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Демерджиев за Кандев: Очевидно има подготвен политически ход

Демерджиев за Кандев: Очевидно има подготвен политически ход

9 Юни, 2026 20:49 1 030 24

  • иван демерджиев-
  • георги кандев

Вътрешният министър разкри, че в личен разговор доскорошният главен секретар е изтъкнал само лични причини за напускането

Демерджиев за Кандев: Очевидно има подготвен политически ход - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очевидно има подготвен от по-напред политически ход, който в случая се реализира. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод изненадващото напускане на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Тъй като не са му изложени конкретни аргументи и мотиви, вътрешният министър определи като неуместно да обяснява „какво иска да каже лирическият герой в случая”. Той допълни, че е коректно, „след като си казал такива думи, да направиш следващата крачка и да обясниш какво си имал предвид”.

Силовият министър обясни и защо е пожелал на доскорошния си подчинен успех в бъдещата политическа кариера. Той изтъкна, че като адвокат може да направи връзка между фактите, които сочат точно към такова развитие. Според Демерджиев оставката не е подадена още при встъпването му в длъжност, „защото може би беше по-далече от времето, в което трябва да се реализира”.

Въпреки всичко вътрешният министър благодари на Кандев за работата му в МВР до момента, „независимо от начина, по който приключиха нещата”.

Вътрешният министър коментира и случая с екстрадицията на бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев. Той предположи, че банкерът си е тръгнал от България, защото е бил запознат с традицията в родното правораздаване в подобни ситуации да се намират изкупителни жертви и да се хвърля цялата вина върху тях.

По отношение на скандала с незаконното строителство на „КУБ” Корпорация край Варна, Демерджиев разкритикува действията на институциите през годините. Според него тези институции най-малкото не са противодействали на това нещо, а за част от тях има данни да са и съучаствали, като са си затваряли очите.

По случая с прокурорския син Васил Михайлов министърът потвърди категорично, че бащата на арестувания му е помагал. „Не е редно да бъдеш действащ прокурор и да обясняваш действията си с качеството си на баща”, заяви Демерджиев и призова магистратите да спазват етичния си кодекс.

Относно разбития мащабен канал за трафик на наркотици с хеликоптер, силовият министър призна, че летателната машина е действала с години като пощенски гълъб, само че не е в добрия смисъл на думата.

Във връзка с тежката катастрофа на "Челопешко шосе" Демерджиев призна, че държавата отдавна е абдикирала и в лицето на определено управление е толерирала такъв кръг хора. Той обясни, че е забранил на подчинените си да използват репликата, че извършителите са познати на полицията, защото това трябва да води до съответни действия срещу тях.

Министърът успокои, че няма да има автоматични съкращения в силовите ведомства. „Няма да има автоматични съкращения, защото обществото очаква от нас сигурност, ред, спокойствие. Там, където има излишна администрация, там, където има дублиране на функции, там, където има пенсионери, които запушват местата за млади хора, ще се пристъпи към съкращаване”, увери той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 10 Отговор
    От месеци се знае че Кандев ще бъде вицепрезидент на Гюров.Дълбоката държава е планирала всичко години напред.

    Коментиран от #5, #14

    20:50 09.06.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    10 3 Отговор
    Ще влиза в политиката!
    Това е нормално!
    Племето винаги се е управлявало от милиционери!

    20:52 09.06.2026

  • 3 Вълк единак

    20 1 Отговор
    Радев кога ще почнете борбата срещу модела Пеевски Борисов, айде де чакаме.

    20:52 09.06.2026

  • 4 по същество

    19 2 Отговор
    какво става с борбата против олигархията и корупцията?

    20:53 09.06.2026

  • 5 стоев

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ако това е вярно,пак няма да отида да гласувам!

    20:55 09.06.2026

  • 6 Радев

    14 7 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!
    Затова теглим 3.8 милиарда евро нов заем.

    Коментиран от #13

    20:56 09.06.2026

  • 7 Очевадно

    8 0 Отговор
    Очевидно "дълбоката държава " работи добре и подмолно.

    20:57 09.06.2026

  • 8 Ния

    10 10 Отговор
    Най после май случихме на правилния мимистър на силовото ведомство .Дано да знае къде как и колко да пипне и може би нещата ще тръгнат в по правилна посока.Дано.Надеждата умира последна.

    20:57 09.06.2026

  • 9 Дан4о

    6 9 Отговор
    При Радев вече има ред и справедливост 🇧🇬

    Коментиран от #12

    20:57 09.06.2026

  • 10 Остави Кандев,

    13 3 Отговор
    кажи нещо за Калашите и Румен Радев?

    20:57 09.06.2026

  • 11 Даа

    9 5 Отговор
    Много хора вярваха на Кондев! Но, ако наистина се окаже, че влиза в битката за изборите на есен, ще лесно нещо много гнусота и неморално! Поне да беше напуснал още при началото на новото правителство, а не сега да се прави на жертва или герой!!!

    20:57 09.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Окооо

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Радев":

    Стига с тази дъвка Боташ, много добре е ясно, колко много милиарди неразплатени оставиха и откраднаха твоите любимци Пеевски- Борисов!!!

    20:59 09.06.2026

  • 14 ФАКТ Е

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Политикът Дерменджиев продължава да се излага като кифладжия. Също като кремълският диверсант пРезидентът Раден

    21:04 09.06.2026

  • 15 Ами Да !

    2 0 Отговор
    Закона !

    Трябва !

    Да Се Заобикаля !

    21:06 09.06.2026

  • 16 Има - няма ,

    2 0 Отговор
    не врачувай и не прави опити за манипулации , а кажи нещо за борбата с олигарсите , до един червени престъпници за конфискация на заграбеното от България и българите !

    21:06 09.06.2026

  • 17 Ясно е, че Ламби е смешник

    3 1 Отговор
    Почвайте M@нY@лите, че не се трае вече!

    21:08 09.06.2026

  • 18 ИСКАМЕ

    3 0 Отговор
    АРЕСТУВАНИ,ОСЪДЕНИ И НАТИКАНИ В КИЛИИТЕ

    21:08 09.06.2026

  • 19 Павлик Морозов

    3 2 Отговор
    Демерджиев за някои неща прекалява !
    Естествено, че бащата ще помогне на сина си ! Или що !? Да му сложи белезници и да го закара в затвора ли ? Или да напусне работа и да стане ятак ? Лесно е да съдиш, но да не ти идва до главата !

    21:11 09.06.2026

  • 20 Яшар

    2 1 Отговор
    Нищо чудно и да се вслушал в препоръките на приятел ...лошо няма , но той сам по себе си въпреки късането на риза предаде най подло хората който му вярваха ,вкл аз

    21:16 09.06.2026

  • 21 Да,бе

    3 0 Отговор
    Няма нищо подготвено,просто си е въобразил,че е мъЖ...Милиционерски му работи,раздвоение на личността с Алцхаймер и деменция плюс хронична импотентност причинена от синдром на Даун.Все професионални заболявания и за туй са с телкове и пенсионери...

    21:17 09.06.2026

  • 22 Тетко

    1 0 Отговор
    Прав е Дерменджиев.А тоя дето гледа страшно излезе голем въздух под налагане.Ще гледат заедно с Гюров президентството през кръв макарон.

    21:21 09.06.2026

  • 23 боико борисоф

    1 0 Отговор
    ооо в таз наща държава само схеми и нагласи за продажници и всички знаят как се прави ноооо не могат да го правят и само приказки без покритие и никои не застава да каже нещо конкретно само недомлъвки и тоя кандев същия да каже кво става наЛИ Е МНОГО СИЛЕН И БЕЗСТРАШЕН МИШОК

    21:25 09.06.2026

  • 24 СЕГА ДАНО РАДЕВ РАЗБЕРЕ

    0 0 Отговор
    Че с мутрите Боко и Шиши няма как да стане пазарлък. Радев се е заиграл с мафиотите, но това ще му изяде главата.

    21:26 09.06.2026

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