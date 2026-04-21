Трайчо Трайков: Кризата в Иран вдигна 10 пъти разходите на „Лукойл“

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обяви, че логистичните и производствени разходи на рафинерията „Лукойл“ са нараснали десетократно след ескалацията на конфликта в Иран. Този безпрецедентен скок вече е напълно отразен в крайните цени на горивата по бензиностанциите у нас, съобщават от NOVA.
Сложната геополитическа обстановка в Близкия изток е принудила петролната компания да преструктурира своите вериги за доставка, което е довело до сериозно оскъпяване на суровините. Въпреки напрежението на пазара и новите цени на колонките, държавата не очаква сътресения или фалити в сектора.
"Въпреки че търговците работят със значително по-ниски маржове, отколкото преди началото на кризата, моето мнение е, че те имат финансова устойчивост, защото засега търгуваните обеми не са намалели", заяви Трайчо Трайков, като допълни, че доставките на горива за страната са подсигурени поне до началото на летния сезон.
Паралелно с петролната криза, служебният кабинет предприема активни стъпки за преразглеждане на стратегическите газови споразумения на България. Министърът потвърди, че София е изпратила официален меморандум до турската страна с искане за преговори по дългосрочния договор с държавната компания „Боташ“.Според Трайков съществува реален шанс за промяна на някои от финансовите условия по сделката в полза на България, което би облекчило допълнително националната енергийна система в условията на криза.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #29
17:14 21.04.2026
2 Гост
Искаш на кажеш че вече литър гориво ви излиза 5,6 евро ли?
17:15 21.04.2026
3 Казанлъшкия
17:16 21.04.2026
4 Тройчо фашa крадлив лъже та се къса
17:16 21.04.2026
5 Някой
Но така става, когато се отървахме от "закопаващите" дългосрочни договори за доставка на газ и петрол на фиксирана цена.
17:18 21.04.2026
6 За затвора са
17:21 21.04.2026
7 1234
17:21 21.04.2026
8 Де бре
17:22 21.04.2026
9 Спецо
17:22 21.04.2026
10 Иванчо Иванов
17:23 21.04.2026
11 Пенсионер 69 годишен
За ЕС също трябва да има избори. Там са се окопали едни бабички и никой не може да ги мръдне!
17:24 21.04.2026
12 категория изхвърляне
17:25 21.04.2026
13 аритметика, 3 клас
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И как ще паднат разходите?!? Русия ще ти продава ресурси на половин цена?!?
Що не беше така преди 20 години?!? Или преди 15, 10, 5?!?
17:26 21.04.2026
14 кой мy дpeмe
как става туй
17:26 21.04.2026
15 Миме
17:31 21.04.2026
16 Вдигай
17:33 21.04.2026
17 Ягуар
Коментиран от #19
17:36 21.04.2026
18 Ко общо има
17:40 21.04.2026
19 1234
До коментар #17 от "Ягуар":Именно, има тръба Казахстан, Новоросийск и от там с танкер по Черно море идва Казахстански нефт до Росенец. Къде е Иран, къде е Ормуз, какво общо имат?? Тоя ни взима за балами.
17:46 21.04.2026
20 Въпрос
17:51 21.04.2026
21 това е всичко, което трябва да знаете
Коментиран от #31
17:55 21.04.2026
22 Тити
Коментиран от #26
17:55 21.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 вдигна 10 пъти разходите на „Лукойл“
17:59 21.04.2026
25 Сатана Z
17:59 21.04.2026
26 българите избраха
До коментар #22 от "Тити":този който подписа този договор да управлява еднолично ха сега гледайте боташ крадев как "бори" мафията...
18:00 21.04.2026
27 Поро
18:29 21.04.2026
28 Хаха
18:33 21.04.2026
29 Беж на изток
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Що не вземеш ти да се махнеш.
18:48 21.04.2026
30 Перо
18:50 21.04.2026
31 Фокуси
До коментар #21 от "това е всичко, което трябва да знаете":По соца заплатите бяха 150лв. а бензина струваше по левче за литър.Което в момента прави 220€.Натам ни дърпа боташа.
18:56 21.04.2026
32 Трайчо не трае
19:52 21.04.2026
33 Тоя си беше лъжец и при герб
20:27 21.04.2026