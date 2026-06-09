Демерджиев за Кандев: Очевидно има подготвен политически ход

Очевидно има подготвен от по-напред политически ход, който в случая се реализира. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод изненадващото напускане на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев в „Интервюто в Новините на NOVA”.
Тъй като не са му изложени конкретни аргументи и мотиви, вътрешният министър определи като неуместно да обяснява „какво иска да каже лирическият герой в случая”. Той допълни, че е коректно, „след като си казал такива думи, да направиш следващата крачка и да обясниш какво си имал предвид”.
Силовият министър обясни и защо е пожелал на доскорошния си подчинен успех в бъдещата политическа кариера. Той изтъкна, че като адвокат може да направи връзка между фактите, които сочат точно към такова развитие. Според Демерджиев оставката не е подадена още при встъпването му в длъжност, „защото може би беше по-далече от времето, в което трябва да се реализира”.
Въпреки всичко вътрешният министър благодари на Кандев за работата му в МВР до момента, „независимо от начина, по който приключиха нещата”.
Вътрешният министър коментира и случая с екстрадицията на бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев. Той предположи, че банкерът си е тръгнал от България, защото е бил запознат с традицията в родното правораздаване в подобни ситуации да се намират изкупителни жертви и да се хвърля цялата вина върху тях.
По отношение на скандала с незаконното строителство на „КУБ” Корпорация край Варна, Демерджиев разкритикува действията на институциите през годините. Според него тези институции най-малкото не са противодействали на това нещо, а за част от тях има данни да са и съучаствали, като са си затваряли очите.
По случая с прокурорския син Васил Михайлов министърът потвърди категорично, че бащата на арестувания му е помагал. „Не е редно да бъдеш действащ прокурор и да обясняваш действията си с качеството си на баща”, заяви Демерджиев и призова магистратите да спазват етичния си кодекс.
Относно разбития мащабен канал за трафик на наркотици с хеликоптер, силовият министър призна, че летателната машина е действала с години като пощенски гълъб, само че не е в добрия смисъл на думата.
Във връзка с тежката катастрофа на "Челопешко шосе" Демерджиев призна, че държавата отдавна е абдикирала и в лицето на определено управление е толерирала такъв кръг хора. Той обясни, че е забранил на подчинените си да използват репликата, че извършителите са познати на полицията, защото това трябва да води до съответни действия срещу тях.
Министърът успокои, че няма да има автоматични съкращения в силовите ведомства. „Няма да има автоматични съкращения, защото обществото очаква от нас сигурност, ред, спокойствие. Там, където има излишна администрация, там, където има дублиране на функции, там, където има пенсионери, които запушват местата за млади хора, ще се пристъпи към съкращаване”, увери той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #14
20:50 09.06.2026
2 Ганя Путинофила
Това е нормално!
Племето винаги се е управлявало от милиционери!
20:52 09.06.2026
3 Вълк единак
20:52 09.06.2026
4 по същество
20:53 09.06.2026
5 стоев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ако това е вярно,пак няма да отида да гласувам!
20:55 09.06.2026
6 Радев
Затова теглим 3.8 милиарда евро нов заем.
Коментиран от #13
20:56 09.06.2026
7 Очевадно
20:57 09.06.2026
8 Ния
20:57 09.06.2026
9 Дан4о
Коментиран от #12
20:57 09.06.2026
10 Остави Кандев,
20:57 09.06.2026
11 Даа
20:57 09.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Окооо
До коментар #6 от "Радев":Стига с тази дъвка Боташ, много добре е ясно, колко много милиарди неразплатени оставиха и откраднаха твоите любимци Пеевски- Борисов!!!
20:59 09.06.2026
14 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Политикът Дерменджиев продължава да се излага като кифладжия. Също като кремълският диверсант пРезидентът Раден
21:04 09.06.2026
15 Ами Да !
Трябва !
Да Се Заобикаля !
21:06 09.06.2026
16 Има - няма ,
21:06 09.06.2026
17 Ясно е, че Ламби е смешник
21:08 09.06.2026
18 ИСКАМЕ
21:08 09.06.2026
19 Павлик Морозов
Естествено, че бащата ще помогне на сина си ! Или що !? Да му сложи белезници и да го закара в затвора ли ? Или да напусне работа и да стане ятак ? Лесно е да съдиш, но да не ти идва до главата !
21:11 09.06.2026
20 Яшар
21:16 09.06.2026
21 Да,бе
21:17 09.06.2026
22 Тетко
21:21 09.06.2026
23 боико борисоф
21:25 09.06.2026
24 СЕГА ДАНО РАДЕВ РАЗБЕРЕ
21:26 09.06.2026