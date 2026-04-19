"Спаси София": Моделът Пеевски-Борисов беше заметен на боклука, но не прибирайте метлите си, българи

Моделът Пеевски-Борисов беше заметен на боклука, но не прибирайте метлите си, българи!

Избирателните секции в страната затвориха преди броени минути. Сега предстои важната задача - гласовете на българските граждани да бъдат преброени - честно и без да се погазва духа на демокрацията с опити да се подменя вота. Ще го бъде ли - предстои да разберем. Резултатите от днешните избори показват само едно - това е най-голямото пренареждане на политическия пейзаж от 20 години насам. Моделът Борисов-Пеевски беше не наказан - той беше завлачен на бунището като стар диван.

Това се казва в позиция на партия „Спаси София“ за резултатите от предсрочните парламентарни избори. Ето и още от становището на формацията:

"Спаси София" не участвахме в тези избори не само защото нашият фокус остава върху София и местното управление. Не участвахме и защото не желаехме да има и капка съмнение, че разпиляваме демократичния вот, каквито обвинения сме получавали преди.

Днес българският народ каза на политическите партии две неща - дотегна ни от избори и “никога повече Борисов-Пеевски”. Очаквано, Румен Радев успя да консолидира значителна част от проруския и консервативен вот, иронично, кръщавайки проекта си “Прогресивна България”. Успехът му показва и една неудобна истина – българското общество заявява себе си като проевропейско, но в изборните урни вотът за консервативни политици продължава да тежи повече.

За Радев най-вероятно са гласували хора с различни политически убеждения, такива, искащи "новият играч" да размести пластовете и много хора, прехласващи се по галантното му отношение към Путин. Това вече е без значение - от днес - 19.04.2026 г. 20:01 минути, бившият държавен глава има само една единствена задача - да "пребори олигархията" и да балансира между тези два противоречащи си прочита за мястото на България в света. За нас отговорът е ясен - ние виждаме националният интерес на България като равноправен и активен член на

Европейския съюз и НАТО. Дано и Радев разбере, че сигурността на страната ни изисква от него да види същото.

На ГЕРБ и на Пеевски им бе обяснено, че на хората им омръзна корупцията да е нагла, навсякъде и безпардонна. И само двамата са си виновни - от кочинката на Пеевски чист не се излиза.

Големите амбиции за 121+ депутата на ППДБ не се реализираха и няма да се реализират без сериозна промяна в поведението. Фактът, че БСП са на ръба, също поставя важни въпроси. Не е здравословно за демокрацията на една държава левите избиратели да остават без автентично представителство. България има нужда от модерна, европейска левица, освободена от отровното наследство на БКП. БСП не е лява партия - не знаем дали и някога е била.

Очаква ни тежък парламентарен сезон, в който рисковете са повече от надеждите. Глас народен - глас Божий. Демокрацията изисква от нас не само да пуснем бюлетина в урната, но и да изискваме от избраниците си да спазват обещанията си и ако не го правят - да ги изринем от политическата сцена без значение колко популярни са били в изборната нощ. Ако “борбата с олигархията” е “ще сменим твоите калинки с моите”, то България трябва да се готви за още протести, като тези, с които Борисов и Пеевски бяха заметени в историята. Не прибирайте метлите си, българи!