видим какво са му обещали, като му завърши назначението.

    15:50 23.04.2026

  • 18 3.14К

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Много ще ми е интересно":

    На този ден е празника на проститутките на древния Рим! Заглавие от сайта.

    15:51 23.04.2026

  • 19 Къде

    8 0 Отговор
    е Гуцанов ?

    15:55 23.04.2026

  • 20 00.01.00.01

    6 0 Отговор
    Първи е избягал в чужбина , усетил се е какво следва .Очаквам близките дни , много народ да избяга от страната .Нашите служби вече вероятно са в контакт с Дубай , ама не е само Дубай .Като видях Бареков какви статй пуска и ми стан ясно ,че му дават вътрешна информация и е много вероятно да излезе прав .

    15:59 23.04.2026

  • 21 На въпросната

    16 0 Отговор
    Славена мъжа ѝ , наркотрафикант , още ли е в затвора в Испания ? Че и депутатка беше тая в Боювата шайка !

    16:01 23.04.2026

  • 22 услужливо

    4 0 Отговор
    Еееее, па го отървахме Дидко.

    16:03 23.04.2026

  • 23 Възмутен

    11 0 Отговор
    Дидо Дънката, това купил, онова построил, с какви пари?! НАРОДНИ за по 0,05 ст./ кв метър, затова цялата държава е . Още през 2010 го бяха арестували в акция Медузите и какво стана...НИЩО. Корумпираната правосъдна система го остави да прави безобразия и до ДНЕС!!!

    16:05 23.04.2026

  • 24 Българин

    2 6 Отговор
    Гюров само лъже и си измисля фалшиви новини, за да прикрие тоталният провал на незаконното служебно правителство!

    Коментиран от #26

    16:06 23.04.2026

  • 25 Парадокс БГ

    9 0 Отговор
    Помня във Варна години наред избираха Кирил Йорданов за кмет, никой не беше гласувал за него, а вечно уж "избран", то не бяха протести срещу него и ТИМ, докато не се запали онова момче Пламен пред Община Варна...а този Дънка е б.утален корупционер и измамтик. Защо все още не е в затвора????

    16:09 23.04.2026

  • 26 Лъжеш нагло!

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Лъжеш ТИ! Гюров е достоен, образован и интелигентен политик! А крадецът Дънката го знае цяла Варна.

    Коментиран от #32

    16:10 23.04.2026

  • 27 въпросителна

    1 4 Отговор
    Гюров , има ли доказателства ? Някаква сводка от гранична полиция , нещо час на заминаване дестинация или е пресякъл зелена граница . Гледай да е истина , да не излезе сега Дънката някъде от Българи и да каже Ту Туууу

    Коментиран от #29

    16:10 23.04.2026

  • 28 Тото

    6 0 Отговор
    Абе варненците.Защо не питате Бойко и Цецо къде е филмчето с ареста на Дидо Дънката.Или понеже не е от БСП не е интересен за показване .Или пък няма филмче

    16:12 23.04.2026

  • 29 Я марш!

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "въпросителна":

    Има. На теб специално ли да ги даде? Я къш!

    16:12 23.04.2026

  • 30 варненец

    6 1 Отговор
    Гуцанов е човек на Дънката .Съшия който вчера поиска оствка на Зарков заради провала на изборите

    16:13 23.04.2026

  • 31 Жалки дънки

    8 0 Отговор
    Господ отлага, но не забравя! Ще дойде Видовден за всички народни изедници. Колко трябва да са , та да си мислят, че вечно ще царуват! И за какво са им тези палати, скъпи коли и мотори, жилища в чужбина, и какво ли още не? Човек има един живот и едно име, по-добре да живее не толкова богато, но с чест.

    16:14 23.04.2026

  • 32 И съученик

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Лъжеш нагло!":

    на Гуцанов от гимназията , който в Парламента рисуваше "светло бъдеще и загриженост за хората" ! Пълен мошеник , отдавна трябваше да бъде в затвора , а и опит има !

    16:14 23.04.2026

  • 33 На Дедо

    3 1 Отговор
    Искам да съм?! На Варненски кмет, дете?! Тогава?! Ще ви покажа, как се краде.

    16:15 23.04.2026

  • 34 Логика

    3 1 Отговор
    ВАРНЕНЕЦА ДЪНКАТА Е ЕДИН ПЛЕШИВЕЦ ДЕТО ЩЕ ЛЕЖИ 10 ГОДИНИ В ЗАТВОРА!:)

    16:17 23.04.2026

  • 35 Гневен

    4 1 Отговор
    Дидо Дънката, известен в града с прозвището „концесионерът на Варна”, заради близките си връзки с тогавашния кмет Иван Портних. В морската столица е публична тайна, че Портних беше само фигурант, а щом става дума за обществени поръчки или строителни разрешения тежката дума е на бившия митничар Даниел Славов.

    16:19 23.04.2026

  • 36 Дидо Дънката

    6 0 Отговор
    Да припомним, че след като Иван Портних загуби кметските избори, Дънката веднага развали отношенията си с ГЕРБ. В деня след изборния крах Бойко Борисов лично изгони сексапилната депутатка и бивша хостеса Славена Точева, избрана благодарение на десетината хиляди гласове на роми от областта, осигурени и от хора на Дидо Дънката.

    16:20 23.04.2026

  • 37 Помни, помним...

    5 0 Отговор
    Депутатката пукал Славена Точева беше изгонена от ГЕРБ заради провала на Иван Портних във Варна.

    16:23 23.04.2026

  • 38 Историята сменя играчите

    5 0 Отговор
    През 2023 г. Бойко Борисов изгони от парламента депутатката от ГЕРБ, известна и като „Мис Преференция“, с което даде ясен знак за разрив и с нейния меценат Даниел Славов, по-известен като Дидо Дънката. Нещо като онзи повратен момент преди години, когато покойният шеф на „Мултигруп – Илия Павлов, заяви, че „гущерът си реже опашката“, и бригадите на мутрите започнаха да се топят, побързаха да припомнят опоненти на ГЕРБ.

    16:24 23.04.2026

  • 39 Парадокс

    3 0 Отговор
    Прогонването на безличната народна представителка Славена Точева, официално представено като „подадена оставка“, се случи само три дни след като ГЕРБ загуби Варна през 2023 г. От години е известно, че точно нейният спонсор Даниел Славов – Дънката, е не просто строителен предприемач, а истински олигарх, който здраво беше стиснал в ръцете си гербаджийския кмет Иван Портних. Нещо повече, Дънката често се оказва доста по-влиятелен в отстояването на интересите си дори от иначе мощната икономическата групировка ТИМ.

    16:26 23.04.2026

  • 40 Пламен

    2 0 Отговор
    Дидо Дънката е наркодилър на Тиквата още от 90-те. Цяла Варна го знае.

    16:27 23.04.2026

  • 41 Обективен

    1 1 Отговор
    Дънката сигурно пак е исщол да вкара някоя си Точева в парламента. Само че на последните кметски избори сметката му излиза крива и Портних е пометен от младата надежда на ПП-ДБ Благомир Коцев.

    16:27 23.04.2026

  • 42 Вероятно

    1 0 Отговор
    Наследницата на Дънката работи за него от разстояние, защото живее в чужбина. Дънката може да е отишъл при дъщеря си.

    16:30 23.04.2026

  • 43 Фараонеца каза, че Дънката

    2 2 Отговор
    тоя път купувал гласове само за ППДБ

    16:31 23.04.2026

  • 44 Историята се помни

    1 0 Отговор
    Дънката уж се разследваше от МВР като крупен контрабандист. Парите, както е известно, не миришат и варненският предприемач беше добре приет във всички партийни формации. Бегъл поглед назад в годините показва, че Дидо Дънката първо е рамо до рамо с Борислав Гуцанов, с когото са учили заедно в Морското училище. Този факт нее без значение за израстването на Славов като строителен бизнесмен, абониран в това число и за обществени поръчки за милиони, казват запознати.

    16:31 23.04.2026

  • 45 Парадокс БГ

    1 0 Отговор
    Дидо Дънката е вдигнал най-грамадните хотели и апартаментни комплекси в района на Варна от типа на изключително грозния комплекс „Ривиера Бей“ плажа „Кабакум“, построен да се харесва на замогнали се руснаци, предимно нефтодобивници от Тюмен. Този хотел дава представа за „естетиката“ на Дънката, който вече почти не е оставил незастроен парцел между Варна и Златни пясъци. Затова не е чудно, че се е сдобил в личен план с къща в Женева, а и не само там. Само че двамата с Борислав Гуцанов са арестувани от Цветан Цветанов в акция „Медузите“, но по-късно осъждат България в Страсбург и прибират огромно обезщетение

    16:33 23.04.2026

  • 46 На един

    2 1 Отговор
    стар мошеник , брадясал , влах ли е , какъв е , от гербавата шайка , адвокат Балачев , беше поверена като депутат Славената , да е под контрол в София и Парламента . Където бутнеш е смрад .

    16:35 23.04.2026

