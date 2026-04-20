Полицай пострада при катастрофа с патрулка в София

Полицай е приет в болница, след като служебният му автомобил катастрофира по време на движение със специален режим в София. Инцидентът се разигра малко след 12:00 часа днес на столичния булевард "Александър Малинов", съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Според официалната информация, пътнотранспортното произшествие е възникнало между цивилен лек автомобил и полицейска патрулка. Органите на реда подчертават факта, че специализираният автомобил се е движел с включена светлинна и звукова сигнализация към момента на удара.

Вследствие на сблъсъка е ранен един от служителите на МВР. На място веднага е изпратен медицински екип, а пострадалият полицай е транспортиран в болнично заведение за обстоен преглед.

От СДВР към момента не уточняват тежестта на получените травми, нито дали има други ранени при пътния инцидент. Работата по изясняване на причините за катастрофата продължава.