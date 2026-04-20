"Тренд": Основните избиратели на Радев са бивш електорат на ПП-ДБ, ГЕРБ и БСП

20 Април, 2026 10:29 2 184 72

ПП-ДБ е коалицията с най-млад електорат сред парламентарно представените формации, като 40% от всички гласували за тях са под 40 години

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

15% от всички упражнили правото си на глас на 19 април са решили за кого да гласуват в последните няколко дни (7,8%) или в самия изборен ден (6,9%). Близо две трети (64%) от всички гласували смятат, че изборите ще доведат до промяна към по-добро. Само 5% са на обратното мнение. Това показват данните от екзит половете на "Тренд".

Профилът на избирателя на „Прогресивна България“ е балансирано разпределен по всички демографски групи. Регистрираме малко по-изразено натрупване сред по-възрастните (над 50 г.), както и в областните и малките градове.

Прави впечатление, че близо една четвърт (24%) от всички гласували за формацията на Румен Радев са решили за кого да гласуват по време на кампанията, което е и най-високият дял в сравнение с останалите парламентарно представени партии и коалиции.

Основната част от гласоподавателите на „Прогресивна България“ са бивши избиратели на ПП-ДБ (18,3%), ГЕРБ (15,6%), БСП (11,3%), както и от негласували на последните парламентарни избори през октомври 2024 г. (15,9%).

Над една четвърт (28,7%) от всички гласували български турци са подали гласа си за „Прогресивна България“. Формацията на Румен Радев е предпочитанието и на 38% от поколението Z. Втора след тях е ПП-ДБ, като за тях са гласували една пета от всички между 18 и 29 г.

ПП-ДБ е коалицията с най-млад електорат сред парламентарно представените формации, като 40% от всички гласували за тях са под 40 години. Единствено МЕЧ разполага с по-млад електорат, като при тях 45% от гласувалите за тях са под 40 години.

ГЕРБ остава по-добре представен в средната възраст (между 40 и 60 годишните), където е близо половината от техния електорат.

Над една четвърт от гласувалите за ГЕРБ на последните парламентарни избори през октомври 2024 г., на 19 април са дали своя глас за „Прогресивна България“. Същото се отнася за 36% от гласувалите за ПП-ДБ през 2024 г., 44% от Възраждане и над половината от избирателите на БСП.


  • 1 Ганя Путинофила

    17 41 Отговор
    Партия " Путинска България" на льотчика с помощта на ген. Решетников, спечели!
    Честито на всички путинофили

    Коментиран от #11, #18, #26, #29, #36, #52, #53, #55

    10:31 20.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    38 5 Отговор
    На бизнеса му писна шепа неграмотни роми около Тиквата и Шиши да рекетират цяла България.

    Коментиран от #7, #56

    10:31 20.04.2026

  • 3 Анонимен

    31 3 Отговор
    Някои се самозабравиха и си получиха заслуженото

    10:32 20.04.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 3 Отговор
    тц! на чалгаря са повечето!дет и той ва упрай

    Коментиран от #57

    10:32 20.04.2026

  • 5 Чиновниците от ГЕРБ

    26 3 Отговор
    се прехвърлиха на новата баница.

    Коментиран от #35

    10:32 20.04.2026

  • 6 честен ционист

    10 31 Отговор
    Ами 500хил рускоговорящи с право на глас?

    Коментиран от #9

    10:33 20.04.2026

  • 7 Сиганин

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Кой повече крадне сиганина или буга рете

    Коментиран от #8

    10:34 20.04.2026

  • 8 Българин

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сиганин":

    Ти повече ми биеш на вардарски сиганин.

    10:36 20.04.2026

  • 9 Ганчо

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Не забравяй и белите ерусалимски цигани дето са омешени с кафявите такива

    Коментиран от #15

    10:38 20.04.2026

  • 10 007 лиценз ту кил

    14 9 Отговор
    Основните избиратели на Радев са българите, у които все още не е умряла надеждата за запазването на българската държавност. Дали и този път надеждите ще останат неоправдани предстои да видим.

    Коментиран от #19

    10:38 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Независим

    13 4 Отговор
    Който работи - печели. Румен Радев направи активна предизборна кампания, с много пари (от кого не е ясно)... но и с ясна популистна стратегия, защото познава и експлоатира определени чарти от народопсихологията на българина. ПП ДБ имаха шансове за по-добро класиране, но ги пропиляха защото кампанията им не беше построена правилно, не беще насочена към потлебностите на хората и към това, което народа иска да чува, и не беше толкова активна. Герб и останалите загубиха заради свалено доверие. Никога няма да разбера защо трябваше да гледате как се разсипва и оглозгва и държавата, и личния ми живот, за да се сетите, че не трябва да се гласува за мутри, а за образовани и доказали се професионалисти.

    Коментиран от #38, #47

    10:39 20.04.2026

  • 13 О.Ф.

    20 1 Отговор
    Явно чрез избори няма да се избавим от caтаните.

    10:39 20.04.2026

  • 14 бИдоха отбити

    6 4 Отговор
    Гербаците с черпаците и шишАците с тумбАците бИдоха отбити от яслата.

    10:39 20.04.2026

  • 15 честен ционист

    7 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ганчо":

    Еврейската диаспора гласува за позивна "Моше".

    Коментиран от #17

    10:41 20.04.2026

  • 16 Независим

    7 3 Отговор
  • 17 Ганчо

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Белите и черните цигани в България, един господ имате- Делян.

    10:46 20.04.2026

  • 18 Хохо Бохо

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Пътувай за хижата бе петроханец. Врътнаха ви с 300 в задния вход

    10:47 20.04.2026

  • 19 Сто процента

    15 5 Отговор

    До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":

    надеждите ще останат неоправдани.Предстои: въвличане на България във война, електронен кoнцлагеp, локдаyни и много други безyмия на самоизбралите се.

    Коментиран от #20, #31

    10:48 20.04.2026

  • 20 честен ционист

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Сто процента":

    Все будет хорошо даже не на 45, а на все 100 процентов.

    10:50 20.04.2026

  • 21 Пълни глупости

    10 4 Отговор
    Гласове за льотчика са от чалгатите, изрожденци, БСП,дпс и негласуващи досега.

    10:51 20.04.2026

  • 22 Перо

    5 8 Отговор
    Това е хубаво, че народа се осъзна, започна да мисли и не е бетониран за една партия, а започна да гласува, по убеждение и да мери постигнатото по собствените критерии, но остава политическия модел да има възможността да се променя с новите политики и интереси, а не буря в чаша вода! Ще видим сега как ще работи демокрацията в новата реалност!

    Коментиран от #25, #30, #51

    10:53 20.04.2026

  • 23 Исторически факти

    11 5 Отговор
    Най-после стана ясно, как се е гласувало досега. При работещо мевере резултатите на Толупа, Шиши и Костя паднаха с по 10 процента. Яко са ни лъгали толкова години... Лъснаха и продажните г-зове на социологическите агенции.

    Коментиран от #63

    10:53 20.04.2026

  • 24 Мръшляк

    10 4 Отговор
    Да,след шашмите на Мунчо,ни докараха до това да честитим на Вовата още една република.Ще почнат да валят поканите за окопите.Трябва му пушечно месо.

    10:54 20.04.2026

  • 25 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Перо":

    Ти почваш с буква "П" и ще имаш време да се осъзнаеш, преди да стигнат до твоята буква от военните окръжия.

    10:56 20.04.2026

  • 26 ха ха ха

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    благодарим третополов индивид

    10:59 20.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 референдум

    4 3 Отговор
    Естествено , че е така .Всички плащаме ток , а точно Мафията направи двойни и тройни сметки ,като наказание за протестите .Всички пазаруваме в магазините , а точно Мафията набута еврото , потъпка референдума и направи спекулата , като вдигна всички такси в държавта двойно .Дори се учудвам как ДПС има цели 6 % , това ще се промени и на другите избори няма да има и 1 %

    Коментиран от #54

    11:00 20.04.2026

  • 29 Хаха

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Обвиняваш мнозинството от българите, че са "путинофили", щото не им изнасят разни извратени идеологии!
    Преброихте ли се убедените евроатлантици, малко над 300 хиляди педроханци! В станистиката не слагам гласуващите не по убеждения, а под строй за двамата Шишковци!
    Ами това са резултатите, свиквай!

    Коментиран от #58

    11:01 20.04.2026

  • 30 Драги ми Смехурко

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Перо":

    Най-интересно ще бъде когато Мунчо затвори границите и пътуващите по света ще трябва да имат визи.Даже до гръко.А онези,заварени в чужбината ще атакуват посолствата.Хаоса е гарантиран.

    11:02 20.04.2026

  • 31 ЦЦЦ

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "Сто процента":

    На боб ли гледаш или на карти, че педначерта бъдещето .хахаха

    Коментиран от #37, #60

    11:02 20.04.2026

  • 32 русоляв

    6 6 Отговор
    Радев вървеше към 80-90 депутата .Пусна снимка с Путин и народа буквално изригна и му даде пълно мнозинство , това е истината .

    11:02 20.04.2026

  • 33 Винаги с Русия

    8 6 Отговор
    Пускайте мощно в центъра на София и големите градове ДЕН Победь !

    11:04 20.04.2026

  • 34 Факти

    8 7 Отговор
    ПП-ДБ са единствената формация, която е спечелила повече гласове от предните избори и то въпреки, че им орязаха секциите в Англия, Америка, Канада, Швейцария и т.н. където са абсолютни лидери. Това означава, че Радев не е взел нищо от тях. Взел е от другите - от мафията и нейните патерици.

    11:04 20.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ще има изненада

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Радев ще се окаже евроатлантик под прикритие.

    11:06 20.04.2026

  • 37 Хахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #31 от "ЦЦЦ":

    Като те подпукат към окопите ще видиш на какво е гледал.

    11:08 20.04.2026

  • 38 Факти

    14 4 Отговор

    До коментар #12 от "Независим":

    Напълно ясно е откъде дойдоха парите за кампанията на Радев - от Кремъл. Напълно ясно е откъде дойдоха внимателно подбраните популистки послания - от КГБ. Радев е просто марионетка на Путин. Той не е някакъв гений и не взема никакви решение. Той е военен - слуша и изпълнява.

    11:09 20.04.2026

  • 39 смях в залата

    9 5 Отговор
    Ако Радев се нареди до Путин,Лукашенко и Ким младите от протестите да забравят Европа и да очакват мобилизация срещу Украйна

    11:09 20.04.2026

  • 40 Експерт

    8 5 Отговор
    Тези социолози "Тренд" плямпат глупости.

    Предварителните резултати показват, че ППДБ повишават броя на гласувалите за тях спрямо предишните избори 2024 г.

    Ало Тренд, как става това, хем ППДБ да печелят нови избиратели, хем Радев да им взима избиратели?

    11:16 20.04.2026

  • 41 Троянец

    7 0 Отговор
    Кой нормален взима на сериозно бъртвежите на стакмистите "социолози" и "антрополози".......?!За кой ли път доказаха,че гадаят на боб в зависимост от зависимостта......

    11:16 20.04.2026

  • 42 Куку

    10 3 Отговор
    Основният електорат е племе,което е било под иго-Византия 200 години,Османско-500 години,Руско-100 години.Това е истината за народ който може само да вари ракия и слуша сръбска музика!

    Коментиран от #44, #46

    11:18 20.04.2026

  • 43 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Кога започва възстановяването на паметника на СА?! ПП-ДБ да хващат кирките защото много камъни ще ома за чукане.

    11:19 20.04.2026

  • 44 Град Козлодуй

    4 7 Отговор

    До коментар #42 от "Куку":

    37г. под Европейско-май не го споменаваш.

    Коментиран от #49

    11:21 20.04.2026

  • 45 вадете пуканките

    8 3 Отговор
    спасителя боташ крадев излиза на сцената!

    Коментиран от #50

    11:22 20.04.2026

  • 46 ДеайвингПлежър

    4 5 Отговор

    До коментар #42 от "Куку":

    Да ама тоя народ изрина продажните,нагли и алчни чалгари......

    Коментиран от #59

    11:22 20.04.2026

  • 47 Някой

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Независим":

    ДБ е крайно вриме да бият шута на милиционера ген. Атанас Атанасов, който прекалено дълго е в политиката и власта. Атанас Атанасов е по-дълга в политиката дори от Бойко Борисов, там е още от времето на Иван Костов. Древните политически мумиите като Атанас Атанасов, Бйко Борисов, Татяна Дончева, Мая Манолова ... да изчезват от политиката, искам нови млади лица. Като волейболиста Владимир Николов, Божидар Божанов, Надежда Йорданова, Ивелин Михайлов, Крум Зарков ...

    11:26 20.04.2026

  • 48 радев

    3 2 Отговор
    браво българи ще ви спася!

    11:27 20.04.2026

  • 49 Куку

    10 1 Отговор

    До коментар #44 от "Град Козлодуй":

    Европейците са виновни,че се къпеш един път в седмицата,всяка вечер се наливаш с пърцока,хвърляш си строителните отпадъци в дерето на реката,крадеше от АЕЦ-а и оправяш жената на приятел!!!

    11:29 20.04.2026

  • 50 Някой

    11 2 Отговор

    До коментар #45 от "вадете пуканките":

    За съжаление няма да сме зрителите рупащи пуканки, а жертвите в сценария на Румен Боташа.

    11:29 20.04.2026

  • 51 Бастардо

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "Перо":

    Военен и демокрация?Мунчо и демокрация?Загубена кауза!

    11:31 20.04.2026

  • 52 Решетников

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Абсолютна истина!Отсега нататък ще слушате и изпълнявате.Хорошо?

    11:32 20.04.2026

  • 53 мунчо

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    ще вкарам рублата!!!

    11:33 20.04.2026

  • 54 Весело

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "референдум":

    На другите избори Пеевски ще кандидат депутат в Дубай.

    11:41 20.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хм, хм

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Минто други няма. Той бизнеса, един бизнес. Ще трябва да вкараме бизнес от чужбина.

    11:44 20.04.2026

  • 57 Чалгаря?

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ми, той чалгаря взе от Бойко.
    Гербаджии предатели.
    Ето, например Бургас. 4 мандата успешен кмет, милиони инвестиции.
    Нищо. Народа не помни доброто и ще друга супата..

    11:46 20.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Нe на боб гледам,

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "ЦЦЦ":

    А на няколкото му изказвания в OОH, където сам си каза, че активно ще работи за налагането на „Аgеndа2030“(надявам се да знаеш какво е това).

    12:00 20.04.2026

  • 61 1944

    6 0 Отговор
    електората на крадев са безмозъчни офце.

    12:24 20.04.2026

  • 62 ами те и листите му

    5 0 Отговор
    пълни само с такава измет

    12:27 20.04.2026

  • 63 Още Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Исторически факти":

    Само 10-те процента от мадуровките не паднаха, разбираемо.

    12:33 20.04.2026

  • 64 Партията на ренегатите

    3 0 Отговор
    Много стабилна, засега.

    12:42 20.04.2026

  • 65 Тома

    2 2 Отговор
    Много млади хора гласуваха за Радев на тези избори а не стари каталясали привърженици на изброените партии.

    Коментиран от #72

    12:52 20.04.2026

  • 66 Ами че няма да паднат от небето я?

    3 0 Отговор
    Все са придошли от гласуващи за други в предишните избори, но до тук беше лесното. Сега иде много по-трудното да виим какво по-различно ще правят от предишните и най-вече какви по-различни резултати ще инкасират и дали те ще бъдат с посока плюс, защото наследяват хазна, която не само че е празна ами с оста солинио вече борчове и с наобещани плащания на кого ли не, за които пари разбира се няма и ще трябв ада се реже с голямата ножица , а пък честно казано никой от гласуващите не имал точно това на ум , когато си е пускал бюлетината, освен може би тези, гласуващите в чужбина ?

    12:58 20.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Българин

    0 0 Отговор
    Демек комундери

    17:43 20.04.2026

  • 71 дядото

    1 0 Отговор
    основните избиратели на радев са българския народ- отвратен от дебелаци,крадци и предатели,които бяха готови и на крайни мерки за да рестартират държавата.запомнете го.

    17:45 20.04.2026

  • 72 Дааа

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Тома":

    Млади и зелени и лапащи мухи,

    22:40 20.04.2026

