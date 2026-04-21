Кандев: Всеки, търгувал с вота на хората, ще бъде изправен пред закона

21 Април, 2026 19:40 1 473 35

Ще продължа да ви държа в течение за случаите, по които работим, свързани с изборните престъпления, каза той

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Както казах в неделя – изборите свършиха, но нашата работа продължава“. Това заяви главният секретар на МВР Георги Кандев във фейсбук.

„Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона. За погазването на демокрацията давност няма!

Ще продължа да ви държа в течение за случаите, по които работим, свързани с изборните престъпления – и вече без прикриване на партии и коалиции, както ни задължаваше законът в предизборната кампания.

В изборния ден получихме сигнал от село Коняво, община Кюстендил.

Мъж е предлагал по 30 евро на жители на селото, за да гласуват за политическа партия №17 в бюлетината, с преференция 101. Мъжът е установен, привлечен като обвиняем и задържан за срок от 72 часа.

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава“, завърши Кандев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоа нали рече че в 20.01 часа

    14 24 Отговор
    Веднага след изборите Ше каже кои са първенците по купуване на гласове а още нищо не е казал

    Коментиран от #8

    19:44 21.04.2026

  • 2 Българин

    8 36 Отговор
    На този главата му ще бъде изложена в буркан със спирт в музея на антифашизма, за да види новото поколение фашист на "живо". а за останалите му последователи ще има по незавидна съдба.

    19:45 21.04.2026

  • 3 Но е

    21 1 Отговор
    друга работа как ще отсъдят съдиите !

    19:46 21.04.2026

  • 4 Пред съда

    8 1 Отговор
    може и да се освести. Иначе ако пръво срещне теб, гарантирано ще напълни кюлотите.

    19:46 21.04.2026

  • 5 Дориана

    22 6 Отговор
    Да, точно така , за да има работещи Съд и Прокуратура в името на народа, а не срещу народа в полза на някои политици и олигарси трябва да има реформи навсякъде и крути мерки. Пеевски и Борисов трябва да бъдат спрени с това неистово купуване на гласове с пачки пари с цел опорочаване и ;кражби на вота на избирателите. Полицията показа нагледно как се работи за Народа , а не в полза на шепа политици жадни за власт.

    Коментиран от #17

    19:48 21.04.2026

  • 6 Само да попитам

    15 11 Отговор
    А кои купуваха гласове за ПБ Я да видим как са гласувли в циг квартали Дали полицията си е затваряла очите когато става въпрос за ПП и ПБ

    Коментиран от #19

    19:49 21.04.2026

  • 7 .....

    8 3 Отговор
    Айде, най - накрая!

    19:50 21.04.2026

  • 8 Русороб

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тоа нали рече че в 20.01 часа":

    Или ти не си чул, а?

    Коментиран от #32

    19:54 21.04.2026

  • 9 Фейк - либераст

    12 4 Отговор
    ОХ, АХ, ВЪХ! Пълен провал на Христо Грозев и неговата менторка Надка селския лебед! Язък за парите, язък за махзарите до каките в Брюксел! Путин спечели изборите в България с хибридни атаки, а те нищо не можаха да разкрият! Сега Христо да връща парите, а Надка - при дъщерята и зетя в Турция да дундурка внучета!

    19:55 21.04.2026

  • 10 Сатана Z

    7 7 Отговор
    ПП Покупко-продажбата на гласове е престъпление за останалите.Не за ПП

    19:56 21.04.2026

  • 11 колко има реално осъдени като бройка?

    12 2 Отговор
    като видим някой реално осъден, тогава приказвайте сега са приказки на мегдана

    19:59 21.04.2026

  • 12 Николова , София

    13 2 Отговор
    МВР добре , почва да действа и ми харесва ,ама България не е само МВР за останалите кога ред и ще спазват закони ..регионално развитие,бабх,МОСВ,РИОСВ,,МЗХ ,РЗИ ..там беззаконията са измислени закони от служителите и низшите ,нагоре трупат заплати и топат топката..г-н Радев

    20:00 21.04.2026

  • 13 кой мy дpeмe

    8 1 Отговор
    а като ората си продават гласа кой наеушава избирателите права на ората ?

    20:00 21.04.2026

  • 14 1488

    6 10 Отговор
    ти кого заплашваш бе келеш

    20:01 21.04.2026

  • 15 Браво на Гошо Кандев!

    16 7 Отговор
    Гошо Кандев е истински българин, нека враговете на Европейска България треперят! бг.

    20:03 21.04.2026

  • 16 Яяяаааа

    7 11 Отговор
    Па тВа ако е верно мистър Кеш Боташов ще е пръв в затвора?! А някой вЕрва ли на милиционери?

    20:06 21.04.2026

  • 17 Дореянке

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Ако има съд и прокоратура Гюров и Киро щеха ли да бъдат министри С Гюров ЕСпрокаратура се занимава Тои не е престъпник а че някои има пари в къщи са престъпници

    20:08 21.04.2026

  • 18 така така

    7 4 Отговор
    То един вот ум да ти зайде.. Дали можете изобщо да докажете нещо? Нали щяхте да изнасяте информация за коя партия се купували гласове? Хванахте ли някой депутат или само залъгвате с голи приказки?

    20:09 21.04.2026

  • 19 Пазарджик

    1 10 Отговор

    До коментар #6 от "Само да попитам":

    То се видя кои са първи и втори Купувачите от ГЕРБ СА НА ОПАШКАТА

    20:10 21.04.2026

  • 20 оня с коня

    3 7 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя пpодажен бългаpски гeн

    20:11 21.04.2026

  • 21 Казанлъшкия

    9 2 Отговор
    Нищо не са предотвратили след като ДПС е взел над 7 %. Кой е гласувал за шишкото? А за Сияние?

    20:11 21.04.2026

  • 22 Озадачен

    7 1 Отговор
    А оня нефелник с камиона, който запуши "Витиня" - ще има ли съд за него?

    20:16 21.04.2026

  • 23 Гъбарко

    6 4 Отговор
    От тая натруфена коледна играчка научихме че имало 300 доноса срещу ГЕРБ. Нащо мвр само си пише доносите и само си създава работа. Плашат гаргите.

    20:22 21.04.2026

  • 24 Анонимен

    3 1 Отговор
    10 хиляди студенти вечерта вписани да гласуват знаеш ли това или за нашите може с нашето мвр победата е наша Политически опоненти може да страхувате това не е газене на демокрация нали щом е за нашата победа А и като какъв заплашвате сега

    20:26 21.04.2026

  • 25 Анонимен

    4 4 Отговор
    Доноси доноси доноси и саморазправа.с опоненти това не е газене на демокрация нали

    20:27 21.04.2026

  • 26 Дебелян Пейовски

    5 1 Отговор
    Ше ме фанеш за тлъстините ми

    20:28 21.04.2026

  • 27 Анонимен

    4 2 Отговор
    Сега вече като няма Борисов какво ще правят шар.латаните и розовите прасета ле.леле по кого ще викат

    20:29 21.04.2026

  • 28 Фатмака !

    5 4 Отговор
    Си Остава ФАТМАК !

    Колкото И !

    Звезди !

    Да Сложи !

    На Пагона !

    20:34 21.04.2026

  • 29 Васо

    6 3 Отговор
    Поредният циркаджия и манипулатор. Ще бъде изправен пред закона всеки, който няма пари да се откупи. Нищо ново под Слънцето. Помните ли Богомил Бонев? Тоя плашеше, че ше изкарва кирливите ризи на всеки 10 години назад... Мухахахха Е? Какво изкара? На Нона гащиите. Тоя е същият.

    20:37 21.04.2026

  • 30 Браво

    4 3 Отговор
    Супер. Давай сега престъпността. Изборите минаха. ПР акциите по изборите да останат на заден план и покажи и зъби срещу финансовите престъпления оглозгащи финансовата система на държавата.

    20:38 21.04.2026

  • 31 Килото

    5 1 Отговор
    Тия приказки сме ги слушали, слушали...От 89-та до сега.

    20:54 21.04.2026

  • 32 Като гледам няма статия тука

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Русороб":

    Така че не съм чул

    21:15 21.04.2026

  • 33 Чък Норис с лампази,а?

    5 2 Отговор
    Някой да обясни на този необразован милиционер, че не МВР внася обвинения в съда, а милиционерите са просто изпълнители, а не обвинители и добре,че е така!

    21:56 21.04.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор
    Тоя що не си чисти бюрото и носи багажа в кашони, а тръгнал да се прави още на главен секретар. Така както Гюров си назначи свои хора в МВР, така и Радев трябва да ги разчисти всички началници в МВР, без изключения. Този на снимката да го праща със стоп палка на улицата, ама ще плаши децата.

    22:45 21.04.2026

  • 35 Канев

    0 0 Отговор
    ЕРД с хиляди надписани сметки и жалби - няма проблем и върнати пари. Всичко точно. До следващите двойни сметки ,може и в бритиш лира.

    23:13 21.04.2026

