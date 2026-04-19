Технически проблеми при гласуването в Бургас, Русе и Благоевград

19 Април, 2026 08:52 1 190 19

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За проблем с устройство за гласуване сигнализират от Бургас. Спокойно протича изборният ден в Бургас. Точно в 7,00 часа бяха отворени всички избирателни секции в областта, които са общо 751. В 599 от тях избирателите имат възможност да гласуват машинно, а подвижните секционни избирателни кутии са 10.

В началото на деня възникна технически проблем в секция № 67, където според комисията машината не е била включена към електрозахранването и е работила на батерия. Това доведе до напрежение сред част от гласоподавателите, които не успяха да упражнят вота си машинно и се наложи да преминат към гласуване с хартиена бюлетина.

Общият брой на избирателите в областта е 361 441, като в Бургас право на глас имат 182 727 души. Още с отварянето на секциите имаше желаещи да гласуват, а към този момент няма постъпили сигнали за сериозни нарушения.

Изборният ден в Русенско започна спокойно. Първите избиратели гласуваха минути след 7,00 часа.

Първоначалните наблюдения са, че хората предпочитат да гласуват с машина, а не с хартиена бюлетина. За технически проблем с включването при няколко електронни устройства съобщиха от РИК, но това не е забавило отварянето на секциите в областта.

Всичките 335 секционни избирателни комисии отвориха врати навреме. От тях 6 са допълнителни, а 5 са подвижни. В 287 от тях ще може да се гласува с електронни устройства, защото избирателите по списък там са над 300. По последни данни имащите право на вот в Русенско са малко над 195 000.

Навреме, но не без проблеми започна изборният ден в Благоевград. В дните преди вота в областта бяха заменени над 30 членове, секретари и председатели на СИК. В минутите преди старта на изборния ден стана ясно, че около 20 души не са се явили. Въпреки това секциите са били отворени навреме.

За проблеми с машините за гласуване сигнализираха хора от града. В една от секциите машината е спряла да издава разписка след отчетени няколко вота. Очаква се специалисти от поддържащата фирма да пристигнат на място за отстраняване на проблемите. Там, където те не могат да бъдат решени, след решение на комисията може да се премине само към хартиено гласуване. Към момента няма информация за подобни случаи.

Над 316 хиляди души гласуват днес в област Благоевград.

„Не съм информиран дали всеки един е преминал обучение. Силно се надявам това да е така. Смятам, че е отговорност на партиите да насърчават своите членове – председатели и секретари – да бъдат обучени. Но мисля, че няма да имаме проблеми днес“, каза председател на СИК в Благоевград.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    12 1 Отговор
    В бургас нещо много проблеми взеха да стават, членове на комисии напускат, машини се трошат тия ще ви откраднат изборите там

    Коментиран от #2

    09:09 19.04.2026

  • 2 На Бою

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    хората с кмет милиардер !

    09:10 19.04.2026

  • 3 Смех в кочината

    7 1 Отговор
    Без коментар! Започва се!

    09:11 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цвете

    6 1 Отговор
    ЦИРКА СТАРТИРАМЕ В 7.00 ЧАСА, А ДО 20.00 КОЛКО ЛИ ОЩЕ ЩЕ СЕ ОПЛАКВАТ ЗА МАШИНИТЕ? НАЛИ БЯХА ПРЕГЛЕДАНИ ДО ЕДНА, А ТУК НЯМАТ ЛИ ТОК. 🙃🤔😉🚔🇧🇬ИЗТЕГЛИХА ЛИ ДЕФЕКТНИТЕ ОТ ДОБРИЧ И ШУМЕН? 🤔😉🚔🇧🇬🇧🇬

    09:13 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Присмехулник

    3 1 Отговор
    Светославке, машината не издава разписки. Познай какво издава!

    09:16 19.04.2026

  • 8 За пет

    9 0 Отговор
    години ОСМО гласуване за Парламент ! В най - бедната държава от ЕС и превзета от олигархията ! До кога ? Унищожиха я и ограбиха най - безскрупулно !

    09:16 19.04.2026

  • 9 Факт

    5 3 Отговор
    Белите държави пробваха и се отказаха от тези машини.
    Какво да ги правят?
    Продадоха ги на нас, като ни убедиха, че са много модерни. Някой прибра едно пари от сделката.

    09:18 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хипотетично

    1 1 Отговор
    😜машината е спряла да издава разписка след отчетени няколко вота.😜
    Разписка може да не дава, но във флашката гласа е отчетен (поне за някоя партия) и при повторното с хартия гласуване гласа тогава се също повтаря.

    09:26 19.04.2026

  • 12 Дрегер

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Веселяка":

    Освен избирателна комисия в секцията може да има и лекарска комисия. Внимавай, санитарите да не те приберат.

    Коментиран от #14

    09:31 19.04.2026

  • 13 авантгард

    2 1 Отговор
    Я, каква изненада, какво съвпадение.. това не са ли районите със стотици промени в избирателни комисии в последните 2 дена преди изборите?

    09:32 19.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бургазлия

    3 1 Отговор
    Секцията за трудноподвижни хора в училище Пейо Яворов е чак в дъното на коридора, вместо да е в първата стая! Трябва да вървиш около 100 метра. То и службата на Социално подпомагане е в подлеза Кристал, абсолютно недостъпен за инвалиди. Да се чудиш, как ги измислят тези неща!

    09:34 19.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тома

    2 0 Отговор
    Започнаха най честните избори

    09:37 19.04.2026

  • 18 Гарантирано от ГЕРБ

    5 0 Отговор
    Ех този закон на "Мърфи"!
    Как се случва така, че се появиха Технически проблеми при гласуването в
    областите, където властват ГЕРБ и ДПС на Пеевски!

    10:00 19.04.2026

  • 19 Топч0

    0 0 Отговор
    Всички които са отговорни с тези машини, да бъдат подведени към Отговорност! Подигравате ли се с хората?

    10:53 19.04.2026

