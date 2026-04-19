Гюров: Гласувах за страна, в която в парламента се влиза с идеи, а не с пачки в пояса

19 Април, 2026 13:41

Гласувах за една европейска държава, в която хората седят с високо вдигната глава и никой не може да си позволи да ги притиска или да ги унижава

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър-председател Андрей Гюров упражни правото си на глас в Благоевград. Той гласува с машина.

"Гласувах в любимия Благоевград за една страна, в която в парламента се влиза с идеи и политики, а не с пачки в пояса. Държава, в която политиците управляват с приличие и не се самозабравят, а полицията работи с чест и достойнство по закон и не си тръгва, когато стане напечено. Прокуратура, която разследва сигналите на гражданите, а не на бухалките", каза Гюров след като даде своя вот.

Гласувах за една европейска държава, в която хората седят с високо вдигната глава и никой не може да си позволи да ги притиска или да ги унижава, добави той.

Много е важно всички българи днес да излязат да гласуват, за да покажем, че свободните хора и техния глас са по-силни от всякакви жалки опити за манипулиране на изборите, добави в заключение премиерът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Накратко

    90 18 Отговор
    Кюмюро: гласувах да ви направя 0краина 2.

    13:43 19.04.2026

  • 2 С Пи Ар Севи под ръка

    30 13 Отговор
    Бойко каза, че не вярва на машините.

    Коментиран от #28

    13:43 19.04.2026

  • 3 Калия Неонова

    13 22 Отговор
    Гласувах за България.

    13:44 19.04.2026

  • 4 Щукар

    12 29 Отговор
    Машините не разказват вицове. ББ няма как да им вярва.

    13:45 19.04.2026

  • 5 Пустиня(к)

    21 17 Отговор
    Екстра. Щом си гласувал, айде пак на работа!😂

    13:45 19.04.2026

  • 6 малко истински факти

    41 13 Отговор
    Един провален незаконен индивид пак дрънка алабалистики , при все че се е запътил към затвора .

    Коментиран от #17, #19

    13:47 19.04.2026

  • 7 Браво г-н Гюров!

    14 46 Отговор
    Мачкайте тези бавноразвиващи комунета!

    Коментиран от #12, #18, #49

    13:47 19.04.2026

  • 8 Сталин

    28 15 Отговор
    "Ако изборите решаваха нещо,то нямаше да ви позволят да гласувате."

    - Марк Твен

    Коментиран от #31

    13:47 19.04.2026

  • 9 Деси

    22 12 Отговор
    Я марш!

    13:48 19.04.2026

  • 10 Сталин

    29 14 Отговор
    Само някой с половин мозък може да си мисли че избира в колониална система прикрита като фалшива демокрация

    13:48 19.04.2026

  • 11 Мишо Дудикоф 🥷

    32 15 Отговор
    Що прати 300 милиона евро 💶 безвъзмездна помощ на окраина бе буклук!? 🤬 Ти българин ли си бе или евреин!? Обслужваш еврейските хедж фондове!

    13:49 19.04.2026

  • 12 да си кажем истината

    27 12 Отговор

    До коментар #7 от "Браво г-н Гюров!":

    Няма как , той самия и компанийка просто-кокорчо са си неокомунисти .

    13:49 19.04.2026

  • 13 Хмм

    24 15 Отговор
    за страна, в която задължително да се учи украински в училище, всеки да носи синьожълта значка и да плаща данък украйна

    13:49 19.04.2026

  • 14 Мурка

    29 15 Отговор
    РАЗШИРЕНИ ЗЕНИЦИ -ГЛАСУВАХ ЗА -------ЛАМИТЕ ОТ ПЕТРОХАН-ГЛАСУВАХ ПАРИ ЗА УКРОНАРКОМ

    13:49 19.04.2026

  • 15 Вашето мнение

    31 15 Отговор
    Пепедерасите не са никаква българска партия, това е нпо, което е командвано от англосаксонци. Никой от тия служители не мисли за България и българите, по скоро в този момент приоритет им е украйна. Герб и дпс пък са хванати с магнитски и те са англосаксонски слуги.

    13:49 19.04.2026

  • 16 Мишо Дудикоф 🥷

    33 16 Отговор
    Гюров е окраинска копейка!

    13:49 19.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мурка

    20 11 Отговор

    До коментар #7 от "Браво г-н Гюров!":

    ВЪПРОС НА АЙ КЮ

    Коментиран от #27

    13:50 19.04.2026

  • 19 Пустиня(к)

    17 16 Отговор

    До коментар #6 от "малко истински факти":

    За бацко верно са говори, че бил незаконен син на правешкия ц.и.г.о.й.н.е.р. И оно, верно, и на боя го довлача.

    13:51 19.04.2026

  • 20 Тома

    25 15 Отговор
    Гюро в пояса си занесе пачките на зеле по заповед на евродж.

    13:51 19.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 .....

    24 11 Отговор
    Слизаме сега от Петрохан 10 човека от сектата, отиваме да гласуваме за Васко Лама, Хасан Лама и Иво Лама!

    13:58 19.04.2026

  • 23 Тити на Кака

    26 10 Отговор
    Така трябва да се гласува - никакви пачки в пояса, всички пачки по кученцата, момченцата и ППетроханите, да се виждат отдалече!

    14:00 19.04.2026

  • 24 Манифест към българския народ 1934

    14 10 Отговор
    Българи!Досегашната партийна политическа система окончателно се провали. Пълното разложение на партиите дълбоко засегна обществото, държавата и народното стопанство. Последвалата от това морално-политическа криза рискуваше да се обърне в държавна. Последният изход от това състояние е днешната гавра на партийните хора с народ и държава. Това състояние не позволява да се създаде една стабилна и творческа власт. Партийните и лични разпри не дадоха възможност, не само да се разрешат, но и да се поставят държавните и стопански въпроси. Всичко това наложи партийната власт да бъде заменена с непартийна - национална власт. Всред общото разложение единствено Армията остана незасегната от процеса на развалата. Вдъхновявана от най-чист идеализъм само тя, Армията, се явява годна да тури край на днешната анархия и да осигури всестранната обнова на страната. Подбуждана от това съзнание, както и от чувството на дълг пред безпомощността, в която тъне българския народ, Армията счете, че е крайно време да премахне това опасно състояние и да открие пътя за възхода на страната. Армията знае, че в редовете на всички политически и обществени среди има добри синове на страната, които тя призовава да подпомогнат делото на новата власт, на която предстоят за разрешение следните по-важни задачи:

    1. Стегната и икономична организация на държавата - намаление числото на министерствата, на окръзите, на общините и на службите по всички ведомства.

    2. Стабилна общинска власт с назна

    14:00 19.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нехис

    18 9 Отговор
    Другарю, вие имате само идеи и нямате пачки, докато не вземете властта.
    А идеите ви са как да вземете чуждите пари.
    Достатъчно съм се наслушал на идеи от вас, комунистите.
    Почвайте да бачкате!

    Коментиран от #33

    14:04 19.04.2026

  • 27 Дони

    10 8 Отговор

    До коментар #18 от "Мурка":

    Тъи де ако изобщо има такова

    14:05 19.04.2026

  • 28 Мурка

    17 9 Отговор

    До коментар #2 от "С Пи Ар Севи под ръка":

    а на подслушващите устройства в -----тоалетната

    14:06 19.04.2026

  • 29 Глишев съм

    22 12 Отговор
    И аз гласувах като бати Гюро - за залтно 0краинско биде!

    14:08 19.04.2026

  • 30 Георги

    20 9 Отговор
    Гюро, а ти като заместник управител на БНБ, който от 2 години е в принудителен неплатеннотпуск заради течащо дело, как взе цялата служебна власт?

    Коментиран от #45

    14:16 19.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 8 Отговор
    Ако не беше се измъкнал тихомълком към Украйна и не беше подписвал нелегално договори можеше и да имате повечко депутати.....и не гледай Унгария и Мадяр, той не е влизал в сглобки......

    14:19 19.04.2026

  • 33 Георги

    11 9 Отговор

    До коментар #26 от "Нехис":

    борбата у нас не е срещуу, а за корупцията

    Коментиран от #35

    14:19 19.04.2026

  • 34 Тоя ли

    15 8 Отговор
    Тоя дето даде 20млн на Украйна, тоя ли говори за пачки

    14:21 19.04.2026

  • 35 леля Асенка Василева 🌈🌈

    12 10 Отговор

    До коментар #33 от "Георги":

    Нашата корупция по 0краинския модел е най-хубавата и най-демократичната - теглиме милиадри заеми, които ние педроханците няма никога да връщаме!

    14:22 19.04.2026

  • 36 Георги

    5 8 Отговор

    До коментар #31 от "Сталинке":

    може и да не ти се вярва, но в съда е доказано и признато, че у нас резултатите от изборите не отразяват вота. Пък ти си гласувай, никой не те спира. Ако шиши о боко имат толкова много платен електорат, тогава как социолозите познават толкова точно крайния резултат - да не би анкетите им да включват въпроса "За кого ви платиха да гласувате? "

    14:23 19.04.2026

  • 37 Баце

    6 4 Отговор
    Аман от подигравки

    14:26 19.04.2026

  • 38 Янко

    14 7 Отговор
    Ходи да гласуваш в Украйна Тъ Пунгер либералски.

    14:27 19.04.2026

  • 39 Уточнение

    1 2 Отговор
    Само дето не уточняваш че идеите са на задокеански визионери които не си знаят парите.

    14:59 19.04.2026

  • 40 Умник Гюро с умници юнаци

    6 4 Отговор
    Имаше ли Гюро глава или нямаше?

    Защо от ЦИК разрешават да гласуват хора без глави?

    15:03 19.04.2026

  • 41 Дачко Яворов

    4 2 Отговор
    Пак ли ти бе, РЪЖДA!

    15:05 19.04.2026

  • 42 Оооо

    6 0 Отговор
    Важното е добре да запомниш, че в МС се влиза без оръжие!

    15:06 19.04.2026

  • 43 Гост

    2 10 Отговор
    Гюров е най-успешния служебен премиер, браво!!! Всички го признават, дори опонентите, и чуждите правителства. Няма как на бялото да се казва черно. Интелитентен, образован, безкомпромисен, удря право в целта, прозрачен, с изключително успешно противодействие срещу купуването на гласове. Той показа какъв трябва да бъде приемерът на България. Ако има начин да бъде за по-дълго на този пост България наистина ще има напредък в борбата с корупцията.

    Коментиран от #44, #47, #50

    15:14 19.04.2026

  • 44 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гост":

    всички, най-вече украинското правителство

    15:20 19.04.2026

  • 45 Гюро Петрохански

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Георги":

    Не съм я взел, а ме сложиха на пангара да ме е..т. Обаче на мен взе, че ми хареса..

    15:27 19.04.2026

  • 46 Фена на урко фашистите за какво е гласув

    5 0 Отговор
    Гласувал? Този случайно подаднал на това място индивид още се чуди какво да прави там?! Жалък крадлив мафиот

    15:29 19.04.2026

  • 47 Нехис

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гост":

    Само дето е малко незаконен, но нищо.
    Я кажи тОЗИ костеливец каквоме направил за България в сферата на инфлацията, инфраструктурата и катастрофите, примерно?
    Едно нещо, троле?

    15:31 19.04.2026

  • 48 Анонимен

    2 2 Отговор
    Нямам търпение РР и Василев да управляват

    15:33 19.04.2026

  • 49 Мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Браво г-н Гюров!":

    Кое да им мачка, шорошов троле?!

    Незаконният Гюров мачка не само скутовете на боко и на шиши, но и на зеленски!!!

    Такива като герб, дпс и ппдб трябва да са по затворите, а не във властта!!!

    15:33 19.04.2026

  • 50 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Гост":

    Назначен нелигитимно против конституция ама щом е за нашите може нали Е и дело в ЕС има но карай Касиране на изборите от всичката

    15:36 19.04.2026

  • 51 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Гюров е продуктово позициониран клиент на прокуратурата .

    16:22 19.04.2026

  • 52 бай благои

    1 0 Отговор
    браво гюро достоян примиер

    16:24 19.04.2026

  • 53 Веселяка

    0 3 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, шматки такива 🤣

    16:25 19.04.2026

  • 54 тиририрам

    1 2 Отговор
    Аз гласувах за човек, който много се труди да покаже резултати и трябваше да бъде поощрен.😎

    16:45 19.04.2026

  • 55 Горски

    3 1 Отговор
    Ако днес пред урните се появят над 55-60% от имащите право на глас, от които 1 милион са "мъртъвци", това означана, че реално активността би била над 80%. При това положение ще има доста, меко казано, "учудени" мераклии, които ще се сринат напълно и ще трябва да си търсят истинска работа, т.е. да напуснат царството на паразитите. Най-голям шок ще преживеят т.нар. "добри сили", или по-точно европедофилите, чиито агитки ще изпълзят на жълтите павета в София и ще искат касиране на изборите заради "външна намеса". Според тях причината на българите масово да им се гади от розовата политическа пасмина, съставена предимно от измамници, девианти и инфантили, е, че някъде отвън пречат на идилията, за която тези откачалници се борят. Довечера на мнозина ще им просветне и ще преживеят болезнено завръщането в реалността...своего рода катарзис, както сами обичат да казват. Нали винаги, когато ги хванат, че лъжат, крадат и лицемерничат, обявяват, че са се преродили! Така че и опцията "не подкрепям никого" също е работеща и е по-добра от тази да не отидете изобщо да гласувате.

    17:00 19.04.2026

