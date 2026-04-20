12 партии ще получават държавни субсидии
12 партии ще получават държавни субсидии

20 Април, 2026 17:14 4 058 37

Под прага за депутати, но над този за субсидия са още МЕЧ и "Величие"

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Общо 12 партии ще получават държавни субсидии, докато работи 52-рото Народно събрание. Това показват междинните резултати на ЦИК за вчерашните парламентарни избори.

Право на държавна издръжка по закон имат всички партии и коалиции в парламента и явилите се самостоятелно партии, които са получили над 1% от гласовете, като се изключат гласувалите с "Не подкрепям никого".

Победителят "Прогресивна България" се регистрира в ЦИК като коалиция от три партии - "Политическо движение Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият народ".

Класиралите се на второ място ГЕРБ-СДС са коалиция от две партии.

Третите по резултат ПП-ДБ са коалиция от три партии - "Продължаваме промяната", "Да, България" и ДСБ.

На четвърто и пето място са ДПС и "Възраждане", които се явиха самостоятелно.

Под прага за депутати, но над този за субсидия са още МЕЧ и "Величие".

Освен, че за пръв път ще е извън парламента, БСП ще остане и без субсидия, защото се яви в коалиция с още 9 партии.Дотация няма да получи и "Сияние", което се регистрира като коалиция от две партии.С над 1 процент, но без държавна издръжка остава и АПС, защото партията на Ахмед Доган се яви в коалиция със "Земеделски народен съюз".Под едно на сто от гласовете получи ИТН.

В коалициите субсидията се разпределя според коалиционното споразумение, а при липса на такова - пропорционално на броя на народните представители от отделните партии.Размерът на субсидията се определя ежегодно със закона за държавния бюджет, като от 2020 г. досега е 8 лв. (4,09 евро) на получен действителен глас. Преди това 6 години беше 11 лв. и 3 години - 12 лв.

Парите се превеждат по сметките на партиите от правосъдното министерство на четири равни транша до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    56 4 Отговор
    Итн ще получат един голям държавен поздрав!

    17:20 20.04.2026

  • 2 1488

    45 3 Отговор
    а славчинциту дето е под 1% ко ше получи ?
    нали вика бил незаменим

    17:24 20.04.2026

  • 3 лама Кифла

    20 3 Отговор
    а Непокорна какво ще получи като има 0.0000 %

    17:25 20.04.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    20 22 Отговор
    а Бащата на прегазената циганка Саяна ко ше получи

    направо е смешен

    Коментиран от #9

    17:25 20.04.2026

  • 5 Поне

    19 2 Отговор
    оня с кокалите няма да получи нищо

    Коментиран от #10

    17:26 20.04.2026

  • 6 Ха,ха

    27 2 Отговор
    Ох и аз да направя партия на бабите от пейката да цоцаме субсидии.

    17:27 20.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Троянец

    53 2 Отговор
    Това са напълно незаслужени пари!Трябва под 4% бариера НИКОЙ ДА НЕ ВЗЕМА СУБСИДИЯ!За какво им се дават тези пари?! Това е пълен абсурд!
    Надявам се Радев да помисли и върху този въпрос ведно с поправката на щетата,която нанесе сглобката на ПП-ДБ/ГЕРБ/НН/ИТН/БСП.

    Коментиран от #30, #35

    17:31 20.04.2026

  • 9 Сашо Апашо

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "кой мy дpeмe":

    един среден от Тиквата.

    17:32 20.04.2026

  • 10 КАК НИЩО....

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Поне":

    ВИДЕО КАСЕТА БЕТА МАКС С
    ИЗКАЗВАНИЯ НА ДВАМАТА МУ СОЛ„ 🍒”ци...

    17:32 20.04.2026

  • 11 Партия на Бабите

    18 0 Отговор
    Баби, обединявайте се, правиме партия, ще цоцаме субсидии.

    17:36 20.04.2026

  • 12 Лопата Орешник

    36 3 Отговор
    Най ми е хубаво че няма да даваме пари на ИТН! Заслужен завършек на една гнусна пиеса! Дългият получи победа, а дори не застана на трибуната на народното събрание!! Скри се мръсната гад!

    17:37 20.04.2026

  • 13 така така

    15 1 Отговор
    Будалите пускаха, а сега вашите чорбаджии ще прибират яко пачка от вас. Гласувайте, гласувайте, за да могат да ви крадат.

    17:38 20.04.2026

  • 14 Васил

    30 2 Отговор
    Тази субсидия отдавна трябваше да бъде премахната излиза че ако кандидатстваш в някоя частна фирма и не те одобрят ще ти дават заплата въпреки че не работиш в нея. Субсидията в Гърция е 0,50 евроцента а у нас 5 евро нали сме по богати от тях. Просто ми е интересно Радев какво ще направи по този въпрос със субсидията шофьорите охраната Данс дали ще се закрие както и дали ще се намали държавният сектор с 50% или ще я кара по старому държавният служител на пиедестал.

    17:41 20.04.2026

  • 15 Единствено

    5 14 Отговор
    ППДБ увеличават гласоподавателите си в сравнение с последните избори, с около 60 000.

    17:42 20.04.2026

  • 16 Посоля

    7 13 Отговор
    Спирам издръжката на Възраждане. Този проект е приключен.

    17:46 20.04.2026

  • 17 Бат Венце Сикаджията

    19 2 Отговор
    Време е да се премахва тази субсидия за когото и да било. Радев, къде си? Какво смяташ ти по този въпрос?

    17:48 20.04.2026

  • 18 Гост

    8 3 Отговор
    Итънъ от тях ли са? 🤔🤔🤔 Не че им трябва на тия чалгари, те са вече тежки милионери и дебели бизнесмени

    17:59 20.04.2026

  • 19 Заслужено

    13 2 Отговор
    ИТН - най-неадекватната партия от самото си създаване! Още когато искаха да се регистрират като "Няма такава държава" разбрах, че нямат грам мозък. Нали тази партия може да спечели изборите и да направи правителство. И да излъчи министър председател. И тогава, като отиде на посещение в чужбина, как биха го представили?!?! "Премиерът на България от партията"Няма такава държава "?!?! Срам и резил! Да искаш политик да ставаш и да не предвидиш толкова елементарен казус - това си е за освидетелстване!

    Коментиран от #32

    18:00 20.04.2026

  • 20 Лютеница

    1 4 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    18:01 20.04.2026

  • 21 Стоп на хрантутници

    13 1 Отговор
    От какъв зор ще им се дават субсидии

    18:03 20.04.2026

  • 22 съдба

    8 4 Отговор
    Еххх Славчо и Тошко останаха без субсидии...лоша работа. Чак ги съжалявам...горките :)

    18:04 20.04.2026

  • 23 Лютеница

    2 2 Отговор
    Никъде няма информация

    "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало?

    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    Някой знае ли: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало?

    Коментиран от #31

    18:05 20.04.2026

  • 24 пладнешки грабеж

    13 1 Отговор
    да се отмени !

    18:05 20.04.2026

  • 25 Боташ

    13 2 Отговор
    Много лапачи на опашката

    18:06 20.04.2026

  • 26 СлаВи

    6 2 Отговор
    ко ши яде ?

    18:07 20.04.2026

  • 27 Гост

    9 2 Отговор
    Искам да гледам интервюта с Тошко, Слави и оня с пъпката...!

    18:07 20.04.2026

  • 28 Иван

    7 3 Отговор
    А Тошко семето ще вземе ли супсидия?

    18:10 20.04.2026

  • 29 Много кърлеж

    9 0 Отговор
    много нещо!

    18:11 20.04.2026

  • 30 Ами

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Троянец":

    уж да се създавали извънпарламентарни алтернативи, но реално 90% от партийките се явяват на избори само, за да докопат 1% за субсидия и пакета с каинтите за предизборна реклама.

    18:13 20.04.2026

  • 31 Айвар

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Лютеница":

    Няма и да има информация скоро, защото активността е като преди, но всичко е още по-голяма ала-бала с процентите. Бая има да гласят в дезинформационно обслужване данните поне 2 дни за тая Боташка победа.

    18:16 20.04.2026

  • 32 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Заслужено":

    Има такъв народ - вече няма такъв народ. 😀😀😀Вече могат да поискат комисията да им разреши да си върнат името, дето не им го беше разрешила!

    18:18 20.04.2026

  • 33 Славуца съм

    8 3 Отговор
    Бе аз пак за 4 години слугуване на мафиите що милиони направих.

    18:40 20.04.2026

  • 34 Медец ми капна на сърцето от това:

    10 1 Отговор
    "Освен, че за пръв път ще е извън парламента, БСП ще остане и без субсидия, защото се яви в коалиция с още 9 партии.Дотация няма да получи и "Сияние", което се регистрира като коалиция от две партии.С над 1 процент, но без държавна издръжка остава и АПС, защото партията на Ахмед Доган се яви в коалиция със "Земеделски народен съюз".Под едно на сто от гласовете получи ИТН."

    Дано е истина!!!

    18:55 20.04.2026

  • 35 Бай онзи

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Троянец":

    Правилно.Аз също апелирам да спре тази практика.Прага за влизане в парламента да се вдигне на 10%,за да се спре тоя цирк с 30-40 партии и коалиции.Тогава ще останат 3-4 партии и всеки да се ориентира към най-близката му по симпатии и поддръжка.Стига са раздавали нашите пари.Има партийни,които участват само заради субсидиите.

    20:13 20.04.2026

  • 36 Факт

    2 1 Отговор
    Пет месеца субсидията беше 1 лев на глас, след като беше прието решението с референдум на населението. Много бързо промениха закона и я вдигнаха на 8 лв, защото се видя, че не пада достатъчно папкане.

    21:24 20.04.2026

  • 37 Субсидия със задна дата

    0 0 Отговор
    Много е готино да хванеш някой алчен търтей и да го водиш на каишка за носа. Той си мисли, че е на печалба от теб ,а всъщност ти го използваш и го правиш длъжник за следващия живот, когато отново ще се срещнете . Това си е един вид субсидия само ,че се изплаща със задна дата..

    23:00 20.04.2026

