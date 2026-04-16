"Силна България в силна Европа": ПП-ДБ закри кампанията си с шествие в центъра на София
16 Април, 2026 20:04 1 031 37

Снимка: ПП-ДБ
Ани Ефремова

"Продължаваме промяната-Демократична България" закри предизборната си кампания с шествие в центъра на София под надслов "Силна България в силна Европа". Шествието стартира от пл. "Св. Неделя" и ще стигне до НДК, предаде репортер на Novini.bg.

Организаторите заявиха, че слоганът на коалицията "Силна България в силна Европа" не е просто лозунг, а заявка за категорична посока за развитие на страната, за каквато единствено "Продължаваме промяната-Демократична България" застават.
"Събираме се обединени от идеята за силна България в силна Европа, за да покажем ясно какъв избор стои пред страната ни днес. Малко след като унгарците избраха демокрацията пред авторитаризма и смелостта пред страха, този финал има още по-ясен смисъл. Техният избор показа, че митът за "силния лидер", който управлява чрез зависимости и обещания за стабилност, не издържа, и че когато гражданите излязат масово да гласуват, дори привидно несменяеми модели могат да бъдат преодолени. Падането на модела "Орбан" е знак, че когато държавата бъде подменена с корупция, зависимости и обедняване, гражданите рано или късно си я връщат. Този избор стои и пред България. Познаваме добре този модел и у нас - като концентрация на власт, задкулисие и спиране на развитието или опити да се води политика "на два стола". Но има и друг път - пътят на Европа, на растежа, на реалните резултати и по-добрия живот", посочват от коалицията.
"На 19 април решението е в ръцете на хората. А на 16 април, в Деня на Конституцията, излизаме заедно не просто да отбележим датата, а да заявим, че искаме нормална европейска държава, в която законът важи за всички и съдът и правосъдието са независими и свободни от джуджета и нотариуси", подчертават от "Продължаваме промяната-Демократична България".

"Посланието ми към избирателите е да излязат и да гласуват. Имаме уникален шанс, за първи път от 2009 г. насам да изберем нов Висш съдебен съвет, нов главен прокурор, без Борисов, без Пеевски и веднъж завинаги тези двама човека, които тежат като котва на врата на българската държава, да останат в миналото. Второто ми послание е да гласуват умно, защото имаме избор – дали да вървим към Европа, с по-високи заплати, по-високи пенсии, по-добър живот за всички български граждани или да направим поредната грешка, както направиха унгарците навремето с Орбан, който ги направи по-бедни даже от българските семейства, и след време да трябва да поправяме и тази грешка. И не на последно място – да се разходят и да видят кой се разхожда свободно по улиците и кой ходи с бодигардове и води хора с автобуси в затворени зали", заяви преди тръгването на шествието председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев".

"Тук съм да подкрепя приятелите ни от "Продължаваме промяната", защото България продължава да се променят. Съвсем наскоро в Унгария се видя, че гласът на хората има значение. Гласът ви има значение, ако излезете и гласувате, можете да свалите авторитарни лидери, можете да сложите край на корупцията“, посочи председателят на Партията на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Свеня Хан, която също се присъедини към шествието.

"Тази неделя имаме уникалния шанс да изритаме Борисов и Пеевски от властта завинаги. Единственото, което стои между нас и бъдеще без Борисов и Пеевски, е да излезем и да гласуваме в неделя, подчерта Асен Василев пред събралото се множество, след като шествието стигна до НДК. "Гласувайки в неделя, трябва да си дадем ясна сметка не само срещу какво гласуваме, но и за какво гласуваме. Там също имаме ясен изход, който става все по-ясен с всеки изминал ден. Можем да гласуваме за силна България в силна Европа или за нов Орбан в Европейския съюз, който мисли, че като седи между два стола, няма да падне на земята. Седенето между двата стола води до обедняване до това никой да не те уважава и никой а не ти вярва. Това е най-грешният път за България, ако искаме да имаме богата, просперираща и справедлива страна", добави Василев..


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    22 4 Отговор
    Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене, защото носят телевизор на раменете си.

    Коментиран от #27

    20:05 16.04.2026

  • 2 Мммммм

    32 8 Отговор
    Не гласувайте за тази. П Е Д О Ф И Л С К А. П А Р Т И Я

    Коментиран от #21

    20:08 16.04.2026

  • 3 хаха

    24 5 Отговор
    Те бАклуците като нямат какво повече да лъжат, мамят и замазват, започват за Европа да дрънкат.
    Някакви си там ЛОЗУНГИ родили празните им сглобени ТИКВИ новоначалски и вГЗраждани.

    Единственото общо с ЕВРОПА е паричната единица, иначе си оставате същата необразована крадлива ориенталска измет.

    20:08 16.04.2026

  • 4 оня с питон.я

    22 13 Отговор
    Затова глас за Възраждане в неделя. Командировка съм в чужбина, но ще хвана такси и ще гласувам в консулството.

    Коментиран от #5, #6, #7

    20:09 16.04.2026

  • 5 хаха

    9 20 Отговор

    До коментар #4 от "оня с питон.я":

    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.

    Коментиран от #22

    20:11 16.04.2026

  • 6 хаха

    7 17 Отговор

    До коментар #4 от "оня с питон.я":

    Костадин Костадинов дари вилата в Тюленово на баща си
    Така той си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща

    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    20:12 16.04.2026

  • 7 хаха

    7 17 Отговор

    До коментар #4 от "оня с питон.я":

    Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България.

    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук.

    Коментиран от #15

    20:13 16.04.2026

  • 8 Баце ЕООД

    21 5 Отговор
    Аз видях само психично болни хора

    20:13 16.04.2026

  • 9 хаха

    17 5 Отговор
    Днес закриват кампанията с обещания да изритат Пеевски и Борисов. В понеделник по примера на предните избори очакваме да се прегърнат и сглобят "в името на евроатлантическите ценности". Бях в СДС в силните му години. Докараха го до пълна пародия в името на далаверата и да се стои някак в политиката. ДБ трябва да изчезне и да се върне нова партия с напълно нови лица и наистина десни идеи. Дотогава ДБ=подлоги на Пеевски, Борисов или който там спечели най-много гласове и по-леви идеи от БСП, само и само да се излъжат повече овце да гласуват. Десни, а ще ми говорят за прогресивни данъци и борба с богатите....

    Коментиран от #10

    20:14 16.04.2026

  • 10 хаха

    3 10 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Я лай още бе сглобена Тиква Новоначалска и вГЗраждана!

    Коментиран от #14, #28

    20:16 16.04.2026

  • 11 Дойче зеле

    12 4 Отговор
    Много пи дали в таз София !!!!!!!! Хахаха

    20:17 16.04.2026

  • 12 гейлорд кукорчу

    12 4 Отговор
    шарлатан като видиш бързо ти го уда ри

    20:17 16.04.2026

  • 13 Много разноцветни

    11 3 Отговор
    имало в София.

    20:18 16.04.2026

  • 14 хаха

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Какво точно съм казал грешно? Не обещаваха ли на предните избори същото измитане и никога коалиция/сглобка и после да я направят? Нямаха ли запис от 2022 как ще изперат Борисов, защото имат заръка да го направят и да мине в коалиция с него еврото, а Урсула ще помогне със статистиката да мине? Нямаше ли да бягат по островите? Защото ПП/ДБ са си вече типичното лъжливо овчарче. Защо направиха сглобката миналата година и пиха турско кафе в скута на Пеевски?

    Коментиран от #17

    20:19 16.04.2026

  • 15 Сила

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    възРАЖДАНЕ НА 15 ГОДИНИ ...майка неграмотна чистачка от малцинствата , бащата копанар от делиорманските села ....Копейкин , гордостта на путиноидите в БГ то !!!

    Коментиран от #26

    20:19 16.04.2026

  • 16 Мнение

    13 2 Отговор
    Шествие на п.дофилите в София???

    Бате колко промит, зависим, престъпен и гн...ен трябва да си, че да гласуваш за ппдб, герб и дпс, след всичко антибългарско и античовешко дето направиха!

    Задължително да се разследват произволни участници във въпросното шествие, дали получават кинти към някое нпо!!!

    Престъпната шайка на шорош си прави шествие в София?!

    20:21 16.04.2026

  • 17 хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "хаха":

    Не ми се пуска картинка, че ще я изтрият и ще ме набележат модераторите, но всеки може да потърси новия клип на Устата "Новите братушки" и да види шествието в началото му. Като гледам снимката на статията, някак си свързвам шествието на ПП/ДБ с това от видеото. Сигурно затова няма едър план.

    Коментиран от #20

    20:21 16.04.2026

  • 18 Анонимен

    6 0 Отговор
    А аз искам вас извратеняци да изритам Простаци сте и нагли сте и алчни сте 7 процента имате Бездарници

    20:21 16.04.2026

  • 19 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Нито България е силна, нито Европа.

    20:23 16.04.2026

  • 20 Сила

    1 7 Отговор

    До коментар #17 от "хаха":

    В Устата ....на путиноидите !!!

    Коментиран от #32

    20:23 16.04.2026

  • 21 Пппппппп

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мммммм":

    На такива като теб живота зависи от скута в който си седнал.

    20:24 16.04.2026

  • 22 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Ще посочиш ли някакъв източник на твърденията ти, или ще действаш на принципа, едно шорошово нпо ми каза?!

    Ппдб, герб, дпс и Радев (създателят на ПП) са отрова за България! Колкото по-скоро бъдат разследвани публично и при наличие на нарушения, опандизени, толкова по-добре!

    20:26 16.04.2026

  • 23 Джоко

    6 0 Отговор
    Видя ли украинско знаме на митинг- манифестация, все едно виждам американско, руско или еврейско. Тук е България!

    Коментиран от #24

    20:27 16.04.2026

  • 24 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Джоко":

    на митингите на ПП-ДБ има украинци, все още не могат да гласуват

    20:28 16.04.2026

  • 25 Леле...

    3 1 Отговор
    Що е рендерас и лесбийка учили вечерното у Харвард ?! Тия з/ зо не мое си командват, държавата искат да командват !?

    20:28 16.04.2026

  • 26 Миме

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сила":

    ей,ей тъпо жълтопаветно жендерасче ти да немаш нещо против братята ромляни бе?че ако не са техните купени гласове ти и твойте ПеПеДеБерасчета немате начин да сте у парламента

    20:34 16.04.2026

  • 27 Жалко

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Ако беше съвоаднало шествието с прайда, щяха да получат още гласове от веселите столичани.

    20:34 16.04.2026

  • 28 Сбърка

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Тиква новоначалска , ппдебилска.

    20:38 16.04.2026

  • 29 Миме

    6 1 Отговор
    ПеПеДеБерасите нещо много отрано зеха да заформят гей-прайдовете

    20:39 16.04.2026

  • 30 Възраждане

    6 1 Отговор
    Гейченцата парад ли са правили. Или как се казва прайдче

    20:41 16.04.2026

  • 31 Симпатизант

    2 5 Отговор
    ППДБ е единствената българска партия. Всичко друго е мутра, измекяр и копейка.

    Коментиран от #37

    20:42 16.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 хаха

    2 1 Отговор
    Типично по евролиберално нео соц "Путин ми ... в гащите".... Уж сте умни, че и още повече красиви, а само Путин виждате и не вдявате, че отдавна сте станали за смях. Пак ще се повторя. "Що за десни сте с говорене да се връща прогресивен данък и да се борят богатите?". Не говоря за борба с олигарсите, а за "борба за социална справедливост".
    Дясното нямаше ли следните основни тези:
    - свободен пазар
    - ниски данъци и минимум държавна намеса
    - всеки да бъде оставен да се развива спрямо умения и положени усилия, а не да се държи равен с недаващите си зор
    - силно семейство, религия, морал- т.нар. консервативни ценности
    - донякъде национализъм- хората да си ценят държавата и историята.
    Кое точно от тези неща имате в ПП/ДБ, ГЕРБ, ИТН- т.нар. десни партии? ДПС се водят уж центристи, та тях може да ги изключим от въпроса- очаква се и да левеят. И, не, говорене за лошия соц не прави отрочета на БКП, ДС и ДКМС и неуспели партийни секретари, леви зелени десни. Делата правят това какъв си, а не празни приказки.

    20:44 16.04.2026

  • 34 малее

    2 2 Отговор
    от каде толкова много петроханци??? не е добре работата не очаквах че има толкова много обратни в българия..!

    20:44 16.04.2026

  • 35 az СВО Победа80

    4 2 Отговор
    Петроханци пак се натрапват на българите!

    20:44 16.04.2026

  • 36 Моарейн

    1 1 Отговор
    "Силна България в силна Европа" ми напомня за един друг лозунг от времето на соца. Ще перифразирам: дружбата ни с Европейския съюз е тъй жизнено необходима както слънцето и въздуха за всяко живо същество. А чуя ли за евроатлантически ценности се сещам за пролетарския интернационализъм. С други думи сменихме една идеология с друга и един голям брат с друг. Мизерията обаче си е същата, а в много отношения и по-голяма.

    20:49 16.04.2026

  • 37 САМО

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Симпатизант":

    ВЪЗРАЖДАНЕ!!!!!!!!!!!НОМЕР 8!!!!

    20:50 16.04.2026

