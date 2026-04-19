Балабанов: Гласувах за нормалност, за предвидимост, за практичност

19 Април, 2026 11:03 1 225 77

  • станислав балабанов-
  • итн-
  • парламент

За нормалност, за предвидимост, за практичност в името на традиционния консерватизъм, в името на традициите на българското семейство и нашите деца, каза той

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Гласувах за нормалност, за предвидимост, за практичност в името на традиционния консерватизъм, в името на традициите на българското семейство и нашите деца." Това коментира след като упражни правото си на вот зам.-председателят на "Има такъв народ" Станислав Балабанов.

"Гласувах днес за това повече ние като общество да не допуснем различни политици и политически формирования да покровителстват и създават секти и да се абстрахираме от такива ужасни случаи, които ние видяхме в Петрохан преди няколко месеца. Гласувам за нормалност. Гласувам за предвидимост.

Срещу това ще се борим ние в следващия парламент и за това гласувах днес. За нормалност, за предвидимост, за практичност в името на традиционния консерватизъм, в името на традициите на българското семейство и нашите деца."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ху (By Who)

    79 2 Отговор
    Излиза, че нито един от политиците не е гласувал за сопствената си партия.

    11:05 19.04.2026

  • 2 Главата му

    90 2 Отговор
    колкото плажна топка,оядоха се ей. Пожелавам им 0.9%,дано не стигнат и субсидия.

    11:08 19.04.2026

  • 3 Баламанов

    61 0 Отговор
    Гласувах за мене си

    11:08 19.04.2026

  • 4 славуцана блеефска

    52 1 Отговор
    за мен гласува но напразно

    11:10 19.04.2026

  • 5 123

    75 1 Отговор
    Добре,че повече тия продажници няма да ги гледаме в парламента .Дано им отпаднат и субсидийте .

    11:10 19.04.2026

  • 6 Онзи,

    44 1 Отговор
    Ту, туууу

    11:10 19.04.2026

  • 7 Васил

    74 1 Отговор
    Балабанов вече ще гледаш парламента по телевизията.

    11:12 19.04.2026

  • 8 ккк

    81 1 Отговор
    И аз гласувах никога повече да не стъпите в българския парламент

    11:12 19.04.2026

  • 9 Превърнахте ни

    51 0 Отговор
    ненормални тоя ми говори за нормалност.Едно текме завсички от политическия елит

    11:13 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    54 1 Отговор
    ОТПАДЪЦИ УТЕКОХТЕ БЕ ДЕБИЛЕН!

    11:14 19.04.2026

  • 12 Георги

    43 0 Отговор
    още един, който не е гласувал за себеси

    11:15 19.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 007

    26 3 Отговор
    Не разбирам?На 72г.съм.От 18годишен гласувам.Важно било,от мен зависело и тъй нататък.А промяна няма.По зле става.Няма да живея,с ОРЛИТЕ!!!

    11:19 19.04.2026

  • 15 Феникс

    36 1 Отговор
    Тоя е гласувал да бъде практична патерица, браво на него! Лошото е че всяка патерица става безполезна когато проходиш! :)

    11:20 19.04.2026

  • 16 Анонимен

    42 1 Отговор
    Вие с Тошко упорочихге ИТН трябва да ви е срам да се показвате

    Коментиран от #21

    11:21 19.04.2026

  • 17 Мислител

    38 1 Отговор
    Троянският кон на мутрите отлита с двеста ! Политическата чалга все пак един ден омръзва и хората просто казват -НЕ ! Оказва се и че Петрохан ската опорка е последният пирон който сами си забиха в ….

    11:21 19.04.2026

  • 18 Зайо Байо

    38 0 Отговор
    Довиждане , довиждане ........Макар че повече май няма да те видим в парламент0 !

    11:22 19.04.2026

  • 19 Жоро

    37 0 Отговор
    Имахме възможността .Сега Сбогом.! Правете си шооу и си го гледайте.

    11:23 19.04.2026

  • 20 ту-туу

    29 0 Отговор
    И за чалгия сласувал

    11:23 19.04.2026

  • 21 Пийпинг ТОМ

    29 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Точно така е ! Той и Тошко се оказаха най-големите апологети на прегръдката с Тиквата и Шопара !
    Единствената грешка е думата Опорочавам с О , а не с У !

    11:24 19.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Петер Брьогел - СТАРИ

    37 0 Отговор
    Много , ама много антипатичен момък ! Ако можеше да се чуе и види отстрани , щеше сам да се втрещи. Ама карай , явно не може.

    11:27 19.04.2026

  • 25 Бат Венце Сикаджията

    31 0 Отговор
    Балабановата гласува за последно за себе си. От утре ще е безработен. Жив да го поплачеш тоя нехранимайко.

    11:29 19.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 До ИТН

    36 0 Отговор
    Сбогом чалгари и съм сигурен че вече никога няма да гледаме просташките ви изцепки , омраза , безочливост и нагла вулгарност в българският парламент !

    11:31 19.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Довиждане

    28 0 Отговор
    Чалгаропитеко

    11:35 19.04.2026

  • 32 Буда

    29 0 Отговор
    Чалгарите са абсолютни пътници ! Много късно се усетиха избирателите , тези вулгарни индивиди никога повече не трябва да бъдат в парламента !

    11:35 19.04.2026

  • 33 Даниел

    29 0 Отговор
    Бала банката е започнал да говори досущ като Данчо ментата!

    11:35 19.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 гмуржеР

    22 0 Отговор
    Как от върл противник и опонент на ШАЙКАТА и Мутрата , ставаш техен покорен и послушен слуга ?
    Как ругаеш /основателно/ един Простак , който имаше България за бащиния , как го осмиваше , разобличаваше , атакуваше , а след това се обърна на 180 градуса и получи пълна амнезия за беззаконията и произволите му ?
    Това е въпросЪТ , чийто отговор искаме да разберем !

    Коментиран от #74

    11:38 19.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 0 Отговор
    Сбогом?

    11:39 19.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Слух

    13 1 Отговор
    Чува се, че в гащите на Джебчията - Клептоман на снимката висят две брадавици като тези на мутрата му, вместо топки!

    11:41 19.04.2026

  • 40 Чичо Али Хаменей

    21 1 Отговор
    Послеееееееееееееееееден глас и сбогом Балабанка!

    11:43 19.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Да вие от ИТН сте много практични

    16 1 Отговор
    За употреба. Като пералня!

    11:46 19.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 66николаос

    17 1 Отговор
    Ти сладур ще продължиш да подражаваш на Трифонов в шоуто и няма да гледаме противната ти физиономия

    11:52 19.04.2026

  • 46 Озадачен

    17 1 Отговор
    Балабанке, я ги остави тия твоите глупотевини, ами кажи как гласува шефката ти - мома Славуца Общата? С диванчето ли я занесохте в секцията щото тя от диванчето не мърда?! Явно е пуснала корени в тоя диван.

    11:53 19.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 На Лили между ....

    17 1 Отговор
    Това ти е последното показване на телевизията. Амин

    11:54 19.04.2026

  • 49 Сега

    14 0 Отговор
    Ви чакат тежки разследвания!

    12:03 19.04.2026

  • 50 Емигрант

    15 1 Отговор
    Ти гласуваш за да не останете без нито един вот бе измекяр !

    12:03 19.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 баджанака

    6 0 Отговор
    оооооо мой как е общата ,който не е дошъл в София той не е бузил жена му ,лопатарчето ми

    12:11 19.04.2026

  • 53 Довиждане

    14 0 Отговор
    Чао, бай, бай, аривидерчи на Има Такива Иди00ти!

    12:19 19.04.2026

  • 54 пенсионер от Варна

    10 0 Отговор
    🤣🤣 за простащина в парламента и чалга в политиката !

    12:23 19.04.2026

  • 55 Гласувах

    3 0 Отговор
    за гейбачеви

    12:30 19.04.2026

  • 56 Българи!

    13 0 Отговор
    Балбана Джебчията е вече на бунището, изхвърлен там барабар с простак Хаджи Тошко Африкански с много мръсния, циничен и просташки език на ямболски селундурин! Та, българи, видите ли тези двама противни и отвратителни чалгари, ако случайно са се измъкнали от бунището, веднага ги заплюйте в гадните мутри и бягайте колкото можете по-далече! Наглостта, простащината и слугинажа към Прасето са заразителрни, българи! Не го забравяйте!

    12:31 19.04.2026

  • 57 Иван

    9 0 Отговор
    Браво, значи не си гласувал за ИТН

    12:35 19.04.2026

  • 58 Иван

    11 0 Отговор
    Гнус

    12:59 19.04.2026

  • 59 Пич

    8 0 Отговор
    Довиждане!

    13:11 19.04.2026

  • 60 Малкия Шопар,

    7 0 Отговор
    гласувал.И да гласуваш и да не гласуваш все тая.Приключихте играта.

    13:25 19.04.2026

  • 61 балабан

    10 0 Отговор
    Този държач на микрофон,какъв авторитет е?

    13:28 19.04.2026

  • 62 балабанка

    8 0 Отговор
    тая шия не е от туршия..

    13:33 19.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Сусу Манарата

    2 0 Отговор
    Станиславчо, адиос! Приключихте.

    14:47 19.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Гласувах този да е безработен и итн да

    4 0 Отговор
    Са извън НС! Итн е мафия

    15:47 19.04.2026

  • 70 Руди

    2 0 Отговор
    Това е последната епизод!

    15:49 19.04.2026

  • 71 Руди

    1 0 Отговор
    Това е последната епизод!!!

    15:51 19.04.2026

  • 72 Горски

    3 0 Отговор
    Мафията ще се прегрупира и пак ще ни излъже. Нищо няма да решим с избори, нужна е революция, радикална смяна на системата и държавното управление, преосноваване на България с нова Конституция, нови партии, нов Изборен кодекс и лустрация на досегашната политическа класа. Преди се правеха на по-близки до обикновените хора, и облекло, и език, сега навлякоха костюмчета, вирнаха носове и станали политици, та и още искат. Ама то не е само да се правиш на важен, ами и работа се иска да вършиш и да разбираш от нея. То у нас кой ли си е на мястото, всеки на некъв се прави. То,освен т.н. "шебеци" от измислената чалга-партия на Славчо,според характеристиката и тия на Боко са същите.Особенно,що се отнася за празната ( ама,иначе много голяма) глава на "лидера". Не,по-малки шебеци са и тия от ПП-ДБ.Празни обещания и нищо. С една дума,всичките са шебеци. А като паднат от сцената – о, тогава започва истинското шоу. Шебеците се превръщат в професионални оплаквачи. Всички са им виновни – народът, държавата, съдбата, ретроградният Меркурий. Само те – невинни като новородени. И пак идват при вас с надеждата, че ще забравите предишния сезон и ще гледате същия сериал отначало.

    16:45 19.04.2026

  • 73 Цървул

    3 0 Отговор
    Вън ибр ик чиите от парламента .

    17:17 19.04.2026

  • 74 Честно

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "гмуржеР":

    да ти кажа не искам и да разбирам ,просто не искам повече да ги чувам

    18:24 19.04.2026

  • 75 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    А бе, мазньо, тебе ли натовари онзи от дивана, да го представяш? Всички лидери на партии официално поздравиха, само Слави се скри! Ти ли ще говориш за нормалност? Аз не искам моите деца да гледат мазната ти пъпчива физиономия, нито да слушат чалга! Затова съм се погрижил, да изчезнете като партия с моя вот против вас!

    18:32 19.04.2026

  • 76 Човек

    1 0 Отговор
    Говорещ и гледа към тавана как се, нарича по медицинска диагноза започва, с Ш и завършва на Я

    19:04 19.04.2026

  • 77 Ения

    0 0 Отговор
    Най после се отървахме от Тошковци,Балабановци и всички от ИТН

    01:31 20.04.2026

