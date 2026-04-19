Как се разпределят мандатите в новия парламент

След предварителните резултати от днешния изборен ден, според които "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев е първа политическа сила, съответно партията ще има и най-много депутати в 52 Народно събрание, според предварителните данни.

Според екзитпола на агенция "Тренд" към 19:00 часа разпределението на мандатите изглежда по следния начин:

"Прогресивна България" - 111

ГЕРБ - 43

ПП-ДБ - 38

ДПС - 23

"Възраждане" - 14

БСП - 11

Агенция "Маркет Линкс" дава следното разпределение на мандатите в следващия парламент според данните от екзитпола си:

Прогресивна България - 110

ГЕРБ-СДС - 44

ПП-ДБ - 39

ДПС - 21

Възраждане - 14

БСП - 12

Агенция "Мяра" вижда разпределението на мандатите в следващия парламент по следния начин:

Прогресивна България - 109

ГЕРБ-СДС - 42

ПП-ДБ - 37

ДПС - 26

Възраждане - 15

БСП - 11

Според данните на "Алфа Рисърч" разпределение на мандати е следното (към 19:00 часа):

Прогресивна България - 105

ГЕРБ-СДС - 46

ПП-ДБ - 40

ДПС - 24

БСП - 11

Възраждане - 14