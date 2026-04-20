Общо 12 партии ще получават държавни субсидии, докато работи 52-рото Народно събрание. Това показват междинните резултати на ЦИК за вчерашните парламентарни избори.
Право на държавна издръжка по закон имат всички партии и коалиции в парламента и явилите се самостоятелно партии, които са получили над 1% от гласовете, като се изключат гласувалите с "Не подкрепям никого".
Победителят "Прогресивна България" се регистрира в ЦИК като коалиция от три партии - "Политическо движение Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият народ".
Класиралите се на второ място ГЕРБ-СДС са коалиция от две партии.
Третите по резултат ПП-ДБ са коалиция от три партии - "Продължаваме промяната", "Да, България" и ДСБ.
На четвърто и пето място са ДПС и "Възраждане", които се явиха самостоятелно.
Под прага за депутати, но над този за субсидия са още МЕЧ и "Величие".
Освен, че за пръв път ще е извън парламента, БСП ще остане и без субсидия, защото се яви в коалиция с още 9 партии.Дотация няма да получи и "Сияние", което се регистрира като коалиция от две партии.С над 1 процент, но без държавна издръжка остава и АПС, защото партията на Ахмед Доган се яви в коалиция със "Земеделски народен съюз".Под едно на сто от гласовете получи ИТН.
В коалициите субсидията се разпределя според коалиционното споразумение, а при липса на такова - пропорционално на броя на народните представители от отделните партии.Размерът на субсидията се определя ежегодно със закона за държавния бюджет, като от 2020 г. досега е 8 лв. (4,09 евро) на получен действителен глас. Преди това 6 години беше 11 лв. и 3 години - 12 лв.
Парите се превеждат по сметките на партиите от правосъдното министерство на четири равни транша до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември.
8 Троянец
Надявам се Радев да помисли и върху този въпрос ведно с поправката на щетата,която нанесе сглобката на ПП-ДБ/ГЕРБ/НН/ИТН/БСП.
Коментиран от #30, #35
17:31 20.04.2026
9 Сашо Апашо
До коментар #4 от "кой мy дpeмe":един среден от Тиквата.
17:32 20.04.2026
10 КАК НИЩО....
До коментар #5 от "Поне":ВИДЕО КАСЕТА БЕТА МАКС С
ИЗКАЗВАНИЯ НА ДВАМАТА МУ СОЛ„ 🍒”ци...
17:32 20.04.2026
23 Лютеница
"Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало?
Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!
Някой знае ли: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало?
Коментиран от #31
18:05 20.04.2026
30 Ами
До коментар #8 от "Троянец":уж да се създавали извънпарламентарни алтернативи, но реално 90% от партийките се явяват на избори само, за да докопат 1% за субсидия и пакета с каинтите за предизборна реклама.
18:13 20.04.2026
31 Айвар
До коментар #23 от "Лютеница":Няма и да има информация скоро, защото активността е като преди, но всичко е още по-голяма ала-бала с процентите. Бая има да гласят в дезинформационно обслужване данните поне 2 дни за тая Боташка победа.
18:16 20.04.2026
32 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #19 от "Заслужено":Има такъв народ - вече няма такъв народ. 😀😀😀Вече могат да поискат комисията да им разреши да си върнат името, дето не им го беше разрешила!
18:18 20.04.2026
35 Бай онзи
До коментар #8 от "Троянец":Правилно.Аз също апелирам да спре тази практика.Прага за влизане в парламента да се вдигне на 10%,за да се спре тоя цирк с 30-40 партии и коалиции.Тогава ще останат 3-4 партии и всеки да се ориентира към най-близката му по симпатии и поддръжка.Стига са раздавали нашите пари.Има партийни,които участват само заради субсидиите.
20:13 20.04.2026
