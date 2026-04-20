Почина Красимир Райдовски

Бившият разузнавач и шеф на пресслужбата на Министерския съвет в правителството на Жан Виденов Красимир Райдовски е починал. Тъжната новина бе потвърдена от дъщеря му Николета, писа dir.bg.
Красимир Райдовски е роден на 6 юни 1946 г. в Пловдив. Завършил е ВНВУ "Васил Левски" във Велико Търново и Висшия икономически институт в София.
Той е бил щатен служител на Първо главно управление на ДС. Назначен е на 30.10.1968 г. за разузнавач III степен и постепенно стига до началник на отделение през 1985 г. Междувременно през 1976 година е бил обучаван 10 месеца в разузнавателна школа в СССР.
Райдовски е работил в "София прес", Българската национална телевизия и в Министерството на външните работи. В периода от февруари 1995 до ноември 1996 година е ръководител на пресслужбата на Министерския съвет при управлението на Жан Виденов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
18:29 20.04.2026
2 Да,бе
18:35 20.04.2026
3 Архимандрисандрит Бибиян
18:39 20.04.2026
4 Мдаа!🤔
Коментиран от #11
18:44 20.04.2026
5 пенсионер от Варна
18:44 20.04.2026
6 факт
18:46 20.04.2026
7 Цеко буцата
18:52 20.04.2026
8 ОЩЕ
19:09 20.04.2026
9 Той беше Български патриот
19:31 20.04.2026
10 11111
19:37 20.04.2026
11 веднъж
До коментар #4 от "Мдаа!🤔":случайно се заговорихме на опашка пред магазин в края на бул.Дондуков. Беше непосредствен и достъпен, продавачките го познаваха, а по служба може да е бил всякакъв. Бог да го прости!
Коментиран от #12
20:07 20.04.2026
12 Сила
До коментар #11 от "веднъж":Последния мохикан.... !!!!
Знаеше всичко за всички и можеше да затапи всяко парвеню и червен новобогаташ !!! Сега нелепи образи като "академиците " Митьо Гестапото , великия тамплиер Ралчев или "професора " от Библиотекарския могат да си отдъхнат !!! Поклон Краси , и лек път приятелю ....
Коментиран от #14
20:13 20.04.2026
13 Хасковски каунь
Вечна му памет!
20:17 20.04.2026
14 отпад
До коментар #12 от "Сила":като Гестапото са и много други още назначени от Живков, които ни докараха до това дередже. Райдовски не бе от тях.
20:31 20.04.2026
15 Бандеров
Коментиран от #16
20:34 20.04.2026
16 Сила
До коментар #15 от "Бандеров":От уважение към паметта на Краси ще те пропусна без коментар !!! Просто не си наясно с много неща от близкото ни минало ....не си бил в тази социална среда !!!
20:45 20.04.2026
17 Гай Турий
20:53 20.04.2026
18 Безпристрастен
21:18 20.04.2026
19 венсеремос
21:23 20.04.2026
20 ХАРОН
21:28 20.04.2026
21 ИНТЕРЕСНО
21:46 20.04.2026