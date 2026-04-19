Трайчо Трайков: ЦИК да се стегнат и да заменят дефектиралите машини

19 Април, 2026 16:55 1 019 23

В 19-та секция във френската гимназия ми се наложи да гласувам с хартия, тъй като машината не пускаше разписки

Мария Атанасова

Имам много настоятелна молба към ЦИК да се стегнат и да осигурят замяна в единичните случаи на дефектирали машини. Това написа в профила си във Facebook служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

"В 19-та секция във френската гимназия ми се наложи да гласувам с хартия, тъй като машината не пускаше разписки. Според СИК проблемът бил цяла сутрин и така и не бяха успели да предизвикат реакция от висшестоящата изборна администрация", гласи публикацията му.

По думите му "такова отношение саботира усилията на правителството и подкопава доверието на хората в честността на вота".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1102

    25 1 Отговор
    Тоя откъде го изкопаха и кой го назначава на високи длъжности?

    17:00 19.04.2026

  • 3 Хмм

    17 1 Отговор
    а защо правителството на ПП-ДБ прие гласуване с машини с изтекъл срок на годност?

    Коментиран от #4

    17:01 19.04.2026

  • 4 Защото

    28 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    без Мадуровките Трайчовците ще са с резил от около 5%

    17:03 19.04.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    5 17 Отговор
    Що пара, бате, се излива по тия избори и ВИНАГИ, повтарям ВИНАГИ, има проблеми с техниката. А има производства с пъти по-сложни системи, които не спират да работят ДЕНОНОЩНО с ГОДИНИ. Айде замислете се защо така се случва и кой има интерес от тези аварии. И никой, човече, не реагира, не пита, не търси отговорост, не съди... Жалка работа по Територията.😎

    Коментиран от #10

    17:05 19.04.2026

  • 6 Трябва

    11 6 Отговор
    И да се глоби фирмата

    Коментиран от #13

    17:07 19.04.2026

  • 7 Защо пък Сик

    19 1 Отговор
    Да ги ремонтира? Нали Терзиев беше там с отверка? Или извикайте Киро- брадата и той е по ,, ремонтите"

    17:07 19.04.2026

  • 8 ото

    19 1 Отговор
    Трайчо,гласувай на хартия ако можеш да пишеш.....

    17:07 19.04.2026

  • 9 Техниците казват,

    15 4 Отговор
    че не могат да ги ремонтират!

    17:08 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 От стадиона

    1 10 Отговор
    Трайчо Трайков: ЦИК да се стегнат и да заменят дефектиралите машини, след гласуването!

    17:10 19.04.2026

  • 12 трай бабо за хубост

    1 9 Отговор
    ЦИК да се стегнат и да заменят дефектиралите очилати бръмбари и калинки

    17:11 19.04.2026

  • 13 Миречв съм

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Трябва":

    Фирмата Сиела е на наши хора, няма как да ги глобим!

    17:12 19.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Генчо

    8 1 Отговор
    Аз натиснах "Сияние", а излезе бюлетина за ПП. Мога да го докажа със снимка при поискване.

    Коментиран от #17

    17:15 19.04.2026

  • 16 Защото си неумен

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Евгени от Алфапласт":

    Габровския Гьоте може и да ги е купил, но само хохлопоклонниците ги ползват от 5 години, откакто попаднаха в техните ръчички. А първоначално същите тия хохлопоклонници бяха много против тия машини, защото бяха наясно, че ако ги ползваха ГЕРБ, никога нямаше да могат да влеснат с повече от 5% в парламента.

    Коментиран от #18

    17:17 19.04.2026

  • 17 Бако

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Генчо":

    същото се случи и при мен на разписката пишеше ПП, аз обаче бях избрал величие

    17:17 19.04.2026

  • 18 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Защото си неумен":

    7%. По лично техни думи. И пак се стига до това, че машината прави това, което й се зададе. Което имах предвид в коментара с многото минуси.

    Коментиран от #19

    17:22 19.04.2026

  • 19 7-те им процента бяха в коалиция и то

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Евгени от Алфапласт":

    доста преди да почнат да безчинстват в полза на покрайнинaта.

    17:24 19.04.2026

  • 20 Сзо

    3 0 Отговор
    ЦИК са герберасти.

    17:43 19.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шукар миризма

    1 0 Отговор
    Интересно, машините се развалят когато надушат ром, дали кубински или индийски, не знам.

    18:58 19.04.2026

