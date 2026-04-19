Андрей Райчев: От утре България е в нов политически етап. Радев взима нещата в ръце и то категорично

За мен няма съмнение, че от утре България е в нов политически етап. На всичко отгоре всичко зависи дали 5 партии са влезли или 6. Случва се нещо фундаментално. Това заяви социологът Андрей Райчев в ефира на bTV, цитиран от novini.bg.

По думите му се преструктурира политическото пространство.

Фактически, ако е вярно това, което виждаме, може да има два сценария, смята Райчев.

Наблюдаваме края на нещо, което започна 2020 г. Това е шестгодишна суматоха, която получава своята развръзка. Радев взима нещата в ръце и то категорично, каза още Райчев.