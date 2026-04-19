Радев: Днес България има уникалния шанс да скъса завинаги с модела Борисов-Пеевски

"Днес България има уникалния шанс да скъса завинаги с модела Борисов-Пеевски. Призовавам хората да излязат да гласуват, за да можем да си върнем държавата". Това каза лидерът на "Прогресивна България Румен Радев, след като упражни правото си на вот.

Той гласува с машина в Професионална гимназия по транспорт "Макгахан" в София.

Много са важните въпроси, които трябва да се решат в следващия парламент. Избирателната активност е единственият начин да удавим купения вот, посочи Радев.

Ние сме готови на сътрудничество с всеки, които приема нашите идеи, добави той.