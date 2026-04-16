Борисов: Евала му правя на Радев как натика ПП-ДБ с това управление. Умно се промъкна между глупавите ПП-ДБ и ГЕРБ

16 Април, 2026 18:43 969 33

  • бойко борисов-
  • румен радев-
  • пп-дб-
  • управление-
  • промъкване

Аз казах, че искам да има правителство до 1-ви януари. След това щях да подам оставка. И след Пазарджишко казах. Много бащи има на тези протести. След изборите ще се види кого са подкрепили. За разлика от всички останали, които от сутрин до вечер, те могат да си дрънкат, каквото си иска, когато Бойко Борисов иска нещо – то се случва, коментира още лидерът на ГЕРБ

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Зависи кой ще спечели лидерството в НС, това ще определи бъдещите преговори. Най-важен е бюджетът и да не се трупат повече дългове. Другите важни закони, които трябва да се приемат, са тези по ПВУ и за всички работещи хора. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Той определи, като най-трудни периодите на сглобката и на тройната коалиция, в които са били, и защото са направени толкова компромиси, включително и за леви предложения. „Аз винаги съм бил за мерките в подкрепа на бизнеса. В последните месеци обаче се заговори за вдигане на данъци. Когато видях, че няма накъде, тогава свалих правителството. Нашите грешки, ги отчитаме. Хората ме питат защо го направихме. Отговорът ми е, че беше за държавата. Сега партията ми забранява да правя повече компромиси. Закичиха ни брошката, че има модел, а то няма. Компромисите бяха, защото използвахме отворилия се прозорец за Шенген и еврозоната. Преди това можеше да ходиш само по Дунава и по Перловската река, посочи лидерът на ГЕРБ.

Всеки постъпва понякога правилно, понякога греши. Всичко, което трябваше да свършим, го свършихме. Затова излязох с облекчение от коалицията. Затова казах и на Слави и на Гуцанов, че подобна коалиция е лоша за България, разясни Борисов.

На въпрос кой е бил най-трудният партньор, Борисов каза: „Най-лесно се управляваше с „Патриотичния фронт“, те се държаха мъжки. Конституцията я правиха Христо Иванов и Пеевски, а аз я гласувах. Експертите ни предупредиха, че това е тежък пасив за ГЕРБ и тогава извиках Радо Чолаков и други юристи от парламентарната група и им казах, че съм поел ангажимент и ако не им харесва, да напуснат парламента“, обясни той.
Да си премиер и да си лидер е много различно. Царят ми казваше: „Тежка е царската корона, еле пък ако я няма“. Желязков се справи блестящо на премиерския пост. Той е изключително умен. Ако аз бях премиер, щях също да подпиша за Борда за мир. Ние говорехме с държавните секретари на САЩ всеки месец. Те идваха при мен. Подкрепихме нашия човек Ники Младенов, който бе издигнат от САЩ. Президентът Тръмп говореше за мир. Войната в Украйна е чудовищна, война между Израел и Ливан, затворен Ормузки проток. Кой нормален политик ще каже – това ми харесва, аз се имам за такъв?, заяви Бойко Борисов.

Българинът няма доверие на никой. Това е народопсихология, още от Андрешко, който остави данъчния в блатото. В правовата държава всеки трябва да си плаща данъците, обясни той.

Дори, когато разбрах, че ще има домова книга, тогава моделът беше между "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и Пеевски. Когато приемаха промените в Конституцията мен дори не ме поканиха. Повече докато не съм убеден, че това е правилното, не ми трябваш сглобки и коалиции. Има толкова много желаещи да управляват. Власт и управление са много различни термини. В България щом има недоволство, подаваме оставка и отиваме на избори“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов припомни: „Аз казах, че искам да има правителство до 1-ви януари. След това щях да подам оставка. И след Пазарджишко казах. Много бащи има на тези протести. След изборите ще се види кого са подкрепили. За разлика от всички останали, които от сутрин до вечер, те могат да си дрънкат, каквото си иска, когато Бойко Борисов иска нещо – то се случва. ПП-ДБ се сдружиха с Гешев. Той изнесе една количка компромати, но те казаха, че нищо няма. Съдебната система не е само прокуратура“.

„Днес ни поканиха в ЦИК да гледаме машините, изпратихме специалист. Той им е показал как с една отвертка се махат три болта и е отворил машината. Защо не искат в склада с машините да има видеонаблюдение? ЦИК има ангажимент към изборите и ако иска да са прозрачни, какво им пречи да сложат камери или по една лепенка на машините? Имам съмнение за честността на изборите. От това, което знам от днес машината е пломбирана, но може да се отваря, в склада няма видеонаблюдение. Призовавам ЦИК да запечатат машините“, заяви Борисов.

Каквото са преценили, това да правят, но да е повече, отговори Борисов по темата за купуването на гласове и призова: „Спирайте всички“.

Цените бяха изпуснати от правителството. Имат целия инструментариум да се борят срещу спекулата, но не го правят, посочи той.

„Те не виждат колко умно действа Радев – остави това правителство да е само на ПП-ДБ. Всичко, за което благодари Рубио е свършил Запрянов. Вие му дадохте още един коз, че ние с ПП-ДБ имаме служебно правителство , което не се справя добре, сиреч, изконсумирали сме го. 10 години е управлявал Радев и изведнъж не бил опитен. Евала му правя как натика ПП-ДБ с това управление. Толкова умно се промъкна между глупавите ПП-ДБ и ГЕРБ, че само мога да му кажа: „Браво!“.


Враца / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    22 2 Отговор
    Tиквата е агента на Ротшилд ,помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    18:45 16.04.2026

  • 2 Сталин

    27 5 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    18:45 16.04.2026

  • 3 Сталин

    11 6 Отговор
    Да направим разбор на така наречените "избори " в България,значи примитивните цървули ще гласуват за Тиквата ,анадолските свини за Прасето,г€йтаци и п€дерунгели за Кукорчу и глупаците ще гласуват за Пилота и останалите шушумиги ,и всичко това с любезното съдействие на посолството за корекция на процентите ,и който ви каже че това не е вярно е мошеник, крадец и лъжец

    18:46 16.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    13 4 Отговор
    За 30 години западна демокрация България е напълно съсипана и разграбена , цървулите успяха от процъфтяваща и модерна държава която комунистите оставиха да върнат държавата в тъмните времена на феодализма и да унищожат индустрията ,образование и здравеопазване.
    Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
    А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро

    Коментиран от #29, #33

    18:49 16.04.2026

  • 6 НАГЛА ТИКВА

    16 0 Отговор
    Селски хитрец а му се връзват

    18:50 16.04.2026

  • 7 Тиквеният простак

    14 0 Отговор
    Заминава.

    18:51 16.04.2026

  • 8 Бендида

    17 0 Отговор
    Абсолютен смешник и страхливец.
    ,,Ако аз бях премиер, щях също да подпиша за Борда за мир на Тръмп."

    Коментиран от #22

    18:52 16.04.2026

  • 9 отвратен

    17 0 Отговор
    А тоз за 20 год. направи повече бели на държавата и народа , колкото турците за пет века не успяха !!

    18:52 16.04.2026

  • 10 Резидента

    4 8 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    18:52 16.04.2026

  • 11 бойко

    8 0 Отговор
    аз измислих изкуствения интелект!

    18:52 16.04.2026

  • 12 Пич

    3 2 Отговор
    Просто вдигнаха нивото на манипулацията !!! Както ви казах в предишен пост, сега ви цакат, като Баце ви подгони, и тичате при Кокорчо, Кокорчо ви подгони, и бягате към баце!!! Но тъй като стана много видимо, че са едни и същи Урсулианци, работещи за Украйна, сега включиха и скрит Урсулианец! Ще търчите при него, а той - като останалите!!!

    18:54 16.04.2026

  • 13 гражданин

    8 0 Отговор
    Гади-но мръсна !!! Та не разбра ,ли ,че народа е отвратен от теб , и целият свят ни се смее ,че Бай Ганьо е още жив !!

    18:55 16.04.2026

  • 14 глупавите ПП-ДБ и ГЕРБ

    5 0 Отговор
    хитреца иска да внуши на вярващите миряни че не са толкова лоши
    даже и глуповати народни хорица

    18:57 16.04.2026

  • 15 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 0 Отговор
    ДОЛЕН НАГЪЛ ЦИНИЧЕН БО.КЛУК И КРАДЕЦ Е ТИКВАТА.НИЩО НОВО НЕ Е НАУЧИЛ И НИЩО СТАРО НЕ Е ЗАБРАВИЛ.ВСЕ ТАКА С МИСЛЕНЕ НА БЪЛГАРОУБИЕЦ КОЙТО НЕ ЦЕНИ ГРАМ НАРОДА СИ НО ПЪК ЛАКЕЙ И ПОСЛУШКО НА ВЪНШНИТЕ СИЛИ И ЧУЖДЕНЦИТЕ САКЪН ДА НЕ СНЕМАТ ДОВЕРИЕТО СИ ОТ НЕГО ЩОТО ТОЯ КРАДЕЦ ЗНАЕ ЧЕ БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ БРЮКСЕЛ И ВАШИНГТОН И ВСЕ ГЛЕДА ДА УГОДИ НА ТЕРОРИЗМА НА САЩ И ИЗРАЕЛ И НА ЗООФИЛИТЕ ОТ БРЮКСЕЛ..ДОЛЕН БО.КЛУК КРАДЛИВ ДЪРТ,ДАНО ДОЖИВЕЕМ БЪЛГАРИТЕ ДА ТЕ ВИДИМ В ЗАТВОРА И ДА ВЪРНЕШ ВСИЧКИ ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ ЕВРА КОИТО ОКРАДЕ ОТ НАС И БЪДЕЩЕТО НИ

    18:58 16.04.2026

  • 16 !!!?

    3 0 Отговор
    Боко ревнува Радев от бай Тошо защото той е тяхния човек !
    Продължаваме Промяната няма нищо общо с тяхния социЯЛИзъм...!!!?

    18:59 16.04.2026

  • 17 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    2 0 Отговор
    Този не се спря с лъжите ... Важното сме го разбрали тиква: "Когато Пеевски ме помоли, аз изпълнявам" - това откровение е достатъчно за да знаем на кого ще служи ГЕРБ Ново начало.

    19:00 16.04.2026

  • 18 Хе хе

    1 0 Отговор
    Вчера ми попадна едно видео в ютуб "Жрица на любовта" интересното е между 10 и 15 минута. Там тя разказва как с нейната приятелка (транс жрица) правили тройка с бивш кмет на София хе хе хе

    19:01 16.04.2026

  • 19 Валя

    2 0 Отговор
    Управлява министър -председателя-това че не можете да управлявате и идват служебни правителства -кой ви е виновен

    19:01 16.04.2026

  • 20 България в Европа или евразийска мизерия

    0 0 Отговор
    Това е избора !
    След като се отвори концлагера България и хората можеха да пресичат границата без риск да ги застрелят, 3 милиона българи избягаха от все още властващата ДС-КГБ мафия и всички в посока на Запад.
    Никой не се излъга да отиде в рая на монголските руZи !
    Та защо като попитам някой путлераZт, би ли живял в руския рай, започва да гледа и мучи като теле.

    19:02 16.04.2026

  • 21 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Това е играта - да си подават топката Резидента дезертьор, румен кРадев, с Шиши и Meчо.
    За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
    А путинофилите, да получат малко по представителен водач, че такива изключително npocти продажници като вrъZpoдени копейки, величави фараони, посредствени сценаристчета ... съвсем изплискаха легена с npocтотията си.
    Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
    Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от мафията - ДС-КГБ, Мултигруп и руския агент Доган.
    Нищо, че в политиката Борисов го вкара ДС, Кръга Монтерей и агент Цар, и от охранител, през главен секретар, та го направиха Премиер.
    Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.
    Нищо, че няма човек, който да обслужвал толкова интересите на Путлер, колкото Бойко Борисов.
    А връзката между тримата е очевадна, представителя нa eнepгийнитe интepecи нa Пyтин-Bлaдимиp Мaлинoв глaвeн гepoй зa Тypckи пoтok, Бoтaш, саботажа на Чирен и некачествения ремонт на АЕЦ.
    Между радев, борисов и пеевски няма никаква разлика - национални предатели и мафиоти !

    19:05 16.04.2026

  • 22 Верно

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бендида":

    Той направо си го подписа, Желязков само слушка.

    Коментиран от #30

    19:06 16.04.2026

  • 23 Госあ

    4 0 Отговор
    Тая нагла тиква от подземния свят управлява 15 години България ! Това ще се пише в хрониките. Евала на баце ! Но да не забравяме, с помощта на сините скакалци - крепили не един, а два от кабинетите му.

    19:06 16.04.2026

  • 24 БАДЖО

    1 0 Отговор
    УМНО $€ ПРОМЪКВА КАР МА ЗЪ фат мак , А Д€$И МЕ ИЗ ЧУ КА ПАК И ПАК !
    ОПА$НА € БИВШАТА ПЪРВА "дама" НАВ€ДНЪЖ "О ПРА ВЯ" ПО ДВАМА!
    Н€ЙНИТ€ ВЪЛШ€БНИ "ОМ Л€ ТИ" ВДИГАТ И УМР€ЛИ " $А МО Л€ ТИ"!
    ЯКО ПР€ДИЗБОРНО МЪР $У ВА-ГЛА$ОВ€ КУ ПУ ВА!

    19:07 16.04.2026

  • 25 Отегчен

    3 0 Отговор
    Една от най-неприятните черти на Бойко Борисов е начинът, по който се изразява, като използва думи и понятия, чието значение знае само наполовина, вмъква жаргонни и улични изрази където не им е мястото, крие се зад ефектни поговорки и крилати фрази, използва неправилни граматични форми, и като цяло се гаври с красивия български език.

    19:07 16.04.2026

  • 26 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Никой нормален гласоподавател няма да гласува за ПП: "Партия Паразити",които не могат да боядисате това,което баце Бойко е построил.Пример: двупосочната улица от Стара Загора до Бургас

    Коментиран от #32

    19:07 16.04.2026

  • 27 Мнение

    0 1 Отговор
    Наглата тиква е за затвора!
    Заедно с дпс и ппдб!

    А Радев е същият слуга на шорош като гореизброените!
    Следователно отново лъжат народа ни с поредния нов проект, който ще дозароби страната ни за още години!

    19:08 16.04.2026

  • 28 ефрейтор

    4 0 Отговор
    Tрябва ни експертно правителство, не Буци-та и Руменовци.

    19:08 16.04.2026

  • 29 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    За съжаление, ти сложих лайк.

    19:09 16.04.2026

  • 30 Бендида

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Верно":

    Подписа, защото умира от страх. Виж, че не смее дори да мъцне нещо за САЩ, нещо за Иран...все едно там няма конфликт.
    ,,Войната в Украйна е чудовищна, война между Израел и Ливан, затворен Ормузки проток"

    19:11 16.04.2026

  • 31 Тоя

    0 0 Отговор
    примат ще се пръсне от злоба , знаейки какво бъдеще го очаква и се чуди какво да избльова ! За резил , няма вече как и накъде да върви , та нека бълва отровата си ! А иначе с Радев са си на един кантар , комунисти до костите !

    19:11 16.04.2026

  • 32 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    На двупосочната улица от Стара Загора до Бургас ако караш, ще ти изпадат пломбите от лошо положен асфалт и неравности. Хората си разбиват колите там.

    19:12 16.04.2026

  • 33 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Като искаш да слагаш фес, ходи у Турция. Съмнявам се, че истински българин ще иска ново турско робство, колкото и крива да ни е ДЕМОкрацията.

    19:13 16.04.2026

