Катастрофа блокира движението по магистрала "Тракия"

Тежка катастрофа блокира трафика на излизане от София в посока Бургас. Инцидентът възникна на първия километър на автомагистрала "Тракия", като лек автомобил е буквално премазан на пътното платно, съобщи "Нова телевизия".

Заради сериозния удар преминаването през участъка е силно затруднено. Според актуалната информация движението се осъществява единствено в аварийната лента. Пътните полицаи пренасочват потока от автомобили през намираща се в близост бензиностанция, за да облекчат образувалата се тапа.

На мястото на инцидента веднага са изпратени екипи на полицията. В спасителните действия са се включили и служители на пожарната, както и линейка, която да окаже първа помощ. Към момента институциите не съобщават официална информация за броя и състоянието на пътуващите в смачкания автомобил.