Общо 12 партии ще получават държавни субсидии, докато работи 52-рото Народно събрание. Това показват междинните резултати на ЦИК за вчерашните парламентарни избори.

Право на държавна издръжка по закон имат всички партии и коалиции в парламента и явилите се самостоятелно партии, които са получили над 1% от гласовете, като се изключат гласувалите с "Не подкрепям никого".

Победителят "Прогресивна България" се регистрира в ЦИК като коалиция от три партии - "Политическо движение Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият народ".

Класиралите се на второ място ГЕРБ-СДС са коалиция от две партии.

Третите по резултат ПП-ДБ са коалиция от три партии - "Продължаваме промяната", "Да, България" и ДСБ.

На четвърто и пето място са ДПС и "Възраждане", които се явиха самостоятелно.

Под прага за депутати, но над този за субсидия са още МЕЧ и "Величие".

Освен, че за пръв път ще е извън парламента, БСП ще остане и без субсидия, защото се яви в коалиция с още 9 партии.Дотация няма да получи и "Сияние", което се регистрира като коалиция от две партии.С над 1 процент, но без държавна издръжка остава и АПС, защото партията на Ахмед Доган се яви в коалиция със "Земеделски народен съюз".Под едно на сто от гласовете получи ИТН.

В коалициите субсидията се разпределя според коалиционното споразумение, а при липса на такова - пропорционално на броя на народните представители от отделните партии.Размерът на субсидията се определя ежегодно със закона за държавния бюджет, като от 2020 г. досега е 8 лв. (4,09 евро) на получен действителен глас. Преди това 6 години беше 11 лв. и 3 години - 12 лв.

Парите се превеждат по сметките на партиите от правосъдното министерство на четири равни транша до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември.