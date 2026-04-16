Здравният министър: Променяме две наредби, които ще спрат практиките с разликите в цените на нерегистрираните лекарства

16 Април, 2026 21:22

Ани Ефремова

Променяме две наредби, които ще спрат тези практики с разликите в цените на нерегистрираните лекарства, които към момента изглеждат законни, но са крайно неприемливи, неморални и недопустими. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет служебният здравен министър Михаил Околийски, цитиран от Dariknews.bg

„Министерството на здравеопазването работи по много важен проблем, свързан с регулирането на цените на нерегистрираните лекарства, които касаят лечението на деца, т. нар. off-label лекарства. В миналото те са били регулирани и отпускани от т.нар. Фонд за лечение на деца, а сега това е звено, което се намира в НЗОК. През годините са установени много големи разминавания в цените на тези медикаменти от различни лечебни заведения. Това, което ние в момента правим, е да променим две наредби, които ще спрат тези практики, които към момента изглеждат наистина законни, но са крайно неприемливи и неморални“, каза Околийски.
Той припомни, че вече са започнали проверки в седем държавни болници, както и в други лечебни заведения - в София и Пловдив. До момента те показват разлики в цените от порядъка на десетки хиляди левове за един и същ медикамент. Очаква се окончателните резултати да отчетат разлики за милиони евро, отбеляза Околийски.

Министърът посочи, че проблемът е свързан с медикаменти, заплащани чрез механизми към Националната здравноосигурителна каса, при които през годините са установени сериозни ценови отклонения между различни лечебни заведения. По думите му се подготвят промени в две наредби, които да ограничат тези практики, както и публикуване на пълна информация за закупуваните лекарства, техните цени и лечебните заведения от страна на Министерство на здравеопазването и НЗОК с цел прозрачност.

Околийски уточни, че НЗОК не е разследващ орган, но при установяване на нередности ще бъдат сезирани компетентните институции. По думите му подобни ценови разлики водят до неефективно разходване на публичен ресурс и ограничават възможността повече деца да получат необходимото лечение.

По отношение на разговорите с Български лекарски съюз министърът посочи, че Министерството на здравеопазването подкрепя индексация на недофинансирани клинични пътеки и участва като медиатор в диалога между съюза и НЗОК за постигане на консенсус.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Интересно

    4 0 Отговор
    А ще спрете ли порочната практика, вносните лекарства да се препродават от фармацевтична фирма, на втора, треда.... пета, докато стигнат до аптеката на тройна цена?

    21:33 16.04.2026

  • 2 Горски

    4 0 Отговор
    Явно е дошъл момента да се сменят директорите на някои държавни болници с наши хора. И именно по тази причина това инфо излиза точно сега. Друг много съществен проблем е че и частни и държавни болници ползват ресурс на НЗОК, но държавните болници правят обществена поръчка и конкурс за достъавка. Което малко или много озаптява жадните за печалба фирми. Но частните болници купуват същите медикамнети на по-високи цени, но без конкурс. После НЗОК им осребрява разходите. Отделно на това пациента си цака жестока сума за преглед иприем И после идва някой служебен министър и казва, държавните боилници имат дългове. Вижте в частните какво става. По тази причина всеки с малко повече капитал си направи частна болница, клиника и т.н. Здравната каса се точи откакто е създадена, но няма вкарани в затвора собственици на частни болници нито шефове на държавни, няма осъдени и лекари, няма и отнети лицензи, нищо, което означава, че през всичките тия години са се разпъвали чадъри.

    21:35 16.04.2026

  • 3 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Тези крупни кражби се правят от години,но само се констатира и нищо.

    21:40 16.04.2026

  • 4 Мутата

    2 0 Отговор
    А защо НЗОК не прави търговете?
    Лекарите трябва да бъдат отстранени от парите, да се занимават само с лечение.

    21:56 16.04.2026

  • 5 Анонимен

    1 0 Отговор
    Такава аномалия никъде по широкият свят не съществува.Има само и единствено у нас.Управляващите много са загрижени за народа.Това демонстрират публично с изнесените факти.

    21:59 16.04.2026

