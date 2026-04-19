Как се разпределят мандатите в новия парламент
  Тема: Избори

19 Април, 2026 20:57 10 636 140

Радев + 1 партия правят мнозинство

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След предварителните резултати от днешния изборен ден, според които "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев е първа политическа сила, съответно партията ще има и най-много депутати в 52 Народно събрание, според предварителните данни.

Според екзитпола на агенция "Тренд" към 19:00 часа разпределението на мандатите изглежда по следния начин:

  • "Прогресивна България" - 111
  • ГЕРБ - 43
  • ПП-ДБ - 38
  • ДПС - 23
  • "Възраждане" - 14
  • БСП - 11

Агенция "Маркет Линкс" дава следното разпределение на мандатите в следващия парламент според данните от екзитпола си:

  • Прогресивна България - 110
  • ГЕРБ-СДС - 44
  • ПП-ДБ - 39
  • ДПС - 21
  • Възраждане - 14
  • БСП - 12

Агенция "Мяра" вижда разпределението на мандатите в следващия парламент по следния начин:

Прогресивна България - 109

  • ГЕРБ-СДС - 42
  • ПП-ДБ - 37
  • ДПС - 26
  • Възраждане - 15
  • БСП - 11

Според данните на "Алфа Рисърч" разпределение на мандати е следното (към 19:00 часа):

  • Прогресивна България - 105
  • ГЕРБ-СДС - 46
  • ПП-ДБ - 40
  • ДПС - 24
  • БСП - 11
  • Възраждане - 14


  • 1 осраински

    118 26 Отговор
    УРСУЛА Е ГУБЕЩА КЕФФФ

    Коментиран от #15, #53

    21:00 19.04.2026

  • 2 Боко Престъпникът

    81 17 Отговор
    Аз с Радев коалиция няма да правя! Въобще да не се и опитва! Да се знае!!!

    Коментиран от #8, #90

    21:00 19.04.2026

  • 3 Пич

    88 8 Отговор
    За сега не мога да видя нищо положително, освен изпадането на дребната плява от парламента! Предстои да видим, какво е Радев !!

    21:00 19.04.2026

  • 4 Мишо Дудикоф 🥷

    24 24 Отговор
    Ивелине надувай го 🎈 😉

    21:00 19.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    44 30 Отговор
    момчета и момичета БГ!!!! нищо няма да се промени за когото и да гласувате! проблема е в нас , не в политиците-липсва ни щипка аристократизъм в добрия смисъл на думата-примерно да умреш от глад но да не коленичиш за комат хляб! всичко ни е толкова сбъркано , че и някой цар да четка до 9 коляно пак няма оправия!

    Коментиран от #13

    21:00 19.04.2026

  • 7 Често

    7 10 Отговор
    ще си го получиме

    21:01 19.04.2026

  • 8 хи хи

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Боко Престъпникът":

    Ще се люспиш тогава😅

    21:01 19.04.2026

  • 9 Мишо Дудикоф 🥷

    17 21 Отговор
    пб+ппдб 51%

    Нищо няма да се промени във външната политика!

    21:02 19.04.2026

  • 10 Митко

    59 13 Отговор
    Сега: незабавно връщане на Лева и от самосебеси падане на цените по естествен начин-поради липса на причината за покачване а? Чакам!

    Коментиран от #120, #131, #134

    21:03 19.04.2026

  • 11 Гумичка за триене

    9 28 Отговор
    Демек???? От много напъни ще вземе да се на... Е летеца? Сега накъде другарю, май на никъде хайде при крумчо да ти лъснат шортите!!!!

    21:05 19.04.2026

  • 12 Ами

    38 4 Отговор
    Как ще се разпределят мандатите в новия парламент,
    ще разберем едва след като излязат официалните резултати.
    Какво казват разни врачки и баячки, няма никакво значение.
    Просто си чешат езиците.

    21:06 19.04.2026

  • 13 осраински

    22 5 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Смени наколенките шмат,а. НЕ СИ ФАКТОР

    21:06 19.04.2026

  • 14 Сбогом

    45 3 Отговор
    Г-н Барселона гейт , КТБ , Булгартабак и магистрали ! Кеф !

    Коментиран от #23

    21:07 19.04.2026

  • 15 Не бързай

    15 24 Отговор

    До коментар #1 от "осраински":

    БСП и Радев вече обслужваха американския интерес многократно

    21:08 19.04.2026

  • 16 ХиХи

    28 7 Отговор
    Оставка Канадци

    21:08 19.04.2026

  • 17 Файърфлай

    35 12 Отговор
    Румен Радев,ако направи сглобка с ППДБейците,това ще е целувка със смъртта,с отровна кобра.Ама той да му мисли.

    Коментиран от #42, #95

    21:09 19.04.2026

  • 18 Истината

    40 3 Отговор
    Много страх ! Герберска , прокурорска и шишовска !

    21:09 19.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мислител

    42 1 Отговор
    Чалгаджията вън ! Кеф !

    21:10 19.04.2026

  • 21 Всичко ясно

    48 15 Отговор
    Само не ми е ясно, кой с акъла си е гласувал за партията на пеофилите? Към тези дето са ги подкрепили, хора, абе вие срам нямате ли?

    Коментиран от #52, #98

    21:10 19.04.2026

  • 22 За един пробит долар

    46 9 Отговор
    Центовете са в шок, наритаха ги като кучета!
    Цялата помия която изсипаха за три месеца против Румен Радев сега се изля върху тях и ги удави. Не могат да си поемат въздух завалиите.

    Коментиран от #27

    21:10 19.04.2026

  • 23 Другари, не мога бе

    13 34 Отговор

    До коментар #14 от "Сбогом":

    Само Боташ, колко плаща бг тъпака на ден🤣🤣

    Коментиран от #82

    21:10 19.04.2026

  • 24 654

    11 22 Отговор
    Ала-балата стана, като мръсната работа я свършиха петроханцитеППДБ с помощта на президентката, а Радев е чист като момина сълза.

    Коментиран от #36

    21:11 19.04.2026

  • 25 Факти

    40 7 Отговор
    БСП няма да влязат. Гласовете от чужбина ще ги потопят.

    Коментиран от #99

    21:11 19.04.2026

  • 26 Нормално 👍

    45 6 Отговор
    😂И Слафчо беше първи преди време... Видяхме докъде стигна...

    Коментиран от #87

    21:11 19.04.2026

  • 27 Лустрация

    10 13 Отговор

    До коментар #22 от "За един пробит долар":

    Бе за Боташ бе,🤣🤣

    21:11 19.04.2026

  • 28 Факт

    14 44 Отговор
    Смазаха ги бандитите ! Респект българи !

    Коментиран от #70

    21:11 19.04.2026

  • 29 Ревящ гербарин

    19 19 Отговор
    Ша са пръсна 3ти сме, какво направи бойкооо

    21:12 19.04.2026

  • 30 Град Козлодуй

    45 12 Отговор
    "Генерала" пожарникар- с купеното звание си остана един пр@ст шлангар.Радев му показа КОЙ е ИСТИНСКИЯ ГЕНЕРАЛ.Радев излетя в небето-Тиквата си остана в полето!

    21:12 19.04.2026

  • 31 Тъпи

    11 24 Отговор
    Русофили гласуваха за НАТОвски генерал

    21:12 19.04.2026

  • 32 патриот

    30 7 Отговор
    Костадинов закара партията си там, където закара партията си Сидеров. За толкова години в парламента не направи нищо за хората. Натискаха единствено червения бутон, вечна контра, максималистични искания, кикотене, заяждане, живуркане. На следващите избори няма да влязат. Такава е съдбата на лумпените. Опитаха се да експлоатират братските чувства на българския народ към Русия- не им се получи. Остана им само това, че ядоха евтини кюфтета. Все пак по малко се оляха от оня Болен сидерОФ.

    21:13 19.04.2026

  • 33 Съвет

    29 6 Отговор
    Новите прокурори да разследват всички престъпления на мутрата и ортаците му и в ЦСЗ !

    21:13 19.04.2026

  • 34 Голям пердах

    24 4 Отговор
    Шопарите и дебилите от сглобката са ужасени....биха ги като маче у дерек....хехе

    21:13 19.04.2026

  • 35 Факти

    19 5 Отговор
    Сияние барнаха субсидията 👌

    21:13 19.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ДрайвингПлежър

    12 3 Отговор
    Е сега магнитизираните да му мислят.Интересно е,че и Тиквата ще е в списъка.

    21:15 19.04.2026

  • 38 мдаа

    14 5 Отговор
    Стана много интересно. Представяте ли си как Борисов и Пеевски търкат седалките в НС като обикновени депутати, от които нищо не зависи? Това ще е забавно. А иначе да видим какво се случва - Радев каза, че ГЕРБ и ДПС НН са невъзможни партньори, а ППДБ са нежелан партньор... т.е. не е невъзможен. Вариантите са два - Радев и БСП правят правителство. За смяната на ВСС ППДБ ще бъдат принудени да подкрепят Радев, т.е. най-после ще имаме нов ВСС и чисто нов главен прокурор. Вторият вариант е Радев да направи коалиция с ППДБ и БСП и заедно да направят каквото си решат, без връщане на старите постановки в Конституцията, с което ППДБ няма да са съгласни. Първият вариант ми изглежда по-вероятен. Ще бъде особено нечистоплътно, ако Радев се коалира с ППДБ, но може да търси подкрепата им по ресор правосъдие.

    Коментиран от #45, #100

    21:15 19.04.2026

  • 39 Минувач

    20 7 Отговор
    Сбогом ГроБ !

    21:15 19.04.2026

  • 40 ООрана държава

    17 1 Отговор
    Абе не виждам зулусите, къде са тия? Бяха потънали до шията, сега явно напълно са се потопили в това кафявото което хвърляха през цялата кампания и преди това

    21:15 19.04.2026

  • 41 Звездоброец

    10 16 Отговор
    Величие ще влезе !!!

    21:15 19.04.2026

  • 42 незнайко

    16 4 Отговор

    До коментар #17 от "Файърфлай":

    Радев в коалиция с Костадинов и Зарков - съответно Възраждане и БСП и мандатите му стигат !!! Това ще взриви парламента !!! А дано ама надали !!!

    Коментиран от #56

    21:16 19.04.2026

  • 43 Боруна Лом

    20 4 Отговор
    Тиквооооо събирай багажеца-бай Ставри те чака!

    21:16 19.04.2026

  • 44 ЧОРАП зелен,

    9 17 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ЧИЯ Е....???!!!!!
    С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
    ИЛИ
    СЪС СЪВЕТЦСКИЯ СЪЮЗ.......

    Коментиран от #46

    21:17 19.04.2026

  • 45 Няма

    12 3 Отговор

    До коментар #38 от "мдаа":

    Значение кои с кого важното е прокурора и ВСС да отлитат и мутрите да седнат на подсъдимата скамейка ! В ЦСЗ !

    21:17 19.04.2026

  • 46 Мутро

    13 2 Отговор

    До коментар #44 от "ЧОРАП зелен,":

    България каза не на теб и ортаците ти ! Вън !

    21:18 19.04.2026

  • 47 Тирирам ТамТам

    16 5 Отговор
    БорисOFF СБОГОМ.Набълбука се Тиквата.

    21:18 19.04.2026

  • 48 Много раним тоя резидинта

    8 15 Отговор
    Оставка на правителството на Румен Радев!
    Оставка!!

    Коментиран от #55, #122

    21:19 19.04.2026

  • 49 надявам се

    18 2 Отговор
    Радев да върне традицията в нощта на изборите партиите да дават пресконференции. Борисов сложи край на тази практика, която беше много полезна, защото журналистите можеха да задават въпроси, в това число и не много удобни. Това ще е първият значим сигнал - ако Радев даде пресконференция и отговаря на въпроси на журналистите, значи има надежда. Ако високомерно не направи това, значи работата е от трън, та на глог.

    21:19 19.04.2026

  • 50 Българите

    19 2 Отговор
    Изхвърлиш учиндолския Троянски кон на мутрите ! Браво !

    21:19 19.04.2026

  • 51 Нула секции от турция

    13 3 Отговор
    и ордите дпс-та увяхват под 2 %.

    21:20 19.04.2026

  • 52 Файърфлай

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Всичко ясно":

    Ще ти обясня.Познавсм такива индивиди.Те си мислят,че могат много повече от другите,включително и че са много по-умни.Не са,много не им достига.Комплексари и кариеристи са,без покритие.

    21:20 19.04.2026

  • 53 Хахахаха

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "осраински":

    Урсула няма да е губеща! Тя разпределя парите! Ама вие може да сте губещи, щот може да не получите! Кеееф!

    21:20 19.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хахах

    17 9 Отговор

    До коментар #48 от "Много раним тоя резидинта":

    Герберско- МУТРЕНСКИ плач ! Смаза ви генерала и вас и трояндкият ви кон чалгаря ! Браво България !

    21:21 19.04.2026

  • 56 за какво

    7 7 Отговор

    До коментар #42 от "незнайко":

    му стигат? Ако е за съставяне на правителство и БСП му стига. Ако е за нов ВСС не му стигат, а това е изключително важно. Огвращението от поведението на Коце и компания е толкова голямо, че такава коалиция ще изяде на Радев главата.

    Коментиран от #85

    21:22 19.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хахаха

    8 5 Отговор
    318 сигнала за изборни престъпления от ГЕРБ.Бойко стягай цървулите.Бай Ставри те очаква.

    21:22 19.04.2026

  • 59 Ти да видиш

    7 7 Отговор
    Браво на всички българи!
    Тиквата най-после отпътува в небитието и повлече със себе си всички свои ортаци, които се докоснаха до него.
    Ту-тууу.... възмездието за всички държавни изменници чука на вратата!!! Да му мислят и да се готвят!!!!

    21:23 19.04.2026

  • 60 кой разбрал, разбрал...

    7 2 Отговор
    По всичко е ясно, че въпреки увеличената, но не достатъчно избирателна активност тези избори не се различават много от предишните 7 и този парламент също е обречен на кратък живот. Добрата новина е, че старите еднодневките изпадат с изключение само на една, но пък за сметка на това влиза нова задкулисна партия тип ИТН и нов "Слави Трифонов" печелещ изборите, който много скоро ще бъде намразен и не след дълго отново за девети път в рамките на 5 години ще се върнем към урните. Остава да видим дали гласовете от чужбина, където има още доста време докато гласуването приключи напълно, дали по сериозно ще променят нещо, но сегашното полжение е нова трагедия. Жалко наистина, но докато гласуваме както ни съветват прогнозите на медии и социолози, докато продължаваме да залагаме някой друг да ни подреди бъдещето вместо нас, ще продължаваме да бъдем най бедната и най корумпираната държава.

    21:23 19.04.2026

  • 61 Пак много гласове

    7 1 Отговор
    купени от турците.

    21:23 19.04.2026

  • 62 Сатана Z

    5 6 Отговор
    И кшо станА,Румен смени Кирчо и сега ще се вземе с Кокорчо щото Лена вече е ценена

    21:23 19.04.2026

  • 63 Димо

    10 14 Отговор
    Не Победа, а размазваща Победа на Радев. Прасето, Тиквата и техните разклонения отиват в историята. Ще им се търси ли отговорност за бедите, които нанесоха тепърва ще разберем. Изключително съм щастлив и че ИТН са вече само с кратка политическа история и се надявам този грозен булеварден език в Парламента повече да не се чува. Видно простотията и езика на омразата не се приема от избирателя.

    Коментиран от #76, #78

    21:25 19.04.2026

  • 64 Лютеница

    2 1 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    21:27 19.04.2026

  • 65 Кой спечели

    5 2 Отговор
    изборите? Путин ли?

    21:27 19.04.2026

  • 66 Дано партията да не е ППДБ

    9 3 Отговор
    Дано Радев да не се сглоби с ППДБ, защото това ще е началото на края му.

    21:28 19.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Как така гласуват 50% от

    5 5 Отговор
    Гласоподавателите а парламента се пълни 100% такава физика и химия и математика няма

    21:29 19.04.2026

  • 69 Дика

    11 6 Отговор
    България никога няма да стане нормална европейска държава докато няма истинско дясно управление, но с тази селско-работническа и военно-милиционерска интелигенция явно няма да го бъде.

    21:29 19.04.2026

  • 70 Смешко

    9 3 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    Pублоидиотите 😁 за българи ли ги имаш?

    21:30 19.04.2026

  • 71 ще видим

    5 2 Отговор
    Как се разпределят мандатите ще решат през нощта тези с изчислителните машинки, дето правят ала-бала. Въпросът е дали ще послушат досегашните си господари и ще прецакат Радев /като например изхвърлят БСП, която е единствен възможен партньор/ , или ще ги е страх и ще отчетат реалните резултати. То за друга промяна каквото и да правят, нямат сили - да паднеш с 40 на 15 - такъв резил го няма даже в приказките.

    21:31 19.04.2026

  • 72 Джони Браво

    12 4 Отговор
    Поздрави на всички! Олигархична коалиция "Приключваме с България" на Румен Радев ще ви оправи и дори няма да чакате 800 дни.

    21:32 19.04.2026

  • 73 Хи хи

    9 3 Отговор
    Ся ше видите чий е Крим ,ХА ХА ХА !!

    Коментиран от #75

    21:33 19.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ха ха ха ха

    14 3 Отговор

    До коментар #63 от "Димо":

    Размазваща победа беше тази на Петер Мадяр. Радев ще трябва да се моли на някой да се коалира с него и да затъне с него.

    21:37 19.04.2026

  • 77 Боташов

    18 5 Отговор
    Пpocт народ = слаба държава. Ще гледаме бг Орбан 2 част.

    Коментиран от #92

    21:38 19.04.2026

  • 78 Сега ще видите

    7 7 Отговор

    До коментар #63 от "Димо":

    защо след генерал Радев България няма военна авиация!

    Коментиран от #84

    21:38 19.04.2026

  • 79 Стани, мирно

    8 5 Отговор
    Да ви е честито руското фелдфебеско мекере,шарани.Празнувайте сега, че след една година ще плачете след като ви опънат Гергов, Копринков и Вълканов. Жалко, че заради Владо Николов, дето се възползва от успеха на децата си и волейбол няма да се гледа тази година.

    21:39 19.04.2026

  • 80 Мирослав

    7 9 Отговор
    Както и очаквахме президентът Радев размаза безапелационно шайката еничари и шарлатаните педофили!
    Браво! Шапки долу!
    Подобни пасквили говорят много за това как се чувстват в момента. Вижда се как им треперят гласчетата осъзнавайки какво ги очаква.

    Коментиран от #86, #89

    21:39 19.04.2026

  • 81 Буха ха

    4 4 Отговор
    Бацун се поср...

    21:39 19.04.2026

  • 82 Пилотът Гошу

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "Другари, не мога бе":

    В сравнение с милиардите, потънали по време на Боко е капка в морето. Кой клекна и спря трафика? Радев договори не е подписвал, не сме президентска република... Забравихте милиардите и милиардите потънали по времето на Борисов... По златни пътища трябваше да караме, ние 5км магистрала едва скалъпваме за 10г... 80-20 не е случайно... Във всичко... Радев... Тепърва ще го видим...

    21:41 19.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Пилотът Гошу

    6 2 Отговор

    До коментар #78 от "Сега ще видите":

    Ма те генералите ли купували самолетите... Ти да видиш 😂😂😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

    21:42 19.04.2026

  • 85 Мнение

    7 5 Отговор

    До коментар #56 от "за какво":

    Що, поведението на ппдб, че отидоха да подаряват всичко българско на зеленски, по-добро ли беше???

    Или Румбата ще управлява с Възраждане, или отече у каналя, както итн!

    Коментиран от #88

    21:44 19.04.2026

  • 86 Ха ха ха ха

    9 3 Отговор

    До коментар #80 от "Мирослав":

    Ти ми кажи, защо след 45 години социализъм, пирви тръгнаха да бягат на Запад децата на комунистите с парите на Сорос?

    21:46 19.04.2026

  • 87 Радев ще го задмине в това,

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Нормално 👍":

    споко! Търпение.

    21:46 19.04.2026

  • 88 Хънци мънци

    7 7 Отговор

    До коментар #85 от "Мнение":

    Какво точно са подарили на Зеленски? Някакви изгнили БТРи? Това ли? Или чупените ПВОта?

    21:47 19.04.2026

  • 89 пак си се объркАл тотално

    2 3 Отговор

    До коментар #80 от "Мирослав":

    Седни си. Слаб 2.

    21:48 19.04.2026

  • 90 Свилен

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боко Престъпникът":

    Не е верно изметна се последно каже че може.Хлъзгав е както винаги.

    21:48 19.04.2026

  • 91 Никой

    8 3 Отговор
    Полека-лека излизаме от Мафията.

    ГЕР име тъжно - щото - те какво - Пожарникар - Поцинкована кофа, тук - там някой - ама - ще се връщат по работните места - да видят как ни е на нас - трудовите хора.

    Че ние купуванем на Двойни цени стоки и то - има и хора с деца.

    21:48 19.04.2026

  • 92 Ха ха ха ха

    5 6 Отговор

    До коментар #77 от "Боташов":

    Няма да е Орбан. Орбан е адвокат. Ще гледаме генерал Муамар Радев - Джамахирска България.

    21:49 19.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Казанлъшкия

    7 1 Отговор
    По всички телевизии дават ,че БСП са вун от играта, тук продължават да ни казват ,че били в парламента.

    21:50 19.04.2026

  • 95 Свилен

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Файърфлай":

    Впрочем няма друга опция реално. Той е прагматик.Реолни във вътрешната политика имат еднакви програми. Разделя ги русофилството на Радев, в което не вярвам.

    21:51 19.04.2026

  • 96 Я да видим как

    3 4 Отговор
    Радев ще нареди на ВМЗтата да спрат да продават на Украйна продукция за милиарди или ще се скара на Лукоил да пуснат евтината нафта!
    Щото гледам цените на нефта растат, Лукоил увеличава цените, нефта пада, Лукойл пак увеличава цените.

    21:51 19.04.2026

  • 97 Ръци

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "Баце":

    Свиквай! 13 е щастливо число.

    21:53 19.04.2026

  • 98 Свилен

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Всичко ясно":

    Странно опорка от ГЕРБ

    21:53 19.04.2026

  • 99 Свилен

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    А дано.

    21:54 19.04.2026

  • 100 Свилен

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "мдаа":

    Радев няма шанс без коалиция с ППДБ. БСП са безлични.Въпросът е че е много лаком и няма да им даде достатъчно позиции .

    Коментиран от #106, #118

    21:57 19.04.2026

  • 101 Дедо ви

    4 5 Отговор
    България е западна колония и няма опция да я управлява партия, отстояваща българския национален интерес...

    Коментиран от #103, #129

    21:59 19.04.2026

  • 102 РЕАЛИСТ

    11 1 Отговор
    Едно време Държавна Сигурност извикаха Симен Царски да направи партия НДСВ. В НДСВ имаше много калинки. След като народът не искаше повече Цар, Държавна Сигурност извика едно момче Бойко да направи партия ГЕРБ, калинките от НДСВ преминаха в ГЕРБ. Бойко управлява дълго и щастливо, но народът повече не го искаше. Тогава Държавна Сигурност нареди на Радев да сдаде поста и да оглави ПБ... и калинките от ГЕРБ минаха в ПБ.

    Та чакайте промяна....

    22:08 19.04.2026

  • 103 Историк

    4 4 Отговор

    До коментар #101 от "Дедо ви":

    България никога не е била окупирана от Западни войски, освен повреме на Римската империя преди 2000 години. Оттогава до сега винаги е била окупирана от Източни войски. Така че България исторически е Източна колония.

    Коментиран от #119

    22:09 19.04.2026

  • 104 Ватенка

    7 4 Отговор
    Паралелно преброяване 60 % Радев е с 140 депутата.Жендърнята вие на умряло.

    Коментиран от #108

    22:10 19.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Файърфлай

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "Свилен":

    А аз пак на моето-ако използва този "шанс",на другите избори Той няма Никакъв шанс.И ГЕРБ ще се върнат на първото място.Те с ПП-тата по са си лика-прилика в безприкословното си слагачество на Брюксел..

    22:10 19.04.2026

  • 107 Ха ха ха ха

    5 1 Отговор
    Радев размаза Възраждане! Не помогна на Копейкин нищо и плюнките, и кълнането в Русия и посещенията в Москва.

    Радев го размаза без усилия!

    22:10 19.04.2026

  • 108 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Ватенка":

    Радев 37%. А ти довчера виеше за Костя Копейкин, а сега като затъна - взе да хвалиш Радев. Урвите сте си урви!

    Коментиран от #112

    22:12 19.04.2026

  • 109 4567

    2 1 Отговор
    Преди месец проф. Константинов, корифеят на изборите, каза: " В новия парламент ще има 5 партии, като мандатите ще са разпределени по следния начин: 80 за новата формация, 60 за ГЕРБ-СДС, 35 зал "Продължаваме промяната-Демократична България", 33 за "Възраждане" и 32 за ДПС-Ново начало. Категорично отпадат 4 партии. Това са тези, които са под 15 мандата в момента - "Има такъв народ", АПС, МЕЧ и "Величие". БСП е на ръба. Ако влязат, те ще вземат между 12 и 15 мандата. Отново заявявам категорично, че няма никаква възможност някой да спечели 121 мандата", завърши проф. Константинов.

    22:12 19.04.2026

  • 110 Братчетата на Бойко

    4 0 Отговор
    Съболезнования, някои ще трябва да си търсят работа.

    22:14 19.04.2026

  • 111 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор
    Боко и Доганиъ отиват във ВеЦеТо на историята. Не съм обаче и оптимист, че поредния опортюнист нещо ще промени.

    22:14 19.04.2026

  • 112 Ватенка

    4 1 Отговор

    До коментар #108 от "РЕАЛИСТ":

    Гледай телевизия бе.Радев е с 44% .

    22:18 19.04.2026

  • 113 Боже, боже!

    2 1 Отговор
    Българските зомбита смениха проверените не от нас, удобните не за нас едни кукли на конци с други кукли на конци, защото така им е наредено от експлоататорите, наречени "велики" сили, защото искат повече финанси, съответно заеми за въоръжаване на НАТО-вските войски на евроатлантиците, за да бъдем проксита на техните войни, от които нищо не печели нашия народ, нито държава, а само губим ние. Не разбирам, какви са тия емоции, какво били избрали зомбитата от мултиколониалната страна. Аз дори мисля, че изобщо не е важно какво сме избирали, защото частната фирма "Информационно обслужване" се е налапала с много милиони, за да нагоди предварително договорените "избори". Жалка картинка и не се вижда светлина в тунела.

    22:19 19.04.2026

  • 114 Българин в Русия

    1 2 Отговор
    Българин е пленен от ВСУ! Напил се и отишъл да служи на Путин.

    22:19 19.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Интервю с Българин

    0 0 Отговор
    пленен от ВСУ. Съдбата на еничарите!

    22:20 19.04.2026

  • 117 След като

    1 3 Отговор
    Крадев се наака ни остава само Кобрата.За разлика от чорапа, Пулев поне истински обича България.

    22:21 19.04.2026

  • 118 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #100 от "Свилен":

    Радев е със 140депутата бе,каква коалиция?Гледай телевизия.Направо ги отвя.

    22:23 19.04.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Брееей

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Митко":

    И лев без валутен борд?Намирисва ми на 3000 лева за евро догодина по това време

    22:25 19.04.2026

  • 121 Ватенка

    8 2 Отговор
    А где са жендърите? Да нямат нещо у устата? 140 депутата за Прогресивна България ! Да се пукнат душите черни душмански.

    22:26 19.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 маке

    5 0 Отговор
    ШИШИ сайтчето, времето ви изтича

    22:30 19.04.2026

  • 124 Читател

    2 1 Отговор
    Оправете си заглавието не е вярно.

    Коментиран от #126

    22:31 19.04.2026

  • 125 Дрисула

    4 0 Отговор
    Ма много реват тука бре, тепърва ви чака хурката

    22:31 19.04.2026

  • 126 маке

    3 1 Отговор

    До коментар #124 от "Читател":

    Чакай да си избършат сополите...реват, ШиШи губи..

    22:32 19.04.2026

  • 127 Единствено

    4 3 Отговор
    Полезното е че БСП не влизат. Чакахме за това над трийсет години. БСП заради която прехода у нас се упорочи. Сега ще тече разпада на ГЕРБ. Но, уви това е за сметка на погрома който предстои с Радев. Радев става следващи модел за разграждане. Тежки години в мъгла и безвремие за Бългапия. Българите днес се самоубиха ритуално

    22:35 19.04.2026

  • 128 Един не-трол

    3 3 Отговор
    Това ако не е ала бала с машините не знам какво е. Комунистите са подли от време оно.

    22:36 19.04.2026

  • 129 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Дедо ви":

    А ако такава партия се появи и пробва да го направи, ще бъде приложен мадьярския сценарий - спиране на парите от ЕС, което за държава без промишленост е края, а огладнелия народ, осъзнавайки че спирането на парите е смърт сам ще свали този когото е издигнал.

    22:38 19.04.2026

  • 130 1.7% пълни малоумници

    3 2 Отговор
    1.7% досега са гласували с "не подкрепям никого". Това са хора които и хабер си нямат че така не наказват никого, а само си зануляват вота.

    22:38 19.04.2026

  • 131 Пий си апчетата

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Митко":

    Къв леф бе басун? Хахахахахааа

    22:46 19.04.2026

  • 132 Файърфлай

    6 1 Отговор
    Сега е 22:45 ч.Сменете ги тия данни,бе моме.Актуализирайте ги.Или чакате Промяна.Има да си чакате.

    22:48 19.04.2026

  • 133 гхььдзддзззз

    2 2 Отговор
    Долу Радев и СССР 2.0

    22:49 19.04.2026

  • 134 Да няма

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Митко":

    Много Има да Чакаш!

    22:49 19.04.2026

  • 135 Гост

    3 2 Отговор
    Факти, оправете си данните!
    Какви 111 депутати за Радев, след като вече данните са за близо 140!?!?
    И друго немаловажно - коя платена цоциалогическа агенция даде прогноза, че Радев ще има над 120 депутата!?
    Трябва да има пълна забрана на всички тези платени м.керета да дават политически прогнози по медиите, защото не им е за сефте...
    На печелившите - честито!

    22:52 19.04.2026

  • 136 Погром

    1 3 Отговор
    Върху европейска България. Погром върху парламентапния модел. Погром върху външната ни политика. Погром върху визията на България. Победа за фашиста от Кремъл

    Коментиран от #137, #140

    22:53 19.04.2026

  • 137 Ватенка

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Погром":

    Какъв кеф ми правиш като виеш на умряло

    22:57 19.04.2026

  • 138 Ватенка

    1 0 Отговор
    Пееф да хваща самолета за Дубай, а Асен за Канада

    22:59 19.04.2026

  • 139 Забележка

    2 1 Отговор
    Обновете си информацията! Радев е на прага да управлява и без коалиция. Като се обработят и резултатите от чужбина в утрешния ден ще е доста по-ясно. А БСП-то отпада дори още сега. Така че има голяма възможност партията на Радев да управлява и самостоятелно.

    23:01 19.04.2026

  • 140 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Погром":

    Ами подстрижи се за монах,иди в манастир.Само,че да знаеш,и Н.Св.Патриарха и той е комунист ! Ще те кара да четеш "Манифеста" до дупка....

    23:02 19.04.2026

