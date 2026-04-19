Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Радостин Василев: Младите хора могат да направят разликата днес

19 Април, 2026 13:35 1 684 34

  • радостин василев-
  • меч-
  • гласуване

Лидерът на МЕЧ посочи, че в неговата избирателна секция е имало много млади гласоподаватели

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Младите хора могат да направят разликата днес. Това заяви лидерът на партия „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) Радостин Василев, след като упражни правото си на глас. Той посочи, че в неговата избирателна секция е имало много млади гласоподаватели.

"Гласувах с увереността, че справедлива България е пред нас и само по този начин можем да я постигнем – с много голям процент на гласуване", посочи още Василев, цитиран от БТА. Той каза, че се надява на висока избирателна активност.

Призовавам всички граждани да гласуват, защото по този начин ще държат отговорни после техните избраници, добави лидерът на МЕЧ.

Според Василев МВР е помогнало за ограничаване на контролирания и купения вот в определени области. Той смята, че трябва да има сериозна реформа на Изборния кодекс.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това не е ли

    66 7 Отговор
    бабаита с ново бмв купено с парите от субсидията от лум пени те които гласуват за него?

    Коментиран от #7, #11, #26

    13:37 19.04.2026

  • 2 ДАЙТЕ И ПРОСТАШКИ КАК ГЛАСУВА

    42 3 Отговор
    И КАК ЩЕ ГИ СЪБЛЕЧЕ ВСИЧКИ И ЩЕ ИМ ЗЕМЕ ПАРИТЕ !

    13:38 19.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    27 4 Отговор
    спрете запорите на Брейка бе...сериал ли снимате , кво?))))

    Коментиран от #25

    13:38 19.04.2026

  • 4 Хмм

    47 2 Отговор
    след Дубай не е интересен, оказа се чалгар

    Коментиран от #17

    13:38 19.04.2026

  • 5 Мишо Дудикоф 🥷

    16 25 Отговор
    Сега Ивелин като остане без имунитет го почвай и него със запори! Съди го до дупка! И жена му също, любовницата Детелинка 🍀 и нея. И те са в схемата със заемите от тугедър и акциите за пирамидата.

    13:41 19.04.2026

  • 6 Гост

    29 2 Отговор
    Циганете от Букоблак не могат да вземат парите за гласуване.

    13:42 19.04.2026

  • 7 Мишо Дудикоф 🥷

    12 15 Отговор

    До коментар #1 от "това не е ли":

    Ивелин си купи новата Мерцедес Г класа за €100к

    Коментиран от #8

    13:42 19.04.2026

  • 8 и той

    16 7 Отговор

    До коментар #7 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    е същия селяк!

    13:43 19.04.2026

  • 9 тоз и той неподготвен се обажда

    29 4 Отговор
    и как бе смешко ще направят разлика като незнаят какво е било когато имаше държава ??? как да я направят тази разлика с кое да я сравнят?

    Коментиран от #28

    13:43 19.04.2026

  • 10 Пустиня(к)

    31 2 Отговор
    Гел, врътни некой хеликоптер, бе! 🤣 Или па питай Киро ка са праи. Щото, оно, с ритници само не връи раутата.😎

    13:43 19.04.2026

  • 11 Точно

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "това не е ли":

    Той е и който пазаруваше депутати от други партии.Не стига ,че го изобличиха,ами нагъл,за корупция ще ми говори…

    13:44 19.04.2026

  • 12 тоз

    21 0 Отговор
    е забравил да си сложи гел на перчема

    13:44 19.04.2026

  • 13 ВЕЛИЧИЕ

    34 5 Отговор
    ТИ РАЗКАЗАХА ИГРАТА , А БРЕЙКА ВИ ЗАКЛА !

    Коментиран от #16

    13:47 19.04.2026

  • 14 Зъл пес

    28 0 Отговор
    Бай,бай,ритащо лудо кенгурууууу

    13:51 19.04.2026

  • 15 Адв. Христо Просташки

    32 0 Отговор
    Да те ще направят разликата като те оставят под 4 процентната бариера. Ти ще си първия усетил я.

    13:52 19.04.2026

  • 16 Мишо Дудикоф 🥷

    8 18 Отговор

    До коментар #13 от "ВЕЛИЧИЕ":

    Брейка го видях в София на протеста в негова защита. Реве и моли за дарения, щото всичките юу спестявания са запорирани. Синът му дори не държеше знаме или картон, трепереше от страх и стоеше настрани.

    13:52 19.04.2026

  • 17 Отиде

    36 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    в Дубай да покаже новата си силиконова булка и се прибра още с първата машина , която дойде да ги прибира все такива ! Бил се записал във Външно в листа за чакащи.......но не чакал ! И тоя ще ми мисли за народ и България ? Точно никога

    13:53 19.04.2026

  • 18 зевзек

    13 2 Отговор
    сина на Брейка му е бодигард, на баща си, а Радостин е завел булката, новата, на елитен ресторант и шопинг в Дубай, докато Киро Промяната, като народен човек, пие евтина бира на капанчето в Буковлък, с обикновените граждани и избиратели

    13:59 19.04.2026

  • 19 така е радостинчо

    17 0 Отговор
    Младите хора могат да направят разликата днес между мишок и бръмбар на кьор софра

    14:02 19.04.2026

  • 20 Анонимен

    17 0 Отговор
    И младите могат да различат политик от изнудвач.

    14:09 19.04.2026

  • 21 Ти ли бе

    25 0 Отговор
    Видяхме те как излизаш от зала при важни гласувания в полза на ГЕРБ и ДПС Пеевски.

    14:16 19.04.2026

  • 22 Деми

    26 0 Отговор
    Докато чакахме с детето полет до България, ти Василев се подреди първи, а трябваше да си последен! Това ти е и политиката, толкова ти е и за хората. Дано си извън нея завинаги.

    14:26 19.04.2026

  • 23 Еее,голям хейт

    0 19 Отговор
    с/у Василев,така ли ви наредиха.Напук на всички МЕЧ ще вземе поне 6 процента,А ,вие продължавайте
    , да има и боза към баничката

    14:40 19.04.2026

  • 24 Митко

    14 0 Отговор
    Направихме я.Ти си под чертата.

    15:06 19.04.2026

  • 25 Пело

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Cъд за комунистите и сектантите докрай !!!

    15:17 19.04.2026

  • 26 Мишо Дудикоф 🥷

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "това не е ли":

    И тебе трябва да те запорират да се молиш за копейки от някъде!

    15:21 19.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ангелов

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "тоз и той неподготвен се обажда":

    Ти не си бил роден, когато е имало държава.

    15:41 19.04.2026

  • 29 Да се чете

    5 0 Отговор
    Цър-цър, цър-цър, пари, цър-цър, субсидия, цър-цър, имунитет. Знаехте ли, че науката е толко напреднала, че от плъх прави човек. Жалко, че не работи с интелигентните плъхове, ми само тия.

    16:19 19.04.2026

  • 30 Боклук

    5 0 Отговор
    Боклун

    16:25 19.04.2026

  • 31 ей изтръпнал

    2 0 Отговор
    кой ти дава пари да ти се смеят хората .... нркмнннн

    17:02 19.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Цончо ганев педала

    4 0 Отговор
    Руди няма влизане Меч 🚾

    17:57 19.04.2026

  • 34 А БЕ МАСТАК ,

    1 0 Отговор
    ЧЕСТИТА ПОБЕДА МОШЕННИЦИИИИИИИ - ОТПАДАТЕ ЗАЩОТО СТЕ ОТПАДЪЦИ !

    20:21 19.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове