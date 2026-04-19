105-годишният лекар: Младите трябва да гласуват, защото това е техният живот

„Младите би трябвало да гласуват, защото гласуването в крайна сметка е техният живот – както го решат, такъв ще бъде и животът им занапред” – това коментира 105-годишният д-р Ценов в ефира на „Събуди се” по NOVA. Той коментира още, че човек трябва да живее активно до самия край и сподели как технологиите и изкуственият интелект са станали част от неговото ежедневие.
Д-р Ценов е роден във времена, в които радиото е било новост, но днес той започва деня си пред екрана на лаптопа. Столетникът активно използва интернет, за да прави справки и да се информира, като владее отлично френски, немски и английски език. В момента той прави първи стъпки в работата с изкуствен интелект, подпомаган от своята внучка, която също е лекар.
Според нея, д-р Ценов е живото доказателство за невропластичността на мозъка. „Той просто не спира да се информира, което доказва, че нашият мозък е невропластичен и няма значение на колко години си – човек може да научи нови умения, ако полага труд всеки ден”, споделя тя.
За него почивката е „пропиляно време” и затова предпочита да изисква непрекъснато от себе си, поддържайки духа и ума си будни чрез четене и нови знания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
10:02 19.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Абе да бе
10:06 19.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Георги
10:09 19.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 кой мy дpeмe
10:09 19.04.2026
8 ъхъ
До коментар #7 от "кой мy дpeмe":Карай да вървят статиите за попълване на медийния норматив , а на кой му пука с кво са пълни ..
10:13 19.04.2026
9 Будител
10:13 19.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 1488
когато стана политик, тогаз ще гласувам
ама за себе си
10:17 19.04.2026
13 Не бой се
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Ние сме с най-малката продължителност на живота в Европа. Средна възраст на смъртност, беше нещо от порядъка на 76 години.
10:17 19.04.2026
14 да си кажем истината
До коментар #9 от "Будител":В такъв случай не трябва да се гласува за никой , защото олигархично-комуноидния модел от 1990 насам си е все същия , само си менкат власта и грабят комунделите-пребоядисани във всички цветове на дъгата .
10:18 19.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Евродебил
10:20 19.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 аде нема нужда
10:24 19.04.2026
21 Будител
До коментар #14 от "да си кажем истината":Точно това казвам. Ако народът узрее да не гласува за никой , според конституцията на РБ , никой няма 4 % , изборите се обявяват за невалидни. България ще се оправи единствено тогава , когато не се допуснат в изборите тези които 35 години грабят и искат да продължават да грабят. Та нима не виждате , че те си играят на избори , а народът е публика на един нелеп водевил на който сам пшаща хонорарите на бездарни актьори.
10:25 19.04.2026
22 така е
До коментар #21 от "Будител":Така е, пак старите певачки в новия локал и нищо не се променя .
10:28 19.04.2026
23 Миндич
До коментар #18 от "Евродебил":А бе,докарали сме я до там да имаме по две-три изборните фарса годишно ,който редовно се печелят от негласуващите,но келепира продължава.Жалко че не е жив алеко,да доопише системата,че скоро ще сме голи,боси и ще живеем като пещерния човек ако изобщо оцелеем евроинтеграцията.На първо време чакам купонна система.
10:28 19.04.2026
24 тиририрам
10:30 19.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тученица
До коментар #21 от "Будител":Как да се постигне този нищожен %1 след като мафията си има вече професионални гласоподаватели със натрупан стаж! Обадят му се по телефона - Идвай! - Като предния път ли!? - Да, буса ще те достави, както на предните избори! И то се вдига от 100 км, където живее, но е в местните списъци, днес ще си свърши работата и утре ще се прибере сито и доволно до следващите извънредни и президентски! Комисии - познати физиономии в плюс, понеже сега са 9 броя хрантутници! Партията не знае, но то и е представител в комисията! Преди редовно представляваше Атака, без Атака да знае за него! Наблюдатели - ужаст! 80 годишно се довлякло и напира да получи 50 евра, от които дава 20 на таксито, но напира пак да е край трапезата...! На другите не им се гласува да ги гледат как са се наместили не само днес, а и в ежедневието да хрупат и хрупат от по 3-4 места местна плячка!
10:35 19.04.2026
28 нема сми
10:36 19.04.2026
29 Урсула от брюксел
10:39 19.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 1997ма ГЕРБ?!?
До коментар #31 от "Будител":Лески, ти ли си това?
10:48 19.04.2026
33 Тъпанар
10:53 19.04.2026
34 Тученица
До коментар #31 от "Будител":Те затова мотаха от 11 декември до днес, за да се забрави защо хората бяха на площада, да се създаде новия спасител, спретне някой педрохан и всичко да се омаже в общото кълбо! Абсурд е, прогонени от хората да се явяват на избор днес в пълен комфорт - реално отгледания електорат си е намясто, купувачите на гласове безнаказани! Би трябвало 2-3 мандата да нямат право! Гласовете им са непокътнати! Процента им може да е по нисък, само заради по засилено гласуване! Иначе 600 000 гласа са си пак толкова и не по малко! Много втвърден избирател!
10:56 19.04.2026
35 Будител
До коментар #34 от "Тученица":Той народа бързо забравя. Забравиха за Царя който осъди България 40 пъти и взе от България милиони. Забрави , че Бойко беше генерал при царя , Забрави за триглавата ламя НДСВ- ДПС-БСП...Забрави , че БСП се отрекоха от БКП. Казаха че са нова модерна лява , а сега се бият в гърдите , че са единствена партия столетница с опит над 100 години. Забрави и как Радев говореше за Кирчо , че излъгал , но нямал лоши намерения , а после го нарече шарлатанин...народа всичко забравя ..и омаловажава...а това е добре - дошло за паразитите
11:07 19.04.2026
36 Будител
11:21 19.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тити на Кака
Да е жив и здрав д-р Ценов!
11:29 19.04.2026
39 Тити на Кака
До коментар #5 от "Георги":Господи, колко си интелигентен... по-интелигентен от всички лекари на света, взети накуп!
Особено гениална е идеята ти, че ако съдът е постановил изборни нарушения в няколко от хилядите избирателни секции - това със сигурност означава, че изборите не отразяват вота 😂😂😂
11:32 19.04.2026
40 Хахахаха
11:58 19.04.2026
41 така така
12:02 19.04.2026
42 Будител
12:10 19.04.2026
43 Бабет!
13:29 19.04.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Баба ти
17:46 19.04.2026