Районната избирателна комисия в Бургас освободи двама членове на секционни избирателни комисии, след като са напуснали изборните помещения и не са изпълнявали задълженията си, информират от БНТ.
Първият случай е от секция 22, където член на комисията е напуснал още в 10.00 часа сутринта и не се е върнал. След многократни опити за връзка, той е обяснил отсъствието си с личен ангажимент. Във втория случай в секция 129 друг член на СИК също е напуснал помещението и не е отговарял на телефонните обаждания, като до края на проверката не се е явил обратно. След извършени проверки от страна на РИК - Бургас е установено нарушение на Изборния кодекс, поради което и двамата са освободени от длъжност.
РИК - Бургас освободи двама членове на СИК заради напускане на изборните помещения
19 Април, 2026 16:45 1 064 6
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обаче
Коментиран от #5
17:00 19.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Липса на трудови навици
17:50 19.04.2026
5 Ти как мислиш, че седи въпросът?
До коментар #1 от "Обаче":Или и ти никога не си работил по трудово-правно отношение?
17:52 19.04.2026
6 Гошо
19:15 19.04.2026