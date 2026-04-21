Кандев: Всеки, търгувал с вота на хората, ще бъде изправен пред закона

„Както казах в неделя – изборите свършиха, но нашата работа продължава“. Това заяви главният секретар на МВР Георги Кандев във фейсбук.
„Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона. За погазването на демокрацията давност няма!
Ще продължа да ви държа в течение за случаите, по които работим, свързани с изборните престъпления – и вече без прикриване на партии и коалиции, както ни задължаваше законът в предизборната кампания.
В изборния ден получихме сигнал от село Коняво, община Кюстендил.
Мъж е предлагал по 30 евро на жители на селото, за да гласуват за политическа партия №17 в бюлетината, с преференция 101. Мъжът е установен, привлечен като обвиняем и задържан за срок от 72 часа.
Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава“, завърши Кандев.
До коментар #1 от "Тоа нали рече че в 20.01 часа":Или ти не си чул, а?
До коментар #5 от "Дориана":Ако има съд и прокоратура Гюров и Киро щеха ли да бъдат министри С Гюров ЕСпрокаратура се занимава Тои не е престъпник а че някои има пари в къщи са престъпници
До коментар #6 от "Само да попитам":То се видя кои са първи и втори Купувачите от ГЕРБ СА НА ОПАШКАТА
Колкото И !
Звезди !
Да Сложи !
На Пагона !
До коментар #8 от "Русороб":Така че не съм чул
