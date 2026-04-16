"Силна България в силна Европа": ПП-ДБ закри кампанията си с шествие в центъра на София

"Продължаваме промяната-Демократична България" закри предизборната си кампания с шествие в центъра на София под надслов "Силна България в силна Европа". Шествието стартира от пл. "Св. Неделя" и ще стигне до НДК, предаде репортер на Novini.bg.
Организаторите заявиха, че слоганът на коалицията "Силна България в силна Европа" не е просто лозунг, а заявка за категорична посока за развитие на страната, за каквато единствено "Продължаваме промяната-Демократична България" застават.
"Събираме се обединени от идеята за силна България в силна Европа, за да покажем ясно какъв избор стои пред страната ни днес. Малко след като унгарците избраха демокрацията пред авторитаризма и смелостта пред страха, този финал има още по-ясен смисъл. Техният избор показа, че митът за "силния лидер", който управлява чрез зависимости и обещания за стабилност, не издържа, и че когато гражданите излязат масово да гласуват, дори привидно несменяеми модели могат да бъдат преодолени. Падането на модела "Орбан" е знак, че когато държавата бъде подменена с корупция, зависимости и обедняване, гражданите рано или късно си я връщат. Този избор стои и пред България. Познаваме добре този модел и у нас - като концентрация на власт, задкулисие и спиране на развитието или опити да се води политика "на два стола". Но има и друг път - пътят на Европа, на растежа, на реалните резултати и по-добрия живот", посочват от коалицията.
"На 19 април решението е в ръцете на хората. А на 16 април, в Деня на Конституцията, излизаме заедно не просто да отбележим датата, а да заявим, че искаме нормална европейска държава, в която законът важи за всички и съдът и правосъдието са независими и свободни от джуджета и нотариуси", подчертават от "Продължаваме промяната-Демократична България".
"Посланието ми към избирателите е да излязат и да гласуват. Имаме уникален шанс, за първи път от 2009 г. насам да изберем нов Висш съдебен съвет, нов главен прокурор, без Борисов, без Пеевски и веднъж завинаги тези двама човека, които тежат като котва на врата на българската държава, да останат в миналото. Второто ми послание е да гласуват умно, защото имаме избор – дали да вървим към Европа, с по-високи заплати, по-високи пенсии, по-добър живот за всички български граждани или да направим поредната грешка, както направиха унгарците навремето с Орбан, който ги направи по-бедни даже от българските семейства, и след време да трябва да поправяме и тази грешка. И не на последно място – да се разходят и да видят кой се разхожда свободно по улиците и кой ходи с бодигардове и води хора с автобуси в затворени зали", заяви преди тръгването на шествието председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев".
"Тук съм да подкрепя приятелите ни от "Продължаваме промяната", защото България продължава да се променят. Съвсем наскоро в Унгария се видя, че гласът на хората има значение. Гласът ви има значение, ако излезете и гласувате, можете да свалите авторитарни лидери, можете да сложите край на корупцията“, посочи председателят на Партията на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Свеня Хан, която също се присъедини към шествието.
"Тази неделя имаме уникалния шанс да изритаме Борисов и Пеевски от властта завинаги. Единственото, което стои между нас и бъдеще без Борисов и Пеевски, е да излезем и да гласуваме в неделя, подчерта Асен Василев пред събралото се множество, след като шествието стигна до НДК. "Гласувайки в неделя, трябва да си дадем ясна сметка не само срещу какво гласуваме, но и за какво гласуваме. Там също имаме ясен изход, който става все по-ясен с всеки изминал ден. Можем да гласуваме за силна България в силна Европа или за нов Орбан в Европейския съюз, който мисли, че като седи между два стола, няма да падне на земята. Седенето между двата стола води до обедняване до това никой да не те уважава и никой а не ти вярва. Това е най-грешният път за България, ако искаме да имаме богата, просперираща и справедлива страна", добави Василев..
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #27
20:05 16.04.2026
2 Мммммм
Коментиран от #21
20:08 16.04.2026
3 хаха
Някакви си там ЛОЗУНГИ родили празните им сглобени ТИКВИ новоначалски и вГЗраждани.
Единственото общо с ЕВРОПА е паричната единица, иначе си оставате същата необразована крадлива ориенталска измет.
20:08 16.04.2026
4 оня с питон.я
Коментиран от #5, #6, #7
20:09 16.04.2026
5 хаха
До коментар #4 от "оня с питон.я":Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.
Коментиран от #22
20:11 16.04.2026
6 хаха
До коментар #4 от "оня с питон.я":Костадин Костадинов дари вилата в Тюленово на баща си
Така той си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща
Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?
20:12 16.04.2026
7 хаха
До коментар #4 от "оня с питон.я":Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.
Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България.
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук.
Коментиран от #15
20:13 16.04.2026
8 Баце ЕООД
20:13 16.04.2026
9 хаха
Коментиран от #10
20:14 16.04.2026
10 хаха
До коментар #9 от "хаха":Я лай още бе сглобена Тиква Новоначалска и вГЗраждана!
Коментиран от #14, #28
20:16 16.04.2026
11 Дойче зеле
20:17 16.04.2026
12 гейлорд кукорчу
20:17 16.04.2026
13 Много разноцветни
20:18 16.04.2026
14 хаха
До коментар #10 от "хаха":Какво точно съм казал грешно? Не обещаваха ли на предните избори същото измитане и никога коалиция/сглобка и после да я направят? Нямаха ли запис от 2022 как ще изперат Борисов, защото имат заръка да го направят и да мине в коалиция с него еврото, а Урсула ще помогне със статистиката да мине? Нямаше ли да бягат по островите? Защото ПП/ДБ са си вече типичното лъжливо овчарче. Защо направиха сглобката миналата година и пиха турско кафе в скута на Пеевски?
Коментиран от #17
20:19 16.04.2026
15 Сила
До коментар #7 от "хаха":възРАЖДАНЕ НА 15 ГОДИНИ ...майка неграмотна чистачка от малцинствата , бащата копанар от делиорманските села ....Копейкин , гордостта на путиноидите в БГ то !!!
Коментиран от #26
20:19 16.04.2026
16 Мнение
Бате колко промит, зависим, престъпен и гн...ен трябва да си, че да гласуваш за ппдб, герб и дпс, след всичко антибългарско и античовешко дето направиха!
Задължително да се разследват произволни участници във въпросното шествие, дали получават кинти към някое нпо!!!
Престъпната шайка на шорош си прави шествие в София?!
20:21 16.04.2026
17 хаха
До коментар #14 от "хаха":Не ми се пуска картинка, че ще я изтрият и ще ме набележат модераторите, но всеки може да потърси новия клип на Устата "Новите братушки" и да види шествието в началото му. Като гледам снимката на статията, някак си свързвам шествието на ПП/ДБ с това от видеото. Сигурно затова няма едър план.
Коментиран от #20
20:21 16.04.2026
18 Анонимен
20:21 16.04.2026
19 Последния Софиянец
20:23 16.04.2026
20 Сила
До коментар #17 от "хаха":В Устата ....на путиноидите !!!
Коментиран от #32
20:23 16.04.2026
21 Пппппппп
До коментар #2 от "Мммммм":На такива като теб живота зависи от скута в който си седнал.
20:24 16.04.2026
22 Мнение
До коментар #5 от "хаха":Ще посочиш ли някакъв източник на твърденията ти, или ще действаш на принципа, едно шорошово нпо ми каза?!
Ппдб, герб, дпс и Радев (създателят на ПП) са отрова за България! Колкото по-скоро бъдат разследвани публично и при наличие на нарушения, опандизени, толкова по-добре!
20:26 16.04.2026
23 Джоко
Коментиран от #24
20:27 16.04.2026
24 Хмм
До коментар #23 от "Джоко":на митингите на ПП-ДБ има украинци, все още не могат да гласуват
20:28 16.04.2026
25 Леле...
20:28 16.04.2026
26 Миме
До коментар #15 от "Сила":ей,ей тъпо жълтопаветно жендерасче ти да немаш нещо против братята ромляни бе?че ако не са техните купени гласове ти и твойте ПеПеДеБерасчета немате начин да сте у парламента
20:34 16.04.2026
27 Жалко
До коментар #1 от "Наблюдател":Ако беше съвоаднало шествието с прайда, щяха да получат още гласове от веселите столичани.
20:34 16.04.2026
28 Сбърка
До коментар #10 от "хаха":Тиква новоначалска , ппдебилска.
20:38 16.04.2026
29 Миме
20:39 16.04.2026
30 Възраждане
20:41 16.04.2026
31 Симпатизант
Коментиран от #37
20:42 16.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 хаха
Дясното нямаше ли следните основни тези:
- свободен пазар
- ниски данъци и минимум държавна намеса
- всеки да бъде оставен да се развива спрямо умения и положени усилия, а не да се държи равен с недаващите си зор
- силно семейство, религия, морал- т.нар. консервативни ценности
- донякъде национализъм- хората да си ценят държавата и историята.
Кое точно от тези неща имате в ПП/ДБ, ГЕРБ, ИТН- т.нар. десни партии? ДПС се водят уж центристи, та тях може да ги изключим от въпроса- очаква се и да левеят. И, не, говорене за лошия соц не прави отрочета на БКП, ДС и ДКМС и неуспели партийни секретари, леви зелени десни. Делата правят това какъв си, а не празни приказки.
20:44 16.04.2026
34 малее
20:44 16.04.2026
35 az СВО Победа80
20:44 16.04.2026
36 Моарейн
20:49 16.04.2026
37 САМО
До коментар #31 от "Симпатизант":ВЪЗРАЖДАНЕ!!!!!!!!!!!НОМЕР 8!!!!
20:50 16.04.2026