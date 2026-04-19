Балабанов: Гласувах за нормалност, за предвидимост, за практичност

"Гласувах за нормалност, за предвидимост, за практичност в името на традиционния консерватизъм, в името на традициите на българското семейство и нашите деца." Това коментира след като упражни правото си на вот зам.-председателят на "Има такъв народ" Станислав Балабанов.

"Гласувах днес за това повече ние като общество да не допуснем различни политици и политически формирования да покровителстват и създават секти и да се абстрахираме от такива ужасни случаи, които ние видяхме в Петрохан преди няколко месеца. Гласувам за нормалност. Гласувам за предвидимост.

Срещу това ще се борим ние в следващия парламент и за това гласувах днес. За нормалност, за предвидимост, за практичност в името на традиционния консерватизъм, в името на традициите на българското семейство и нашите деца."