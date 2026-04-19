ЦИК: При проблем с машините, да се гласува на хартия

19 Април, 2026 09:27 1 065 47

У нас хората гласуват в над 12 000 секции, като в повече от 9000 може да се гласува и с машина

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Започва първото за днес заседание на Централната избирателна комисия, на което ще бъде дадена информация за началото на изборния ден. У нас хората гласуват в над 12 000 секции, като в повече от 9000 може да се гласува и с машина.

От ЦИК припомнят, че е важно машините да бъдат включени в електрическата мрежа и че в ситуация на изчерпана батерия и невключена в мрежата машина, не може да се изисква преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, зави Росица Матева пред БНР, цитирана от БГНЕС:

"Само когато има някаква причина, поради която машината не работи и техникът на "Сиела" не може да я отстрани, тогава Районната избирателна комисия въз основа на изпратени от секционната избирателна комисия документи, в които е описано каква е причината, ще вземе решение да се преустанови машинното гласуване и продължава гласуването в тази секция с хартиени бюлетини".

На сайта на ЦИК хората могат да намерят интерактивна карта с адресите на избирателните секции у нас и в чужбина, както и телефонни номера, на които могат да се подават сигнали за нередности в изборния ден.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 патент

    15 2 Отговор
    При проблем с машините, да се гласува на хартия,носете си тоалетни ролки!

    Коментиран от #12

    09:30 19.04.2026

  • 2 Хотелиерът

    10 4 Отговор
    е по чувалите с хартия !

    09:31 19.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    7 2 Отговор
    Некви машинисти само...

    09:36 19.04.2026

  • 5 Европейски бизнесмен

    10 6 Отговор
    Добре, че ви продадох тия машини. У нас щяха да ме бият за тях.

    Коментиран от #32

    09:36 19.04.2026

  • 6 Бай Ху (By Who)

    12 7 Отговор
    В Европа се гласува с хартиена бюлетина.

    Коментиран от #38

    09:36 19.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Как така проблеми с машините

    15 1 Отговор
    От предишните избори до сегашните мина година и половина какво сте правили че не сте ги оправили. Трябва да носите отговорност по дяволите.

    Коментиран от #45

    09:39 19.04.2026

  • 9 Тъй ли

    13 5 Отговор

    До коментар #7 от "Всеки с ментален дефицит":

    Скривай се, флашкаджия! Ще връщате комисионите от покупката на тия машини.

    09:41 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бфбж

    16 5 Отговор
    Много бързо започнаха проблемите с машините. Що така? И после не било умишлено. Хайде, не на нас!

    Коментиран от #34

    09:44 19.04.2026

  • 12 ЛГППДБ

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "патент":

    Не е майтап, Гюровците са поръчали само 30% хартиени бюлетини спрямо имащите право на глас.

    Коментиран от #13, #15, #19

    09:53 19.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 факт

    12 3 Отговор
    Машините трябва да се премахнат и кранчето за изтичане на милиони към Сиела да се затвори. Бюлетините трябва да се печатат само в печатницата на БНБ и никакви частни печатници не трябва да имат достъп до тях. Информационно обслужване трябва да стане изцяло държавна собственост. Ако член на СИК се откаже в последния момент без уважителни причини, да плаща неустойка от няколко хиляди евро, за да спрем да гледаме цирка при който в последния момент се търсят членове на СИК. По селата бюлетините и урните да се съпровождат от жандармерия, защото там местните дерибеи бият и изнудват хората, които не смеят да се оплачат в полицията. Величие пуснаха достатъчно брутални видеа от малките населени места и дерибеите там.

    Коментиран от #22

    09:55 19.04.2026

  • 15 Бюлетините

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЛГППДБ":

    Ги поръчва ЦИК.

    09:56 19.04.2026

  • 16 Даката

    13 3 Отговор
    Так където гласувах имаше две опашки, една за гласуване с бюлетина и една за гласуване с машина... тази където гласуваха с машина нямаше никакво движение, а на тази където гласувахме по традиционния начин с бюлетина беше невероятно бърза... не е за вярване, но се оказа в действителност че с хартиена бюлетиа се гласува по-бързо... в крайна сметка така гласува и цяла Европа с бюлетина.

    09:58 19.04.2026

  • 17 Миндич

    4 4 Отговор
    Колко съм сюрпризуран само евроатлантици.....И до колко ще я натъкмите тая избирателна активност сега,когато си имате и "месия"?питам защото аз читав човек тръгнал към изборните секции не познавам.Обаче трябва,с колове сопи,брадви,вили и прави лопати да се посетят въпросните секции а после и партийните централи.

    09:59 19.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 не точно

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "ЛГППДБ":

    са поръчали - поръчани и платени са точния брой бюлетини за всички с право на глас плюс 10% резерв. Защо в крайна сметка на секционните комисии бяха изпратени по-малко от броя на избирателите им, трябва да отговори ЦИК. Иначе милионите за отпечатването са дадени, бюлетините са отпечатани, тогава къде са липсващите? И могат ли те да служат за подмяна? ЦИК не трябва да се избира от политиците, а съставът му трябва да бъде формиран с пряк избор от народа.

    10:01 19.04.2026

  • 20 Браво, ооооо

    7 0 Отговор
    От половин година се стягаме за изборите, и още в началото ГРЕШКА ,.аааа . Измамници.Да живее България. 🤣

    10:02 19.04.2026

  • 21 ти да видиш

    12 1 Отговор
    Абе ... "три в едно" ... хем ала-бала , хем "наше МВР" , хем "флашки и мадуровки" , хем "някой лев/евро из махалите" ... и току виж - ПП/ДБ прескочили 4-те процента .

    10:03 19.04.2026

  • 22 Кеефф

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "факт":

    Сиела е фирма на Държавна сигурност както и Телерик!!!

    10:04 19.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Даката

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Всеки с ментален дефицит":

    В Европа се гласува с хартиена бюлетина, никой нама доверие на машините за гласуване, като изключим Венецуела, Куба, Русия... изобщо навсякъде по света където е тоталитарна власт и не се осланят на волята на народа гласуват с машина за да може да се манипулира по-лесно.... и после кой е виновен,.... а не знаем тя машината така каза... нали?

    Коментиран от #25

    10:05 19.04.2026

  • 25 уточнение

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Даката":

    Дака , вече и във Венецуела не се гласува с машини - забраниха ги /ама нали лесно се манипулират - тук в България много , ама - много трудно ще ги забравим/. Без тях - ЛГБТИПП/ДБ - няма как да влезнат в НС и чичко Сорос ще се ядоса.

    10:12 19.04.2026

  • 26 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Всеки с ментален дефицит":

    Беги бе кап утля к.

    10:14 19.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ДА ЗА 500 ЧОВЕКА ЕДНА

    3 2 Отговор
    МАШИНА. И ПРЕДЛАГАТ ВЪВ ВСЯКА СЕКЦИЯ ХАРТИЯ. И МАЛЕ МАЛЕ НА ШИШИ ЕЛЕКТОРАТА ПАК ЗА 50 ЕВРО ГЛАСУВАТ. ТАКА Е КОГА ПАК СЪЩИТЕ ОТ ГОДИНИ СА НА ХРАНИЛКАТА. ТРЯБВАТ НОВИ ХОРА.

    10:19 19.04.2026

  • 29 Балабанката

    0 1 Отговор
    гласува с хартиена бюлетина. Искаш ли и ти да заприличаш на него?

    10:19 19.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Шиши

    0 2 Отговор
    гласува с хартиена бюлетина. Искаш ли и ти да заприличаш на него?

    10:22 19.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 1111

    2 1 Отговор
    Какви наказания се предвиждат за умишлено повреждане на машините за гласуване?

    10:26 19.04.2026

  • 34 Който чупи - купи!

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бфбж":

    Комисиите да отговарят за повреждане на общественото имущество.

    10:27 19.04.2026

  • 35 Времето изтича

    2 1 Отговор
    и по двата случая манипулацията е осигурена; Но с машинно епо- сигурена.
    Преди мнооого години работех в едно от западните дъражавни служби, свързани с обществената безопасност; като Application programmer (Забележете, не System programmer, Архитект нито Project Manager).

    Периодичо получавах писмено (с имейл) искане сътрудничка средно ниво от съседен отдел за модификация на реалната база данни (Production Environment). Използвах Utility софтуер за корекции в базата данни на ниво БИТ (пак забележете даже не байт). Правех го в рално време и в работно време, докато системата се ползваше в цялата страна.

    10:29 19.04.2026

  • 36 Парички

    1 1 Отговор
    Добре, че избрахте моите машини да ме тyпат по яйцaта.

    Ваш Мадyрo

    10:29 19.04.2026

  • 37 Никой

    3 0 Отговор
    Ако и хартиената бюлетина липсва - да си носим тоалетна хартия.

    10:34 19.04.2026

  • 38 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Ху (By Who)":

    .


    В Европа няма местни дерибеи и мутро-комунистическо статукво. Както и такава корупция.


    .

    10:34 19.04.2026

  • 39 Р Г В

    2 1 Отговор
    Тази прима е крайно време да освободи поста който заема в ЦИК. Непрекъснати фалове по време на изборите с машините , с членовете и председателите на РИК и СИК., под нейното мъдро ръководство. Явно е решила да е вечна като гл.....прок.....Сар......

    10:43 19.04.2026

  • 40 С тези думи

    2 2 Отговор
    ЦИК лишава хората да гласуват на машина. Официално започват далаверите.

    10:46 19.04.2026

  • 41 Комунистически ценности

    2 1 Отговор
    По време на Развития Социализъм на Бай Тодоранчо - Изборите бяха Задължителни и избирателната активност беше толкова голяма - 99%, че от сутрината всички се нареждаха на опашки, понеже бяхме свикнали да се редим на oпашки по магазините за Хляб след работа. Ако не гласуваш са партията БКП, отиваш в Пaндиза - Кoнцлагерите.

    Та другари, как е по - добре да гласуваш? Задължително или Свободно с Комунистическите Мaдypoви Машини?

    10:57 19.04.2026

  • 42 Комунистически ценности

    1 1 Отговор
    Създавай битови проблеми на хората, за да не ти създават те политически проблеми.
    /бай Тошо/

    11:01 19.04.2026

  • 43 Друг случай

    1 0 Отговор
    Статии как в България ще гласуват с машини.Ами Росица Матева да повтаря до края на изборния ден,че по селата ще се гласува само с хартиена бюлетина.Тези с жители под 300 души.Сега казва,че при проблем с хартиена.Тогава защо ни проглушихте ушите,че ще е с машини.Уточнявайте ги тия неща.Отказвате хората с тази неяснота.

    11:19 19.04.2026

  • 44 Гост

    0 1 Отговор
    Значи, да се гласува само на хартия.

    11:24 19.04.2026

  • 45 Будител

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Как така проблеми с машините":

    Е как какво бе ? Ловиха роми из махалите..

    11:44 19.04.2026

  • 46 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Няма съмнение,че Боко и Шиши са решили да създадат хаос на тези избори и успяха след като не ги видяхме през цялата предизборна борба. Те работиха тихо и подмолно и резултата е в тяхна полза,купуваха гласове,повредиха машините, ще пишим със симпатични химикалки,ще драскаме по бюлетините за да бъдат недействителни и ще отказваме да работят членове на СИК. Това са днешните избори и успехи на Гюров за честен и прозрачен вот. Честито демократи!

    Коментиран от #47

    13:11 19.04.2026

  • 47 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Павел Пенев":

    В селото ни винаги се гласува с хартиени бюлетини защото е под 300 души.Но макар че е чисто българско село,винаги за наша изненада,печели ДПС.Оказа се,че баща и син вземат пари от ДПС,дават ги на ромите,с 30- къщи и сме станали ромско село,по точно турско.30 по 4 възрастни,а и уплашиха възрастните с тия машини навсякъде.

    17:22 19.04.2026

