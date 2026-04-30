Георги Горанов изведе проблемите на столичния квартал Суходол на институционално ниво

В един град, в който често се говори за политики, но по-рядко за реални решения на терен, проведената работна среща между представители на гражданите и Столичния инспекторат очерта пример за конструктивен диалог с ясна посока и конкретни ангажименти.

В центъра на инициативата застана Георги Горанов – председател на Инициативния комитет „Защита на граждански права на жителите на кварталите Суходол, Горна баня, Овча купел и Мало Бучино“, същият е и председател на СО на служителите в публичния сектор към КНСБ.

По негова инициатива беше проведена среща с директора на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов. Разговорът излезе отвъд рамките на констатациите и се фокусира върху конкретни решения.

Сред основните теми бяха поддържането на чистотата, регулярното миене на улиците и ограничаването на преминаването на тежкотоварни автомобили, превозващи земни маси през централната част на квартал Суходол.

Отделно беше поставен и проблемът със състоянието на пътните знаци и пътната маркировка, като беше взето решение за тяхното възстановяване.

За местната общност това не са просто битови неудобства, а въпроси, пряко свързани с качеството на живот, здравето и сигурността. Жителите на квартал Суходол от години поставят тези проблеми, а инициативата на Георги Горанов им придаде необходимата институционална тежест и видимост.

В хода на срещата д-р Павлин Коджахристов се запозна в детайли с поставените въпроси и предложи мерки за тяхното поетапно решаване. Сред ключовите стъпки е уведомяването на Столичната дирекция на вътрешните работи, която следва да предприеме действия по компетентност за ограничаване на тежкотоварния трафик през квартал Суходол.

Постигнато бе съгласие, че решаването на тези въпроси изисква последователност, координация, взаимодействие и граждански контрол. Страните се договориха да поддържат активна комуникация по всички теми, свързани с градската среда и условията на живот в квартал Суходол.

В процеса ще се включи и ръководството на Столична община. Кметът на София Васил Терзиев, заедно със своя екип и ръководството на Столичния инспекторат, ще бъде ключов фактор за превръщането на договорените мерки в реални действия. Подобна институционална подкрепа е от критично значение, когато става дума за комплексни градски проблеми, изискващи координация между различни институции.

Особен акцент беше поставен върху информираността на местната общност.

Жителите на квартал Суходол ще бъдат своевременно уведомявани за предприетите действия и напредъка по поставените въпроси – важна предпоставка за изграждане на доверие между граждани и институции.

След като се запознаха с постигнатите договорености, жителите на квартала изразиха благодарност към Георги Горанов за последователната му гражданска позиция и ангажимента му към проблемите на квартал Суходол, както и към кмета на София Васил Терзиев, неговия екип и директора на Столичния инспекторат д-р Павлин

Коджахристов за проявената институционална отговорност и готовност за съвместна работа.

Случаят с квартал Суходол показва, че когато гражданската енергия бъде водена от ясна кауза, последователност и диалог, тя може да достигне до институциите и да се превърне в реални решения.

В лицето на Георги Горанов този процес намери своя двигател – представител на гражданите, който не просто поставя проблеми, а работи за тяхното решаване.

Ако този подход се утвърди като модел, той има потенциала да се превърне в пример за ефективно партньорство между общество и институции в управлението на градската среда.