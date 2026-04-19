Борисов: ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И в политиката, както и в живота, трябва търпение
  Тема: Избори

Борисов: ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И в политиката, както и в живота, трябва търпение

19 Април, 2026 21:30 1 726 102

Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия! Равносметката е ясна за нас и я направихме още с оставката на кабинета “Желязков”. Без коалиции и без безпринципни сглобки!, коментира още лидерът на ГЕРБ

Борисов: ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И в политиката, както и в живота, трябва търпение - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия! Равносметката е ясна за нас и я направихме още с оставката на кабинета “Желязков”. Без коалиции и без безпринципни сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И в политиката, както и в живота, трябва търпение.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като стана ясно ,че Румен Радев и неговата партия печелят със сериозна преднина предсрочните парламентарни избори.


Оценка 1.3 от 38 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слоган в централата на ГЕРБ

    37 1 Отговор
    "Търпение, търпение, търпение"😎

    21:31 19.04.2026

  • 2 Зевс

    56 2 Отговор
    А при бай Ставри можеш ли?

    21:32 19.04.2026

  • 3 Нарцис като всички

    39 2 Отговор
    Търпение за да се види расте ли носът на Пинокио.

    21:32 19.04.2026

  • 4 А не може ли вече

    51 2 Отговор
    ГРАБ в пандиза?

    21:32 19.04.2026

  • 5 Мишо Дудикоф 🥷

    59 1 Отговор
    Да, ама твоите мутри не могат да чакат и нямат търпение. Сега Радев като го уволни от шефските им постове в МВР, ДАНС, ГДБОП оставаш гол. И държавни поръчки за строителната ти фирма Трейс няма да има! 😉

    Коментиран от #15

    21:33 19.04.2026

  • 6 авантгард

    53 3 Отговор
    Чака ви участа на царистите: клиентелистки отлив и стопяване.
    Т.нар. герб е позорен слугинаж и дано повече няма шанс да вреди на България.

    21:33 19.04.2026

  • 7 Пич

    10 1 Отговор
    Подава сигнали, които предполагам, няма да бъдат приети !!! Особено ако Радев е анти Урсула! Ако е про Урсула, всичко е възможно !!!

    21:33 19.04.2026

  • 8 Един от русенско

    12 3 Отговор
    Писах в друг пост за гербаджииката гл.арх на Русе ,която оставихте без работа и тя "обслужи " Радев ...предполагам че има много такива случай и сега поемате пътя на БСП

    21:33 19.04.2026

  • 9 Да,бе

    33 1 Отговор
    То заради прословутото българско търпение още оставяш въглероден отпечатък,тиквоний българомразец!

    21:33 19.04.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    36 1 Отговор
    Баце знае 2 и 200. 200-та го видяхме как набиваше на простите, а сега да видим 2-те: съд и затвор.

    21:34 19.04.2026

  • 11 1102

    34 3 Отговор
    Резултатите от чужбина и ГЕРБ на 3 място!!!

    21:34 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боко щял да подава оставка.

    14 3 Отговор
    Щото е истински мъж.

    Коментиран от #20

    21:34 19.04.2026

  • 14 Гласове от зайчарника в Банкя

    30 1 Отговор
    Може, може, ама брат ти Шишо купува 2 пъти повече от теб бе Бацо, само кмета на Лом те отсрами качествено с пазаруването😉 Справка МВР😉

    21:36 19.04.2026

  • 15 ала бализми

    21 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    То и магистрала Хемус вече "има", откакто джипката я спряха да краде по 7 милиарда годишно от нея вече пета година.

    21:37 19.04.2026

  • 16 НО НА НАС

    28 1 Отговор
    ТЪРПЕНИЕТО НИ СЕ ИЗЧЕРПА 15 ГОДИНИ МЪКИ И МИЗЕРИЯ. ДАНО И РАДЕВ ДА СЕ Е ИЗЧЕРПАЛ И ДА МУ Е ПИСНАЛО ОТ ВАС. НИКАКВА ПОЩАДА. РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД И АКО ТРЕБЕ ЗАТВОР.

    21:37 19.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 цаиксьз

    30 3 Отговор
    ГЕРБ може и трябва в затвора. Мата Хари дето ти напълни чекмеджето с евро и злато ако си отвори устата и от затвора няма да излезеш мръсен лъжлив и крадлив циганин. И куде са 60 милиона лева изнесени в чували??? И наркотици дето се продаваха безнаказано докато си пълнеше чекмеджето??? От затвора няма да излезеш толуп със полуп мръсен. 1 трябва да изгонят мисирките дето те обслужват и 9 -то дждже, и те в затвора. След това единична килия на хляб и вода.

    Коментиран от #72, #75

    21:40 19.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мдаааа

    24 2 Отговор
    Боклук

    21:41 19.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Промяна

    5 23 Отговор
    ГЕРБ ПОБЕДА ГЕРБ ПОБЕДА ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ЗА ШАРЛАТАНИТЕ

    21:42 19.04.2026

  • 24 Съдията

    29 2 Отговор
    А ти ако може най-накрая да влезеш в затвора. Защото още след случая с Мишо Бирата трябваше да те осъдят и още да не си излезнал.😂

    21:42 19.04.2026

  • 25 Сега Радев да се събере с най мислещите

    2 3 Отговор
    за България като за своя касичка ПП.ДБ

    21:43 19.04.2026

  • 26 Мястото

    24 1 Отговор
    му е на бунището !

    21:43 19.04.2026

  • 27 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    30 0 Отговор
    Извади си ръката от джоба като говориш с хората, бе, селяк!!!

    21:44 19.04.2026

  • 28 Деций

    17 0 Отговор
    А може и по затворите,нали така крадец долен?

    21:46 19.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Умира на

    19 2 Отговор
    мъка банкята.

    21:47 19.04.2026

  • 31 павела митова

    20 1 Отговор
    БОЙЧЕ ,ПЕНСИЙОНЕРЧЕЕ, АРЕ В КИРЕЧА МОЙ ,ХОДИ ДА ДУ-ХАШ ТАПЕТИ

    21:48 19.04.2026

  • 32 Коко

    25 2 Отговор
    ГЕРБ - Д О В И Ж Д А Н Е!!!!!

    21:49 19.04.2026

  • 33 здравка клинчева

    19 1 Отговор
    буци, мъко моя ти ,оставка ,време е да те изритат от партийката

    21:49 19.04.2026

  • 34 Време ти

    14 2 Отговор
    е тиквоний ,да излизаш от политиката!

    21:50 19.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 менда

    16 1 Отговор
    на сахера му се скъсаха 16 минискуса изведнъж

    21:51 19.04.2026

  • 37 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    19 1 Отговор
    Кво търпение бе де..бе..л крадец и българоубиец? България днес ти каза Ф.А.К Ю!!!!! НЕ РАЗБРА ЛИ БЕ КОМУНИСТ Д.Е.Б.Е.Л КРАДЛИВ ИЗ.РОД ..ХОДИ СЕГА СЕ ОПЛАЧИ НА МЕРКЕЛ ИЛИ УРСУЛА ИЛИ ПУТИН ИЛИ ТРЪМП...НЕ.ЩА.СТНА ТОРБА С ЛА..ЙНА

    21:51 19.04.2026

  • 38 Тото 1 и Тото 2

    17 1 Отговор
    И как сега бат Бойко ще продължи да го НАЧУКВА с 200 ? Защо така го съсякоха на тез избори ?

    21:53 19.04.2026

  • 39 Истинско обещание 🇮🇷

    20 3 Отговор
    Връщай откраднатите милиарди долари от 2009 до 2026 г тикво комунистическа крадлива ..и затвор доживот мръ.сен отпа.дък .. заедно с цялата ти хунта като хванеш от Гошо гъ..за еврейчето чи.фут дето обича да ла..па на не..гри от МВнР

    21:54 19.04.2026

  • 40 Днес

    13 1 Отговор
    Какво говореше ,какво казва сега Всичко наопаки

    21:54 19.04.2026

  • 41 Пийпинг ТОМ

    1 15 Отговор
    А дали Радев няма великодушно да предложи на Бойко поста ПРЕМИЕР ?

    21:55 19.04.2026

  • 42 Ха, ха

    14 1 Отговор
    Приключи

    21:56 19.04.2026

  • 43 Завиждам

    11 1 Отговор
    На всички сънародници,които не живеят в България

    Коментиран от #45

    21:56 19.04.2026

  • 44 хер ФЛИК

    13 1 Отговор
    Бате Бойко , на кого ни оставяш , бате Бойко ? Свърши се живота ни ! Край !

    21:56 19.04.2026

  • 45 насила дарител

    8 0 Отговор

    До коментар #43 от "Завиждам":

    Какво ти пречи да ги последваш ? Акъла или образованието ?
    Щом си стоял при Бойко и Шиши , значи има нещо тука !!!

    21:58 19.04.2026

  • 46 Само Питам

    15 1 Отговор
    Дали сега Бойко ще ема повече време за внуците си ?
    А защо не и за дъщеричката , Ема , от мис Бикини ? Че и тя иска да види баща си , а не само по ТВ !

    Коментиран от #58

    22:00 19.04.2026

  • 47 ГОРБ може

    12 0 Отговор
    и с чекмеджета пълни
    може и без празни чекмеджета

    22:02 19.04.2026

  • 48 Ровя в явоР

    17 1 Отговор
    Разбираме , че смелият и самоотвержен Борисов , няма да посмее да излезе по телевизията и да говори лично ! Типично по бойковски ! Мъжка постъпка на един стРахливец ли е това ?

    22:03 19.04.2026

  • 49 Оня с Коня

    8 3 Отговор
    Търпение другари, още две години сми кметове .Ша ва скъсаме. До тук 400 % вдигнахме сметта за Нашите фирми в данъците ,а горивото не бе поскъпнало. Да живее феодалния милионер кмет от Герб-НН. Търпете още има.

    22:03 19.04.2026

  • 50 Голем смех

    13 1 Отговор
    Айде бегай в пенсия бе, старец.

    22:04 19.04.2026

  • 51 НаБАБАфърчилото

    13 1 Отговор
    Бойко е ВЕЛИКАН , предимно и главно по живо тегло и обло телосложение !

    22:05 19.04.2026

  • 52 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 1 Отговор
    Този шоппар много се хвалеше как бие, но този път му го наббиха...

    Коментиран от #56

    22:07 19.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Пища ХУФнагел

    12 1 Отговор

    До коментар #52 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    При това с 200 му го......

    22:12 19.04.2026

  • 57 Бокич

    12 1 Отговор
    Боклук, време е да гледаш света през решетки

    22:12 19.04.2026

  • 58 Лорда

    10 1 Отговор

    До коментар #46 от "Само Питам":

    Тя може и в затвора да го вижда. За това не е необходимо да е на свобода. Дори може да се каже, че е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да не е.

    Коментиран от #60

    22:16 19.04.2026

  • 59 витаС Герулайтис

    11 3 Отговор
    Велик мъж ! Не заслужава ли да му се изгради паметник , бюст / не цици / , барелеф , а защо не и малък мавзолей ? А дори и някоя улица да дари с името си. Например улица "Тиква" ? Звучи гордо и достойно !

    22:16 19.04.2026

  • 60 Погонат

    7 1 Отговор

    До коментар #58 от "Лорда":

    Да бе , вярно ! Та това е идея - МЕЧТА за болшинството хора ! Ха дано ! Амин !

    22:17 19.04.2026

  • 61 Само казвам

    13 1 Отговор
    Як като бик и почти толкова умен

    Коментиран от #63, #85

    22:17 19.04.2026

  • 62 ЯЗЪК

    15 1 Отговор
    Не знам защо , но този човек напълно покрива твърдението , че е съвременния бай Ганьо !

    22:19 19.04.2026

  • 63 э абаротное

    10 1 Отговор

    До коментар #61 от "Само казвам":

    Ааааа не ! Бикът е по-умен от него !

    22:21 19.04.2026

  • 64 Магнитски

    11 0 Отговор
    От тук все на долу и в нищото
    Патерицата си свърши работата. Отнеха по малко гласове от конкуренцията иначе,още по голям погром!

    22:23 19.04.2026

  • 65 Ъ голям

    13 0 Отговор
    Простакът си е простак ! Но явно е така по рождение 1

    22:25 19.04.2026

  • 66 Тикво

    8 0 Отговор
    И Хитлер така е и мислил просташки гьон

    22:25 19.04.2026

  • 67 Хроматид

    10 0 Отговор
    Смешен и жалък човек ! Карикатура на самия себе си !

    22:30 19.04.2026

  • 68 КарабасБарабас

    12 1 Отговор
    Кога да очакваме плъховете да почнат да напускат потъващия кораб , наречен ШАЙКАТА ?

    22:31 19.04.2026

  • 69 ГЕРБ И В НУЖНИК ДА ГО СЛОЖИШ

    14 0 Отговор
    ВСЕ ЩЕ НАМЕРИ КВО ДА ЯДЕ ! БОЙКО СЪЩО !

    22:31 19.04.2026

  • 70 ЕСССР

    15 0 Отговор
    Разкарайте Гробарите от държавната администрация и общ. поръчки !!!

    22:33 19.04.2026

  • 71 Оги

    10 1 Отговор
    Няма преговори, Боко, Радев влиза с пълно мнозинство. Просто приключихте. След 4години никой няма да си спомня за вас. Знаеш ли кои бяха НДСВ?

    Коментиран от #81

    22:33 19.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 МАРШ БЕ!

    12 0 Отговор
    СПРИ ДА СЕ НАПЪВАШ И ДА СЕ ИЗЛАГАШ.

    22:34 19.04.2026

  • 74 Смях и Сеир

    12 0 Отговор
    Край ! Свалям си портрета му от стената вкъщи ! Май излезе от модния.....ТРЕНД ?

    22:34 19.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Менков

    9 2 Отговор
    Ееееее, НАЙ-ПОСЛЕ боко тиквата е аут !
    ППтата-тоже !

    22:37 19.04.2026

  • 77 гмуржеР

    9 1 Отговор
    След провала на тези избори , съветвам приятелски Бойко , да обърне внимание на теглото си. С тези килограми ще има доста проблеми с кръвно , сърце , стави , бъбреци ! Ако не за себе си , да помисли поне за най-близките си. Че те сигурно милеят за него. Щото за слугите му - хич не ми се вярва!

    22:39 19.04.2026

  • 78 Бой бой

    6 0 Отговор
    Е не и сръбска музика о толупе

    22:39 19.04.2026

  • 79 Герб гепи борисофф

    12 0 Отговор
    Са история вече , следва съд и присъди на всички около теб включително незабавно в затвора и връщане на заграбеното !!!

    22:41 19.04.2026

  • 80 УнгуТилски ТронгоТап

    10 2 Отговор
    Има ли шанс ББ да се върне пак в Пожарната ? Нека там да разгърне потенциала си на водач.

    22:42 19.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Петер Брьогел - СТАРИ

    10 0 Отговор
    Бойко , Бойко , Бойко.....
    На кого ни оставяш бе , човече ?
    Кой ще ни нарича сега ТУЛУПИ и матрЯл ?
    Кой ще ни го НАБИВА с 200 ?
    Кой ще казва - Ало , Ваньо ?
    Кого ще снима сега Мата Хари ?

    Коментиран от #86

    22:44 19.04.2026

  • 83 С Пеевски нали го поканихте

    12 0 Отговор
    Да се преборите на избори?Е преборихте се ,честито на загубилите.И 13% са ви много.

    22:45 19.04.2026

  • 84 МетаЛЛикА

    7 2 Отговор
    Да се връща пак в охранителния бизнес ! Какво толкова ? Светът не свършва !

    22:48 19.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Чичко

    7 1 Отговор
    Кога ще е опелото!?

    22:58 19.04.2026

  • 89 Да търпение,

    7 0 Отговор
    Той и бай Ставри има търпение,чака те.

    23:03 19.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Приятел от Сръбско

    5 0 Отговор
    Може да искаш търпение ,но аз нямам . Не го вкарвайте в затвор да го пазите ,моля Ви Българи.

    23:26 19.04.2026

  • 92 Каква опозиция

    7 0 Отговор
    си бе? Ти вече си никой. Бита карта, смешник!

    23:26 19.04.2026

  • 93 Алчен гъ$$з

    4 1 Отговор
    кръв се$$ре. Не се наяде. Ха да ти е честита опозицията! Радев и сие ще ти разкажат играта. Ха, ха!

    23:39 19.04.2026

  • 94 България 🇧🇬

    5 0 Отговор
    ТИКВОО МАФИОТ БОКЛУК ОГРАБИ БЪЛГАРИЯ .... ПОМИЯР ГЕРБАДЖИЙСКИ.

    23:40 19.04.2026

  • 95 България 🇧🇬

    4 0 Отговор
    ТИКВОО МАФИОТ БОКЛУК ОГРАБИ БЪЛГАРИЯ .... ПОМИЯР ГЕРБАДЖИЙСКИ.

    23:41 19.04.2026

  • 96 Бат Венце Сикаджията

    3 1 Отговор
    Борисов, Пеевски и Сокола влязоха директно във ВеЦеТо на историята. Дано по скоро и Възраждане и ППДБ ги последват.

    23:53 19.04.2026

  • 97 Бай Ставри !

    4 0 Отговор
    Само аз ще те науча на търпение .

    Скоро...

    23:56 19.04.2026

  • 98 Когато губиш....

    1 1 Отговор
    не знаеш ,какво печелиш и ,когато печелиш не знаеш какво ГУБИШ !"
    Не ви ли се струва ,че при тази объркана гео политическа система в света ГЕРБ нямат желание да управляват !
    Да му мисли Радев .....

    00:00 20.04.2026

  • 99 Анонимен

    3 0 Отговор
    Избива ги на рев

    00:05 20.04.2026

  • 100 Може

    3 1 Отговор
    20 години "търпение" в топло и уютно помещение 3 на 4, ще ти се отразят добре!

    00:16 20.04.2026

  • 101 сусо

    4 0 Отговор
    Да де ама нема вече!

    01:04 20.04.2026

  • 102 Нашето

    1 1 Отговор
    Търпение към тебе отдавна свърши ,мошени..!Дойде време да си платиш за изврсщ...,рекетите,кражбите.Ще ти приседнат тези пари ,с които но окраде.Само затвор за теб.Имсш 70 дела на трупчета тарикат?Днес беше един прекрасен ден за двата шопара,ще си платят масрафа.Ах как боли,няма не искам,няма утре.От днес арест.

    02:02 20.04.2026

