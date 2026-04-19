Делян Пеевски: Избрах държавата на хората

Избрах държавата на хората! Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски, след като упражни правото си на глас. Медии не присъстваха, от пресцентъра на партията разпространиха снимки.

„Днес българските граждани избират в каква държава искат да живеят и на кого ще поверят отговорността за бъдещето си.

Аз избрах държавата на хората! За да има повече държавност, просперитет и сигурност за хората!“, каза той.

Пеевски пусна своята бюлетина точно 17 минути след осем в село Бабяк, община Белица, област Благоевград в избирателната секция в обновеното ОУ “Св.св. Кирил и Методий”.