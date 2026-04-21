Новини
България »
Всички градове »
Предават в ЦИК за повторна проверка протоколите на СИК
  Тема: Избори

Предават в ЦИК за повторна проверка протоколите на СИК

21 Април, 2026 07:24 1 643 14

  • цик-
  • протоколи-
  • повторна проверка-
  • сик

До четвъртък ЦИК ще обяви резултатите от предсрочния парламентарен вот с разпределението на 240-те мандата на национално ниво и по изборни райони между 5-те формации, прескочили 4 -процентната бариера

Предават в ЦИК за повторна проверка протоколите на СИК - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова

Днес всички Районни избирателни комисии трябва да предадат в ЦИК за повторна проверка протоколите на секционните комисии с резултатите от вота в неделя, съобщават от БНР.

Процедурата по проверка е записана в Изборния кодекс, за да могат да се отстранят несъответствията между първото и второто въвеждане на данните. През вчерашния ден книжата бяха предадени от почти половината РИК.

До четвъртък ЦИК ще обяви резултатите от предсрочния парламентарен вот с разпределението на 240-те мандата на национално ниво и по изборни райони между 5-те формации, прескочили 4 -процентната бариера.

До неделя ще стане ясен и поименният състав на 52-рото Народно събрание.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 муцунка

    8 1 Отговор
    Я,каква ситюейшън се очертава?!

    07:25 21.04.2026

  • 2 още

    7 1 Отговор
    ЦвИК ,КЛИК,ЩИК.

    07:26 21.04.2026

  • 3 ъгъл

    3 2 Отговор
    ЦИК ще хвърчи на изтребител-самальот.

    07:27 21.04.2026

  • 4 Ала Бала

    7 4 Отговор
    Колкото и да ги проверяват - ГЕРБ остава извън управлението, Домус Баба също. 100 годишната партия е пенсионирана, а опортюниста Костадинов отново ще лае вързан на къс синджир.

    Коментиран от #13

    07:36 21.04.2026

  • 5 Пламен

    7 4 Отговор
    Тези избори показаха , че българите не харесват простаците.
    Вижте къде са Копейкин , Плюнкин и дребосъчето Тошко .

    Коментиран от #7, #12

    07:41 21.04.2026

  • 6 Въпрос

    9 0 Отговор
    Да проверят Софийска област, Монтана, Видин. По 40 евро са им раздали ДПС на дебелака още преди един месец. Затова ДПС там винаги печели, а има много гори, които ДПС ги сече безмилостно. Пропуснаха Северозападна България, а там има много компактни групи, които гласуват така, както им нареди и плати Феномена.

    08:01 21.04.2026

  • 7 Днес гласуват ,

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    утре псуват !

    08:07 21.04.2026

  • 8 раз

    2 0 Отговор
    Румънският вестник„Гъндул“ се гъндулка с цигулка.

    08:10 21.04.2026

  • 9 приятелски съвет

    2 2 Отговор
    Мацето Анна Бодаковата требе да е новата председателка на Народното събиране в голямата,синя зала.Мъ-хъ!

    08:14 21.04.2026

  • 10 А50

    4 3 Отговор
    Радев трябва да оправдае надеждите и доверието на народа

    08:18 21.04.2026

  • 11 Както винаги

    3 0 Отговор
    пародия на избори, посолствата определиха отдавна тия проценти

    08:27 21.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 очевидец

    0 0 Отговор
    Като говорим за Gen Z и избори. Вчера в съседната секция някакво момче гласувало за първи път. Казали му да даде да му поставят печат... и той си подал ръката 🤣🤣🤣

    09:31 21.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол