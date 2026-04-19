Шофьорът на автобус, ударил паркирани автомобили в Хасково, е с положителна проба за бензодиазепин

Водачът на автобус от градския транспорт в Хасково, който блъсна паркирани автомобили в събота сутринта, е дал отрицателна проба за алкохол, но тестът му за наркотици е отчел наличие на бензодиазепин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

От полицията посочиха, че 64-годишният шофьор е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Хасково.

Инцидентът стана около 6:20 часа вчера на улица „Панорама“ в областния град. След загуба на контрол превозното средство е навлязло в лявата лента за движение и е блъснало пет паркирани леки автомобила.

По случая е образувано досъдебно производство.