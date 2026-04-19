  Тема: Избори

В Истанбул са гласували около 7500 избиратели

19 Април, 2026 22:32 1 815 32

Данни от днешния парламентарен вот

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Истанбул са гласували около 7500 избиратели на днешния парламентарен вот, съобщиха за БТА от изселническите организации.

Малко по-висока е била активността в избирателните секции в Истанбул в следобедните часове до затварянето на секциите в най-големия турски град, а в Бурса и Гебзе, окръг Коджаели, гласуването е било удължено до 21 часа, посочиха организациите.

По данни на изселническите организации в двете секции в генералното консулство на България в Истанбул са гласували 512 души

В район Авджълар са гласували 1400 души, в Байрампаша 1222 души. В Есенйюрт са гласували 1120 души, а в Бахчелиевлер - 1141 души.

В Гебзе, където гласуването е удължено до 21 часа, са гласували 2050 души.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дебелия Шопар

    17 0 Отговор
    А бате Бойко е индианец
    но от ромски произход
    може да се бори здраво
    но пълен ииДииот.

    А бате Бойко яяко кклеца
    барселонкия паррцал
    а след това не знае
    в коя храалупа се е иЗСрааал.

    Коментиран от #9

    22:34 19.04.2026

  • 4 Народа

    32 0 Отговор
    И на тези фалшифицирани избори ли, ще се скрием като мишки и ще си затворим очите за партия ДПС - ново начало, която влиза за пореден път в парламента по най-нечестния начин, заплахи, репресия, купуване на гласове, измами, подмяна и манипулации. До кога ще си причиняваме това ограбване на бъдещето на децата ни, на нашето бъдеще също?

    Коментиран от #23

    22:37 19.04.2026

  • 5 ООрана държава

    28 1 Отговор
    Тотален разгром на шишлика

    22:37 19.04.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    16 13 Отговор
    Коцето направи голяма глупост с ограничаване на секциите до 30 в чужбина. ДПС пак си взеха своите проценти , а той се бори да влезе в парламента. В Англия опашките бяха дълги за гласуване. Някои хора идваха от 100 километра. Наказа българите и затова едва ли някой от чужбина е гласувал за Възраждане.

    Коментиран от #7, #13, #16, #20

    22:37 19.04.2026

  • 7 Костадин Костадинов

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Да ве мнооо съм тъ.. . Съответно представяш ли си моййти колко име багажа

    22:40 19.04.2026

  • 8 МАЙ

    13 5 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ ПРИ БСПто
    В ТИК ТОКА ЩЕ ГИ ГЛЕДАМЕ??
    ЛОШО СЕДЛАРОВ ЛОШО,,

    22:41 19.04.2026

  • 9 Само напред

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дебелия Шопар":

    Много патриотично от ваша страна другарю

    22:41 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 .....

    2 1 Отговор
    Ми начин и аз така трябва да гласувам в Северна Македония по същата логика

    22:44 19.04.2026

  • 12 Перо

    6 1 Отговор
    Буря в чаша вода! Язък за загубеното време!

    22:47 19.04.2026

  • 13 Възраждане 2026

    13 11 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Глупости. В Чикаго имаше малко повече хора в Консулството в центъра. Гласувах за Възраждане за да влязат в НС и да бъдат коректив на Радев. Те са единствените с които той може да направи коалиция.

    Коментиран от #19

    22:48 19.04.2026

  • 14 Веселяка

    4 7 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, глупчовци разни 🤣

    22:49 19.04.2026

  • 15 Питам

    21 2 Отговор
    Защо гласуват ,след като 80% от тях не знаят български език.

    Коментиран от #17

    22:49 19.04.2026

  • 16 Те в максуда не са добри в сметките

    6 11 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Мислеше си, че като ограничи секциите в Турция ще си повиши резултата ама не това е важното. На него истинският конкурент е Радев и сега когато в Кремъл си имат вече инсталиран проруски премиер и то безплатно, нуждата от копейкин отпада, както и необходимостта да му плащат.

    22:50 19.04.2026

  • 17 По същата причина поради която и ти

    10 4 Отговор

    До коментар #15 от "Питам":

    Като гледам ти също не знаеш български, поне писмено и не трябва да гласуваш. Интервал се слага след запетаята, а не преди. Ето научи нещо.

    22:53 19.04.2026

  • 18 Ти да видиш

    15 2 Отговор
    Изселнически организации?
    Изселил се па гласува за България
    Не го разбирам това

    Коментиран от #21, #25

    22:55 19.04.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "Възраждане 2026":

    Как да прави коалиция с Възраждане Радев, като много добре знае, че Възраждане е продукт на Бойко. Същите , като Волен и ВМРО. Ме си ли виждал как си хортуват в парламента Бойко и Коцето. Коцето се държи, като подчинен към началник. Отвори си очите.

    23:06 19.04.2026

  • 20 Глупости

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Хората, които живеят и работят в други страни, не бива да са тези, които решават съдбата ни, така че г-н Костадинов не е направил нищо лошо.

    Коментиран от #22

    23:08 19.04.2026

  • 21 Еми той да не се е изселилил от хубаво

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ти да видиш":

    Като искаш изсели се и ти и си направи и ти организация.

    23:18 19.04.2026

  • 22 Г-н Костадинов 🤣🤣🤣

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Глупости":

    Така ли му викате на копейкин?

    23:19 19.04.2026

  • 23 Офффффф

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Народа":

    Кога шев забранят тая незаконна партия бе?

    23:25 19.04.2026

  • 24 Увисна им носа

    2 5 Отговор
    на турците.
    Още ги чака…

    Коментиран от #30

    23:25 19.04.2026

  • 25 Пешо

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ти да видиш":

    Изселил се, ама плаща данъци в България. Всички имоти са им тук - къщи, земи. За тях се плаща данък. Ти плащаш ли, или си безимотен?!. Ромите не плащат данъци, а гласуват.

    23:27 19.04.2026

  • 26 Мхмммм

    4 3 Отговор
    Туркийе няма да позволи чужди граждани да определят парламента й, ако бяха на мястото на България. Премахнали са всички гръцки имена на градове, до малки горски пътечки, дори на църквата Света София са монтирали ракети/минарета. Премахване на двойното гражданство.

    Коментиран от #27, #32

    23:37 19.04.2026

  • 27 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мхмммм":

    Квото и да премахва се тая🤣🤣

    23:49 19.04.2026

  • 28 Али

    1 1 Отговор
    Аз на брадчеда от Бурса телгих дуспата .И сега съм рахат.

    00:34 20.04.2026

  • 29 Пак са много

    1 0 Отговор
    Дали тези които гласуват от Турция знаят и капка Български? Трябва да се забранят отровни партии като ДПС изградени на религиозно етническа основа. Очевидно такива партии служат единствено и само да подкопават държавата и да провеждат външни интереси.

    Коментиран от #31

    01:06 20.04.2026

  • 30 Да им папкаш

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Увисна им носа":

    Тва дето им виси😉

    01:29 20.04.2026

  • 31 Ти имаш ли етнос, имаш ли религия

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пак са много":

    Ако да, значи партията за която си гласувал трябва да се забрани. Не може хора с етнос и религия да гласуват.... абе явно в гените ви е заложена тъпотата

    01:31 20.04.2026

  • 32 Че и тука чужди граждани не могат

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мхмммм":

    Да гласуват. Само български такива. Абе как си завършил училище.... ако си завършил де. Колко овце заминаха за да вземеш китапа..

    01:35 20.04.2026

