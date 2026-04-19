105-годишният лекар: Младите трябва да гласуват, защото това е техният живот

19 Април, 2026 09:59 1 538 45

Доктор Ценов започва деня си с интернет и проявява засилен интерес към изкуствения интелект

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Младите би трябвало да гласуват, защото гласуването в крайна сметка е техният живот – както го решат, такъв ще бъде и животът им занапред” – това коментира 105-годишният д-р Ценов в ефира на „Събуди се” по NOVA. Той коментира още, че човек трябва да живее активно до самия край и сподели как технологиите и изкуственият интелект са станали част от неговото ежедневие.

Д-р Ценов е роден във времена, в които радиото е било новост, но днес той започва деня си пред екрана на лаптопа. Столетникът активно използва интернет, за да прави справки и да се информира, като владее отлично френски, немски и английски език. В момента той прави първи стъпки в работата с изкуствен интелект, подпомаган от своята внучка, която също е лекар.

Според нея, д-р Ценов е живото доказателство за невропластичността на мозъка. „Той просто не спира да се информира, което доказва, че нашият мозък е невропластичен и няма значение на колко години си – човек може да научи нови умения, ако полага труд всеки ден”, споделя тя.

За него почивката е „пропиляно време” и затова предпочита да изисква непрекъснато от себе си, поддържайки духа и ума си будни чрез четене и нови знания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    31 38 Отговор
    Браво на човека!

    Коментиран от #15

    10:02 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе да бе

    32 6 Отговор
    И Лекси Фльор така мисли.

    10:06 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Георги

    29 3 Отговор
    някой да каже на доктора, че у нас резултатите от изборите не отразяват вота. Доказано и прието в съда!

    Коментиран от #39

    10:09 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 кой мy дpeмe

    22 5 Отговор
    измишльотини писани с изкуствен интелект

    Коментиран от #8

    10:09 19.04.2026

  • 8 ъхъ

    23 4 Отговор

    До коментар #7 от "кой мy дpeмe":

    Карай да вървят статиите за попълване на медийния норматив , а на кой му пука с кво са пълни ..

    10:13 19.04.2026

  • 9 Будител

    24 10 Отговор
    Чест и почитания към докторът! Но да се гласува днес за олигархията на България е престъпление ! Да дадеш гласът си за хора които ограбиха България , означава , че отстъваш собственият си глас на доказани лъжци и манипулатори . Да говорят от твое име . Да крадат от твое име. Нима това е изборът ти , българино ?

    Коментиран от #14

    10:13 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 1488

    18 2 Отговор
    тогаз що да го изхвърляме като го даваме в ръцете на другите ?

    деменцията яко я тресе

    когато стана политик, тогаз ще гласувам
    ама за себе си

    10:17 19.04.2026

  • 13 Не бой се

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ние сме с най-малката продължителност на живота в Европа. Средна възраст на смъртност, беше нещо от порядъка на 76 години.

    Коментиран от #19

    10:17 19.04.2026

  • 14 да си кажем истината

    21 3 Отговор

    До коментар #9 от "Будител":

    В такъв случай не трябва да се гласува за никой , защото олигархично-комуноидния модел от 1990 насам си е все същия , само си менкат власта и грабят комунделите-пребоядисани във всички цветове на дъгата .

    Коментиран от #21

    10:18 19.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Евродебил

    19 2 Отговор
    Този ,така наречен процес на избори Алеко Константинов го е описал десетилетия преди въпросния старик да се роди.Но ако бъдем по скромни с времето,37 години не спираме да гласуваме и да потъваме все по дълбоко и дълбоко във фекалиите на неолибералния троцкистки болшевизъм. Да се разбира като разруха,корупция,мизерия и прочее антуражи на евроатлантизма.Тоест гласуваме собствената си гибел.Разбира се напоследък негласуващите са мнозинство,но врътката пак си продължава,точно както алековия герой я е планирал .Е,бай Ганьо не е имал електронни машини,но това е малка подробност.

    Коментиран от #23

    10:20 19.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 аде нема нужда

    19 5 Отговор
    За какво да гласувам , за някой червен преснобоядисан , подплатен с парите на червената олигархия ли , аде нема нужда .

    10:24 19.04.2026

  • 21 Будител

    21 4 Отговор

    До коментар #14 от "да си кажем истината":

    Точно това казвам. Ако народът узрее да не гласува за никой , според конституцията на РБ , никой няма 4 % , изборите се обявяват за невалидни. България ще се оправи единствено тогава , когато не се допуснат в изборите тези които 35 години грабят и искат да продължават да грабят. Та нима не виждате , че те си играят на избори , а народът е публика на един нелеп водевил на който сам пшаща хонорарите на бездарни актьори.

    Коментиран от #22, #27

    10:25 19.04.2026

  • 22 така е

    18 2 Отговор

    До коментар #21 от "Будител":

    Така е, пак старите певачки в новия локал и нищо не се променя .

    10:28 19.04.2026

  • 23 Миндич

    19 2 Отговор

    До коментар #18 от "Евродебил":

    А бе,докарали сме я до там да имаме по две-три изборните фарса годишно ,който редовно се печелят от негласуващите,но келепира продължава.Жалко че не е жив алеко,да доопише системата,че скоро ще сме голи,боси и ще живеем като пещерния човек ако изобщо оцелеем евроинтеграцията.На първо време чакам купонна система.

    10:28 19.04.2026

  • 24 тиририрам

    8 13 Отговор
    Това е вярно, но знаете ли поне един образователен министър, който да е научил децата на това?

    10:30 19.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тученица

    20 0 Отговор

    До коментар #21 от "Будител":

    Как да се постигне този нищожен %1 след като мафията си има вече професионални гласоподаватели със натрупан стаж! Обадят му се по телефона - Идвай! - Като предния път ли!? - Да, буса ще те достави, както на предните избори! И то се вдига от 100 км, където живее, но е в местните списъци, днес ще си свърши работата и утре ще се прибере сито и доволно до следващите извънредни и президентски! Комисии - познати физиономии в плюс, понеже сега са 9 броя хрантутници! Партията не знае, но то и е представител в комисията! Преди редовно представляваше Атака, без Атака да знае за него! Наблюдатели - ужаст! 80 годишно се довлякло и напира да получи 50 евра, от които дава 20 на таксито, но напира пак да е край трапезата...! На другите не им се гласува да ги гледат как са се наместили не само днес, а и в ежедневието да хрупат и хрупат от по 3-4 места местна плячка!

    Коментиран от #31

    10:35 19.04.2026

  • 28 нема сми

    17 1 Отговор
    При положение , че се готви нова алабалистика с наше муевере , за какво изобщо да си търкам подметките до урната .

    Коментиран от #30

    10:36 19.04.2026

  • 29 Урсула от брюксел

    15 3 Отговор
    Бе гласуваш или негласуваш,те тия машини пак те пишат,че си гласувал за "точната" евроатлантическа партия.било тя продължаваме педофилията на петроханци с аверите им костовисти,ГРОБ, ДПСта(нови и стари) и сега за месията от харманлииско.Е,тук -там и за коцето който по примера на Сидеров казва истината,но от позиция на на редовни констатации.И те така в омагьосан кръг

    10:39 19.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 1997ма ГЕРБ?!?

    14 3 Отговор

    До коментар #31 от "Будител":

    Лески, ти ли си това?

    10:48 19.04.2026

  • 33 Тъпанар

    15 2 Отговор
    Демокрацията иска само твърдо вярващите да гласуват. Същото е като религиите. След избора, демократите си назначават, техните хора да управляват. Останалото е илюзия, предизвикана от вярата в ... Не вервайте, както казваше сина на последния цар.

    10:53 19.04.2026

  • 34 Тученица

    13 1 Отговор

    До коментар #31 от "Будител":

    Те затова мотаха от 11 декември до днес, за да се забрави защо хората бяха на площада, да се създаде новия спасител, спретне някой педрохан и всичко да се омаже в общото кълбо! Абсурд е, прогонени от хората да се явяват на избор днес в пълен комфорт - реално отгледания електорат си е намясто, купувачите на гласове безнаказани! Би трябвало 2-3 мандата да нямат право! Гласовете им са непокътнати! Процента им може да е по нисък, само заради по засилено гласуване! Иначе 600 000 гласа са си пак толкова и не по малко! Много втвърден избирател!

    Коментиран от #35

    10:56 19.04.2026

  • 35 Будител

    13 1 Отговор

    До коментар #34 от "Тученица":

    Той народа бързо забравя. Забравиха за Царя който осъди България 40 пъти и взе от България милиони. Забрави , че Бойко беше генерал при царя , Забрави за триглавата ламя НДСВ- ДПС-БСП...Забрави , че БСП се отрекоха от БКП. Казаха че са нова модерна лява , а сега се бият в гърдите , че са единствена партия столетница с опит над 100 години. Забрави и как Радев говореше за Кирчо , че излъгал , но нямал лоши намерения , а после го нарече шарлатанин...народа всичко забравя ..и омаловажава...а това е добре - дошло за паразитите

    11:07 19.04.2026

  • 36 Будител

    11 1 Отговор
    И още нещо да вметна. Какво направи Гюров ? Акциите на полицията за уж купуване на гласове , демек се бореше с показност и отчитане на дейност , но нито веднъж не казаха , кои партии купуват гласове...макар ние да си ги знаем ...прибраха 200- 300 роми от коннтингета и долволно потриваха ръце за уж добре свършена работа , а работата едно голямо НИЩО.

    11:21 19.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тити на Кака

    5 8 Отговор
    Нещо позитивно в този слънчев ден!
    Да е жив и здрав д-р Ценов!

    11:29 19.04.2026

  • 39 Тити на Кака

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Господи, колко си интелигентен... по-интелигентен от всички лекари на света, взети накуп!
    Особено гениална е идеята ти, че ако съдът е постановил изборни нарушения в няколко от хилядите избирателни секции - това със сигурност означава, че изборите не отразяват вота 😂😂😂

    11:32 19.04.2026

  • 40 Хахахаха

    4 6 Отговор
    Е как да е техния живот? Русоробски ще е, как да е!

    Коментиран от #44

    11:58 19.04.2026

  • 41 така така

    8 1 Отговор
    Да гласуват, ама за КОГО да гласуват ?

    12:02 19.04.2026

  • 42 Будител

    8 2 Отговор
    А най младите които за първи път ще гласуват е по скоро от любопитство. Като секса за първи път. После идва констатацията - млада бях , излъгах се.

    12:10 19.04.2026

  • 43 Бабет!

    1 1 Отговор
    Трябваше млади хора по села и по "паланки" да тръгнат и да запалят огънчето на ГОЛЯМАТА НАДЕЖДА , не едни и СЪЩИ ШЕХЕРЕЗАДИ.....И....като гледаме и ОПРАВИЯТА пак ще е СЪЩАТА.....

    13:29 19.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Баба ти

    1 0 Отговор
    Браво. Да е жив и здрав. И ние да стигнем тия години.

    17:46 19.04.2026

