Новини
България »
Шофьорът на автобус, ударил паркирани автомобили в Хасково, е с положителна проба за бензодиазепин

19 Април, 2026 10:54 4 668 20

  • шофьор-
  • автобус-
  • хасково

От полицията посочиха, че 64-годишният шофьор е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Хасково

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водачът на автобус от градския транспорт в Хасково, който блъсна паркирани автомобили в събота сутринта, е дал отрицателна проба за алкохол, но тестът му за наркотици е отчел наличие на бензодиазепин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

От полицията посочиха, че 64-годишният шофьор е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Хасково.

Инцидентът стана около 6:20 часа вчера на улица „Панорама“ в областния град. След загуба на контрол превозното средство е навлязло в лявата лента за движение и е блъснало пет паркирани леки автомобила.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пил си е човекът хапчето

    40 2 Отговор
    Диазепам

    10:58 19.04.2026

  • 2 факт

    45 2 Отговор
    полицаите тествани ли са

    Коментиран от #4

    10:58 19.04.2026

  • 3 бензодиазепин

    35 0 Отговор
    Употребяват се за лечение на тревожни разстройства, панически атаки, безсъние, гърчове и за краткосрочно успокоение. Изписват се само от лекар.

    11:04 19.04.2026

  • 4 Мурка

    32 0 Отговор

    До коментар #2 от "факт":

    ТЕ И 240 НЕ СЕ ТЕСТВАТ -МОЖЕ БИ ЗАТОВА Е ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ВАКУМ

    11:06 19.04.2026

  • 5 Миризлив пор

    52 2 Отговор
    Ей кръвната проба не е излязла и веднага му лепнаха "наркоман"! Човека на 64 години е от старата школа, за алкохол съм съгласен, ама за наркотици, ще се окаже че е някое съвсем легално лекарство за кръвно или грешен тест

    Коментиран от #19

    11:09 19.04.2026

  • 6 Васил

    3 24 Отговор
    В градският транспорт са примати даже и тези заплати не заслужават.

    11:13 19.04.2026

  • 7 не му стигат проблемите така ли?

    36 2 Отговор
    и кво ся ще го искарате наркоман на стари години щото всички лекарства имат еднакви съставки с наркотиците нали

    11:13 19.04.2026

  • 8 Питам

    22 3 Отговор
    След 60 г. масово се използват наркотици! Всички хапчета за кръвно,болкоуспокояващи и др.са опасни за шофиране!
    ТАКИВА СЪС СИГУРНОСТ СА СЪЩО СЛУЖИТЕЛИ В МВР ,ПЕНСИОНЕРСИ ДОМОВЕ И БОЛНИЦИ!
    В МВР МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА И АЛКОХОЛ ,НО ТАМ ИМА КОЙ ДА ПРИКРИВА НЕЩАТА! :" ГАРВАН ГАРВАНА ОКО
    НЕ ВАДИ!"

    Коментиран от #10

    11:13 19.04.2026

  • 9 Намерили

    21 3 Отговор
    Да караш автобус в теснотията и агресивната среда на "вижте ме кой съм" и телефонните кифли и то без успокоително, може ако си млад, а ако гониш пенсия, просто устискваш. За една грешка ще го убият този човек!

    11:45 19.04.2026

  • 10 „ОТГОВАРЯМ”

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Питам":

    ВЪВ ВСЯКА АПТЕКА
    ФАРМАЦЕВТИТЕ МОГАТ
    ВЕФНАГА ДА ТИ КАЖАТ
    ИМАТ СПИСЪК НА ВСИЧКИ
    ЛЕКАРСТВА КОИТО ПОКАЗВАТ НА
    ТЕСТ НА КОЯ НАРКОТИЧНА ГРУПА ОТГОВАРЯ
    А НА ТОЗ С МОТРИСАТА
    НЯМА КАКВО ДА МУ СЕ ОБЯСНЯВА...ЗНАЕ
    ЧЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО ИМА...72 ч.разграждане..
    И ЗАВИСИ КОЛКО ГОДИНИ ГО ПИЕ.......

    11:56 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Неудобната правда е триете подлоги на ст

    15 3 Отговор
    Статуквото! Триете защото лъжете хората! Това е лекарство и тоя шофьор отдавна да е пенсионер през соца! Беха 2 категория труд! Сега ЕС сакат да работим до 75 и повече години! Затова триете, щото МВФ Кристалина Георгиева СРАЛИНКА САКАТ ДА ЗАМРЪЗЯВАМЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ!

    12:20 19.04.2026

  • 13 Хеми значи бензодиазепин

    1 4 Отговор
    Хи хи хи

    12:20 19.04.2026

  • 14 Иван 1

    9 0 Отговор
    Не е лошо да пишете какви лекарства е пиел шофьора а не да пишете глупости,знаем какви са тестовете и защо полицаите ги не долюбват.

    13:50 19.04.2026

  • 15 Камион

    7 0 Отговор
    Човека на тези години сигурно пие по една шепа хапчета

    14:01 19.04.2026

  • 16 ЧИЧО

    7 0 Отговор
    Ако цял живо е бил автобусен шофьор, би трябвало дае пенсионер втора категория. Поради високите пенсии човека продължава да работи макар и дае болен.

    16:01 19.04.2026

  • 17 преди да го съдим , да попитаме защо

    8 0 Отговор
    когато асъс същите тестове тестваха полицаите за наркотици и показваха същите наличия на наркотични вещества , решиха да забранят използването им и тестването на полицаите , а върху обикновените хора проверките продължават

    16:30 19.04.2026

  • 18 абсурдно е на тази възраст да ползва

    4 0 Отговор
    наркотици , лекарства е много вероятно , ще съсипят човека тия зверове

    16:32 19.04.2026

  • 19 Никой

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Миризлив пор":

    Ако наистина е пил това лекарство, няма право да е зад волана, и никой не е писал че е наркоман. . Нека си понесе вината, не го защитавам , виновен е

    18:19 19.04.2026

  • 20 100%

    1 0 Отговор
    Фалшива проба,всеки втори тест показва бензодиазепин!ДО КАГО С ТАЗИ САТРАПСКА ПРАКТИКА НА РОДНОТО МВР-ОПГ???

    02:09 20.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове