"Прогресивна България": Не допускат наши упълномощени представители в секциите в Кърджали

В нарушение на закона председатели на секционни избирателни комисии в Кърджали не допускат упълномощени представители на "Прогресивна България" в секциите. Това съобщиха от партията, цитирани от novini.bg.

"Всички представители на "Прогресивна България" са надлежно регистрирани в Районната избирателна комисия и са получили разрешение да присъстват и следят за честността на изборния процес. Въпреки това от началото на изборния ден достъп масово им се отказва.

Като мотив се посочва решение на РИК, каквото няма.

“Прогресивна България" изпрати жалба по надлежния ред до РИК и счита, че всяко възпрепятстване на определения от закона контрол на изборния процес, особено в т.нар. рискови секции, поставя под въпрос честността на вота и легитимността на процеса", подчертават от партията на Румен Радев.