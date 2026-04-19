Делян Пеевски: Избрах държавата на хората

19 Април, 2026 09:53 2 015 101

  • делян пеевски-
  • бабяк-
  • дпс

Той пусна своята бюлетина в село Бабяк

Снимка: ДПС Пресцентър
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Избрах държавата на хората! Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски, след като упражни правото си на глас. Медии не присъстваха, от пресцентъра на партията разпространиха снимки.

„Днес българските граждани избират в каква държава искат да живеят и на кого ще поверят отговорността за бъдещето си.

Аз избрах държавата на хората! За да има повече държавност, просперитет и сигурност за хората!“, каза той.

Пеевски пусна своята бюлетина точно 17 минути след осем в село Бабяк, община Белица, област Благоевград в избирателната секция в обновеното ОУ “Св.св. Кирил и Методий”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дано

    98 2 Отговор
    Никой не избере твоята държава

    09:56 19.04.2026

  • 3 хехе

    92 3 Отговор
    избрал държавата на хората само дето не е уточнил за кои хора иде реч.

    Коментиран от #40, #82

    09:57 19.04.2026

  • 4 @@@

    84 2 Отговор
    Тоя Пеевски толкова е загрижен за държавата на хората,
    че е Преял с власт и пари, и е станал Сто и Петдесет кила!

    Коментиран от #86

    09:57 19.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кой мy дpeмe

    27 5 Отговор
    когато политик гласува за опозицията, а не за себе си, тогаз и аз ще гласувам за някого

    09:57 19.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 На кои

    66 2 Отговор
    хора ? На престъпниците ? На корумпираните или на олигарсите , завладяло цялата ни държава ! Позор на позора !

    09:58 19.04.2026

  • 9 Сталин

    63 7 Отговор

    До коментар #5 от "Соня":

    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    Коментиран от #18, #70, #83, #87

    09:58 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Зипо

    20 3 Отговор
    Това е крайъгълен камък на демокрацията – когато почти цялото общество гласува, парламентът реално отразява волята на хората

    10:00 19.04.2026

  • 14 Даниел Немитов

    51 2 Отговор
    Общи приказки на килограм! По-добре е с малко конкретика, да каже на кои хора - на намагнитените ли?

    10:00 19.04.2026

  • 15 хъ хъ хъ

    7 17 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Евалата брат. Точно в десятката.

    10:01 19.04.2026

  • 16 Бай Ху (By Who)

    31 1 Отговор
    Господин Пеефски по лична карта се води в село Бабяк.

    10:02 19.04.2026

  • 17 Пич

    32 9 Отговор
    Пеевски не го мислете, той винаги ще бъде в управлението!!! Защото е Урсулианец, и то - хванат за камбанките Урсулианец !!! На тях такива са им таргета, защото се подчиняват !!!

    10:02 19.04.2026

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    28 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Вие лъжете и злословите!В България няма корупция!🥳🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #30

    10:02 19.04.2026

  • 19 малко истински факти

    15 14 Отговор
    На кой му пука за какво гласуват старите работнички в новото увеселително заведение . Няма смисъл да им гласувам , след като на есен пак трябва да ходя до урната ...

    10:03 19.04.2026

  • 20 Бихлюл

    27 1 Отговор
    Въй. Колко тряа си нагъл да гу кажиш чуек.

    10:04 19.04.2026

  • 21 Соня

    32 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Национален предател!! Родоотстъпник!!

    10:04 19.04.2026

  • 22 Озадачен

    13 14 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Каква западна демокрация сънуваш бе, плоскоземец? "Западна" демокрация, ама правена от Кремълски църву.и 30 години???

    Коментиран от #31, #84

    10:04 19.04.2026

  • 23 Господин 200 кила

    37 2 Отговор
    Шиши ще го погуби лакомията - и в пряк и в преносен смисъл.

    Коментиран от #54

    10:05 19.04.2026

  • 24 Гост

    17 6 Отговор
    Той Румбата ща оправи. Спокойно.

    10:05 19.04.2026

  • 25 Намагнитена Свиня

    35 2 Отговор
    гласувала в нелегалност някъде на края на света. За това Прасе е невъзможно да се появи в София в нормална секция сред нормални хора.

    10:05 19.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Булпсихопатъ

    24 1 Отговор
    Държавата на "имам човек" .

    10:06 19.04.2026

  • 30 Сталин

    20 5 Отговор

    До коментар #18 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Вярно в България няма корупция ,той Путин дойде и напълни шкафчето с пачки и кюлчета

    10:06 19.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Село Бабяк

    24 1 Отговор
    ще направи Шиши на бабек.

    10:08 19.04.2026

  • 33 Гост

    27 1 Отговор
    Дебел, ти си избрал корупцията, схемата, далаверата, лъжата, кражбата и всички гнусни неща

    10:08 19.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ШОПАРКО

    24 0 Отговор
    Аз избрах Дубай

    10:09 19.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гост

    17 1 Отговор
    Вижте му профила, вижте му стойката - досущ като Харди от дуото Лаурел и Харди!

    Коментиран от #59

    10:10 19.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дебел,

    21 2 Отговор
    ти си срам за България.

    10:11 19.04.2026

  • 44 човека взе парите каза чакай малко…

    20 3 Отговор
    знаем знаем и точно заради тези хора се борим да ви премахнем теб и другия слугинаж на мутрите толупа…

    10:12 19.04.2026

  • 45 Въпрос

    25 3 Отговор
    Шиши, за кои хора, бе? За Таки, Ами, бандитите, с които ди се обградил и те е страх да си покажеш носа пред хората. Къье са ти евтните магазини за хората? До каквото си се докопал, всичко е отишло в бездънния ти джоб. КТБ, Булгартабак, Лафка.... Нямат брой твойте грабежи, изнудвания, кражби, рекет. Заминавайте си с толупа с 200. България никога повече няма да бъде собственост на такива гнусни мафиоти като вас, които съсипаха народа, държавата, бъдещето на децата.

    10:13 19.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Вуте

    11 2 Отговор
    27 октомври 2024 г - Якоруда ! от тогава е снимката

    10:16 19.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Джихади Йово

    13 3 Отговор
    Бега бе шипар!!

    10:16 19.04.2026

  • 50 анонимен

    14 3 Отговор
    ЗНАЕ СЕ И КОИ СА ХОРАТА - ТЕ БИЛИ ДВАМА ЧОВЕКА

    10:18 19.04.2026

  • 51 Коста

    17 3 Отговор
    Дано да не влезеш в парламента .

    10:19 19.04.2026

  • 52 Баба Гошка

    15 3 Отговор
    Държавата с голямото Д, като дуппе - който не ний дошъл, рой не ний "Уважил". Даже на от реппки от украйна се надуппваме яко.

    10:19 19.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 мда

    12 2 Отговор

    До коментар #23 от "Господин 200 кила":

    А тулупите ще ги погуби ЗЛОБАТА!
    Пият диазепами, за да може да спят!

    10:21 19.04.2026

  • 55 Махай се

    18 2 Отговор
    Дебелак. Отивай в дубай

    10:22 19.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Будител

    7 6 Отговор

    До коментар #39 от "Гост":

    Ако народът узрее да не гласува за никой , според конституцията на РБ , никой няма 4 % , изборите се обявяват за невалидни. България ще се оправи единствено тогава , когато не се допуснат в изборите тези които 35 години грабят и искат да продължават да грабят. Та нима не виждате , че те си играят на избори , а народът е публика на един нелеп водевил на който сам пшаща хонорарите на бездарни актьори.

    10:32 19.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Мнение

    12 1 Отговор
    Хората от село Бабяк да го направят на бабек. Това е едно праде, което прави само свинщини. Какво общо има престъпникът Пеевски с помаците в село Бабяк.

    10:33 19.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Факти

    9 1 Отговор
    Делян Пеевски: Избрах държавата на хората с хоремаците

    10:37 19.04.2026

  • 64 Емигрант

    12 0 Отговор
    Абе кой му пише лъжите на този илитерат ? "Държавата на хората" ха ха ха, че коя държава не е за хора бе гоvедо ? А забравих, за теб има две държави, едната е за хора другата за май(M)уни и до днес ти обираше и лъжеше май(M)уните, а в денят на избори гласуваш за хората които ще превърнеш в май(M)уни ! Чакам да видя днес този престъпник как ще се докопа до имунитет за да заживее пак в държавата на май(M)уните !

    10:42 19.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Емигрант

    6 1 Отговор
    В това село Бабяк дали тези хора там имат разум щом един илитерат ги е избрал да ги представлява пред мисирките и явно разчита на безумието им ?

    10:52 19.04.2026

  • 68 Малко ще е да влезеш в затвора

    8 1 Отговор
    Друга присъда бих ти издал

    10:54 19.04.2026

  • 69 Бай ставри

    3 1 Отговор
    Млади ромчета да се учат на тебе как се правят деца.

    10:56 19.04.2026

  • 70 Прокопи

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    По, добре Виж в Китай на такива хора какво ще се случи.

    11:00 19.04.2026

  • 71 Али Гатор

    6 0 Отговор
    Я бишката била жива ?

    11:11 19.04.2026

  • 72 Интересно

    5 0 Отговор
    На чии хора, ефенди?

    11:11 19.04.2026

  • 73 Емигрант

    8 0 Отговор
    Понеже не живея в България, да попитам какво стана с "магазини за хората" осъществи ли се тази му идея за будали, за да се опитам да врачувам и върху "държавата за хората" ? Ако този ИЛИТЕРАТ влезе в НС ще се докаже за пореден път, че в България простащината е водеща и не е вредна, а необходимост защото е желана от ХОРАТА !

    11:12 19.04.2026

  • 74 Васил

    12 0 Отговор
    Явно Шиши си мисли че държавата му е приписана по наследство.

    11:16 19.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Емигрант

    5 0 Отговор
    Още едно питане, тези хора от това село имат ли ток, вода, интернет, радио за да разберат, че този паразит е световноизвестен като корупционер и беднотията на тези "бабяци" е негова заслуга ? Изобщо на какво ниво е простащината в това село, че е избрано от Намагнитения да ги представлява пред мисирките ?

    11:26 19.04.2026

  • 81 ИЗБИРАТЕЛ

    4 0 Отговор
    Държава на хората а се ръководи от Прасета.Вън Прасетата от Държавата

    11:28 19.04.2026

  • 82 Иванов

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Става дума за помаците и циганите ако те спечелят горко на България

    11:32 19.04.2026

  • 83 Повече ни допада

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    китайската процедура за елиминиране на корупцията! И все пак корупцията там не е изкоренена, но казват, че чувствително е намаляла... А корупция ще има докато с пари могат да се купят материални блага, което от своя страна възбужда едно чисто човешко желание - алчността, което практически не съществува при животните...

    11:33 19.04.2026

  • 84 Мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Озадачен":

    Че цървулите са бившите комунисти и техните отрочета, няма спор!
    НО "демокрацията" в България е 100% западна!

    Още след 89та, дойдоха ония "пиратите" (Улям Ран и Роналд Ът, мисля бяха), които заявиха на управляващите престъпници, че България трябва да намалее до 3-4 милиона обслужващ персонал и да стане източен фронт срещу Русия!

    Тези заръки са почти 100% изпълнени!
    Следователно "демокрацията" в България е ТОЧТО ОТ ЗАПАДЕН ТИП - ГЛОБАЛИСТИТЕ РЕШАВАТ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА ЩЕ Е ИЗТОЧЕН ФРОНТ СРЕЩУ РУСИЯ!

    НЕЩО КОЕТО НАРОДА Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА ПРОМЕНИ!

    Коментиран от #88

    11:34 19.04.2026

  • 85 Луд Скайуокър

    7 0 Отговор
    Гласува в помашко село защото знае че хората там свинско не ядат . Иначе месните щяха да питат - ти от бело гуде цръна дробка иел ли си ?

    11:41 19.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ти от село

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Мнение":

    Бабяк ли си, че си толкова НАВЕДЕН и прилепен до тревата ?

    11:45 19.04.2026

  • 89 реалиста

    3 1 Отговор
    не на омразата

    11:46 19.04.2026

  • 90 66николаос

    7 0 Отговор
    Като мишка се крие на село да гласува от страх но бай Ставри чака

    12:00 19.04.2026

  • 91 Защо

    8 0 Отговор
    Защо Пеевски не гласува в родния си град София?
    Народът го обича! Защо се страхува?

    12:18 19.04.2026

  • 92 си пън

    7 0 Отговор
    държава на хората нема как да има докат има такива с фалкони кат теб

    12:31 19.04.2026

  • 93 Гост

    5 0 Отговор
    Пеевски щял да усили воя от джамиите и да въведе шариата ако спечели изборите.

    12:37 19.04.2026

  • 94 Чичо

    5 0 Отговор
    Избрал Бразилците за гласоподаватели.

    12:45 19.04.2026

  • 95 Гост

    4 0 Отговор
    Хубав виц е казал.

    12:53 19.04.2026

  • 96 Татра

    3 0 Отговор
    Да бе ей сега е на хората . По скоро е на политиците а после хората .

    12:53 19.04.2026

  • 97 От село Бабяк,

    4 0 Отговор
    директно към Софийския затвор.Там ти се пази килия.

    13:32 19.04.2026

  • 98 Грамаден лъжец

    3 0 Отговор
    Ти нямаш държава, България е кравата от която крадеш, с парите на която която купи прокурори, политици и неграмотни, окаяни "българи. Държава с главно Д, която срина, която окаля в локвата на прасетата и обезличи това, за което дадоха живота си хиляди родолюбци. Ти нямаш родина.

    13:55 19.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Ха,ха

    2 0 Отговор
    А стига а тоя евтин популизъм.

    14:15 19.04.2026

  • 101 Хъ Хъ Хъ

    1 0 Отговор
    Ко, ко каза, ко? Свинвта може единствено и само да квичи и грухти. Всичко друго на свинвата са бля-бля и на кой му дреме какво говорят Свинвта и тиквата. Марш да ви няма! В кочината ви е мястото. Проклетници.

    18:45 19.04.2026

