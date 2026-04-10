Внезапно почина кандидат за депутат на "Величие"

10 Април, 2026 18:08 1 669 11

Мария Атанасова

Партия "Величие" съобщи за внезапната смърт на своя кандидат за народен представител в Кюстендил инж. Миле Андонов. Политическата формация разпространи тъжната вест чрез официалната си страница във Facebook.

От ръководството на партията изразиха съболезнования към семейството на инж. Миле Андонов. В официалната публикация от формацията на Ивелин Михайлов написаха: "С болка Ви съобщаваме, че е починал кандидатът за народен представител от листата на „Величие“ в Кюстендил - инж. Миле Андонов".

Оттам допълниха, че Андонов е бил непримирим към неправдата и определиха като свой дълг да доведат делото му докрай.

Към момента не се съобщават подробности около причините за фаталния край на кандидата за депутат. Липсва и официална информация за датата и мястото на поклонението пред тленните му останки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    9 10 Отговор
    Да го погребете в пирамидата исторически парк ,да фараона на понци .

    18:14 10.04.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    7 8 Отговор
    Фараона го е ликвидирал.😎🤔🕌🤔😎

    18:24 10.04.2026

  • 3 aмче и другите 239 също мразят неправда

    4 1 Отговор
    Оттам допълниха, че Андонов е бил непримирим към неправдата

    18:28 10.04.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    Загуба няма. Никаква.

    18:32 10.04.2026

  • 5 Бутача

    5 4 Отговор
    ЧЕ ТОЯ СИ Е ЖИВ НАРКОМАН

    18:35 10.04.2026

  • 6 Преял е

    4 3 Отговор
    преди празниците...

    18:38 10.04.2026

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ..................... ГУЩЕРА КЪСА ОПАШКАТА СИ ..................... ФАКТ !

    18:41 10.04.2026

  • 8 Дедо

    1 3 Отговор
    Теглил ли е кредити от различни банки да ги дава на фараона в кеш срещу два реда на празен лист? Щото сега внуците му същи ще ги дължат на банките.

    18:45 10.04.2026

  • 9 Корнелия

    3 1 Отговор
    Чорапа къса опашката си .

    18:46 10.04.2026

  • 10 Хахаха

    2 1 Отговор
    Един идиот по малко

    18:55 10.04.2026

  • 11 само за наивници

    2 0 Отговор
    Като чета коментарите...нищо човешко не остана в хората.

    19:06 10.04.2026

