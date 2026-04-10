Внезапно почина кандидат за депутат на "Величие"

Партия "Величие" съобщи за внезапната смърт на своя кандидат за народен представител в Кюстендил инж. Миле Андонов. Политическата формация разпространи тъжната вест чрез официалната си страница във Facebook.

От ръководството на партията изразиха съболезнования към семейството на инж. Миле Андонов. В официалната публикация от формацията на Ивелин Михайлов написаха: "С болка Ви съобщаваме, че е починал кандидатът за народен представител от листата на „Величие“ в Кюстендил - инж. Миле Андонов".

Оттам допълниха, че Андонов е бил непримирим към неправдата и определиха като свой дълг да доведат делото му докрай.

Към момента не се съобщават подробности около причините за фаталния край на кандидата за депутат. Липсва и официална информация за датата и мястото на поклонението пред тленните му останки.