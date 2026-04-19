Трайчо Трайков: ЦИК да се стегнат и да заменят дефектиралите машини

Имам много настоятелна молба към ЦИК да се стегнат и да осигурят замяна в единичните случаи на дефектирали машини. Това написа в профила си във Facebook служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

"В 19-та секция във френската гимназия ми се наложи да гласувам с хартия, тъй като машината не пускаше разписки. Според СИК проблемът бил цяла сутрин и така и не бяха успели да предизвикат реакция от висшестоящата изборна администрация", гласи публикацията му.

По думите му "такова отношение саботира усилията на правителството и подкопава доверието на хората в честността на вота".