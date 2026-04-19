МЕУ: 99,5% от машините работят безпроблемно

19 Април, 2026 14:20 891 13

На сигналите се реагира своевременно от техниците на изпълнителя на ЦИК, Сиела Норма, и изборният процес с машини протича нормално

Снимка: МЕУ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

99,5% от машините работят безпроблемно, по другите се работи и се връщат в изборния режим своевременно, съобщиха от Министерството на електронното управление.

Масово машините за гласуване работят нормално. Неизправностите са в по-малко от 1% от всички устройства. Не при всички се налага изтегляне от процеса на гласуване.

Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори през октомври 2024 г.

Към 12,30 часа в изборния ден сигнали има за 74 машини, което е по-малко от 1%, по-конкретно - 0,5%.

На сигналите се реагира своевременно от техниците на изпълнителя на ЦИК, Сиела Норма, и изборният процес с машини протича нормално.

До момента не са получени сигнали за проблеми със софтуера на машините.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко Престъпникът

    7 3 Отговор
    Лошо ми е...

    14:22 19.04.2026

  • 2 унил жълтопаветник

    9 3 Отговор
    Въпроса е, и предваритлноподготвените флашки дали ще работят безпроблемно ти ри ри рамммммм

    14:26 19.04.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    А аз се чудя защо няма гъби ....
    Целия народ за гъби...
    Малко ли плащат Боташа, Сfината и Зайчара ?

    Коментиран от #5, #6

    14:29 19.04.2026

  • 4 Всеки избран с машините

    4 4 Отговор
    Ще го последва съдбата на Мадуро!

    14:34 19.04.2026

  • 5 Не е така!

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":

    Просто ПП ците ги обраха (предварително),започвайки от Петрохан!

    14:36 19.04.2026

  • 6 Пъй 0краинцитe oт

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":

    ПедосектатаПетрохан и ДeeбъБълxаpиятa изобщо не плащат, нали? Те мадуровките техни, от там ще вземта квквото успеят да откраднат софтуерно.

    14:37 19.04.2026

  • 7 тъжен пепеец

    5 2 Отговор
    Май жълтопаветните флашки взеха много да се повреждат ужЪс.

    14:41 19.04.2026

  • 8 Точно на местата където се е гласувало

    4 0 Отговор
    най-много чрез машина на последните избори, сега не работят. Съд и затвор за отговорните служители!

    14:55 19.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Най вероятно

    2 0 Отговор
    работят всички ! При мен тръгна с втори старт и после всичко си беше ОК ! Най вероятно трябва да се дадат нови карти/пластики ! Тия вече видимо са с дефекти по тях !

    15:11 19.04.2026

  • 11 Атанасов

    2 2 Отговор
    В София ,ж.к.Люлин след 20 машинни гласа,машината се счупила и само с хартиено гласуване!!!То бива боклуци да са и кой знае колко пари се хвърлиха за тези трошляци....

    15:18 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Генчо

    1 1 Отговор
    Не знам колко безпроблемно работят. Аз натиснах "Сияние", а излезе бюлетина за ПП. Мога да го докажа със снимка при поискване.

    15:44 19.04.2026

