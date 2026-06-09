Проф. Веселин Вучков: Кандев трябва да каже защо напусна изненадващо МВР

Досегашният директор на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Заради неочакваната оставка на Георги Кандев вътрешният министър се нуждае от време, за да избере титуляр на поста.

"За мен това беше много голяма изненада. Склонен съм да вярвам на думите на министър Демерджиев, че и за него е било изненада. Нищо не подсказваше подобно кадрово решение“, коментира бившият министър на вътрешните работи проф. Веселин Вучков в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че Кандев е успял да пречупи един много неблагоприятен тренд по отношение на доверието и имиджа на българската полиция.

Въпреки това бившият вътрешен министър е категоричен, че обществото има нужда от повече яснота.

"Вероятно има някаква сериозна причина, която г-н Кандев ще трябва да сподели с обществото. Трябва да се даде малко повече информация, защото на практика той подаде изненадваща оставка само един месец след като бе избран", коментира той в ефира на Bulgaria ON AIR.

По отношение на изявлението на Кандев в социалните мрежи, че е невъзможно да избира между поста и принципите си, Вучков коментира, че това е сериозно изявление, което изисква допълнителни разяснения, за да не се създава неяснота сред обществото и служителите в министерството. Проф. Вучков обърна внимание на сериозния проблем с временно изпълняващите длъжността в системата на МВР. Той отбеляза, че в момента десетки и стотици ръководни постове се намират в подобна ситуация на "кадрово безвремие".

"Дошло е време и новото парламентарно мнозинство, и новото политическо ръководство на Вътрешното министерство да преодолеят този недостатък - постепенно да запълнят постовете с титуляри, включително и много важния пост, наречен главен секретар", категоричен е гостът.

Той определи избора на шефа на СДВР за временно изпълняващ длъжността главен секретар като добър ход, тъй като СДВР е най-голямата и сериозна областна дирекция, действаща като "мини министерство" с огромна оперативна, охранителна и патрулна дейност. Вучков допълни, че директорът на СДВР винаги е потенциална фигура за най-високия професионален пост в държавата. По повод слуховете за бъдеща политическа кариера на Георги Кандев и евентуалното му кандидатстване за вицепрезидент в тандем с Андрей Гюров, проф. Вучков разкри, че още преди месец и половина е предвидил подобно развитие.

"Въобще не изключвам възможността г-н Кандев да сподели предстояща политическа кариера. Основните предпоставки за това са налице. Възможно е, разбира се, да бъде и кандидат за вицепрезидент в тандем с г-н Гюров, защото потенциал има", посочи той, но напомни от личен опит, че между професионалния пост в МВР и чистата политика има огромна разлика. Според бившия министър огромният политически натиск и сблъсъци около МВР и главния секретар се дължат на факта, че това ведомство е всеки ден пред очите на хората и разполага с огромен лост за влияние.

"В МВР има огромен интерес. Ти се бориш с престъпните прояви - икономически, криминални, организирана престъпност, корупция. Течът на информация по всички тези казуси е огромен интерес", обясни проф. Вучков.

Той допълни, че няма нищо лошо в това да има политическо решение при избора на главен секретар, но след назначаването си този човек трябва да изпълнява правомощията си по закон, а не да угодничи на "прищявките на министъра и на парламентарното мнозинство". Проф. Вучков изрази силно скептично отношение към казуса с експулсирането на украинския предприемач Олег Невзоров и последвалата отмяна на заповедта.

Той определи ситуацията като изключително странна.

"Това не е елементарно безхаберие и мързел на институции. Тук има със сигурност държавно-общинско съучастие в най-широк смисъл на думата - употребявам го дори в кавички - на една абсолютно противозаконна дейност“, категоричен бе той.

Вучков разкритикува дейността на ДАНС и я нарече "професионална и политическа грешка“, която не е поправена вече почти две десетилетия.

Според него е недопустимо една контраразузнавателна и информационно-аналитична служба да се намесва в наказателните дела.

Той призова за засилен парламентарен контрол и изслушване на Денков и Демерджиев по този к