ГЕРБ: Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява
  Тема: Избори

19 Април, 2026 21:06 2 194 61

„Без коалиции, без сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго", пишат в социалните мрежи от партията на Бойко Борисов

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От щаба на ГЕРБ публикуваха в социалните мрежи първи коментар след края на изборния ден.
„Без коалиции, без сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. В политиката, както и в живота, трябва търпение”, публикуваха на страницата си във фейсбук от втората формация в бъдещия парламент според данните от exit poll-а на „Тренд” към 19 ч.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    69 6 Отговор
    Няма да сте вие ;)

    21:12 19.04.2026

  • 2 Тоя

    79 5 Отговор
    за къде се гласи да управлява ?

    Коментиран от #45

    21:12 19.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    44 2 Отговор
    КАКВО ПРАВИМ С ЛОМСКИЯТ КМЕТ?

    21:13 19.04.2026

  • 4 19042026

    28 1 Отговор
    Не на множествените кослиции

    21:14 19.04.2026

  • 5 Хмм

    44 3 Отговор
    ако БСП влязат иобщо имат мнозинство, въпросът е решен, моделът Борисов-Пеевски чао, 15 и 8 процента, направо не е за вярване

    Коментиран от #29

    21:14 19.04.2026

  • 6 но проблемо

    21 1 Отговор
    от ИСпания

    21:14 19.04.2026

  • 7 Един от русенско

    24 6 Отговор
    Бойко ,сега береш плодовете за това че не си опази хората . Като загубихте кметлъка в Русе ,защо не намери подходяща работа за арх. Бучуковска и тя се скита 5 г немила недрата по разни общини да проси работа и сега оправи Радев в Русе

    Коментиран от #19

    21:15 19.04.2026

  • 8 Деций

    47 2 Отговор
    И да си кандидат за Централния Софийски съвсем друго,и струва ми се доста реалистично!

    21:15 19.04.2026

  • 9 Честито

    7 34 Отговор
    Незаконния син на Бай Тошо ще управлява.. браво чалгарци...

    21:15 19.04.2026

  • 10 Мишо Дудикоф 🥷

    57 2 Отговор
    Хахахах луузъри надувайте го 🎈

    Добре че всички пулицаи и лелки в администрацията гласуваха за вас, та и 15% да вземете. Мъките сега ви почват гербаджии нагли! 🤬

    21:15 19.04.2026

  • 11 Край!!!

    55 2 Отговор
    С Тиквата! На ход е прокуратурата!

    21:16 19.04.2026

  • 12 Мнение

    10 21 Отговор
    Пак същите ще управлявате!

    ВИЕ ВСИЧКИТЕ СЛУГИ НА ШОРОШ - ГЕРБ, ДПС, ППДБ, БСП И РУМЕН РАДЕВ!

    И ПОНЕЖЕ ВЕЧЕ ВСИЧКО ОКРАДОХТЕ И ПОДАРИХТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ, ОСТАНА САМО ДА МОБИЛИЗИРАТЕ БЪЛГАРИТЕ ЗА ФРОНТА МУ!!!

    НАРОДЕ, ЗАЩО СЕ ИЗЛЪГА ДА ГЛАСУВАШ ЗА ППДБ-ЦА РАДЕВ?! ТОЛКОВА ЛИ НЕ РАЗБРА, ЧЕ ТОЙ РУМЕН РАДЕВ СЪЗДАДЕ ПП??

    21:16 19.04.2026

  • 13 ООрана държава

    49 3 Отговор
    Още ли се надаш бе Бойче? Приключихте за винаги заедно с ортак ти шиши

    21:16 19.04.2026

  • 14 Хмм

    37 2 Отговор
    за какво управление говори Борисов, нали щяха да бъдат опозиция, а и се надяваха със Сияние и пеевски да си направят коалицийка

    21:16 19.04.2026

  • 15 Не изборите,

    31 0 Отговор
    а платените пари на циганите.
    Няма честни избори от 92-ра, но то се вижда края.

    21:17 19.04.2026

  • 16 юфка

    39 3 Отговор
    Ще гледате управлението през крив макарон!

    21:17 19.04.2026

  • 17 Хаха

    52 3 Отговор
    Радев ви размаза, мутрииии

    21:17 19.04.2026

  • 18 Евгени от Алфапласт

    35 2 Отговор
    Аре, чиба, бе, бандит!🤣

    21:18 19.04.2026

  • 19 Хмм

    15 1 Отговор

    До коментар #7 от "Един от русенско":

    и при нас така, откраднаха от НДСВ кметицата, после ѝ дадоха пътя

    21:18 19.04.2026

  • 20 То , че

    33 3 Отговор
    няма да управляваш - няма , но тепърва ще отговаряш за мащабните золуми и щети , които причини когато управляваше ! Както на държавата ни , така и на българския народ .

    21:19 19.04.2026

  • 21 цдоикас

    36 3 Отговор
    ГЕРБ да стягат багажа за затвора. Много милиарди усвоиха за 15 г и е време да чукат камъни докато им опадат ушите. Стягаите багажа за затвора. И Шехерезада дето рекетира Божков и си купи дворец и тя в Сливен.

    21:20 19.04.2026

  • 22 Хасковски каунь

    5 4 Отговор
    Бизим театро битти

    21:21 19.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 1234

    26 2 Отговор
    ГЕРБ 15 г управляваха с реални 15 процента и превърнаха държавата в бащиния. За 15 г направиха магистралата от Стара Загора до Бургас. На равно поле без тунели и мостове. Единственото добро, което направиха е санирането, но с големи кражби, на поразия.

    Коментиран от #38

    21:22 19.04.2026

  • 25 ДА, ТЪРПЕНИЕТО Е ХУБАВО КАЧЕСТВО

    28 3 Отговор
    НО СЛЕД 4 ГОД. ЩЕ СИ ВЕЧЕ НА 71г.! ТЪРПИ, ДА ВИДИШ КАК НИЕ ТЕ ТЪРПЯХМЕ!

    21:22 19.04.2026

  • 26 Хмм

    21 0 Отговор
    смешно ми става, че тяхната медия до осем часа държа резултати - Радев 30%, ГЕРБ 23%, ДПС 10%, Сияние 3,4%, а БСП изобщо ги няма

    21:22 19.04.2026

  • 27 Николаос 66

    26 1 Отговор
    Боци усетели вълната сега ще усетите с твоят приятел и какво значи правосъдие.Чета в Пеевският Блиц че бил постигнал двоен резултат и гледам как наглите Боруджиева и Коларова даваха 3-4% преднина само.Ето това е срамна социология и навеждане към господарите

    21:23 19.04.2026

  • 28 Лост

    41 2 Отговор
    Имаше едно🐖прасе и една тиква, които казваха -"Радев,ако си мъж излез на терена".Ами излезе и ви нашора канчето.Сега Борисов,ако си мъж недей да говориш кой ще управлява,а си подай оставката .

    21:23 19.04.2026

  • 29 Хахахаха

    11 7 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Идва модела радев - путин.

    Коментиран от #35, #36

    21:24 19.04.2026

  • 30 Мнение

    18 1 Отговор
    Отидете да оставите показания на ГМ Димитров, защото делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите не касаят всички гербери. Не всеки гербер е престъпник, но всеки престъпник е гербер

    21:26 19.04.2026

  • 31 Българин

    27 2 Отговор
    Отново Герб и ДПС с най- много престъпления на изборното законодателство ! Докато Тиквата и Прасето не отговарят пряко , със затвор ! за тези 700 (Седемстотин ! ) общо престъпления , няма оправия !

    21:27 19.04.2026

  • 32 Герб е мафия

    28 1 Отговор
    Герб е зло което съсипа българия

    21:27 19.04.2026

  • 33 Идва времето

    18 1 Отговор
    За вашите арести! Мъст за престъпленията ви, не съд, а мъст!

    21:27 19.04.2026

  • 34 Тоалетна Хартия

    1 22 Отговор
    Тиквата е властелин на Радко......България загуби с чорапи, бокко и Радев са едно и също!!! Всичко е театър пред овцете...Само Възраждане е българска!!! Честито на петроханците със зелени чорапи. Гласувахте за Радев и получихте петроханците!!

    21:28 19.04.2026

  • 35 Хахо

    20 4 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    по добре Радев-Путин от колкото
    Радев-Марсула .

    21:28 19.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ЩЕ УПРАВЛЯВА РАДЕВ

    20 1 Отговор
    Но не със тебе и шишко. Вие дано във затвора да управлявате канализацията отпадни води. Пак се готви иска да е във управлението. Прос ама му са бе..,

    21:32 19.04.2026

  • 38 Хмм

    5 7 Отговор

    До коментар #24 от "1234":

    единственото добро, което направи Борисов е, че не разреши да се дупчи Добруджа за шистов газ, на самата Хилари Клинтън, която дойде в България да лобира за Шеврон, каза - българската природа ми е по-скъпа

    21:32 19.04.2026

  • 39 Боко щял да подава оставка.

    9 3 Отговор
    Щото е мъж!

    Коментиран от #40

    21:33 19.04.2026

  • 40 Хмм

    11 2 Отговор

    До коментар #39 от "Боко щял да подава оставка.":

    докато е лидер на партия магнитски не го лови, да се моли ГЕРБ да не се разпадне, защото четох, че някои са се прехвърлили при Радев, а и Пеевски им е хвърлил око

    21:36 19.04.2026

  • 41 Лютеница

    1 3 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    21:39 19.04.2026

  • 42 Гласове от зайчарника в Банкя

    10 0 Отговор
    Бацо тича по тъча, скоро, ще е аут😉

    21:52 19.04.2026

  • 43 Всичко покрай

    11 0 Отговор
    боко е в нервна криза!

    21:54 19.04.2026

  • 44 Хахаха

    6 0 Отговор
    Затвор

    22:48 19.04.2026

  • 45 ганю

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя":

    ще си управлява бою в центалния
    софийски затвор килията

    22:49 19.04.2026

  • 46 Радев съм

    5 0 Отговор
    Бокич, към настоящия момент имам 45 %, със себе си ще преговарям за кабинет палячо!

    22:54 19.04.2026

  • 47 Мнение

    4 0 Отговор
    Никой не иска с ГЕРБ защото след това изчезва от политическата карта.

    23:18 19.04.2026

  • 48 А50

    4 0 Отговор
    Вие сте извън преговорите

    23:20 19.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този

    5 0 Отговор
    кой беше? Смотаняка от Банкя. ЦСЗ при бай Ставри, който е строг но справедлив и обича боклуци.

    23:32 19.04.2026

  • 51 Смехурко

    2 0 Отговор
    Който има към 140 негови и още 35-40 резерва ,той ще управлява без никаква нужда от коалиции и други задкулисни договорки. А вие нещастний, все още на свобода , може само да се тревожите с кого ще сте опозиция до следващи избори когато ще гледате мача извън терена със БСП и ИТН. Освен ако те са до терена , а вие в кауша.

    23:35 19.04.2026

  • 52 За какви

    2 0 Отговор
    Преговори говори тиквун ..Радев взе 120 +

    23:38 19.04.2026

  • 53 Честита

    1 0 Отговор
    победа за герб! Ха, ха! Дръжте се мъжки, не боли! Утре на коленца при Радев, че много рев ще падне.

    23:46 19.04.2026

  • 55 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Преговори май няма да има

    00:11 20.04.2026

  • 56 Към Банкя

    3 1 Отговор
    Бочко да не умува за проблемите на победителите, а да подава оставка! Европейското им развитие донесе 100% инфлация. За такова бездарие и този резултат им е феноменален.

    00:13 20.04.2026

  • 57 Смяна на ВСС и гл.прокурор

    4 0 Отговор
    Нема да има никакви преговори с шайката крадлива на Бойко, готви дисагите за затвора!

    00:22 20.04.2026

  • 58 Един

    4 0 Отговор
    Никой няма да преговаря.На народа му писна от вас!

    00:24 20.04.2026

  • 59 Хмм

    6 0 Отговор
    горкият борисов, не може още да асимилира, че преговори с него няма да има, че вече е съвсем ненужен, на два пъти Радев позволи да използват рейтинга му - ПП и партията на Янев, накрая беше принуден да слезе сам, нали това го призоваваше пеевски, да слезе на терен да се бори с него, Радев повтаря резултата от президентските избори, на първия тур почти 50%,това е истинско чудо, ако резултатът се задържи самостоятелно правителство, иначе ни чака отново главчев и 22% за пеевски

    00:25 20.04.2026

  • 60 Борисов праните гащи

    0 0 Отговор
    Лошо ми е.....

    03:18 20.04.2026

  • 61 Какви

    0 0 Отговор
    Преговори,бе болен мозък?Къде се слагаш в картинката?Сега ще разбереш кон боб яде ли,шушумиги.Колкото и да лазиш пред Радев ,ти си за затвора.Ако има договорки ,ние хората ще те изхвърлим от НС,където ще се натискаш за имунитет.Да бъде отнет имунитета на дупетатите ще искаме.Който краде народа си като тебе Тикво ще отговаря.Няма все другите да са виновни.Къде са чувалите с 56 милиона от магистрала Хемус откраднати от тебе и дебелото?Лангартиите ти тъпи свършиха,сега ще отговаряш.

    05:30 20.04.2026

