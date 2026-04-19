Катастрофа блокира движението по магистрала "Тракия"
19 Април, 2026 19:42

Заради сериозния удар преминаването през участъка е силно затруднено

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа блокира трафика на излизане от София в посока Бургас. Инцидентът възникна на първия километър на автомагистрала "Тракия", като лек автомобил е буквално премазан на пътното платно, съобщи "Нова телевизия".

Заради сериозния удар преминаването през участъка е силно затруднено. Според актуалната информация движението се осъществява единствено в аварийната лента. Пътните полицаи пренасочват потока от автомобили през намираща се в близост бензиностанция, за да облекчат образувалата се тапа.

На мястото на инцидента веднага са изпратени екипи на полицията. В спасителните действия са се включили и служители на пожарната, както и линейка, която да окаже първа помощ. Към момента институциите не съобщават официална информация за броя и състоянието на пътуващите в смачкания автомобил.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя е бързал

    4 3 Отговор
    да гласува щот са му дали пари за нафта...

    20:08 19.04.2026

  • 2 Иван

    3 0 Отговор
    Така е нищо ново

    21:36 19.04.2026

