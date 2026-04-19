Близо 3000 са сигналите за изборни престъпления

МВР обобщи данните от борбата с изборните престъпления минути след края на изборния ден на предсрочния парламентарен вот. Това се случи на брифинг след като в 21 часа ЦИК обяви края на изборния ден за предсрочните парламентарни избори. На тях българските граждани гласуваха за състав на 52-то Народно събрание.
Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че 2974 са общо сигналите за нарушения на изборния процес, предаде nova.bg.
Има и сигнали без конкретизирана политическа сила. "Общо 72 прокурорски преписки са създадени за изборни престъпления на лица с имунитет - те са в ГДНП. 2974 общо сигналите за нарушения на изборния процес през цялото време на кампанията, което е с 204% повече в сравнение с 2024 година - 3 пъти повече. Образувани са 614 досъдебни производства, това е пет пъти повече сравнимо с предишния вот. Броят на задържаните лица са 425 лица, 2024 година са били 72. Издадени са 6728 предупредителни протокола само във връзка с изборни престъпления", заяви вътрешният министър и определи данните като признак за много повишено доверие към новото ръководство на МВР.
Емил Дечев разкри, че са подадени 631 сигнала за изборни престъпления в полза на ДПС, 318 сигнала в полза на ГЕРБ, 18 сигнала за "Възраждане", 16 сигнала за "Прогресивна България", 13 сигнала в полза на БСП, 11 за ПП-ДБ, 7 за "Величие", 4 в полза на ИТН и 2 за изборни престъпления в полза на МЕЧ.
По думите му спецоперациите в страната са били 270, спрямо 229 през октомври 2024 година. Дечев открои и няколко случая, които определи като важни:
► Досъдебно производство за купуване на гласове от страна на кмета на Лом, налице е аудиозапис, разпитани са 11 души пред съдия
► Почти 200 000 евро са иззети във Варна, задържани са 4 лица, един от тях общински съветник
► В Смолян са задържани трима с 40 000 евро и списъци с лични данни на граждани
► Във Велико Търново кандидат-депутат е спрян от Пътна полиция и при претърсване са открити пари и списъци и лични данни. С него се е возило лице с многократни осъждания
► В село Септемврийци член на СИК е опитвал да гласува 10 пъти с хартийни бюлетини вместо граждани
► В село Великденче дъщеря на кмета и нейна приятелка също са гласували вместо граждани
► В село Баня СИК е отворила урната преди приключване на изборния ден - около 40 минути по-рано
1 изборите свършиха кои са хайдуците?
Коментиран от #41
21:59 19.04.2026
Коментиран от #4
22:00 19.04.2026
3 Кой колко доноса е пуснал?
Коментиран от #23
22:01 19.04.2026
4 Ако министър сваля проценти
До коментар #2 от "Голем смех":Ако министър сваля проценти това не те ли притеснява? Утре ще свали теб.
Коментиран от #13
22:02 19.04.2026
22:04 19.04.2026
7 Дебилен поглед
Кого си мисли,че ще уплаши тоя поръчкаджия?!
Коментиран от #16
22:05 19.04.2026
22:06 19.04.2026
11 Психиатър
Коментиран от #15
22:07 19.04.2026
22:08 19.04.2026
13 Голем смех
До коментар #4 от "Ако министър сваля проценти":Свали ги с работа. Съгласно българските закони. Представям си колко фалшиви депутати са вкарвали дълги години назад.
Коментиран от #28
22:08 19.04.2026
22:09 19.04.2026
15 Хихи
До коментар #11 от "Психиатър":Точно тоя екземпляр оплющя старите изборни далавераджии. Евала!
22:10 19.04.2026
16 Даа
До коментар #7 от "Дебилен поглед":Който трябва, уплаши. Като гледам резултатите.
22:11 19.04.2026
22:11 19.04.2026
22:11 19.04.2026
22:12 19.04.2026
20 Аман от психопати
Погледа му е на безумен,току що излязъл от психиатрията.
Проверявайте ги малко тия парашутисти,преди да ги назначите,че половината са с видими психични проблеми, като тоя елемент
22:12 19.04.2026
21 Жълтоумни паветници
Коментиран от #26
22:17 19.04.2026
22 Обективен
Коментиран от #25
22:19 19.04.2026
До коментар #3 от "Кой колко доноса е пуснал?":То го пише, ама ти четеш само заглавието.
22:21 19.04.2026
22:21 19.04.2026
25 При тая прокуратура
До коментар #22 от "Обективен":Много съмнително.
22:22 19.04.2026
26 Голем смех
До коментар #21 от "Жълтоумни паветници":Страдаш ли, тавариш? Абе, ти да не си Тошко Късото? Ха-ха.
22:23 19.04.2026
22:23 19.04.2026
28 Аман
До коментар #13 от "Голем смех":Само на мен ли ми се струва,че всичко е много ТЕНДЕНЦИОЗНО.И без брифинг,аз знаех,че точно такива резултати ще покажат.Дано да не е пирова победа.Дано да има добри дни за България
22:24 19.04.2026
22:24 19.04.2026
22:28 19.04.2026
22:29 19.04.2026
22:30 19.04.2026
33 Бако
Срам за нацията какви ни управляват, станахме територия, отдавна нямаме държава!
22:32 19.04.2026
22:33 19.04.2026
22:33 19.04.2026
Смях в залата. Те, политическите партии /ОПГ/ гласуват закона – те го нарушават. И кой смее /прокурор или съдия/ добре захранени от бюджетната ясла, да не говорим за МВР,които се трепят за този , дето духа, ще се опита да посочи истинските виновници, и престъпници, още по-вече да ги осъди ??. Нали утре ще му изстине мястото !? Създава се абсолютно излишна работа на държавните чиновници – видите ли , колко сме добри !? Някаква тъпотия, с която правят хората на добичета ,пасещи трева !?
Само крути мерки / изхвърляне , евенуално от Парламента, ако са вече там, или политически живот на страната на съответната партия -купувач/ могат да прекратят тая подигравка с простолюдието !!
22:37 19.04.2026
37 Бг хражданин
Да не стане както някой казваше ние ги хващаме а те ги пускат.......
22:37 19.04.2026
22:49 19.04.2026
22:58 19.04.2026
23:02 19.04.2026
41 Чудно
До коментар #1 от "изборите свършиха кои са хайдуците?":3хиляди нарушения, 72 преписки. Скрито-покрито. Да идват следващите избори.
23:51 19.04.2026