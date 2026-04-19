Шофьорът на автобус, ударил паркирани автомобили в Хасково, е с положителна проба за бензодиазепин

Водачът на автобус от градския транспорт в Хасково, който блъсна паркирани автомобили в събота сутринта, е дал отрицателна проба за алкохол, но тестът му за наркотици е отчел наличие на бензодиазепин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.
От полицията посочиха, че 64-годишният шофьор е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Хасково.
Инцидентът стана около 6:20 часа вчера на улица „Панорама“ в областния град. След загуба на контрол превозното средство е навлязло в лявата лента за движение и е блъснало пет паркирани леки автомобила.
По случая е образувано досъдебно производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пил си е човекът хапчето
2 факт
3 бензодиазепин
4 Мурка
До коментар #2 от "факт":ТЕ И 240 НЕ СЕ ТЕСТВАТ -МОЖЕ БИ ЗАТОВА Е ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ВАКУМ
5 Миризлив пор
6 Васил
7 не му стигат проблемите така ли?
8 Питам
ТАКИВА СЪС СИГУРНОСТ СА СЪЩО СЛУЖИТЕЛИ В МВР ,ПЕНСИОНЕРСИ ДОМОВЕ И БОЛНИЦИ!
В МВР МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА И АЛКОХОЛ ,НО ТАМ ИМА КОЙ ДА ПРИКРИВА НЕЩАТА! :" ГАРВАН ГАРВАНА ОКО
НЕ ВАДИ!"
9 Намерили
10 „ОТГОВАРЯМ”
До коментар #8 от "Питам":ВЪВ ВСЯКА АПТЕКА
ФАРМАЦЕВТИТЕ МОГАТ
ВЕФНАГА ДА ТИ КАЖАТ
ИМАТ СПИСЪК НА ВСИЧКИ
ЛЕКАРСТВА КОИТО ПОКАЗВАТ НА
ТЕСТ НА КОЯ НАРКОТИЧНА ГРУПА ОТГОВАРЯ
А НА ТОЗ С МОТРИСАТА
НЯМА КАКВО ДА МУ СЕ ОБЯСНЯВА...ЗНАЕ
ЧЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО ИМА...72 ч.разграждане..
И ЗАВИСИ КОЛКО ГОДИНИ ГО ПИЕ.......
12 Неудобната правда е триете подлоги на ст
13 Хеми значи бензодиазепин
14 Иван 1
15 Камион
16 ЧИЧО
17 преди да го съдим , да попитаме защо
18 абсурдно е на тази възраст да ползва
19 Никой
До коментар #5 от "Миризлив пор":Ако наистина е пил това лекарство, няма право да е зад волана, и никой не е писал че е наркоман. . Нека си понесе вината, не го защитавам , виновен е
20 100%
