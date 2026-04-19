Близо 3000 са сигналите за изборни престъпления

МВР обобщи данните от борбата с изборните престъпления минути след края на изборния ден на предсрочния парламентарен вот. Това се случи на брифинг след като в 21 часа ЦИК обяви края на изборния ден за предсрочните парламентарни избори. На тях българските граждани гласуваха за състав на 52-то Народно събрание.

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че 2974 са общо сигналите за нарушения на изборния процес, предаде nova.bg.

Има и сигнали без конкретизирана политическа сила. "Общо 72 прокурорски преписки са създадени за изборни престъпления на лица с имунитет - те са в ГДНП. 2974 общо сигналите за нарушения на изборния процес през цялото време на кампанията, което е с 204% повече в сравнение с 2024 година - 3 пъти повече. Образувани са 614 досъдебни производства, това е пет пъти повече сравнимо с предишния вот. Броят на задържаните лица са 425 лица, 2024 година са били 72. Издадени са 6728 предупредителни протокола само във връзка с изборни престъпления", заяви вътрешният министър и определи данните като признак за много повишено доверие към новото ръководство на МВР.

Емил Дечев разкри, че са подадени 631 сигнала за изборни престъпления в полза на ДПС, 318 сигнала в полза на ГЕРБ, 18 сигнала за "Възраждане", 16 сигнала за "Прогресивна България", 13 сигнала в полза на БСП, 11 за ПП-ДБ, 7 за "Величие", 4 в полза на ИТН и 2 за изборни престъпления в полза на МЕЧ.

По думите му спецоперациите в страната са били 270, спрямо 229 през октомври 2024 година. Дечев открои и няколко случая, които определи като важни:

► Досъдебно производство за купуване на гласове от страна на кмета на Лом, налице е аудиозапис, разпитани са 11 души пред съдия

► Почти 200 000 евро са иззети във Варна, задържани са 4 лица, един от тях общински съветник

► В Смолян са задържани трима с 40 000 евро и списъци с лични данни на граждани

► Във Велико Търново кандидат-депутат е спрян от Пътна полиция и при претърсване са открити пари и списъци и лични данни. С него се е возило лице с многократни осъждания

► В село Септемврийци член на СИК е опитвал да гласува 10 пъти с хартийни бюлетини вместо граждани

► В село Великденче дъщеря на кмета и нейна приятелка също са гласували вместо граждани

► В село Баня СИК е отворила урната преди приключване на изборния ден - около 40 минути по-рано