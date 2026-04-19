Новини
България »
Радев: Днес България има уникалния шанс да скъса завинаги с модела Борисов-Пеевски

19 Април, 2026 10:36

  • румен радев-
  • гласуване

Той гласува с машина в Професионална гимназия по транспорт "Макгахан" в София

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Днес България има уникалния шанс да скъса завинаги с модела Борисов-Пеевски. Призовавам хората да излязат да гласуват, за да можем да си върнем държавата". Това каза лидерът на "Прогресивна България Румен Радев, след като упражни правото си на вот.

Той гласува с машина в Професионална гимназия по транспорт "Макгахан" в София.

Много са важните въпроси, които трябва да се решат в следващия парламент. Избирателната активност е единственият начин да удавим купения вот, посочи Радев.

Ние сме готови на сътрудничество с всеки, които приема нашите идеи, добави той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 84 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 факт

    27 43 Отговор
    ф16 бързо набира височина

    Коментиран от #7

    10:42 19.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе не бе

    59 11 Отговор

    До коментар #4 от "факт":

    Тоя е Миг 29 бате.

    Коментиран от #68, #129

    10:44 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бфбж

    52 13 Отговор
    В София машините ще работят. Обаче в провинцията повечето ще откажат, за да се принудят хората да използват хартия.

    Коментиран от #14, #52

    10:44 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 007 лиценз ту кил

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "хмммм":

    Тепърва ще разберем.

    10:46 19.04.2026

  • 12 Да питам

    81 28 Отговор
    Всички билбордове в моя град са с лика на Радев. Да питам от къде извадиха толкова пари за тях?

    Коментиран от #87, #96

    10:46 19.04.2026

  • 13 Мунчо мизерабъл

    46 13 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Е замених я със стУардеса бе.

    10:46 19.04.2026

  • 14 Бай Ху (By Who)

    48 16 Отговор

    До коментар #9 от "Бфбж":

    Господине, в Европа се гласува с хартиена бюлетина.

    Коментиран от #39

    10:46 19.04.2026

  • 15 Хе-хе

    54 14 Отговор
    Късно е, президент! Момента бе преди 30 и кусур години, когато създаваха групировките за рекет на хората, вие, уж офицерите да ги вкарате, знаете къде на кучи жаргон, а не да ги оставите да ограбят народа, натрупат финансова и властова мощ, да да станат политици и премиери, да изкараш 2 мандата и сега, след десетилетия си се сетил да ги махаш! Само гледай как преднината ти довечера ще изчезне и социологията ще обясни професионално провала си с важни обстоятелства, активизация на нерешилите до вчера и статистическа грешка!

    Коментиран от #58, #170

    10:47 19.04.2026

  • 16 обяснете моля

    50 25 Отговор
    Обяснете малко по-подробно какъв е този модел Борисов-Пеевски. Не с общи приказки, ами с примери, за да ва разберем.

    Коментиран от #77, #138

    10:48 19.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нарцис като всички

    41 18 Отговор
    Мераклиите за властта без изключение предлагат премахване на Модела, само Модела предлага да изгражда инфраструктура на страната.

    10:48 19.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 мислете с главите си

    29 16 Отговор
    Този няма да го свалите през улицата.

    Коментиран от #40

    10:49 19.04.2026

  • 24 Будител

    33 14 Отговор
    Няма да го бъде това късане на модела. Дорде народът не хване сопата , все ще е така

    10:49 19.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Любопитко

    54 15 Отговор
    Защо на партийни сбирки на партията на Р. Р. има руски знамена?

    Коментиран от #31, #38, #89, #97, #107

    10:50 19.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дзак

    36 2 Отговор
    Държавата разграбена. БДЖ няма машини и пуска влакове с по два вагона, а частните превозвачи с три локомотива теглят петдесет вагона товари от концесионни фирми.

    10:50 19.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ама ти

    9 4 Отговор

    До коментар #27 от "Любопитко":

    много питаш!

    10:51 19.04.2026

  • 32 хъхъ

    22 16 Отговор
    Моделът Сорос се завръща.

    10:51 19.04.2026

  • 33 Само питам

    37 12 Отговор
    Деса Радева беше ли с него да гласуват заедно ?

    Коментиран от #173

    10:51 19.04.2026

  • 34 Боруна Лом

    24 7 Отговор
    И ТОЗИ МНОГО БЪРЗО СЕ ОТМЕТНА!

    10:51 19.04.2026

  • 35 и ти ще ни

    32 15 Отговор
    оправиш като предишните ..... подлога на путенката

    10:51 19.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Възраждане

    40 13 Отговор
    Рундьо фат мака не е построил и..къщичка за птичета през живота си ! Цял живот цица от държавата а сега щел да ни... оправя?!?
    А Киро попа - КГБето му набиваше публично ЧЕМБЕРИ по лисавата фат..машка куфалица

    10:52 19.04.2026

  • 38 Отговор

    36 10 Отговор

    До коментар #27 от "Любопитко":

    Много просто. Защото е руска партия, създадена от КГБ.

    10:52 19.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Споко!

    24 5 Отговор

    До коментар #23 от "мислете с главите си":

    На всеки все някога му изтича мандата.
    Само и.ф. гл. прокурор е "Вечната Амбър".😏

    Коментиран от #46

    10:54 19.04.2026

  • 41 Ъхъ!!!

    30 12 Отговор
    И с модела "Боташ" също ще скъсаме защото е част от модела Борисов-Пеевски!

    10:54 19.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Кукувица

    39 9 Отговор
    Радев е кукувица. Винаги се опитва да се възползва от протестите без да ги е организирал или участвал в тях.

    10:55 19.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 нали?

    15 9 Отговор

    До коментар #40 от "Споко!":

    На Путин и Мадуро кога им изтече мандата? А на Орбан?

    Коментиран от #55

    10:57 19.04.2026

  • 47 123

    16 13 Отговор
    Радев , Бойко, Доган, Делян , Асен , Сергей все едно и също

    Тези хора са направили всички правителства, които са управлявали в България в последните 20 години

    10:59 19.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Деси

    4 23 Отговор
    Това е моят избор!

    11:07 19.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Смехоран

    29 7 Отговор

    До коментар #9 от "Бфбж":

    Само ти не разбра че в Европа машини ползват мъъъъничко селца.Хората гласуват с хартия защот нема опасност от ала бала с нашето мвр,и тока никога не спира.Капиш?

    11:08 19.04.2026

  • 53 Обективен

    10 28 Отговор
    А на бас че няма според мене модела ще продължи но просто вече ще се казва по друг начин.За да има истинска промяна трябва да се отървем от колониалните си зависимости чрез излизане от НАТО и ЕС и връщане на лева и др.

    Коментиран от #139

    11:08 19.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 хмм

    17 6 Отговор

    До коментар #46 от "нали?":

    На Орбан - преди седмица. На Мадуро му го прекратиха внезапно, а при Путин проблемът е, че няма достатъчно смел противник, който да се яви с него на избори.

    Коментиран от #60

    11:10 19.04.2026

  • 56 Бфбж

    18 0 Отговор
    Днес медиите са много бавни. Тръгнали да показват един по един политиците като гласуват, сякаш това е най- важно.

    11:11 19.04.2026

  • 57 Социолог

    21 10 Отговор
    СЛОЖЕТЕ ПЛЮС ЗА БОЙКО, СЛОЖЕТЕ МИНУС ЗА РАДЕВ!

    11:11 19.04.2026

  • 58 Лалугер

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хе-хе":

    От твоята уста,в божиите уши.Амин.

    11:11 19.04.2026

  • 59 Фен

    25 5 Отговор
    Радев, аз не се сещам за нищо смислено и ценно, което да си постигнал. Нещо, което с гордост да оставиш след себе си, и да кажеш, това аз го направих. Е, имам го неща, които направи, но нито едно от тях не е добро за държавата и народа.

    11:12 19.04.2026

  • 60 нали

    12 6 Отговор

    До коментар #55 от "хмм":

    За путин специално, отстреляните в гръб, свалените с ПВО ракети или отровените противници не ги броим.

    Коментиран от #64

    11:13 19.04.2026

  • 61 За Радефф гласуват само...

    21 5 Отговор
    знаете кои.

    Коментиран от #86

    11:13 19.04.2026

  • 62 Васил

    24 5 Отговор
    Радев на никой не си нужен най вече като кремълско отроче.

    11:13 19.04.2026

  • 63 И кой

    23 6 Отговор
    иска проруски войник , учил да Фърля бомби по заповед , в Парламента ? Такъв , който го играе друг , а е и съюзник с олигарсите на завладяната от тях наша държава ? Кой нормален , мислещ , обичаш Родината си и искащ най - доброто за нея и за българския народ , както и за идните поколения ?

    11:14 19.04.2026

  • 64 Не вода статистика като теб

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "нали":

    Такива като него имат много противници, но на избори обикновено срещу него се явяват жени, което не говори добре за мъжете!

    11:15 19.04.2026

  • 65 1234

    17 8 Отговор
    Тоя що продължава да агитира.

    Коментиран от #145

    11:15 19.04.2026

  • 66 Дедо

    18 6 Отговор
    Ще призная България за нормална европейска държава,когато всички в село Буковлък гладуват машинно , самостоятелно и разнообразно. Но продължават ли да ги водят с автомобили по 5-6 да ги вкарват уплашени под конвой в залата , да им показват къде да поставят знак на хартия и всички да са гласували само за една партия ,показва че сме още в мафиотския съветски тип държава от криминален азиатски тип.

    11:16 19.04.2026

  • 67 Бфбж

    12 2 Отговор
    В НС има 240 депутати. Всичките ли ще покажете и ще пуснете статии за тях? Не усещате ли, че е досадно?

    11:16 19.04.2026

  • 68 Мнение

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Абе не бе":

    Ф16 е!
    Каза, че си рискувал живота за нато!

    11:19 19.04.2026

  • 69 Зло под слънцето

    28 7 Отговор
    Изпитвам ужас, че този човек с Путин зад гърба, ще ни натресе това, с което си мислехме, че сме се разделили! Мислете българи, мислете!

    Коментиран от #91, #110

    11:19 19.04.2026

  • 70 БОЦ - ко

    20 3 Отговор
    Привет от "Бонсови поляни",
    Целите от слънцето огряни,
    Тука има гъби на корем,
    За червени да гласуваме - не щем !

    Коментиран от #71

    11:19 19.04.2026

  • 71 А ти какво правиш там?

    14 4 Отговор

    До коментар #70 от "БОЦ - ко":

    Нов младежки прокомунистически съюз ли ще основаваш?

    Коментиран от #115

    11:23 19.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Днес

    4 13 Отговор
    Оставка на Канадец Тралалазец, Чекмежазец и Шуши

    11:25 19.04.2026

  • 74 Гост

    13 6 Отговор
    Едни нямат пари за лекарства, а други строят хотели с водопади.

    11:26 19.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Хаха

    9 4 Отговор
    Пълен смях.
    България не може да е Швейцария и никога не е могло да бъде. България е Олигархия в същността си.

    Коментиран от #94

    11:28 19.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Дръта чанта

    5 10 Отговор
    България трябва да скъса с евролибералната измет и всички дето са крали

    11:30 19.04.2026

  • 80 Радев е жаден за власт

    18 4 Отговор
    Него нищо друго не го вълнува.

    Моделът не е Борисов - Пеевски, а ДС - КГБ. И този модел заменя едни представителни лица с други, и по-точно Борисов с Радев. Системата остава.

    Коментиран от #88

    11:30 19.04.2026

  • 81 Олигарси вън

    21 4 Отговор
    Радев вие не сте по-различни. Вие сте направо открити слуги на московския режим. Срамота и това е генерал. Друг път. Олигарси и корумпирани мафиоти.

    11:30 19.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Хахахаха

    15 2 Отговор
    И да сключи нов договор с модела радев-путин!

    Коментиран от #90

    11:30 19.04.2026

  • 85 300 дни

    12 3 Отговор
    Радев е новия Цар, ПБ новото НДСВ.

    300 дни да ни оправи и сам да се оправи. После пак на избори.

    11:31 19.04.2026

  • 86 Не не знаем

    6 5 Отговор

    До коментар #61 от "За Радефф гласуват само...":

    Не знаещите гласуваме за кукорчо

    11:31 19.04.2026

  • 87 Хахахаха

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Да питам":

    От новите олигарси, които ще управляват!

    11:32 19.04.2026

  • 88 Прав си

    8 2 Отговор

    До коментар #80 от "Радев е жаден за власт":

    Тук въпросът отдавна не е партиен. Пеевски, Радев, Борисов, Доган. Пешките да на едни и същи мафии. Въпросът е Народа или Корумпираната мафия. Няма голямо или малко зло, както някои наивници се опитват да представят въпроса.

    11:32 19.04.2026

  • 89 Бафур

    13 1 Отговор

    До коментар #27 от "Любопитко":

    Защото е представител на Единна Poccия.

    11:32 19.04.2026

  • 90 Мухахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "Хахахаха":

    Ще ще ще

    11:32 19.04.2026

  • 91 Военнатя хунта

    11 3 Отговор

    До коментар #69 от "Зло под слънцето":

    може да въведе само военен режим.

    11:33 19.04.2026

  • 92 точно

    9 4 Отговор
    и да сложи началото на модела Радев - Василев!

    11:34 19.04.2026

  • 93 Радев е българофоб

    14 4 Отговор
    Днес ще преброим българофобите.

    Коментиран от #98

    11:34 19.04.2026

  • 94 Останка от прогнилата империя е

    9 0 Отговор

    До коментар #76 от "Хаха":

    Мързеливи дерибеи, които искат всички да им деверуват. Погнусените от тая ориенталщина бягат в Европа. Собственият им електорат БЯГА!

    11:34 19.04.2026

  • 95 Курдо Коленков

    11 2 Отговор
    Простака дори в изборния ден пак си остава простак!

    11:35 19.04.2026

  • 96 Путин дава

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Да питам":

    То е ясно! Пасола -Посолството

    11:35 19.04.2026

  • 97 Дръта чанта

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "Любопитко":

    Ти какво искаш окраински ли да има

    11:36 19.04.2026

  • 98 Смени си чипа!

    2 11 Отговор

    До коментар #93 от "Радев е българофоб":

    Тиквата редовно ви нарича предатели. Нарече ви и "лош материал". Той сигурно е българофил, а?

    Коментиран от #120

    11:36 19.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 ирония

    6 0 Отговор

    До коментар #77 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    Да се експроприира богатството на капиталистите и експлоататорите на работническата класа и всички по равно да имат досъп до благата в новото светло бъдещо комунистическо общество та така да си върнем държавата , ЛИ предлагаш?.

    11:37 19.04.2026

  • 101 Никой

    1 8 Отговор
    СДС няма място след като ни разграбиха. Може да сме зайци, но имаме някакъв лимит. Иван Костов си оправи живота, уреди трикотажна фабрика да си има.

    Пак ли искат.

    11:37 19.04.2026

  • 102 Крум Страшни

    13 2 Отговор
    Не знам какво представлява този модел, но съм в ЕС, Шенген и Еврозоната! Пътувам свободно и не търся Открит лист за граничната зона... По-добре Радев да обясни за Грипените, Боташ, злобата, а и защо Съпругата му не е с него..!

    11:37 19.04.2026

  • 103 Копейките обещават

    14 3 Отговор
    Обещават днес да продадат родината ни

    11:39 19.04.2026

  • 104 Гуру Гарабед

    13 1 Отговор

    До коментар #28 от "Само хора с умствен дефицит":

    Точно така. Такива са всички путлероиди,слуги на просия и майкопродавци.

    11:39 19.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Фарфалюлю

    12 2 Отговор

    До коментар #27 от "Любопитко":

    Защото зеления чорап е слуга на просия,събрал само путлероиди.

    11:41 19.04.2026

  • 108 Като Генерал

    10 2 Отговор
    Радев загроби авиацията.

    А като министър-председател му дайте да закрие държавата.

    11:41 19.04.2026

  • 109 павела митова

    2 8 Отговор
    а мишока пеевски гласува почти в нелегалност,хахаха страх тресе кочината

    11:41 19.04.2026

  • 110 Пилотът Гошу

    2 14 Отговор

    До коментар #69 от "Зло под слънцето":

    Най-голямата заблуда е, че Радев е с руснаците. Изчакайте и ще видите... Не казвам, че ще ви хареса изненадата...

    Коментиран от #130

    11:42 19.04.2026

  • 111 На тоя

    11 2 Отговор
    без окото му да мигне , би въвлякла българските младежи да воюват ! Който има деца за него , да гласува !

    Коментиран от #119

    11:42 19.04.2026

  • 112 добитъка си

    11 1 Отговор
    търси овчар комунист.И ще си го получи.После да няма реване как европа е виновна. че се отпадъци.

    11:43 19.04.2026

  • 113 Първанов

    12 1 Отговор
    Отново България е изпранета пред дилемата прогрес или регрес, Европа или Азия, абсолютно дежавю! Докога! ДОКОГА???

    11:43 19.04.2026

  • 114 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор

    До коментар #105 от "Никога":

    Е за престъпници що гласуваш тогава, те са си баш, не потенциални 🤣🤣🤣🤣
    Забравих, нашата армия яко стреля напред назад от десетилетия... Ако въобще са им оставили два пищова поне, да знаят как изглеждат...

    11:44 19.04.2026

  • 115 БОЦ - ко

    6 2 Отговор

    До коментар #71 от "А ти какво правиш там?":

    Другите поляни,
    Още не са огряни,
    Но тук любимата ти баба Цола,
    "Самодивското", друснала е г.....ла... 🤣

    11:44 19.04.2026

  • 116 Даа

    7 1 Отговор
    Пак ще има измамени камилчета

    11:45 19.04.2026

  • 117 жалко че

    9 1 Отговор
    хората се подлъгват толкова лесно ... но ни е сме си олигофрени

    11:45 19.04.2026

  • 118 .....

    9 1 Отговор
    А Вие за кой Мунчо сте?
    Мунчо кремълZки или
    Мунчо НАТОвски

    11:45 19.04.2026

  • 119 Пилотът Гошу

    2 5 Отговор

    До коментар #111 от "На тоя":

    Май го бъркаш с Тагарев, я сложи очилата.

    11:45 19.04.2026

  • 120 Радев е българофоб

    8 4 Отговор

    До коментар #98 от "Смени си чипа!":

    И кой ти каза, че съм тиква? За него ще напиша същото. Борисов и Радев са от един и същи материал, дори физически си приличат.

    11:45 19.04.2026

  • 121 Zахарова

    9 2 Отговор
    Моите хора,знаете си работата днес!
    НИКАКВО гледане към Европа. Долу цивилизацията!

    11:45 19.04.2026

  • 122 Анджо

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Гост":

    Не позна, но ще ти кажа един мой лаф, С добро се живее по лесно.

    11:45 19.04.2026

  • 123 Тихо ватнишки примат

    14 1 Отговор
    Има модел Мунчо-Копринков.

    11:46 19.04.2026

  • 124 Демократ

    12 4 Отговор
    И да се върне към союза кореком дънки само с чужда валута и кола за която деда ти внася пари когат са родиш да си я получиш евентуално кат станеш на 20.

    Коментиран от #144

    11:47 19.04.2026

  • 125 Това е най-голямата кОпейка

    13 2 Отговор
    Гладна моZZковска кокошка...власт сънува!

    11:48 19.04.2026

  • 126 Комунистически ценности

    4 4 Отговор
    А никой не споменава от столетие и половина, че:

    • Православна Грузия е освободена от дядоивановата Русия също през 1878 година. Защо?

    • От общо 220 000 убити (руси, румънци, финландци и опълченци), 150 000 руски щика падат на Кавказ. Защо?
    Защо ли?

    • А първия нефтопровод в света не преминаваше ли през Грузия - от Баку до Сухуми? И от кого беше построен този нефтопровод? Не бяха ли Ротшилдови през 1862 г.?

    • Защо ли бе построена ж.п. линията Варна - Русе? Като че ли не за извозването на бъдещия "кавказки газолайн" по Дунав към Виена, а за да вози Мидхат паша раята от вилаета си на трен ли? А годината не бе ли 1865?

    • А Сухуми не беше ли владение на султана преди войната, а не стана ли руско владение след войната?

    11:48 19.04.2026

  • 127 Уникално

    17 2 Отговор
    Няма нищо по-жалко от българското роболепие към бащицата Путин. Абсолютно сомоунижение. Няма нищо по-жалко и престъпно президент да слезе от поста си за да служи на чужд президент Путин

    11:49 19.04.2026

  • 128 Комунистически ценности

    3 2 Отговор
    А тайният наблюдател на Сан-Стефанския договор, младият барон Едмонд дьо Ротшилд не отплаваха ли с Великия княз Николай Николаевич заедно за Тбилиси в лятната резиденция на Романови, веднага на другия ден след подписването на Договора на 3-ти март, и да празнуват победата там? И 9 м. след това на бял свят се пръква младенеца Йосиф Висарионович Джугашвили, р. на 6 дек. 1878 - незаконороден син на барона (датата 21 дек. 1879 в Уикито вече е коригирана, както я знаем от старите биографии на Генералисимуса)
    И пак, и так далее – все защо?


    Е, сега трябва да ви е ясно - поне малко - за петролния привкус на Руско-турската война от 1877/78.

    Много въпроси, на които "историците" ни все още мълчат... или пишат по съгласувани "научни" конвенции.

    Казионните ни историци!

    11:49 19.04.2026

  • 129 Бастардо

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абе не бе":

    Бате,то хубаво е миг еди кой си,ама льотчика се кани да качи на него дрътите бесепари.Това е мотив да не дам гласът си за него.Не ми се живее отново с техните муцуни,с тепните похвати
    Отдавна пяхме 45 стига...нали?

    Коментиран от #141

    11:49 19.04.2026

  • 130 Хахахаха

    15 4 Отговор

    До коментар #110 от "Пилотът Гошу":

    Радев "не е с руснаците". Радев, ще е с ЕС и ще работи против ЕС. Новия Орбан. Такъв му трябва на путлера, Троянски кон в ЕС!

    11:50 19.04.2026

  • 131 Комунистически ценности

    0 3 Отговор
    Евреинът Шабатаи Цви се обявил за еврейски месия 1680 г. в Солун. Той повел хиляди последователи евреи към Палестина. По пътя Цви (уж) става мюсулманин. Последователите му, също стават (фалшиви) мюсулмани, с цел подмолно да овладеят Турция.

    в еврейски вестник, пише:Мустафа Кемал: "АЗ СЪМ ЕВРЕИН"

    Историческа справка за евреите младотурци:

    1716 г. в Солун се сформира група, наричана Донме, водена от приемника на Шабатаи Цви, – Баручия Русо.

    1900 г. Дьонмех наброява над 100 000 души. Известни като "скрити евреи или крипто евреи", те са се представяли за мюсулмани, но са си били евреи.

    1891 г. една политическа група от Донмех, формира, т.н. "Комитет за обединение и прогрес", наречен по-късно – Младотурци. Групата се оглавява от масона евреин, Емануел Карузо, подкрепян от Ротшилдови.
    Конгресът на Младотурците: 1902 и 1907 се провеждат два конгреса на младотурците, в Париж, където заплануват да проникнат в султанската турска войска, което довежда до военния преврат от 1908г.

    Детрониране на Султана: 1908 г. Младотурците, с преврат, принуждават султан Абдул Хамид, да се оттегли.

    11:51 19.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Комунистически ценности

    1 3 Отговор
    Предизвикване на Първата световна война: 1914 г. еврейските младотурци подпомагат платения убиец Гаврило Принцип, който подпалва Първата световна война.

    1915 г., в планирания и проведен от малдотурците Арменски геноцид, са избити милион и половина арменски християни. 1918 г. евреинът Мустафа Кемал "Ататюрк", взема властта.

    Евреите болшевики снадбявали младотурците!

    1920 г. еврейските болшевики дават на Ататюрк 10 милиона златни рубли, 45 000 пушки и 300 картечници.

    1921 г. Ататюрк окупира пристанището Баку, отстъпвайки го 5 г. по-късно на еврейските болшевики. И Ротшилдови вече имат "Баку оил къмпани", на болшевишка, еврейска територия.

    11:51 19.04.2026

  • 134 Майора

    13 1 Отговор
    Мистър Кеш и смяна на модела - никаква такава , просто подкрепа за мистър Кеш от подсъдимите олигарси ,защото ако не знае държавата е завладяна от НПО на Сорос , без прокуратурата! И вместо да гледа другите , да помисли как и защо разедини страната и в натовари с 500 000 € заради неизгодният договор с”Боташ” и докога ще защитава Путин и Русия!

    11:51 19.04.2026

  • 135 Комунистически ценности

    2 1 Отговор
    Кои бяха евреите малдотурци?

    Талаат Паша: Вътрешен министър на Турция, по време на Първата световна война. Главен архитект на Арменския геноцид.

    Рефик Бей: Издател на младотурския вестник "Революционна преса". Министър председател на Турция в 1939 г.

    Джавид Бей: Финансов министър при Талаат.
    Емануел Красов: Еврейски пропагандист на младотурците.

    Владимир Жаботински: Руски болшевик - евреин, преминал в Турция 1908 г. Издател на вестника "Млада Турция".

    Александър Хелпханд: Свръзка на Ротшилд. Издател на в. "Турска родина".

    Мустафа Кемал Ататюрк: Евреин от Сефаридско потекло. Ататюрк е учил в еврейското училище, наричано Шемси Ефенди, ръководено от евреина Шимон Цви...

    11:52 19.04.2026

  • 136 Комунистически ценности

    2 1 Отговор
    Любен Каравелов и евреите.

    “Ако солунската нечистотия се нарича готова холера, то софийския еврейски арсенал може свободно да се нарече вонещейна чума. Аз ниде не съм виждал, даже и в Измаил такова улично блато като, каквото видях в София. Софииските нечистотии се отличават от нечистотиите на другите грдаове – аз говоря само за някой махали, особено за еврейската – с това, че в първите вие рядко виждате мъртви котки, издъхнали кокошки и магарета, незатъпкани още черупки от варени или пържени яйца и т.н.
    Но и Софииския евреин не е по благовонен от своята улица. В София вие ще срещнете такива еврейски типове, каквито се не срещат даже и във варшавския еврейски музеум. Разбира се, че между Родшилда и Биконсфилда и между софииския евреин съществува такова различие, каквото Катрфаж при всичките свои старания, не е можел да намери даже между горилата и Мария Стюард.
    Не зная, имат ли редакторите на “Пестер Лойд” и на “Новата Виенска преса” своя собствена миризма, зная само това, че ако софийския евреин се приближи до вас, то вие сте принудени да идете в банята и да се умиете с хума.

    11:53 19.04.2026

  • 137 Комунистически ценности

    2 1 Отговор
    Любен Каравелов и евреите.

    Един мой приятел, който обича да си поговори, ми разказваше един път, че купил от един едирнески пошове, които, даже като се скъсали(той ги прал 100-тина пъти) все още вонели на лакерда. Ако не би поживял няколко деня в София и ако не би помирисвал софииските евреи, то историята на пошоветеотдавна вече би се изветряла из главата ми. Аз мисля, че ако в София желаят да имат здрав воздух и да се избавят от тифузните трески, то са длъжни да преселят своите евреи на връх Витоша или да ги натопят в саламура.

    11:53 19.04.2026

  • 138 Обяснявам

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "обяснете моля":

    Взимат ни за тревопасни,защото,когато Пеевски подкрепя Правителство на ГЕРБ за еврозоната,имало модел.Обаче,когато подкрепя ППДБ за отвратително направена съдебна реформа--няма модел.Т.е единият модел не е наш и ще се борим ПРОТИВ.Другият,нашият модел си е в реда на нещата.Катереят се на гърба на Борисов за пореден път.

    11:55 19.04.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Тимур

    12 2 Отговор
    Българите да внимават избора е рубла или евро

    12:04 19.04.2026

  • 141 да,ама

    4 0 Отговор

    До коментар #129 от "Бастардо":

    както върви, пак ще ги пеете, и не само пеене, ами и на улицата,ако зеленикавия ви позволи след "реформирането" на полицията и прокуратулата на

    12:04 19.04.2026

  • 142 АНТИ-КОМУНИ$Т

    6 1 Отговор
    КАР МА ЗЪ фат ма кът ПО€ ПО ПЪТЯ НА три фo нOFF $лави- "БАД ЖА НА КА" !
    НА ЕСЕН С НОВА ПЕСЕН :
    НЯМА ВЕЧЕ "мутри вън" , А ОТ р"ум€н" БАЙГЪН (ПИСНА МИ , ДОТЕГНА МИ)!

    12:07 19.04.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 само че

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от "Демократ":

    такъв проблем нямаше за днешните демократи, тогава червени номенклатурни наследници, та за тях това не е проблем и ще се коалират с всеки,който им даде властта

    12:08 19.04.2026

  • 145 и не само

    10 2 Отговор

    До коментар #65 от "1234":

    а под маршов строй ще ви поведе на изток,към бащицата

    12:10 19.04.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Поредният месия

    7 2 Отговор
    Прав е Радев - олигарсите ми да по-добри от олигарсите ти.

    12:14 19.04.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Комунистически ценности

    3 1 Отговор
    Pоcсия, Евpeйскaя автoномная облaсть, Бирoбиджaн

    Генeтично рyсские это финo-тюpкcкие. Не знам Ибн Фaдлан дали е използвал един и същи преводач като е разговарял с тюpки и руcи, но изтъква нечиcтоплътността и на двата нaрода и ги нарича зaблудeни мaгарeта. Може би понеже са разговаряли с кoнeте си докато ние БЪЛГAРИТЕ сме имали азбyка.

    12:18 19.04.2026

  • 150 Партия БОгаТАШ

    5 1 Отговор
    Ще упражним вота си, да избягаме от Европа и да се върнем в азитските степи откъдето сме тръгнали

    12:21 19.04.2026

  • 151 БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ТРЯБВАШЕ

    4 3 Отговор
    ОЩЕ НА 20 ГОДИНИ ДА СА В ЗАТВОРА , А НЕ СЕГА ДА ВЗИМАТ ПЕНСИИ БЕЗ ДА СА РАБОТИЛИ И ЧАС !

    12:24 19.04.2026

  • 152 КАК ОЩЕ НЕ СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ

    3 2 Отговор
    СВИНИТЕ КАК ГЛАСУВАТ ? ДЕФЕКИРАМ НА ТЯХ !

    12:27 19.04.2026

  • 153 Започва

    6 1 Отговор
    моделът копринката - гергов

    12:33 19.04.2026

  • 154 Комунистически ценности

    3 2 Отговор
    Който не гласува!

    После няма право да пcyвa....

    12:36 19.04.2026

  • 155 Иван

    7 2 Отговор
    Тоя гласува сам. Даже и жена му не е с него

    12:38 19.04.2026

  • 156 6666

    8 2 Отговор
    Как може тоя да агитира в изборния ден и да призовава да се гласува против Борисов и Пеевски.Не се ли усеща ,че това не е честно. Или за червените генерали това е нормално.

    13:03 19.04.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Тъжно-смешна констатация

    4 1 Отговор
    А пък червенушковците засега са под заветните 4%. Но едва ли са чак толкова отчаяни, защото Радев си е човек на Кремъл. Но колко от българите, гласували за него, знаят това?

    13:15 19.04.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Нехис

    6 1 Отговор
    Кой ще е новият модел? Копринков, Божков, Бобокови?

    13:18 19.04.2026

  • 170 Интересно е,

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хе-хе":

    Кой и защо подложи динена кора на господина и го изкара от спокойствието в президентството?

    13:23 19.04.2026

  • 171 Да бе!

    3 1 Отговор
    А боташ!

    13:36 19.04.2026

  • 172 И какво сега

    2 1 Отговор
    Випускник на МВР школата срещу випускник ма ВВС школата тия дето трябва да пазят държавата едни срещу други

    13:37 19.04.2026

  • 173 Беше с него

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Само питам":

    на президентските избори и 9 години мързелуване и суета след това. Остаря, дотегна и, и мина модата.

    13:40 19.04.2026

  • 174 Емигрант

    1 2 Отговор
    Я бе боклуци, да погледнем историята и да видиме кой помага на Путин, например с подаръци една тръба за 3 млрд,, едно куче за спомен или кой не иска да си изхвърли червената книжка на БКП или пък да видиме кой ходи с цялата си шайка до Кремъл да се поклони на Путин, или кои режисьорчета правиха интервюта по една чалгаросана телевизия с първите политици от Путиновата ера и дали ще се изрови една среща на Радев с Путинов ординарец, а същият този Радев ако е Путинист как така янките му повериха да управлява изтребител и как така се дипломира в американско училище за летци, вие сте мал(к)оумни послушни и лазещи непознати за природата подобия на човешки род, толкова лесно контролиран от едни прости мутри отн20 век ! Като не умеете да мислите сами ще има още дълго време да гледате отсрани как умните живеят, а вие само съществувате !

    Коментиран от #175

    14:48 19.04.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Жена му

    3 0 Отговор
    още не е решила за кого ще гласува. Представяте ли си? Този е голям популист. Обиколи България с автомобил на НСО и те го охраняваха, а сега с шкодичката! Мерзавец! И на закриването с Путин и руските знамена! Предател и позор и срам за България! За него гласуват илитерати, червени масони и олигарси и енергийната руска мафия!

    15:53 19.04.2026

  • 177 Горски

    2 0 Отговор
    Ако днес пред урните се появят над 55-60% от имащите право на глас, от които 1 милион са "мъртъвци", това означана, че реално активността би била над 80%. При това положение ще има доста, меко казано, "учудени" мераклии, които ще се сринат напълно и ще трябва да си търсят истинска работа, т.е. да напуснат царството на паразитите. Най-голям шок ще преживеят т.нар. "добри сили", или по-точно европедофилите, чиито агитки ще изпълзят на жълтите павета в София и ще искат касиране на изборите заради "външна намеса". Според тях причината на българите масово да им се гади от розовата политическа пасмина, съставена предимно от измамници, девианти и инфантили, е, че някъде отвън пречат на идилията, за която тези откачалници се борят. Довечера на мнозина ще им просветне и ще преживеят болезнено завръщането в реалността...своего рода катарзис, както сами обичат да казват. Нали винаги, когато ги хванат, че лъжат, крадат и лицемерничат, обявяват, че са се преродили! Така че и опцията "не подкрепям никого" също е работеща и е по-добра от тази да не отидете изобщо да гласувате.

    16:35 19.04.2026

  • 178 Пенчо

    0 0 Отговор
    Де да съм бил на запад ,не видех коя от тях е "нормална европейска държава"!Всички казват това и не знам за каква нормална европейска държава дават за пример ,аз виждам че навсякъде няма нормални европейски държави а държави имащи проблеми във всяка сфера .Какво е нормалност за тия почти 5000 кандидата за парламента и правителство само те си знаят.

    18:45 19.04.2026

  • 179 Смях

    0 0 Отговор
    Провал като президент!
    Не ставаш!
    Взимай самолета и излитай!

    21:51 19.04.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове