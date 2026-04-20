Всичките 482 секции в Пловдив предадоха своите протоколи в Районната избирателна комисия, съобщават от Нова телевизия. За първи път на тези избори там беше въведен т.нар. „златен коридор”, който позволяваше на комисиите, попълнили вярно протоколите, да преминат с приоритет.

„57% от комисиите получиха „златен талон” и още към 03:00 часа напуснаха Международния панаир с обработени книжа. Още около 10% от комисиите използваха другите приложения, които ЦИК беше разработила. Така че много голям процент от комисиите този път бяха с абсолютно верни протоколи. Откритите грешки бяха дребни - фактически неточности, които отнемаха малко време за корекция. Изключително доволни сме от работата на колегите”, заяви председателят на 16-а районна избирателна комисия Калин Сухоруков.

Данните при 90% обработени протоколи сочат, че избирателната активност е била 51,7%, най-ниска - в район „Източен”.

Предаването на протоколите беше съпроводено и с инцидент - председател на секционна избирателна комисия получил епилептичен пристъп. От Спешна помощ се намесили незабавно и състоянието на човека било бързо стабилизирано.