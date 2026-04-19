Технически проблеми при гласуването в Бургас, Русе и Благоевград

За проблем с устройство за гласуване сигнализират от Бургас. Спокойно протича изборният ден в Бургас. Точно в 7,00 часа бяха отворени всички избирателни секции в областта, които са общо 751. В 599 от тях избирателите имат възможност да гласуват машинно, а подвижните секционни избирателни кутии са 10.

В началото на деня възникна технически проблем в секция № 67, където според комисията машината не е била включена към електрозахранването и е работила на батерия. Това доведе до напрежение сред част от гласоподавателите, които не успяха да упражнят вота си машинно и се наложи да преминат към гласуване с хартиена бюлетина.

Общият брой на избирателите в областта е 361 441, като в Бургас право на глас имат 182 727 души. Още с отварянето на секциите имаше желаещи да гласуват, а към този момент няма постъпили сигнали за сериозни нарушения.

Изборният ден в Русенско започна спокойно. Първите избиратели гласуваха минути след 7,00 часа.

Първоначалните наблюдения са, че хората предпочитат да гласуват с машина, а не с хартиена бюлетина. За технически проблем с включването при няколко електронни устройства съобщиха от РИК, но това не е забавило отварянето на секциите в областта.

Всичките 335 секционни избирателни комисии отвориха врати навреме. От тях 6 са допълнителни, а 5 са подвижни. В 287 от тях ще може да се гласува с електронни устройства, защото избирателите по списък там са над 300. По последни данни имащите право на вот в Русенско са малко над 195 000.

Навреме, но не без проблеми започна изборният ден в Благоевград. В дните преди вота в областта бяха заменени над 30 членове, секретари и председатели на СИК. В минутите преди старта на изборния ден стана ясно, че около 20 души не са се явили. Въпреки това секциите са били отворени навреме.

За проблеми с машините за гласуване сигнализираха хора от града. В една от секциите машината е спряла да издава разписка след отчетени няколко вота. Очаква се специалисти от поддържащата фирма да пристигнат на място за отстраняване на проблемите. Там, където те не могат да бъдат решени, след решение на комисията може да се премине само към хартиено гласуване. Към момента няма информация за подобни случаи.

Над 316 хиляди души гласуват днес в област Благоевград.

„Не съм информиран дали всеки един е преминал обучение. Силно се надявам това да е така. Смятам, че е отговорност на партиите да насърчават своите членове – председатели и секретари – да бъдат обучени. Но мисля, че няма да имаме проблеми днес“, каза председател на СИК в Благоевград.