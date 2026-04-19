"Прогресивна България": Не допускат наши упълномощени представители в секциите в Кърджали

В нарушение на закона председатели на секционни избирателни комисии в Кърджали не допускат упълномощени представители на "Прогресивна България" в секциите. Това съобщиха от партията, цитирани от novini.bg.
"Всички представители на "Прогресивна България" са надлежно регистрирани в Районната избирателна комисия и са получили разрешение да присъстват и следят за честността на изборния процес. Въпреки това от началото на изборния ден достъп масово им се отказва.
Като мотив се посочва решение на РИК, каквото няма.
“Прогресивна България" изпрати жалба по надлежния ред до РИК и счита, че всяко възпрепятстване на определения от закона контрол на изборния процес, особено в т.нар. рискови секции, поставя под въпрос честността на вота и легитимността на процеса", подчертават от партията на Румен Радев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Народа
с. Великденче общ. Джебел област Кърджали за грубо нарушаване на изборния процес, както и в други такива секции в страната! Трябва да има наказания и затвор за такива престъпления, шмекерии, подмяна и манипулации с вота на народа
16:27 19.04.2026
До коментар #1 от "Народа":страна на пеевски и районите в които се допускат такива престъпления, ще накарат народа да побеснее и да излезе на улицата
16:31 19.04.2026
Аз ще гласувам.
До коментар #6 от "Обективен":то по скоро наближава времето на кауните .
До коментар #22 от "Хи хи хи":Ела да та опъна,да видиш вдига ли пилота самолета
До коментар #1 от "Народа":Защо не подаде сигнал в РИК, ЦИК или полицията, а се оплакваш тук?
39 Перо
До коментар #15 от "Симо":И да гласуваш, никога няма да участваш в управлението, но гласувайки, ти узаконяваш и подписваш трудовите договори на хрантутниците на криминалната система, която не допуска промени! Едно време и Симеончо реши да ни оправи за 800 дни с пълно мнозинство, резултата е известен!
17:07 19.04.2026
правят на важни
До коментар #8 от "Горски":Скрийте се ти и скърцащите ти латерни ,национален предателю!!Няма да ви се размине,да ви е ясно!!!
До коментар #31 от "Ивелин Михайлов":Делянчо ще ходи да брани Константинопол🤣
До коментар #31 от "Ивелин Михайлов":Нема отърване от тия навлеци🤣🤣
До коментар #46 от "трънн":глупост, но по-тревожното е, че засега си закачил 8 безмозъчни зооекземпляра които явно смятат, че мисленето е порок и го отхвърлят !
До коментар #8 от "Горски":Само копейките сте безработни, защото ви мързи.
До коментар #9 от "Заради такива явни провокации от":Копейките сте по лозунгите, не по действията. Бива ви само в тълпа със скрити лица и качулки, инак се напикавате от шубе.
До коментар #27 от "Анонимен":Няма да е задълго.
До коментар #56 от "Старшина Боташ":Колеги, дали от утре няма да ни се наложи да учим усилено РУСКИ език? Май нататък отиват нещата като гледам! Какви са тези езици- английски, френски, немски и т. н.?Откъде-накъде?
Крайно време е всичко да си дойде на старото място
До коментар #2 от "кой мy дpeмe":балона се надува
До коментар #52 от "Дърт пръдльооо мухлясал":А искаш ли покрай тебе нещо да надмине за да си си заемеш обичайната поза Г!
До коментар #56 от "Старшина Боташ":подари на Путин кученце...
До коментар #52 от "Дърт пръдльооо мухлясал":Няма да ви се размине,да ви е ясно! Пръдльо.
До коментар #66 от "Млък ве!":Млък ве паразит!
