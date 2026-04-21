Трайчо Трайков: Кризата в Иран вдигна 10 пъти разходите на „Лукойл“

21 Април, 2026 17:11 1 701 33

Паралелно с петролната криза, служебният кабинет предприема активни стъпки за преразглеждане на стратегическите газови споразумения на България

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обяви, че логистичните и производствени разходи на рафинерията „Лукойл“ са нараснали десетократно след ескалацията на конфликта в Иран. Този безпрецедентен скок вече е напълно отразен в крайните цени на горивата по бензиностанциите у нас, съобщават от NOVA.

Сложната геополитическа обстановка в Близкия изток е принудила петролната компания да преструктурира своите вериги за доставка, което е довело до сериозно оскъпяване на суровините. Въпреки напрежението на пазара и новите цени на колонките, държавата не очаква сътресения или фалити в сектора.

"Въпреки че търговците работят със значително по-ниски маржове, отколкото преди началото на кризата, моето мнение е, че те имат финансова устойчивост, защото засега търгуваните обеми не са намалели", заяви Трайчо Трайков, като допълни, че доставките на горива за страната са подсигурени поне до началото на летния сезон.

Паралелно с петролната криза, служебният кабинет предприема активни стъпки за преразглеждане на стратегическите газови споразумения на България. Министърът потвърди, че София е изпратила официален меморандум до турската страна с искане за преговори по дългосрочния договор с държавната компания „Боташ“.Според Трайков съществува реален шанс за промяна на някои от финансовите условия по сделката в полза на България, което би облекчило допълнително националната енергийна система в условията на криза.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    45 7 Отговор
    Махнете санкциите срещу Русия и ще паднат разходите.

    Коментиран от #13, #29

    17:14 21.04.2026

  • 2 Гост

    37 1 Отговор
    Как последните точно? Обясни, Специалист!
    Искаш на кажеш че вече литър гориво ви излиза 5,6 евро ли?

    17:15 21.04.2026

  • 3 Казанлъшкия

    36 1 Отговор
    Л.жец!

    17:16 21.04.2026

  • 4 Тройчо фашa крадлив лъже та се къса

    36 1 Отговор
    и играе в схемите на Шиши

    17:16 21.04.2026

  • 5 Някой

    35 2 Отговор
    Струва ми се напълно невярно това твърдение. Щото, нашия завод в Бургас не получава и капка нефт от Персийския залив. Всичко идва от Русия, па било то маскирано като азербайджански нефт. А той си тече нормално, макар цената му също да е скочила.
    Но така става, когато се отървахме от "закопаващите" дългосрочни договори за доставка на газ и петрол на фиксирана цена.

    17:18 21.04.2026

  • 6 За затвора са

    24 1 Отговор
    Борисов и Пеевски иземваха печалбата на Лук Ойл без да покриват разходите и. Демек източват рафинерията. И така до фалит. Единствената рафинерия във света, която при тези условия ще фалира, вместо да жъне.

    17:21 21.04.2026

  • 7 1234

    27 3 Отговор
    Лъжи, пак лъжи. Трайчо, какво общо имат Лукойл с Иран???? Те нищо не внасят от Иран, всичко идва от другия край на Черно море, нефта им идва от Казахстан.

    17:21 21.04.2026

  • 8 Де бре

    24 1 Отговор
    През Ормуз минават само около 20% от доставки петрол за цял свят! А истината е простичка, чудите се на какво да вдигнете цените, защото хазната е празна, а юрошита и безбройните фондове свързани с него, ни досъсипаха. Трайчо върни 33% държавен дял акции ток, които подари на бившите си работодатели в качеството си на министър на енергетиката. 2 милиона лева декларирани по сметки.

    17:22 21.04.2026

  • 9 Спецо

    13 1 Отговор
    май се оказа аматьор. Ама лапа и се отчита където требе.

    17:22 21.04.2026

  • 10 Иванчо Иванов

    20 1 Отговор
    Ах ти долен плужек!Щял да предоговаря договора с"Боташ" и забележете:Да не се пуска руска газ!Къде беше два месеца,„е сега се загрижи?Що саботираш Радев?Остави го той да си върши работата за благото на българския народ.И си купи червена каска.Ще ти трябва при демонтажа на МОЧА!Анадъму!

    17:23 21.04.2026

  • 11 Пенсионер 69 годишен

    19 3 Отговор
    За България няма за Украйна има. За Украйна горивата ги плащат европейците. Ние също сме европейци. 5€ за литър бензин и дизел и всички цени 500% нагоре, да има за златни кенефи на бандеровците.
    За ЕС също трябва да има избори. Там са се окопали едни бабички и никой не може да ги мръдне!

    17:24 21.04.2026

  • 12 категория изхвърляне

    13 1 Отговор
    Сега 110 $ за барел, а преди за Лукойла дедет пъти по-евтино е 11$ !? за барел.!

    17:25 21.04.2026

  • 13 аритметика, 3 клас

    2 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И как ще паднат разходите?!? Русия ще ти продава ресурси на половин цена?!?
    Що не беше така преди 20 години?!? Или преди 15, 10, 5?!?

    17:26 21.04.2026

  • 14 кой мy дpeмe

    5 8 Отговор
    и пак имаме най евтините горива в цялата галактика
    как става туй

    17:26 21.04.2026

  • 15 Миме

    12 1 Отговор
    еххх трайчо,трайчоо мамин златен пиле шарено я ти по-добре кажи какво предпочиташ....кол, въже....камък на шията?

    17:31 21.04.2026

  • 16 Вдигай

    9 1 Отговор
    ....не 3, а 5 евро го направете.....нали вие си ги избирате тия шушумиги, дето ни натресоха еврото и спрях едностранно петрола и газта от Русия, а Унгария, Вловакия още директно получават горива от Русия, а ние имаме директни коридори за доставка и нефтохим за това

    17:33 21.04.2026

  • 17 Ягуар

    9 0 Отговор
    Глупости на трайко! лукойл не внася и капка петрол от залива. Всичко идва от русия. Този неприятен мушморок трайков кого смята че лъже!

    Коментиран от #19

    17:36 21.04.2026

  • 18 Ко общо има

    9 0 Отговор
    Измамницитакива. Нали не получаваме петрол от там? Опрай Козлодуй ся за лукойл са закахърил. Тоя е .... Непотребен

    17:40 21.04.2026

  • 19 1234

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ягуар":

    Именно, има тръба Казахстан, Новоросийск и от там с танкер по Черно море идва Казахстански нефт до Росенец. Къде е Иран, къде е Ормуз, какво общо имат?? Тоя ни взима за балами.

    17:46 21.04.2026

  • 20 Въпрос

    7 0 Отговор
    Когато кризата отмине ще смъкнете ли цените или по стар комунистически обичай ще ги надуете още?

    17:51 21.04.2026

  • 21 това е всичко, което трябва да знаете

    5 4 Отговор
    Като бяхме към СССР, с една средна заплата можеха да се купят 200 литра бензин А-93. Сега се връщаме към Русия, цените пак ще падна и с една заплата, пак ще ни стига за 200 литра бензин!

    Коментиран от #31

    17:55 21.04.2026

  • 22 Тити

    2 0 Отговор
    Единственият печеливш от договора за газ е Боташ аТрайков разтяга локуми.

    Коментиран от #26

    17:55 21.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 вдигна 10 пъти разходите на „Лукойл“

    5 0 Отговор
    ТРАИЧО ТАИНИЯТ АГЕНТ НА КГБ И ДС

    17:59 21.04.2026

  • 25 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Махай се бе,корумпе!

    17:59 21.04.2026

  • 26 българите избраха

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Тити":

    този който подписа този договор да управлява еднолично ха сега гледайте боташ крадев как "бори" мафията...

    18:00 21.04.2026

  • 27 Поро

    2 0 Отговор
    Айде глупости пак... Ако е вярно значи досега печалбата му била над 1000%, сега ще е 100%, бълха го ухапала.

    18:29 21.04.2026

  • 28 Хаха

    2 0 Отговор
    А печалбите 100 пъти.Направиха хората на маймуни

    18:33 21.04.2026

  • 29 Беж на изток

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Що не вземеш ти да се махнеш.

    18:48 21.04.2026

  • 30 Перо

    2 0 Отговор
    Лукойл има много спестени пари за черни дни, от данъци! Беше единствения монополист, работещ на “загуба”!

    18:50 21.04.2026

  • 31 Фокуси

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "това е всичко, което трябва да знаете":

    По соца заплатите бяха 150лв. а бензина струваше по левче за литър.Което в момента прави 220€.Натам ни дърпа боташа.

    18:56 21.04.2026

  • 32 Трайчо не трае

    1 0 Отговор
    "служебният кабинет предприема активни стъпки за преразглеждане на стратегическите газови споразумения на България". Този човек изобщо не е в час. Изборите минаха,резултатът е ясен. Народът не го е избрал, защо се занимава с това?

    19:52 21.04.2026

  • 33 Тоя си беше лъжец и при герб

    1 0 Отговор
    Трайчо Трайков много лъже

    20:27 21.04.2026

