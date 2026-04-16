Борисов: Евала му правя на Радев как натика ПП-ДБ с това управление. Умно се промъкна между глупавите ПП-ДБ и ГЕРБ

Зависи кой ще спечели лидерството в НС, това ще определи бъдещите преговори. Най-важен е бюджетът и да не се трупат повече дългове. Другите важни закони, които трябва да се приемат, са тези по ПВУ и за всички работещи хора. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Той определи, като най-трудни периодите на сглобката и на тройната коалиция, в които са били, и защото са направени толкова компромиси, включително и за леви предложения. „Аз винаги съм бил за мерките в подкрепа на бизнеса. В последните месеци обаче се заговори за вдигане на данъци. Когато видях, че няма накъде, тогава свалих правителството. Нашите грешки, ги отчитаме. Хората ме питат защо го направихме. Отговорът ми е, че беше за държавата. Сега партията ми забранява да правя повече компромиси. Закичиха ни брошката, че има модел, а то няма. Компромисите бяха, защото използвахме отворилия се прозорец за Шенген и еврозоната. Преди това можеше да ходиш само по Дунава и по Перловската река, посочи лидерът на ГЕРБ.

Всеки постъпва понякога правилно, понякога греши. Всичко, което трябваше да свършим, го свършихме. Затова излязох с облекчение от коалицията. Затова казах и на Слави и на Гуцанов, че подобна коалиция е лоша за България, разясни Борисов.

На въпрос кой е бил най-трудният партньор, Борисов каза: „Най-лесно се управляваше с „Патриотичния фронт“, те се държаха мъжки. Конституцията я правиха Христо Иванов и Пеевски, а аз я гласувах. Експертите ни предупредиха, че това е тежък пасив за ГЕРБ и тогава извиках Радо Чолаков и други юристи от парламентарната група и им казах, че съм поел ангажимент и ако не им харесва, да напуснат парламента“, обясни той.

Да си премиер и да си лидер е много различно. Царят ми казваше: „Тежка е царската корона, еле пък ако я няма“. Желязков се справи блестящо на премиерския пост. Той е изключително умен. Ако аз бях премиер, щях също да подпиша за Борда за мир. Ние говорехме с държавните секретари на САЩ всеки месец. Те идваха при мен. Подкрепихме нашия човек Ники Младенов, който бе издигнат от САЩ. Президентът Тръмп говореше за мир. Войната в Украйна е чудовищна, война между Израел и Ливан, затворен Ормузки проток. Кой нормален политик ще каже – това ми харесва, аз се имам за такъв?, заяви Бойко Борисов.

Българинът няма доверие на никой. Това е народопсихология, още от Андрешко, който остави данъчния в блатото. В правовата държава всеки трябва да си плаща данъците, обясни той.

Дори, когато разбрах, че ще има домова книга, тогава моделът беше между "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и Пеевски. Когато приемаха промените в Конституцията мен дори не ме поканиха. Повече докато не съм убеден, че това е правилното, не ми трябваш сглобки и коалиции. Има толкова много желаещи да управляват. Власт и управление са много различни термини. В България щом има недоволство, подаваме оставка и отиваме на избори“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов припомни: „Аз казах, че искам да има правителство до 1-ви януари. След това щях да подам оставка. И след Пазарджишко казах. Много бащи има на тези протести. След изборите ще се види кого са подкрепили. За разлика от всички останали, които от сутрин до вечер, те могат да си дрънкат, каквото си иска, когато Бойко Борисов иска нещо – то се случва. ПП-ДБ се сдружиха с Гешев. Той изнесе една количка компромати, но те казаха, че нищо няма. Съдебната система не е само прокуратура“.

„Днес ни поканиха в ЦИК да гледаме машините, изпратихме специалист. Той им е показал как с една отвертка се махат три болта и е отворил машината. Защо не искат в склада с машините да има видеонаблюдение? ЦИК има ангажимент към изборите и ако иска да са прозрачни, какво им пречи да сложат камери или по една лепенка на машините? Имам съмнение за честността на изборите. От това, което знам от днес машината е пломбирана, но може да се отваря, в склада няма видеонаблюдение. Призовавам ЦИК да запечатат машините“, заяви Борисов.

Каквото са преценили, това да правят, но да е повече, отговори Борисов по темата за купуването на гласове и призова: „Спирайте всички“.

Цените бяха изпуснати от правителството. Имат целия инструментариум да се борят срещу спекулата, но не го правят, посочи той.

„Те не виждат колко умно действа Радев – остави това правителство да е само на ПП-ДБ. Всичко, за което благодари Рубио е свършил Запрянов. Вие му дадохте още един коз, че ние с ПП-ДБ имаме служебно правителство , което не се справя добре, сиреч, изконсумирали сме го. 10 години е управлявал Радев и изведнъж не бил опитен. Евала му правя как натика ПП-ДБ с това управление. Толкова умно се промъкна между глупавите ПП-ДБ и ГЕРБ, че само мога да му кажа: „Браво!“.