РИК - Бургас освободи двама членове на СИК заради напускане на изборните помещения
19 Април, 2026 16:45 1 064 6

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Районната избирателна комисия в Бургас освободи двама членове на секционни избирателни комисии, след като са напуснали изборните помещения и не са изпълнявали задълженията си, информират от БНТ.
Първият случай е от секция 22, където член на комисията е напуснал още в 10.00 часа сутринта и не се е върнал. След многократни опити за връзка, той е обяснил отсъствието си с личен ангажимент. Във втория случай в секция 129 друг член на СИК също е напуснал помещението и не е отговарял на телефонните обаждания, като до края на проверката не се е явил обратно. След извършени проверки от страна на РИК - Бургас е установено нарушение на Изборния кодекс, поради което и двамата са освободени от длъжност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обаче

    6 0 Отговор
    Как стои въпроса с възнагражденията за участие в СИК?

    Коментиран от #5

    17:00 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Липса на трудови навици

    2 0 Отговор
    Типично за дженЗитата.

    17:50 19.04.2026

  • 5 Ти как мислиш, че седи въпросът?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Обаче":

    Или и ти никога не си работил по трудово-правно отношение?

    17:52 19.04.2026

  • 6 Гошо

    0 0 Отговор
    Абе всяка 3-та новина за изборни нарушения е от Бургас. Какво става там? Местният кмет нали е дясна ръка на Б.Б., да не му се клати столчето нещо???

    19:15 19.04.2026

