  Тема: Избори

Андрей Гюров: МВР има информация за 50 души с имунитет, които са готови да излязат да купуват гласове

19 Април, 2026 18:55 2 960 35

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"В последните часове от деня решението за изборите е във вас. Кандев и Дечев разчитат на вас!". Това написа на страницата си във фейсбук премиерът Андрей Гюров, цитиран от novini.bg. Ето какво още публикува той:

"МВР има информация за 50 души с имунитет, които са готови да излязат да купуват като последен шанс да влязат в парламента. МВР ги наблюдава и ще противодейства, но вие можете да ги спрете с гласа си.
Цял ден върви ала-бала с говоренето за машините. Нека да сме наясно - към този момент 0,8% от машините са извън строя. Това означава, че машините работят. Че алтернатива има и можете да гласувате спокойно", коментира още служебният премиер.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласувал в Германия

    16 17 Отговор
    Онлайн бях се записал, веднага гласувах и излязох. Какво видях? Над 300 апачи, неграмотни, да им попълват декларациите. Чакат по два часа за да гласуват. И тук се запитах? Откога апачите са толкова загрижени за България, че да чакат по 2 часа за да "фъргат"? А българския им също толкова лош, колкото и немския. Явно добре са захранени за да имат такова голямо търпение.

    Коментиран от #12

    18:56 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 си дзън

    8 32 Отговор
    Ще купуват тези, които са на кантар на 4% да могат да ги избият от субсидията
    и ефекта "златен пръст"

    Коментиран от #6

    18:57 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мало умници

    43 5 Отговор
    с покрайнината заробващи договори подписвате за 10 години напред, а не можете или по-скоро не искате тоя абсуреден предизборен имунитет да не важи за подобни престъпления!

    18:58 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Помак

    34 3 Отговор
    Васале , твоя господар сигур няма да забрави това което правиш ...но държавност не донесе и ти васале..а ние имахме нужда от това

    18:58 19.04.2026

  • 8 Пустиня(к)

    29 2 Отговор
    Е, па тебе та мислих за по-умен, че знаеш ка стават раотите. Никой нема са занимава да дава кинти на некви си елементи, кат мое си купи целата комисия.

    Коментиран от #19

    18:59 19.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 сори

    24 0 Отговор
    няма да се отвори парашута

    19:00 19.04.2026

  • 11 Нагъл Петрохнец

    31 2 Отговор
    Гюро до последно ще се изявява. Ужас.

    19:02 19.04.2026

  • 12 балона се надува

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гласувал в Германия":

    балона се надува
    пук

    19:02 19.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 на площада тез хорица и бичуване

    19 5 Отговор
    МВР има информация за 50 души с имунитет, които са готови да излязат да купуват като последен шанс да влязат в парламента

    Коментиран от #15

    19:04 19.04.2026

  • 15 Гюро

    18 2 Отговор

    До коментар #14 от "на площада тез хорица и бичуване":

    Не, има и от нашите!

    19:05 19.04.2026

  • 16 авантгард

    23 3 Отговор
    Стига фантасмагории!
    Били готови, били си мислели, алабала.
    Закона наказва действия, а не мисли!
    Отчитай действия драги, не ни пробутвай кьорфишеци.

    19:06 19.04.2026

  • 17 Доктор

    21 3 Отговор
    Помияр.

    19:06 19.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 цялата комисия

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "Пустиня(к)":

    абе,ако сме само от гербави шишета може да ни купят,ама зависи от цената!

    19:12 19.04.2026

  • 20 На точното място се намираме

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "ГЮРОВ ПЪТНИК СИ":

    Не се притеснявай има кой да гласува вместо тебе.

    Коментиран от #31

    19:12 19.04.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    19 2 Отговор
    Тези, който ни вкараха в блатото и вече сме затънали до шия, те щели да ни спасяват и вадят от блатото.
    Да се чудиш кой е лудия - ние, те ли...
    Ама няма място за чудене. Тъпия народ си заслужава тъпите управници, независимо от коя партия са. А в България - ВСИЧКИ партии са произлезли от комунистическата БКП 😭

    Докато няча ЛУСТРАЦИЯ,
    Все ще сме във затъвация !

    19:13 19.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Имунитетът им не е за купуване на глас

    7 1 Отговор
    Имунитетът им не покрива купуването на гласове, той е единствено за дейността, за която им е даден.
    Имунитетът е доказателство, че са дадени права на хора, които злоупотребяват, а това налага да се постави изискване и за морално, етично и такова поведение, което не би уронило престижа на заеманата длъжност.

    19:20 19.04.2026

  • 24 Много

    4 6 Отговор
    повече ! Свикнали да лапат безнаказано , видяли лесните пари от въздуха за тях , те са готови за всякакви нови престъпления ! Винаги !

    19:21 19.04.2026

  • 25 Помашка мъка

    8 4 Отговор
    Как го разбра бе Гюро?!?!

    19:25 19.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Анонимен

    8 4 Отговор
    И ти си назначен против конституцията и срещу теб се водят дела в ЕС и стига лъгахте заплашвахте тероризирате

    19:34 19.04.2026

  • 28 Дано

    2 8 Отговор
    Президента да не може да състави правителство без подкрепата на ПП-ДБ. Поне да гласуват обаче новия ВСС, за да може да се случи дълбока реформа в прикриватурата и двете npacema или да бягат в Дубай, или да влизат зад решетките.По този начин хем Гюро ще управлява, хем катуна на npacemama ще бъде разформирован а зулумите и поръчковите им убийства осветление и притежанията им конфискувани.

    19:36 19.04.2026

  • 29 Хаха

    6 3 Отговор
    Гюро се наака ! Нещастник

    19:37 19.04.2026

  • 30 Бастардо

    6 4 Отговор
    Те Гюрю работют,но въпросът е за кого?Вижда се,за шарлатан номер 1.Но,не си наясно какво ни очаква.ЕС ще спрат парите,и Шарлатан номер 1 ще духа супата.Няма пари,спира развитието на България.Нама п,тища,няма за бизнеса.Но хубавото е че и за рундьовите олигарси няма да има.

    19:42 19.04.2026

  • 31 Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "На точното място се намираме":

    Какво имаш предвид под "кой да гласува вместо тебе"?!
    Ала бала с президента ,или ала бала с машините?!

    След всичко антибългарско дето направиха ппдб, кой нормален гласува за тях???
    Направиха коалиция с Бойко, изпраха го след протестите, промениха конституцията от скута на шиши, ходиха при зеления да му подаряват каквото могат от България, и накрая излезе, че ппдб са замесени в скандала "Петрохан"?!

    А сега явно шорош е развързал яко кесията, щом отвратителните герб, дпс и ппдб са сред първите места?!

    Народе, трябва ли да стигнеш до просешка тояга, че да се събудиш и обединиш???

    Колкото до Румен Радев, не беше ли той създателят на кирчо и кокорчо в политиката???
    Какво очаквате от него?!

    Народе, народе чакат те трудни времена, понеже обединението и свалянето на статуквото, което е зависимо от шорош и компания, ти се струва незначителна и маловажна задача (поне към момента)?!

    За пореден път господарите на урсулите подредиха правителството на България!!!
    И народът ни ще страда от това!
    ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ!

    20:15 19.04.2026

  • 32 Тиква

    3 1 Отговор
    Гюров хиена на уСрула и окрабандерите

    20:32 19.04.2026

  • 33 Хаха

    0 1 Отговор
    Кривата уста Гюро ! Дано независимата Прокуратура си свърши работа и ти покаже, че България е правова и независима държава!

    21:30 19.04.2026

  • 34 Байрактар"70

    1 0 Отговор
    А какво става? Нали ,,някой" щеше да оповести имената на някои, които търгуват или купуват гласове. Или, както винаги, ала-бала!? ИНТЕРЕСНОТО ПРЕСТОИ! ЗАВЪРШИ ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ! А СЕГА НА КЪДЕ--- ВЕЧЕ НЕ СА ДВЕ, А ВАРИАНТИТЕ СА ТРИ! БРЮКСЕЛ, ВАШИНГТОН, МОСКВА! ЗАГАДКА ИЛИ УРАВНЕНИЕТО Е ПРЕДРЕШЕНА? И, ПРЕСТОИ ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ!

    21:33 19.04.2026

  • 35 Орман папаз инсан фотографъ Дъца

    0 0 Отговор
    Махнете паметниците като искате да не се купуват гласове.

    00:37 20.04.2026

