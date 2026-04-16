Борисов: Евала му правя на Радев как натика ПП-ДБ с това управление. Умно се промъкна между глупавите ПП-ДБ и ГЕРБ

Зависи кой ще спечели лидерството в НС, това ще определи бъдещите преговори. Най-важен е бюджетът и да не се трупат повече дългове. Другите важни закони, които трябва да се приемат, са тези по ПВУ и за всички работещи хора. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.
Той определи, като най-трудни периодите на сглобката и на тройната коалиция, в които са били, и защото са направени толкова компромиси, включително и за леви предложения. „Аз винаги съм бил за мерките в подкрепа на бизнеса. В последните месеци обаче се заговори за вдигане на данъци. Когато видях, че няма накъде, тогава свалих правителството. Нашите грешки, ги отчитаме. Хората ме питат защо го направихме. Отговорът ми е, че беше за държавата. Сега партията ми забранява да правя повече компромиси. Закичиха ни брошката, че има модел, а то няма. Компромисите бяха, защото използвахме отворилия се прозорец за Шенген и еврозоната. Преди това можеше да ходиш само по Дунава и по Перловската река, посочи лидерът на ГЕРБ.
Всеки постъпва понякога правилно, понякога греши. Всичко, което трябваше да свършим, го свършихме. Затова излязох с облекчение от коалицията. Затова казах и на Слави и на Гуцанов, че подобна коалиция е лоша за България, разясни Борисов.
На въпрос кой е бил най-трудният партньор, Борисов каза: „Най-лесно се управляваше с „Патриотичния фронт“, те се държаха мъжки. Конституцията я правиха Христо Иванов и Пеевски, а аз я гласувах. Експертите ни предупредиха, че това е тежък пасив за ГЕРБ и тогава извиках Радо Чолаков и други юристи от парламентарната група и им казах, че съм поел ангажимент и ако не им харесва, да напуснат парламента“, обясни той.
Да си премиер и да си лидер е много различно. Царят ми казваше: „Тежка е царската корона, еле пък ако я няма“. Желязков се справи блестящо на премиерския пост. Той е изключително умен. Ако аз бях премиер, щях също да подпиша за Борда за мир. Ние говорехме с държавните секретари на САЩ всеки месец. Те идваха при мен. Подкрепихме нашия човек Ники Младенов, който бе издигнат от САЩ. Президентът Тръмп говореше за мир. Войната в Украйна е чудовищна, война между Израел и Ливан, затворен Ормузки проток. Кой нормален политик ще каже – това ми харесва, аз се имам за такъв?, заяви Бойко Борисов.
Българинът няма доверие на никой. Това е народопсихология, още от Андрешко, който остави данъчния в блатото. В правовата държава всеки трябва да си плаща данъците, обясни той.
Дори, когато разбрах, че ще има домова книга, тогава моделът беше между "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и Пеевски. Когато приемаха промените в Конституцията мен дори не ме поканиха. Повече докато не съм убеден, че това е правилното, не ми трябваш сглобки и коалиции. Има толкова много желаещи да управляват. Власт и управление са много различни термини. В България щом има недоволство, подаваме оставка и отиваме на избори“, каза лидерът на ГЕРБ.
Борисов припомни: „Аз казах, че искам да има правителство до 1-ви януари. След това щях да подам оставка. И след Пазарджишко казах. Много бащи има на тези протести. След изборите ще се види кого са подкрепили. За разлика от всички останали, които от сутрин до вечер, те могат да си дрънкат, каквото си иска, когато Бойко Борисов иска нещо – то се случва. ПП-ДБ се сдружиха с Гешев. Той изнесе една количка компромати, но те казаха, че нищо няма. Съдебната система не е само прокуратура“.
„Днес ни поканиха в ЦИК да гледаме машините, изпратихме специалист. Той им е показал как с една отвертка се махат три болта и е отворил машината. Защо не искат в склада с машините да има видеонаблюдение? ЦИК има ангажимент към изборите и ако иска да са прозрачни, какво им пречи да сложат камери или по една лепенка на машините? Имам съмнение за честността на изборите. От това, което знам от днес машината е пломбирана, но може да се отваря, в склада няма видеонаблюдение. Призовавам ЦИК да запечатат машините“, заяви Борисов.
Каквото са преценили, това да правят, но да е повече, отговори Борисов по темата за купуването на гласове и призова: „Спирайте всички“.
Цените бяха изпуснати от правителството. Имат целия инструментариум да се борят срещу спекулата, но не го правят, посочи той.
„Те не виждат колко умно действа Радев – остави това правителство да е само на ПП-ДБ. Всичко, за което благодари Рубио е свършил Запрянов. Вие му дадохте още един коз, че ние с ПП-ДБ имаме служебно правителство , което не се справя добре, сиреч, изконсумирали сме го. 10 години е управлявал Радев и изведнъж не бил опитен. Евала му правя как натика ПП-ДБ с това управление. Толкова умно се промъкна между глупавите ПП-ДБ и ГЕРБ, че само мога да му кажа: „Браво!“.
1 Сталин
2 Сталин
3 Сталин
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сталин
Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро
Коментиран от #29, #33
6 НАГЛА ТИКВА
7 Тиквеният простак
8 Бендида
,,Ако аз бях премиер, щях също да подпиша за Борда за мир на Тръмп."
Коментиран от #22
18:52 16.04.2026
9 отвратен
10 Резидента
11 бойко
12 Пич
13 гражданин
14 глупавите ПП-ДБ и ГЕРБ
даже и глуповати народни хорица
18:57 16.04.2026
15 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
16 !!!?
Продължаваме Промяната няма нищо общо с тяхния социЯЛИзъм...!!!?
17 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗
18 Хе хе
19 Валя
20 България в Европа или евразийска мизерия
След като се отвори концлагера България и хората можеха да пресичат границата без риск да ги застрелят, 3 милиона българи избягаха от все още властващата ДС-КГБ мафия и всички в посока на Запад.
Никой не се излъга да отиде в рая на монголските руZи !
Та защо като попитам някой путлераZт, би ли живял в руския рай, започва да гледа и мучи като теле.
19:02 16.04.2026
21 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬
За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
А путинофилите, да получат малко по представителен водач, че такива изключително npocти продажници като вrъZpoдени копейки, величави фараони, посредствени сценаристчета ... съвсем изплискаха легена с npocтотията си.
Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от мафията - ДС-КГБ, Мултигруп и руския агент Доган.
Нищо, че в политиката Борисов го вкара ДС, Кръга Монтерей и агент Цар, и от охранител, през главен секретар, та го направиха Премиер.
Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.
Нищо, че няма човек, който да обслужвал толкова интересите на Путлер, колкото Бойко Борисов.
А връзката между тримата е очевадна, представителя нa eнepгийнитe интepecи нa Пyтин-Bлaдимиp Мaлинoв глaвeн гepoй зa Тypckи пoтok, Бoтaш, саботажа на Чирен и некачествения ремонт на АЕЦ.
Между радев, борисов и пеевски няма никаква разлика - национални предатели и мафиоти !
19:05 16.04.2026
22 Верно
До коментар #8 от "Бендида":Той направо си го подписа, Желязков само слушка.
Коментиран от #30
19:06 16.04.2026
23 Госあ
24 БАДЖО
ОПА$НА € БИВШАТА ПЪРВА "дама" НАВ€ДНЪЖ "О ПРА ВЯ" ПО ДВАМА!
Н€ЙНИТ€ ВЪЛШ€БНИ "ОМ Л€ ТИ" ВДИГАТ И УМР€ЛИ " $А МО Л€ ТИ"!
ЯКО ПР€ДИЗБОРНО МЪР $У ВА-ГЛА$ОВ€ КУ ПУ ВА!
25 Отегчен
26 Сатана Z
Коментиран от #32
27 Мнение
Заедно с дпс и ппдб!
А Радев е същият слуга на шорош като гореизброените!
Следователно отново лъжат народа ни с поредния нов проект, който ще дозароби страната ни за още години!
19:08 16.04.2026
28 ефрейтор
29 Госあ
До коментар #5 от "Сталин":За съжаление, ти сложих лайк.
19:09 16.04.2026
30 Бендида
До коментар #22 от "Верно":Подписа, защото умира от страх. Виж, че не смее дори да мъцне нещо за САЩ, нещо за Иран...все едно там няма конфликт.
,,Войната в Украйна е чудовищна, война между Израел и Ливан, затворен Ормузки проток"
19:11 16.04.2026
31 Тоя
32 Така де
До коментар #26 от "Сатана Z":На двупосочната улица от Стара Загора до Бургас ако караш, ще ти изпадат пломбите от лошо положен асфалт и неравности. Хората си разбиват колите там.
19:12 16.04.2026
33 Мдаа
До коментар #5 от "Сталин":Като искаш да слагаш фес, ходи у Турция. Съмнявам се, че истински българин ще иска ново турско робство, колкото и крива да ни е ДЕМОкрацията.
19:13 16.04.2026