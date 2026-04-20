Полицай пострада при катастрофа с патрулка в София
  Тема: Войната на пътя

20 Април, 2026 14:14 2 106 15

Работата по изясняване на причините за катастрофата продължава

Снимка: Ерол Емилов / БНР
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицай е приет в болница, след като служебният му автомобил катастрофира по време на движение със специален режим в София. Инцидентът се разигра малко след 12:00 часа днес на столичния булевард "Александър Малинов", съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Според официалната информация, пътнотранспортното произшествие е възникнало между цивилен лек автомобил и полицейска патрулка. Органите на реда подчертават факта, че специализираният автомобил се е движел с включена светлинна и звукова сигнализация към момента на удара.

Вследствие на сблъсъка е ранен един от служителите на МВР. На място веднага е изпратен медицински екип, а пострадалият полицай е транспортиран в болнично заведение за обстоен преглед.

От СДВР към момента не уточняват тежестта на получените травми, нито дали има други ранени при пътния инцидент. Работата по изясняване на причините за катастрофата продължава.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кирил

    31 2 Отговор
    Пускат сирената да не чакат на светофара, че ще се изпусне от преяждане.

    Коментиран от #4

    14:15 20.04.2026

  • 2 Анонимен

    11 0 Отговор
    Не той, а колата му? Да проверят за алкохол в резервоара сега!

    14:21 20.04.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    30 1 Отговор
    По закон може да нарушава правилата за движение с включена звукова и светлинна сигнализация, НО без да застрашава другите участници в движението......специалният режим не дава абсолютно предимство.

    14:22 20.04.2026

  • 4 Пешо

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Съмнявам се в честността на слжителите на реда. Те освен лошо държание , наглоост, надменност и "вижте ме , кой съм аз" , друго не демонстрират.
    Разбира се има и нормални сред тях, но те просто се опитват да си изкарат хляба.

    Коментиран от #15

    14:22 20.04.2026

  • 5 Изпочупиха

    21 1 Отговор
    новите автомобили за нула време ! Сирена и газ !

    14:31 20.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сигурно

    18 2 Отговор
    и с колан не се е вързал !

    14:38 20.04.2026

  • 8 НАЙ МА ИЗКЕФИ ГАБРОВО

    4 0 Отговор
    Триста гласа за Дпс........тамън ЕНА селско кръщене.....

    14:46 20.04.2026

  • 9 Мемфис

    15 1 Отговор
    Как пък автомобила сам катастрофира без участието на милиционера? Обикновено все някой друг е виновен!

    14:50 20.04.2026

  • 10 Деций

    9 1 Отговор
    Задължително да се вземат кръвни проби за наличие на алкохол и упойващи вещества от водачите управлявали авомобилите участващи в произшествието.Най вероятно причината за ПТП е на полицеският автомобил,и вероятно се касае за скорост която е над нормалната за осъществяване на контрол над автомобила.Пуснатите светлинен и звуков сигнал не са гаранция ,че околните ще възприемат веднага това обозначение.С тези неща трябва да се съобразяват и полицаите за да са сигурни ,че поне близките видачи са разбрали ,че има автомобил със специален режим на движение които е в изобилие на някаква неотложна задача!Знаейки за дефицитите на умствен потенциал в българската полиция и от оскъдната информация по случая,то може да предположил ,че именно те са в основата на това ПТП.Наложително е да се провери и да стане ясно по кътеготичен и недвусмислен начин,кое е ноложило и има ли достатъчно основания за ползването на специален режим на движение!

    14:54 20.04.2026

  • 11 Васил

    9 2 Отговор
    Явно са бързали за келепира държавните паразити.

    14:55 20.04.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор
    Нали дори при ВКЛЮЧЕН СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ
    водачът на автомобила трябва да внимава и спазва ЗзДП за да не предизвика ПТП❗

    14:57 20.04.2026

  • 13 мвр

    11 1 Отговор
    Да остават Дечев и гл.секретар и да проверят колко некадърници са назначили гербаците и промениха закона да остават на заплата и пенсия за да гласуват за тях

    15:00 20.04.2026

  • 14 Биг бенд

    7 1 Отговор
    И за това ли трети час е затворен Ал. Малинов. Поъркаха хората

    15:03 20.04.2026

  • 15 Кирил

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо":

    От както им дадоха камери да залагат и не могат да взимат толкова често рушвети, единственото им е да минават на червено като бонус.

    15:40 20.04.2026

