Близо 3000 са сигналите за изборни престъпления
19 Април, 2026 21:56 2 122 41

Има и сигнали без конкретизирана политическа сила

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

МВР обобщи данните от борбата с изборните престъпления минути след края на изборния ден на предсрочния парламентарен вот. Това се случи на брифинг след като в 21 часа ЦИК обяви края на изборния ден за предсрочните парламентарни избори. На тях българските граждани гласуваха за състав на 52-то Народно събрание.

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че 2974 са общо сигналите за нарушения на изборния процес, предаде nova.bg.

Има и сигнали без конкретизирана политическа сила. "Общо 72 прокурорски преписки са създадени за изборни престъпления на лица с имунитет - те са в ГДНП. 2974 общо сигналите за нарушения на изборния процес през цялото време на кампанията, което е с 204% повече в сравнение с 2024 година - 3 пъти повече. Образувани са 614 досъдебни производства, това е пет пъти повече сравнимо с предишния вот. Броят на задържаните лица са 425 лица, 2024 година са били 72. Издадени са 6728 предупредителни протокола само във връзка с изборни престъпления", заяви вътрешният министър и определи данните като признак за много повишено доверие към новото ръководство на МВР.

Емил Дечев разкри, че са подадени 631 сигнала за изборни престъпления в полза на ДПС, 318 сигнала в полза на ГЕРБ, 18 сигнала за "Възраждане", 16 сигнала за "Прогресивна България", 13 сигнала в полза на БСП, 11 за ПП-ДБ, 7 за "Величие", 4 в полза на ИТН и 2 за изборни престъпления в полза на МЕЧ.

По думите му спецоперациите в страната са били 270, спрямо 229 през октомври 2024 година. Дечев открои и няколко случая, които определи като важни:

► Досъдебно производство за купуване на гласове от страна на кмета на Лом, налице е аудиозапис, разпитани са 11 души пред съдия

► Почти 200 000 евро са иззети във Варна, задържани са 4 лица, един от тях общински съветник

► В Смолян са задържани трима с 40 000 евро и списъци с лични данни на граждани

► Във Велико Търново кандидат-депутат е спрян от Пътна полиция и при претърсване са открити пари и списъци и лични данни. С него се е возило лице с многократни осъждания

► В село Септемврийци член на СИК е опитвал да гласува 10 пъти с хартийни бюлетини вместо граждани

► В село Великденче дъщеря на кмета и нейна приятелка също са гласували вместо граждани

► В село Баня СИК е отворила урната преди приключване на изборния ден - около 40 минути по-рано


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 изборите свършиха кои са хайдуците?

    16 2 Отговор
    Коментиран от #41

    Коментиран от #41

    21:59 19.04.2026

  • 2 Голем смех

    48 6 Отговор
    Дебелян и Бочко водят убедително по изборни далавери. Браво на министър Дечев, че им свали по 10 процента от резултатите. Видимо остарелия Бочко трябва да остане вече в къщи и да си гледа кучетата.

    Коментиран от #4

    22:00 19.04.2026

  • 3 Кой колко доноса е пуснал?

    16 2 Отговор
    Ще чуем ли?

    Коментиран от #23

    22:01 19.04.2026

  • 4 Ако министър сваля проценти

    10 23 Отговор

    До коментар #2 от "Голем смех":

    Ако министър сваля проценти това не те ли притеснява? Утре ще свали теб.

    Коментиран от #13

    22:02 19.04.2026

  • 5 ксефред

    39 4 Отговор
    2 те свини 15 г са си купували на килограм без да ги хване никои изборите и са и си пълнили безнаказано гагите. Грабят милиарди, купуват си изборите и продължават безнаказано да грабят. На кочина направиха България. Сега при малко повече контрол и се вижда че падат в канала. Сега е момента да направят ресто на милиардите и от затвора да не излизат. Само какви дворци са си вдигнали??? Всеки дето е дърпал от залъка на българите, всеки милионер поне. Ресто и затвор. Шехерезада дето рекетира Божков и тя за 1 милион има дворец и Владко намагнитения негодник и той пърди на свобода а можеше да чука камъни за магистралите с Винету и разбойници. Айде хайрлия да е.

    22:04 19.04.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    18 7 Отговор
    24 часа писаха вече. БСП пада на 3,7 процента. Ме влиза в парламента. Язък ви за хвалбите по Зарков цял следобед

    22:05 19.04.2026

  • 7 Дебилен поглед

    7 17 Отговор
    Тоя с дебилния поглед най-ляво много лошо гледа!
    Кого си мисли,че ще уплаши тоя поръчкаджия?!

    Коментиран от #16

    22:05 19.04.2026

  • 8 Радев да се моли БСП да влезе

    3 18 Отговор
    Че иначе ще прави сглобка с шарлатаните

    22:06 19.04.2026

  • 9 1912

    13 1 Отговор
    За първи път виждам такова нещо

    22:07 19.04.2026

  • 10 ООрана държава

    15 1 Отговор
    Итн в оовната над глава

    22:07 19.04.2026

  • 11 Психиатър

    7 25 Отговор
    Вижте тоя екземпляр, който са сложили за главен секретар.....Лицето има всички външни симптоми на психично нестабилна личност. Някои поведенчески прояви говорят за признаци на психопатия. Как може такъв да бъде в държавна състема за сигурност за мен е загадка.

    Коментиран от #15

    22:07 19.04.2026

  • 12 Значи

    15 0 Отговор
    Всички са за затвора.Утре пак на избори.И ако не научат на ред и дициплина Всички политици зад решетките.

    22:08 19.04.2026

  • 13 Голем смех

    22 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ако министър сваля проценти":

    Свали ги с работа. Съгласно българските закони. Представям си колко фалшиви депутати са вкарвали дълги години назад.

    Коментиран от #28

    22:08 19.04.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 4 Отговор
    Ще ни липсва фараон Ивелин Първи!🦧😪🦧

    22:09 19.04.2026

  • 15 Хихи

    20 2 Отговор

    До коментар #11 от "Психиатър":

    Точно тоя екземпляр оплющя старите изборни далавераджии. Евала!

    22:10 19.04.2026

  • 16 Даа

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дебилен поглед":

    Който трябва, уплаши. Като гледам резултатите.

    22:11 19.04.2026

  • 17 Ехааа

    7 10 Отговор
    Хубаво си е ,избори да се правят с "наше МВР" --следи чуждите,пази нашите.

    22:11 19.04.2026

  • 18 Реалностите

    21 2 Отговор
    Дебелите безспорни първенци в купуването и машинациите! Смятайте, ако не купуваха и не манипулираха резултати тиквената партия сигурно щеше да има не повече от 9%, а прасешката щеше да е под чертата!

    22:11 19.04.2026

  • 19 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Надницата на застъпник на политическа партия е 150€ в села с 20—30 избиратели..Тези места са запазени предварително за членове от семействата на големците на местно ниво.

    22:12 19.04.2026

  • 20 Аман от психопати

    9 14 Отговор
    Тоя елемент,който се представя за главен секретар,преминал ли е психо-тест?
    Погледа му е на безумен,току що излязъл от психиатрията.
    Проверявайте ги малко тия парашутисти,преди да ги назначите,че половината са с видими психични проблеми, като тоя елемент

    22:12 19.04.2026

  • 21 Жълтоумни паветници

    9 8 Отговор
    Най-голямото изборно престъпление, е че Палавите Петроханчета са трети

    Коментиран от #26

    22:17 19.04.2026

  • 22 Обективен

    16 1 Отговор
    Ха сега да видим дали поне един от купувачите ще влезе в затвора

    Коментиран от #25

    22:19 19.04.2026

  • 23 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кой колко доноса е пуснал?":

    То го пише, ама ти четеш само заглавието.

    22:21 19.04.2026

  • 24 Стефанов

    17 3 Отговор
    Герб Дпс са рекордьори по купен вот и винаги е било така.

    22:21 19.04.2026

  • 25 При тая прокуратура

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Обективен":

    Много съмнително.

    22:22 19.04.2026

  • 26 Голем смех

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Жълтоумни паветници":

    Страдаш ли, тавариш? Абе, ти да не си Тошко Късото? Ха-ха.

    22:23 19.04.2026

  • 27 Лютеница

    2 2 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    22:23 19.04.2026

  • 28 Аман

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Голем смех":

    Само на мен ли ми се струва,че всичко е много ТЕНДЕНЦИОЗНО.И без брифинг,аз знаех,че точно такива резултати ще покажат.Дано да не е пирова победа.Дано да има добри дни за България

    22:24 19.04.2026

  • 29 Хаха

    7 1 Отговор
    Само от Факултета няма новини! Там няма купувачи, няма продавачи, а Вася кмет стана с гласовете

    22:24 19.04.2026

  • 30 СМЯТАЙТЕ

    12 1 Отговор
    КАК СА КУПУВАЛИ ГЛАСОВЕ ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ
    ГЕПАДЖИИТЕ

    22:28 19.04.2026

  • 31 Да живей

    4 0 Отговор
    Мадуро си е Мадуро,нищо че го подценяват.

    22:29 19.04.2026

  • 32 Българин

    6 4 Отговор
    3000 ( Три хиляди престъпления ) за един изборен ден , не помогнаха на русоФобите - "евроатлантици" да победят Румен Радев /

    22:30 19.04.2026

  • 33 Бако

    10 1 Отговор
    Кво се учудвате...това дет го извадиха на показ го знае всяко дете у мое село. Това се случва в целият регион, първо почна Боко да купува, после и Дебеланчо, и това е поне от 10 години.
    Срам за нацията какви ни управляват, станахме територия, отдавна нямаме държава!

    22:32 19.04.2026

  • 34 Българин

    6 1 Отговор
    3000 ( Три хиляди престъпления ) за един изборен ден , не помогнаха на русоФобите - "евроатлантици" да победят Румен Радев /

    22:33 19.04.2026

  • 35 Стоев

    5 0 Отговор
    Радев - 45%, ПП - 13, ГЕРБ - 13, Дебелян - 11, Възраждане - 5. Другите не влизат. Слави ги ду ха мощно - под 0.5%

    22:33 19.04.2026

  • 36 Шаран БГ

    0 3 Отговор
    При 3 000 сигнала закопчани 600 = 1/5. И полза от това никаква !! Партиите /ОПГ/ бълха ги ухапало !
    Смях в залата. Те, политическите партии /ОПГ/ гласуват закона – те го нарушават. И кой смее /прокурор или съдия/ добре захранени от бюджетната ясла, да не говорим за МВР,които се трепят за този , дето духа, ще се опита да посочи истинските виновници, и престъпници, още по-вече да ги осъди ??. Нали утре ще му изстине мястото !? Създава се абсолютно излишна работа на държавните чиновници – видите ли , колко сме добри !? Някаква тъпотия, с която правят хората на добичета ,пасещи трева !?
    Само крути мерки / изхвърляне , евенуално от Парламента, ако са вече там, или политически живот на страната на съответната партия -купувач/ могат да прекратят тая подигравка с простолюдието !!

    22:37 19.04.2026

  • 37 Бг хражданин

    8 1 Отговор
    Браво на сегашното МВР.
    Да не стане както някой казваше ние ги хващаме а те ги пускат.......

    22:37 19.04.2026

  • 38 .....

    5 0 Отговор
    И кво пише в НК за тия престъпления?

    22:49 19.04.2026

  • 39 Веселяка

    0 2 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, мизерници долни 🤣

    22:58 19.04.2026

  • 40 Веселяка

    0 3 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 колко още да ви го повтарям, мизерници долни 🤣

    23:02 19.04.2026

  • 41 Чудно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "изборите свършиха кои са хайдуците?":

    3хиляди нарушения, 72 преписки. Скрито-покрито. Да идват следващите избори.

    23:51 19.04.2026

