Андрей Райчев: От утре България е в нов политически етап. Радев взима нещата в ръце и то категорично
  Тема: Избори

19 Април, 2026 20:09 3 802 45

Преструктурира се политическото пространство. Наблюдаваме края на нещо, което започна 2020 г. , коментира още Райчев

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За мен няма съмнение, че от утре България е в нов политически етап. На всичко отгоре всичко зависи дали 5 партии са влезли или 6. Случва се нещо фундаментално. Това заяви социологът Андрей Райчев в ефира на bTV, цитиран от novini.bg.

По думите му се преструктурира политическото пространство.

Фактически, ако е вярно това, което виждаме, може да има два сценария, смята Райчев.
Наблюдаваме края на нещо, което започна 2020 г. Това е шестгодишна суматоха, която получава своята развръзка. Радев взима нещата в ръце и то категорично, каза още Райчев.


  • 1 1488

    32 24 Отговор
    утре всички на площадите на манифестация по случай встъпването на власт на румен

    20:10 19.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    20 12 Отговор
    тоз пие като смой

    20:10 19.04.2026

  • 3 Aлфа Вълкът

    42 29 Отговор
    ЧЕСТИТ ДА ВИ Е НОВИЯТ БОЙКО, АХМАЦИИИ😁

    20:11 19.04.2026

  • 4 Данчо

    40 4 Отговор
    И какво? Очаквам реки от мед и масло , отивам за обувки с грайфери .

    20:11 19.04.2026

  • 5 Павел найденов

    21 9 Отговор
    Райчев Румен Да не забрави да даде 5-10 милиарда на общия им приятел с тиквата дето награди с орден мафиота ,който ограби Илия !!!

    20:13 19.04.2026

  • 6 Но свърши се вече, паднаха лъжци безброй

    11 4 Отговор
    и пеньоари паднаха разни
    Едни се предадоха даже без бой
    други с аларми напразни!

    20:15 19.04.2026

  • 7 авантгард

    29 7 Отговор
    Когато измамника Слави направи подобни проценти, не се преструктурираше никакво пространство, а?
    Хайде сега внушения.
    Ще видим натовския генерал колко го е грижа за България.
    И с кои компроментирани групировки (коалиции) ще се сглобява в името на България, уж.

    Коментиран от #9, #16

    20:15 19.04.2026

  • 8 Зъл пес

    15 3 Отговор
    Е пак ли лез лиз на задни ауспуси бе

    20:17 19.04.2026

  • 9 Асан Насилев

    9 10 Отговор

    До коментар #7 от "авантгард":

    Мен ще ме прави финансов, ще ви скъсам.

    20:17 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да,бе

    40 14 Отговор
    Пеевски нали предизвикваше Радев да излезе от президенството и да се сборят на избори...Интересно сега какво ще изгрухти.Някои неща не трябва да си ги пожелава човек,но тоя не е точно това ..

    20:17 19.04.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    18 5 Отговор
    От утре точно като вчера...

    20:17 19.04.2026

  • 13 дикавсе

    19 14 Отговор
    8то жуже и Винету от Банкя трябва спешно да ги арестуват преди да са избягали и да почват да чукат камъни заедно с другата лакома свиня дето ограбваха България. Не трябва да избягат.

    20:18 19.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 песимист

    11 9 Отговор
    ---- Радев взима нещата в ръце и то категорично-------
    Началото категорично е поставено.

    20:19 19.04.2026

  • 16 ИМПЕРИАЛИСТ

    25 6 Отговор

    До коментар #7 от "авантгард":

    Нищо няма да видиш...Очаквайте сега да ви лъжат 24/7.

    20:20 19.04.2026

  • 17 преси

    10 0 Отговор
    ха ха ха

    20:20 19.04.2026

  • 18 хмммм

    18 3 Отговор
    Този б еше лизач на ГЕРБ. Сега е лизач на Крадев. Какво взима убедително?

    20:23 19.04.2026

  • 19 От утре военен режим

    24 4 Отговор
    Досега беше полицейски режим

    20:23 19.04.2026

  • 20 Казуар

    17 2 Отговор
    Другарю Райчев, колко пъти при такива резултати нищо не се получава.

    20:25 19.04.2026

  • 21 Сержантите и офицерите от запаса

    11 1 Отговор
    Да му мислят войниците
    Велик е нашия войник ....

    20:26 19.04.2026

  • 22 Майора

    24 15 Отговор
    Жалко Райчев , не победи Радев , а подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Василев , Прокопиев , Гергов и други! Още по жалко е е да се вярва на човек , тотално променящ мнението си , защитаващ Путин и Русия , за което предупреди ген. Решетников през 2016 и ощетяващ държавата всеки ден с над 500 000 € заради договора с “Боташ”!Сменящ модела с модела Радев -Копринков и утвърждаваш пълната победа на НПО на Сорос в България!

    Коментиран от #27, #44

    20:26 19.04.2026

  • 23 До неуките селяни!!!

    21 3 Отговор
    Тоз скелет (Райчев)още жи е жив?!? Милионер стана да плямпа дивотии.

    20:27 19.04.2026

  • 24 СЗО

    18 9 Отговор
    Припомнете си руския език. БНТ вече имат договор с Путин за руска програма в петък вечер.

    20:27 19.04.2026

  • 25 сара

    16 4 Отговор
    Пирова победа

    20:27 19.04.2026

  • 26 Двойните агенти клели се преди 1989

    10 3 Отговор
    И сега видни Атлантици
    Добре че имат граждански специалности от военните училища

    20:28 19.04.2026

  • 27 ИМПЕРИАЛИСТ

    15 13 Отговор

    До коментар #22 от "Майора":

    Тези резултати за Радев, показват само едно, че в България има над 950 000 руснаци с българско гражданство... Явно парите от кремъл за руските фирмаджии са оползотворени...

    Очаквайте сега да ви лъжат 24/7.

    20:30 19.04.2026

  • 28 госин Ту пан

    13 0 Отговор
    Що е категорично при50% негласували умник такъв

    20:32 19.04.2026

  • 29 Дани

    8 1 Отговор
    Този от сега взе да се подмокря и да славослови Неокомунизма. Вечните близалки по медиите. Изкарайте и оная плешивата розова баба да обяснява за еди дебел ,че се запиля някъде.

    20:33 19.04.2026

  • 30 Много раним тоя резидинта

    12 1 Отговор
    Копринката сега как ще краде,ох леле мале...

    20:45 19.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Джанковица

    3 2 Отговор
    Иска партията да го придвижи през октомври обратно в Бояна, ето това иска. След всичко, което наговори и това, което реално виждаме, не е много ясно дали този президент изобщо се е и изнесъл от там, или може би изобщо не е.

    20:46 19.04.2026

  • 33 Не питай

    6 3 Отговор
    Бойковист сега ко Радавист ли ставаш ?

    20:49 19.04.2026

  • 34 Следващите 8 години ще сме така

    7 1 Отговор
    Русия ще изгражда троянски кон в ЕС
    имат левове от Лукойл които БНБ ще обменя безсрочно

    20:50 19.04.2026

  • 35 Стабилна копейка

    8 1 Отговор
    Братцы! Шия си руско знаме в очакване да върнат манифестацията на 9 септември. Но! Не знам в коя редица да застана. Бихте ли ме ситуирани максимално далеч от Цомчо, за да не ме наплюе при силен вятър?

    20:51 19.04.2026

  • 36 Анонимен

    8 0 Отговор
    Радев нее никакъв господар на никого България е парламентарна република

    20:52 19.04.2026

  • 37 Любов

    1 2 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?"

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика мегду "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    21:00 19.04.2026

  • 38 Даниел Немитов

    4 1 Отговор
    Андрейчо, да е глава - да зрее, ама чутура не! Можеш да вземеш нещата категорично в свои ръце когато имаш 50 процента плюс 1 глас! А тук ситуацията не е такава.

    21:03 19.04.2026

  • 39 ОЩЕ ТАЗИ НОЩ БОЙКО ЩЕ ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА

    5 7 Отговор
    И НИКОГА НЯМА ДА ИЗЛЕЗЕ !

    21:05 19.04.2026

  • 40 идиоти вън

    5 5 Отговор
    Боко вика нема вълна, е как да я види, като е дълбоко под водата лапнал шнорхела!!!!!

    21:08 19.04.2026

  • 41 Град Козлодуй

    5 7 Отговор
    "Генерала" пожарникар- с купеното звание си остана един пр@ст шлангар.Радев му показа КОЙ е ИСТИНСКИЯ ГЕНЕРАЛ.Радев излетя в небето-Тиквата си остана в полето!

    21:10 19.04.2026

  • 42 Нов етап

    6 3 Отговор
    Вече очаквам арести на олигархията подпомагаща престъпността в България ......

    Коментиран от #43

    21:23 19.04.2026

  • 43 Радев няма как

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Нов етап":

    да арестува сам себе си. Не разчитай.

    21:31 19.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Чаларите са 0,6%.......хахахахаха!

    22:35 19.04.2026

