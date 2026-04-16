"Силна България в силна Европа": ПП-ДБ закри кампанията си с шествие в центъра на София

"Продължаваме промяната-Демократична България" закри предизборната си кампания с шествие в центъра на София под надслов "Силна България в силна Европа". Шествието стартира от пл. "Св. Неделя" и ще стигне до НДК, предаде репортер на Novini.bg.

Организаторите заявиха, че слоганът на коалицията "Силна България в силна Европа" не е просто лозунг, а заявка за категорична посока за развитие на страната, за каквато единствено "Продължаваме промяната-Демократична България" застават.

"Събираме се обединени от идеята за силна България в силна Европа, за да покажем ясно какъв избор стои пред страната ни днес. Малко след като унгарците избраха демокрацията пред авторитаризма и смелостта пред страха, този финал има още по-ясен смисъл. Техният избор показа, че митът за "силния лидер", който управлява чрез зависимости и обещания за стабилност, не издържа, и че когато гражданите излязат масово да гласуват, дори привидно несменяеми модели могат да бъдат преодолени. Падането на модела "Орбан" е знак, че когато държавата бъде подменена с корупция, зависимости и обедняване, гражданите рано или късно си я връщат. Този избор стои и пред България. Познаваме добре този модел и у нас - като концентрация на власт, задкулисие и спиране на развитието или опити да се води политика "на два стола". Но има и друг път - пътят на Европа, на растежа, на реалните резултати и по-добрия живот", посочват от коалицията.

"На 19 април решението е в ръцете на хората. А на 16 април, в Деня на Конституцията, излизаме заедно не просто да отбележим датата, а да заявим, че искаме нормална европейска държава, в която законът важи за всички и съдът и правосъдието са независими и свободни от джуджета и нотариуси", подчертават от "Продължаваме промяната-Демократична България".

"Посланието ми към избирателите е да излязат и да гласуват. Имаме уникален шанс, за първи път от 2009 г. насам да изберем нов Висш съдебен съвет, нов главен прокурор, без Борисов, без Пеевски и веднъж завинаги тези двама човека, които тежат като котва на врата на българската държава, да останат в миналото. Второто ми послание е да гласуват умно, защото имаме избор – дали да вървим към Европа, с по-високи заплати, по-високи пенсии, по-добър живот за всички български граждани или да направим поредната грешка, както направиха унгарците навремето с Орбан, който ги направи по-бедни даже от българските семейства, и след време да трябва да поправяме и тази грешка. И не на последно място – да се разходят и да видят кой се разхожда свободно по улиците и кой ходи с бодигардове и води хора с автобуси в затворени зали", заяви преди тръгването на шествието председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев".

"Тук съм да подкрепя приятелите ни от "Продължаваме промяната", защото България продължава да се променят. Съвсем наскоро в Унгария се видя, че гласът на хората има значение. Гласът ви има значение, ако излезете и гласувате, можете да свалите авторитарни лидери, можете да сложите край на корупцията“, посочи председателят на Партията на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Свеня Хан, която също се присъедини към шествието.

"Тази неделя имаме уникалния шанс да изритаме Борисов и Пеевски от властта завинаги. Единственото, което стои между нас и бъдеще без Борисов и Пеевски, е да излезем и да гласуваме в неделя, подчерта Асен Василев пред събралото се множество, след като шествието стигна до НДК. "Гласувайки в неделя, трябва да си дадем ясна сметка не само срещу какво гласуваме, но и за какво гласуваме. Там също имаме ясен изход, който става все по-ясен с всеки изминал ден. Можем да гласуваме за силна България в силна Европа или за нов Орбан в Европейския съюз, който мисли, че като седи между два стола, няма да падне на земята. Седенето между двата стола води до обедняване до това никой да не те уважава и никой а не ти вярва. Това е най-грешният път за България, ако искаме да имаме богата, просперираща и справедлива страна", добави Василев..