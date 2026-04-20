Почина Красимир Райдовски

20 Април, 2026 18:22 4 864 21

Той беше говорител на Жан Виденов

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият разузнавач и шеф на пресслужбата на Министерския съвет в правителството на Жан Виденов Красимир Райдовски е починал. Тъжната новина бе потвърдена от дъщеря му Николета, писа dir.bg.

Красимир Райдовски е роден на 6 юни 1946 г. в Пловдив. Завършил е ВНВУ "Васил Левски" във Велико Търново и Висшия икономически институт в София.

Той е бил щатен служител на Първо главно управление на ДС. Назначен е на 30.10.1968 г. за разузнавач III степен и постепенно стига до началник на отделение през 1985 г. Междувременно през 1976 година е бил обучаван 10 месеца в разузнавателна школа в СССР.

Райдовски е работил в "София прес", Българската национална телевизия и в Министерството на външните работи. В периода от февруари 1995 до ноември 1996 година е ръководител на пресслужбата на Министерския съвет при управлението на Жан Виденов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    42 13 Отговор
    Няма безсмъртни. Всички са смъртни. Включително агентите на ДС.

    18:29 20.04.2026

  • 2 Да,бе

    53 19 Отговор
    Отишъл си е с партията си ..И тя предаде Богу дух снощи най на после.

    18:35 20.04.2026

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    40 13 Отговор
    Дрогара не е бил агент на кдс а щатен служител,тоест не е бил ушо а клюн!

    18:39 20.04.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    62 23 Отговор
    Този човек разбираше нещата. Сега нямаме нито разузнавачи нито БСП ! Имаме педофили! Много!

    Коментиран от #11

    18:44 20.04.2026

  • 5 пенсионер от Варна

    33 15 Отговор
    ех, какво разузнаване имахме при БТ !!!

    18:44 20.04.2026

  • 6 факт

    35 27 Отговор
    истински мъж

    18:46 20.04.2026

  • 7 Цеко буцата

    18 14 Отговор
    Беше курварче!Бог да го прости!

    18:52 20.04.2026

  • 8 ОЩЕ

    23 2 Отговор
    ЕДИН ОТ СИВИТЕ КАРДИНАЛИ

    19:09 20.04.2026

  • 9 Той беше Български патриот

    24 16 Отговор
    Бог да прости Краси ! Вечна памет на героите !

    19:31 20.04.2026

  • 10 11111

    16 13 Отговор
    Разбра че бсп няма да влезе в парламента и се гътна

    19:37 20.04.2026

  • 11 веднъж

    17 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа!🤔":

    случайно се заговорихме на опашка пред магазин в края на бул.Дондуков. Беше непосредствен и достъпен, продавачките го познаваха, а по служба може да е бил всякакъв. Бог да го прости!

    Коментиран от #12

    20:07 20.04.2026

  • 12 Сила

    23 2 Отговор

    До коментар #11 от "веднъж":

    Последния мохикан.... !!!!
    Знаеше всичко за всички и можеше да затапи всяко парвеню и червен новобогаташ !!! Сега нелепи образи като "академиците " Митьо Гестапото , великия тамплиер Ралчев или "професора " от Библиотекарския могат да си отдъхнат !!! Поклон Краси , и лек път приятелю ....

    Коментиран от #14

    20:13 20.04.2026

  • 13 Хасковски каунь

    20 5 Отговор
    Те бяха българи с акъла си, Сегашните разузнавачи са с друг, небългарски акъл.
    Вечна му памет!

    20:17 20.04.2026

  • 14 отпад

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    като Гестапото са и много други още назначени от Живков, които ни докараха до това дередже. Райдовски не бе от тях.

    20:31 20.04.2026

  • 15 Бандеров

    8 18 Отговор
    Един кукловод по-малко! И не, мръсниците от ДС не са патриоти. В клетвеният лист, който попълваха при постъпване в КДС се заклеваха във вярност към Партията и в СССР!

    Коментиран от #16

    20:34 20.04.2026

  • 16 Сила

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Бандеров":

    От уважение към паметта на Краси ще те пропусна без коментар !!! Просто не си наясно с много неща от близкото ни минало ....не си бил в тази социална среда !!!

    20:45 20.04.2026

  • 17 Гай Турий

    13 4 Отговор
    Лека му пръст. Беше искрен, компетентен, хитър и находчив разузнавач, българин! Професиналист от класа. Освен по Гърция, имаше поглед и по глобалните въпроси и политика. Не случайно Жан го е взел. Съвсем достъпен човек, с тънко чувство за хумор, шега и закачка, забавен в компания, колега и мъжкар. Глупаците които не знаят какво представлява тая работа, или не го познават, нека да млъкнат и уважат момента, когато не се говори нищо лошо за човек по принцип, както и за съвсем непознат.

    20:53 20.04.2026

  • 18 Безпристрастен

    10 2 Отговор
    Който се интересува колко широко скроен човек и ерудит беше Райдовски,да потърси електронната му рожба" Строго секретно" .Там,ако има нещо между ушите си,ще разбере много .А не да шляпа по клавишите и да ръси мозък.Светла му памет!

    21:18 20.04.2026

  • 19 венсеремос

    14 2 Отговор
    Голяма личност! Като не знаете нищо за разузнаването предатели на България-Герб, ППДБ, СДС, ИТН, ДъПъСъ ,не пишете.Сега в предателска България която сътвориха Костов, шизофреника Филип Димитров, Тиквата , Шопара ,Магарев ,да не са обаждат.Имахме Армия, Разузнаване , България беше Държава .Сега имаме предатели/пудели/неграмотно поколение,няма институции, слугувяме на Урсул/Мърсул, на ши.-;ба-.;ния ЕС.ПОЗОР!!! Краси ,почивай в мир!И, стига сте трили Факти!!!ПОЗОР!!!

    21:23 20.04.2026

  • 20 ХАРОН

    3 3 Отговор
    Не е бил говорител, беше водещ офицер на Виденов. Но Виденов предаде четата- чудесно беше замислено. Трансформира се в кръга Монтерей по- късно.

    21:28 20.04.2026

  • 21 ИНТЕРЕСНО

    4 2 Отговор
    СЕГА ВЕЧЕ Е БЕЗСРОЧНО НА „ТИХИЯ ФРОНТ”...

    21:46 20.04.2026

