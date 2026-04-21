Трайчо Трайков: Кризата в Иран вдигна 10 пъти разходите на „Лукойл“

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обяви, че логистичните и производствени разходи на рафинерията „Лукойл“ са нараснали десетократно след ескалацията на конфликта в Иран. Този безпрецедентен скок вече е напълно отразен в крайните цени на горивата по бензиностанциите у нас, съобщават от NOVA.

Сложната геополитическа обстановка в Близкия изток е принудила петролната компания да преструктурира своите вериги за доставка, което е довело до сериозно оскъпяване на суровините. Въпреки напрежението на пазара и новите цени на колонките, държавата не очаква сътресения или фалити в сектора.

"Въпреки че търговците работят със значително по-ниски маржове, отколкото преди началото на кризата, моето мнение е, че те имат финансова устойчивост, защото засега търгуваните обеми не са намалели", заяви Трайчо Трайков, като допълни, че доставките на горива за страната са подсигурени поне до началото на летния сезон.

Паралелно с петролната криза, служебният кабинет предприема активни стъпки за преразглеждане на стратегическите газови споразумения на България. Министърът потвърди, че София е изпратила официален меморандум до турската страна с искане за преговори по дългосрочния договор с държавната компания „Боташ“.Според Трайков съществува реален шанс за промяна на някои от финансовите условия по сделката в полза на България, което би облекчило допълнително националната енергийна система в условията на криза.