"Прогресивна България": Не допускат наши упълномощени представители в секциите в Кърджали


19 Април, 2026 16:25 3 795 84



Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В нарушение на закона председатели на секционни избирателни комисии в Кърджали не допускат упълномощени представители на "Прогресивна България" в секциите. Това съобщиха от партията, цитирани от novini.bg.

"Всички представители на "Прогресивна България" са надлежно регистрирани в Районната избирателна комисия и са получили разрешение да присъстват и следят за честността на изборния процес. Въпреки това от началото на изборния ден достъп масово им се отказва.

Като мотив се посочва решение на РИК, каквото няма.
“Прогресивна България" изпрати жалба по надлежния ред до РИК и счита, че всяко възпрепятстване на определения от закона контрол на изборния процес, особено в т.нар. рискови секции, поставя под въпрос честността на вота и легитимността на процеса", подчертават от партията на Румен Радев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народа

    84 6 Отговор
    Искаме анулиране на всички пуснати гласове вот в
    с. Великденче общ. Джебел област Кърджали за грубо нарушаване на изборния процес, както и в други такива секции в страната! Трябва да има наказания и затвор за такива престъпления, шмекерии, подмяна и манипулации с вота на народа

    Коментиран от #9, #34

    16:27 19.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    21 70 Отговор
    и по улиците не трябва да ви пускат да се разхождате без як тупаник и дърпане на уши

    Коментиран от #75

    16:28 19.04.2026

  • 3 Веселяка

    9 83 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, шматки такива 🤣

    Коментиран от #44

    16:28 19.04.2026

  • 4 хмммм

    13 47 Отговор
    Глас народен е по-читава партията от таз!

    16:29 19.04.2026

  • 5 Яшар

    12 43 Отговор
    За мафиоти като Ено,тиква,чорап , итн и прочие ...не ми пука ...те доказват аха България до ръба на пропастта

    16:29 19.04.2026

  • 6 Обективен

    64 6 Отговор
    На свинчо скоро идва Коледата

    Коментиран от #16

    16:29 19.04.2026

  • 7 Думите

    4 11 Отговор
    са плява ....

    16:29 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Заради такива явни провокации от

    67 7 Отговор

    До коментар #1 от "Народа":

    страна на пеевски и районите в които се допускат такива престъпления, ще накарат народа да побеснее и да излезе на улицата

    Коментиран от #67

    16:31 19.04.2026

  • 10 На кого

    14 39 Отговор
    се оплакваш. Некадърникът се е заобиколил с некадърници. Не може да излезе от образ. На политическия терен никой няма да те дондурка.

    16:31 19.04.2026

  • 11 1488

    17 56 Отговор
    румен ще го гониме с лопатата като краставо куче от парламента като пак дигне юмручето

    16:32 19.04.2026

  • 12 Изгонете

    13 39 Отговор
    ги от всякъде!

    16:32 19.04.2026

  • 13 Всеки е по добре да спечели ,

    15 44 Отговор
    само руските слуги да не са, че прости хорица ги избират !

    16:32 19.04.2026

  • 14 Какво

    8 35 Отговор
    ще правят в секциите ? Ще се снимат ли или ще се размотават , докато други искат да гласуват спокойно ? Ако всеки си сложи по няколко представителя , то няма да има място за хората , дошли да гласуват !

    Коментиран от #21

    16:34 19.04.2026

  • 15 Симо

    43 4 Отговор
    Да не гласуваш значи да оставиш някой друг да решава вместо теб.
    Аз ще гласувам.

    Коментиран от #25, #39

    16:35 19.04.2026

  • 16 А бе ,

    6 19 Отговор

    До коментар #6 от "Обективен":

    то по скоро наближава времето на кауните .

    16:35 19.04.2026

  • 17 В ЦИК да не се правят на утрепани лисици

    33 3 Отговор
    да се махат от там, ако не могат да си свършат работата честно и качествено

    16:35 19.04.2026

  • 18 Кърджали трябва да се касира.

    43 8 Отговор
    И нови избори.

    16:37 19.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 буря в чаша вода

    8 27 Отговор
    След телефонен разговор с РИК представителите на Президентска Бутафория са допуснати без забавяне и без ентусиазъм.

    16:38 19.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Въпросче

    32 7 Отговор
    Къде в този случай е служебото правителство , назначено да проведе честни избори ? Крепи орехите на киевското зелено джудже ? Касиране на изборите в Кърджали !

    16:40 19.04.2026

  • 24 Румен Радев баш пайлът

    24 6 Отговор

    До коментар #22 от "Хи хи хи":

    Ела да та опъна,да видиш вдига ли пилота самолета

    16:42 19.04.2026

  • 25 Лорда

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "Симо":

    Хе-хе, то все едно не решава друг вместо теб😎

    16:48 19.04.2026

  • 26 Даниел Немитов

    15 25 Отговор
    Вас въобще в България не трябва да ви пускат! Да ви натоварят на няколко ешелона и директно в руский мир!

    16:48 19.04.2026

  • 27 Анонимен

    16 12 Отговор
    Радев и Василев управляват държавата ни от утре да знаете

    Коментиран от #29, #70

    16:50 19.04.2026

  • 28 Анонимен

    13 11 Отговор
    Радев и Василев управляват държавата ни от утре да знаете

    16:50 19.04.2026

  • 29 Истината

    16 8 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Ша я управляват, като изгонят мшляците. До тогава мафията си има държава.

    16:53 19.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ивелин Михайлов

    29 10 Отговор
    Пеевски брани турската крепост Кърджали със зъби и нокти!

    Коментиран от #53, #58

    16:56 19.04.2026

  • 32 Ха ха ха

    9 6 Отговор
    Стига сте плакали 🤣

    Коментиран от #45

    16:56 19.04.2026

  • 33 От село

    10 3 Отговор
    За да не съм гладен, няма да гласувам за циганските партии на БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК, ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ НА СИНА НА ЦИГАНКАТА МАРУЦА, БАЙ ТОДОРАНЧО!

    16:57 19.04.2026

  • 34 Перо

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Народа":

    Защо не подаде сигнал в РИК, ЦИК или полицията, а се оплакваш тук?

    16:58 19.04.2026

  • 35 Учителка

    11 2 Отговор
    Бой между циганската махала в Кърджали и циганската махала в Софието!

    17:00 19.04.2026

  • 36 Мнение

    10 8 Отговор
    Пращайте МВР да копае градината на Методиев Борисов, избяга от страх контрабандистчето. Да му мислят останалите

    17:03 19.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Перо

    11 8 Отговор

    До коментар #15 от "Симо":

    И да гласуваш, никога няма да участваш в управлението, но гласувайки, ти узаконяваш и подписваш трудовите договори на хрантутниците на криминалната система, която не допуска промени! Едно време и Симеончо реши да ни оправи за 800 дни с пълно мнозинство, резултата е известен!

    17:07 19.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 селяни със

    0 7 Отговор
    средно , и са се доредили до някакво сайтче да се
    правят на важни

    17:08 19.04.2026

  • 42 селтаци

    0 5 Отговор
    и миндилиии

    17:08 19.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 трънн

    8 8 Отговор
    има ли договорка между Румен Радев ГЕРБ и Делян Пеевски да позволят Радев да управлява с една малка партия като Възраждане или сияние??? само и само българските кръгове да не бъдат съдени за изхарчените милиарди дадени от Европейския съюз

    Коментиран от #61

    17:12 19.04.2026

  • 47 Ха,ха

    1 2 Отговор
    Пратете дронове за наблюдение от космоса

    17:16 19.04.2026

  • 48 Оффффф

    5 4 Отговор
    Там кви живеят по регистрация🤣🤣

    17:16 19.04.2026

  • 49 който вземе

    6 6 Отговор
    реални мерки срещу дпс-сарската измет и свинята, ще се бетонира на власт.

    17:17 19.04.2026

  • 50 Българин

    10 7 Отговор
    Марш, марш с генерсла наш към Кремъл.

    17:17 19.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дърт пръдльооо мухлясал

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Скрийте се ти и скърцащите ти латерни ,национален предателю!!Няма да ви се размине,да ви е ясно!!!

    Коментиран от #77, #83

    17:18 19.04.2026

  • 53 681

    10 4 Отговор

    До коментар #31 от "Ивелин Михайлов":

    Делянчо ще ходи да брани Константинопол🤣

    17:19 19.04.2026

  • 54 Ний ша Ва упрайм

    7 4 Отговор
    там е бастиона на ГЕРБ и ДПС

    17:19 19.04.2026

  • 55 Офф

    9 7 Отговор
    Чудно ми е какво ще правят тези от избирателите на този на снимката, които си мислят, че той ще връща лева, когато разберат, че той изобщо няма подобно намерение?

    17:20 19.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Уникално

    8 9 Отговор
    Прогресивните предатели правилно не ги допускат

    17:26 19.04.2026

  • 58 Офффф

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ивелин Михайлов":

    Нема отърване от тия навлеци🤣🤣

    17:35 19.04.2026

  • 59 Абсурдистан

    3 8 Отговор
    Започна квиченето. Усещат слабия резултат и търсят виновен.

    17:40 19.04.2026

  • 60 Червен ла -йно -мет РРадев

    5 7 Отговор
    Защо Ррадев е без Деса? Май наистина си е намерил нова любовница, а на Деса е бил шута. Милата днес плаче във Фейса.

    17:50 19.04.2026

  • 61 Написал си една

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "трънн":

    глупост, но по-тревожното е, че засега си закачил 8 безмозъчни зооекземпляра които явно смятат, че мисленето е порок и го отхвърлят !

    17:51 19.04.2026

  • 62 Цвете

    4 5 Отговор
    ЕТО ТАКА ЩЕ УСЕТИТЕ " ЛЮБОВТА " КЪМ ВАС. КОЙ СЕ БЕШЕ ФОТАЛ НА ПЛАКАТА ЗАД ГЪРБА ТИ? ПУТИН И ТВОЯ МИЛОСТ. 🇧🇬

    17:52 19.04.2026

  • 63 Просто

    3 4 Отговор
    ни харесват путинисти, какво толкова.

    17:52 19.04.2026

  • 64 Цвете

    3 4 Отговор
    ЕТО ТАКА ЩЕ УСЕТИТЕ " ЛЮБОВТА " КЪМ ВАС. КОЙ СЕ БЕШЕ ФОТАЛ НА ПЛАКАТА ЗАД ГЪРБА ТИ? ПУТИН И ТВОЯ МИЛОСТ. 🇧🇬

    17:52 19.04.2026

  • 65 Браво на Кърджали!

    5 4 Отговор
    Издигнаха ми се в очите.

    17:53 19.04.2026

  • 66 Млък ве!

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Само копейките сте безработни, защото ви мързи.

    Коментиран от #84

    17:55 19.04.2026

  • 67 Не позна

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Заради такива явни провокации от":

    Копейките сте по лозунгите, не по действията. Бива ви само в тълпа със скрити лица и качулки, инак се напикавате от шубе.

    17:57 19.04.2026

  • 68 Чорапа и Черепа,

    6 4 Отговор
    марш към Раша!

    17:57 19.04.2026

  • 69 Лондон

    4 7 Отговор
    Зеления чорап ще се окаже най- голявата измама , по-голяма от чалгаря и ПП ,но аборигените ще го разберат след около 2 години !!!

    17:58 19.04.2026

  • 70 Голяма работа!

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Няма да е задълго.

    18:00 19.04.2026

  • 71 Рундьовците забравиха да споменат,

    4 4 Отговор
    че най-много хванати с пачки за плащане на вот са откъм тяхната партия.

    18:01 19.04.2026

  • 72 как няма да ги изгонят,

    4 3 Отговор
    като са искали да подкупят комисията

    18:02 19.04.2026

  • 73 Руми Зеленото Чорапче пак лъже и отново

    4 4 Отговор
    е нарушил Конституцията. По новините съобщиха, че РИК Кърджали не е допуснала въпросните самозванци, защото пълномощните не са им били заверени и ги нямало в списъка на официалните пълномощници.

    18:18 19.04.2026

  • 74 Бонев

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Старшина Боташ":

    Колеги, дали от утре няма да ни се наложи да учим усилено РУСКИ език? Май нататък отиват нещата като гледам! Какви са тези езици- английски, френски, немски и т. н.?Откъде-накъде?
    Крайно време е всичко да си дойде на старото място

    Коментиран от #76

    18:21 19.04.2026

  • 75 балона се надува

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    балона се надува
    пук

    18:30 19.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Дърт пръдльооо мухлясал":

    А искаш ли покрай тебе нещо да надмине за да си си заемеш обичайната поза Г!

    18:42 19.04.2026

  • 78 А пък боци

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Старшина Боташ":

    подари на Путин кученце...

    18:44 19.04.2026

  • 79 Радев

    0 0 Отговор
    Чий е Кърджали, Радев?

    19:17 19.04.2026

  • 80 Кой е наредил пак е той

    0 0 Отговор
    Продажни, крадливи тъпаци, така им наредил от тримата глупаци най дебелият, който им е платил. Страх че ще си поиска парите които им броил ги тласка да вършат простотии. Ще им анулират пуснатите бюлетини, а те са за Оня с голямото Д, а той в другите градове няма да има или твърде малко ще са. Лъсна му голият з...дник.

    19:50 19.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Дърт пръдльооо мухлясал":

    Няма да ви се размине,да ви е ясно! Пръдльо.

    21:33 19.04.2026

  • 84 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Млък ве!":

    Млък ве паразит!

    21:33 19.04.2026

